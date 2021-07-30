Начало объединения: татарстанским журналистам показали новый «ЗапСибНефтехим»

В преддверии объединения бизнесов Группы ТАИФ и «СИБУР-Холдинга» и после получения одобрения этой сделки ФАС журналистов Татарстана познакомили с сибирским нефтехимическим комплексом

Фото: Роман Хасаев

Татарстанские журналисты побывали в Тобольске, где ПАО «СИБУР-Холдинг» в 2019 году ввел в эксплуатацию комплекс «ЗапСибНефтехим» мощностью 8 млн тонн в год по сырью (широкая фракция легких углеводородов — ШФЛУ) и 2,5 млн тонн по продукции — полимерам (1,5 млн тонн полиэтилена и 1 млн тонн полипропилена). Подробнее о поездке, а также о том, в чем похожи и в чем отличия двух крупнейших нефтехимических холдингов России — ТАИФа и СИБУРа в материале «Реального времени».

Столица Сибири

Тобольск. Город в Тюменской области. Административный центр городского округа Тобольск и Тобольского района. Расположен на севере Тюменской области, где в Иртыш впадает Тобол. Город с богатейшей историей, официально ведущейся с 1587 года, когда, всего на год позже Тюмени, Тобольск был основан как центр освоения Сибири. С 1708-го — столица Сибирской губернии, раскинувшейся от Урала и до самого Тихого океана. Впрочем, часть историков утверждают, что Тобольский острог, построенный из разобранных казачьих стругов, вырос на месте, где располагалось татарское поселение Сибирь, с 1495 года бывшее столицей Сибирского ханства.

Свою историю Тобольск ведет с 1587 года. Фото: Роман Хасаев

Сегодня население Тобольска — второго по величине города Тюменской области, едва превышает 100 тыс. человек. Он является крупным нефтехимическим промышленным центром, а также одной из туристических жемчужин России, чей потенциал пока еще, как признают и местные власти, раскрыт недостаточно, в том числе и в силу значительной удаленности. Ожидается, что доступность города, к слову, единственного в Сибири, где сохранился построенный в самом начале XVIII века белокаменный кремль (весьма похожий на казанский), старинные соборы и церкви, исторические здания, множество музеев, а также уникальная природа, серьезно возрастет с вводом в эксплуатацию аэропорта. Тоже в своем роде — уникального. Он стал первым в России, строительство которого ведется СИБУРом на условиях государственно-частного партнерства. Планируется, что воздушные ворота Тобольска распахнутся уже в 2021 году.

Тобольск — не только крупный нефтехимический центр России, но и одна из туристических жемчужин страны. Фото: Роман Хасаев

15 июля между СИБУРом и УК «Аэропорты России» было подписано соглашение о передаче инфраструктуры аэропорта после ввода в эксплуатацию в доверительное управление оператору. «Город уже давно является одним из центров бизнес поездок и промышленного туризма в нашей стране. А аэропорт вдохнет новую жизнь в развитие этих направлений», — цитирует слова члена правления — управляющего директора СИБУРа Марины Медведевой официальный портал органов госвласти Тюменской области.

Побочные продукты нефтегазодобычи — в переработку

Первый день пресс-тура татарстанских журналистов был практически полностью посвящен знакомству с нефтехимическими производствами «ЗапСибНефтехима». Для начала — небольшой фильм как введение в тему, затем история становления переработки западносибирского углеводородного сырья от директора по технологической эффективности комплекса Андрея Кугаевского.

О технологиях и масштабе «ЗапСибНефтехима» журналистам из Татарстана рассказал директор по технологической эффективности комплекса. Фото: Роман Хасаев

— В 1974 году, решением XXVI пленума ЦК КПСС, было принято решение о строительстве нового предприятия. В 1975 году 60 проектных институтов СССР приступили к разработке предприятия, а в 1984-м была введена в эксплуатацию центральная газофракционирующая установка мощностью по сырью в 3 млн тонн, — рассказал он.

В 1987-м заработали установки по производству бутадиена (180 тыс. тонн в год). Планы по дальнейшему развитию были мощными, однако смена государственного строя в стране надолго их задержала. Производство изобутилена (100 тыс. тонн в год) и метил-требутилового эфира состоялось лишь в 1997-м. А в 1999 году на Тобольскую землю пришел новый инвестор — СИБУР. И с этого момента начался новый этап в судьбе сибирской нефтехимии. Ситуация практически полностью повторяет ту, что складывалась в сложный для промышленности России период в Татарстане на ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Казаньоргсинтез», спасти от банкротства и придать второе дыхание которым удалось лишь благодаря усилиям ТАИФа.

В 2013-м на Тобольской площадке налажено первое производство полимеров. В период по 2015-й шло развитие действующих мощностей, а 17 февраля 2015 года была забита первая свая в основание «ЗапСибНефтехима». В пиковые моменты на площадке строительства работали до 28 тыс. человек и свыше 1 тыс. единиц специальной техники. Поставки оборудования и стройматериалов осуществлялись со всего мира. Только в России контракты с СИБУРом были подписаны компаниями из 35 регионов. Весной 2019 года строительные работы на объекте были завершены. В 2020-м комплекс вышел на проектную мощность.

В 2020-м году «ЗапСибНефтехим» вышел на проектную мощность. Фото: Роман Хасаев

— «ЗапСибНефтехим» — это значительный вклад СИБУРа в экологию: попутный нефтяной газ больше не сжигается, а перерабатывается в ценное сырье. Семь предприятий в составе холдинга перерабатывают попутный газ, получая широкие фракции легких углеводородов (ШФЛУ) — сырье, которое по единому продуктопроводу подается на комплекс. В год «ЗапСибНефтехим» способен принять и переработать 8 млн тонн сырья, — рассказал журналистам Андрей Кугаевский. И предложил ознакомиться с производствами лично. Но перед этим — переодеться в специальную одежду, получить средства индивидуальной защиты и прослушать инструктаж по правилам безопасного поведения на производстве.

Чем ты эффективнее ведешь процесс, тем выше твоя премия

На непросвещенный взгляд одно нефтехимическое производство не так-то и просто отличить от другого. Огромные ректификационные колонны, печи пиролиза, резервуары. Тянутся к небу трубы и градирни ТЭЦ (как и энергетические компании ТАИФа для Казани и Нижнекамска, «ЗапСибНефтехим» — главный источник тепла и электроэнергии для населения Тобольска). А вот и центральная операторная — стены из мониторов и на каждом экране живут графики, схемы, диаграммы, сменяют друг друга столбики цифр, за которыми следят десятки внимательных глаз.

Центральная операторная нефтехимического комплекса напоминает центр полетов. Фото: Роман Хасаев

— Мы находимся в самом сердце комплекса — пункте пульте управления. Он делится на несколько зон: зона заводских хозяйств, центральная зона — производство пиролиза и полимеризация — производство полиэтилена и производство полипропилена, — объясняет происходящее Максим Захаров — начальник производства (пиролиз).

Заводские хозяйства отвечают за вспомогательные продукты для основных производств — воздух, азот и т. д. В зоне пиролиза в режиме постоянного мониторинга данные по работе девяти печей пиролиза.

— В сумме они позволяют достигать по году 1,5 млн полиэтилена и 500 тыс. тонн полипропилена, — пояснил Максим Захаров.

О работе зоны пиролиза журналистам из Татарстана рассказал Максим Захаров — начальник производства. Фото: Роман Хасаев

— Перед каждым оператором находится панель, отображающая в моменте эффективность процесса и то, как он ведет деятельность (контроль качества извлечения этилена из смеси с этаном). Чем ты эффективнее ведешь процесс, тем выше твоя премия. Значит — ты эффективный специалист, ты знаешь его грани и тонкости, а значит, ты должен быть более оплачиваемым, — пояснил суть процесса Захаров.

Чем эффективнее работает оператор, тем выше прибыль компании и его собственная оплата труда. Фото: Роман Хасаев

Следующая остановка — управление производством полиэтилена. Здесь пояснения журналистам давал Сергей Солоткин — начальник производства ЛПЭНП и ПЭВП:

— Одним из основных заводов является завод полиэтилена. В состав производства входят два технологических производства: производство полиэтилена высокой плотности — две технологические линии по 350 тыс. тонн в год каждая (итого 700 тыс. тонн в год) и производство линейного полиэтилена общей мощностью линий — 800 тыс. тонн в год. В сумме получается 1,5 млн тонн в год. Все производство включает в себя четыре линии полимеризации, то есть по два реактора на каждое технологическое производство.

В состав завода полиэтилена входит пять линий: два — ЛПЭНП, два — ПЭВП и компаундирование. Фото: Роман Хасаев

Еще одна линия — компаундирование, предназначена для производства черного полиэтилена трубных марок. Всего на производстве освоен выпуск 24 марок полиэтилена.

Дополнением к основному залу центральной операторной является тренажерный комплекс, где операторы в учебном, но максимально приближенном к реальному формату, отрабатывают модели действий в различных ситуациях. А кроме того — комната релаксации, где установлена специальная капсула, помогающая быстро восстановиться и вернуть работоспособность в случае усталости.

В комнате релаксации сотрудники операторной могут быстро избавиться от усталости. Фото: Роман Хасаев

— 20 минут в капсуле заменяет, условно, 6 часов сна. Этот опыт, успешно опробованный здесь, будет ретранслирован на все остальные заводы и комплексы СИБУРа. Для «ЗапСибНефтехима» это больше было актуально на стадии пуска, когда нагрузка на специалистов пускового штата была особенно высока, — отметил Захаров.

Установка полипропилена была построена первой

Когда было начато строительство «ЗапСибНефтехима», первой была построена и введена в эксплуатацию установка полипропилена. Вторая по счету. Первая — и тоже мощностью в 500 тыс. тонн продукции в год, уже к тому времени работала в составе Тобольского нефтехимического комплекса (позже вошедшего в состав «ЗапСибНефтехима»).

Андрей Бурмистров: «Марочный ассортимент «ЗапСибНефтехима» по полипропилену составляет 16 марок. Фото: Роман Хасаев

— Новое производство запустилось в 2019 году. На текущий момент работаем на максимальных нагрузках. Производительность производства составляет 500 тыс. тонн в год. Состоит данное производство из линии полимеризации, она у нас одна, и двух экструзионных линий. Производительность каждой — 40 тонн в час, — встретил татарстанских журналистов начальник производства полипропилена Андрей Бурмистров.

В настоящее время марочный ассортимент «ЗапСибНефтехима» по полипропилену составляет 16 марок. Вторая площадка, работающая с 2013 года, выпускает тот же ассортимент, но несколько по другой технологии.

Самая дальняя доставка — Латинская Америка

Логистический комплекс здесь занимает 12 гектаров и готов не только обеспечить отгрузку как на автомобильный, так и на железнодорожный транспорт, но и осуществляет хранение (до 42 тыс. тонн готовой продукции), фасовку (восемь упаковочных машин каждый час заполняют по 2 200 25-килограммовых мешков) и укладку на паллеты.

Логистический центр комплекса может выполнять функцию временного склада и вмещает 42 тыс. тонн готовой продукции. Фото: Роман Хасаев

— Все процессы интегрированы в общую систему. Задания на фасовку даются из центральной операторной. В самом центре используется минимальное число человек: на самой фасовке — два человека: они меняют пленку и следят за тонкими настройками оборудования, — пояснил Алексей Крупин — начальник управления логистических операций.

Все процессы упаковки и отгрузки автоматизированы и интегрированы в общую систему. Фото: Роман Хасаев

Самая дальняя точка доставки продукции — Латинская Америка. Это 15 тыс. км от Тобольска. Самая близкая — прямо за периметром комплекса. Один из партнеров «ЗапСибНефтехима» наладил производство упаковочных паллет из продукции предприятия прямо по соседству. Туда поставляются гранулы, а оттуда — поддоны.

Основная задача — сделать так, чтобы было меньше аварий и остановов

Подготовкой кадров к работе на новом оборудовании и усовершенствованием их навыков занимается центр СИБУРИНТЕХ, открывший свои двери в начале 2020 года.

Подготовкой и переподготовкой специалистов «ЗапСибНефтехима» занимается центр СИБУРИНТЕХ. Фото: Роман Хасаев

— Мы готовим наших специалистов к работе с новыми видами оборудования и новыми процессами. Основная задача — сделать так, чтобы было меньше аварий и остановов. Мы не готовим по профессии. Мы готовим по специализации, — сразу расставил точки над i Виталий Кирилин — главный эксперт учебно-методологического направления «ЗапСибНефтехима».

Пять этажей, десятки аудиторий и классов, современное оборудование и тренажеры. Как пошутил сам эксперт: «Наше здание можно разделить на две составляющие: одна — все, что связано с кручением железа, вторая — цифровые технологии».

СИБУР дает возможность своим специалистам овладеть новыми компетенциями, необходимыми для эффективной работы. Фото: Роман Хасаев

Здесь работают и с тобольскими старшеклассниками, и со студентами местного многопрофильного техникума, но основной упор делается на действующих специалистов комплекса. Речь идет, как особо подчеркнул Виталий Кирилин, не о переподготовке в привычном смысле этого слова, а о возможности получить работниками «ЗапСибНефтехима» и СИБУРа в целом новые компетенции, необходимые для работы. Методические программы разрабатываются совместно с ведущими мировыми компаниями — поставщиками оборудования и технологий, такими как «Сименс», «Иокогава» и т. д.

Виталий Кирилин: «Обмен опытом между учебными центрами ТАИФа и СИБУРа сможет многое дать» компаниям. Фото: Роман Хасаев

— После завершения сделки между ТАИФом и СИБУРом какая-то синергия непременно будет. У ТАИФа в Нижнекамске прекрасный учебный центр тоже есть, но у него немножко другая направленность. Там учат профессиям человека с нуля. Нам предстоит понять — что можем дать мы и что может дать учебный центр ТАИФа. Опыт и у тех и у других — колоссальный и обмен этим опытом многое сможет дать. Мы можем дать — как применять цифровые технологии. Это наша сильная сторона — обучение с помощью цифровых технологий. У ТАИФа очень сильна подготовка технологического персонала. ТАИФ может поделиться этим, — отметил Виталий Кирилин.

Курс на экологичность: снизить выбросы и избавиться от образования стоков

Компании СИБУРа, как и Группа ТАИФ, поддерживают тренд на достижение максимальной экологичности. На это в ходе общения с татарстанскими журналистами был сделан особый акцент. В проект «ЗапСибНефтехима» еще в процессе строительства закладывались самые жесткие мировые экологические параметры. Сейчас идет работа над дальнейшим совершенствованием.

СИБУР, как и ТАИФ, поддерживает тренд на экологичность производств. Фото: Роман Хасаев

Мониторинг состояния атмосферного воздуха, по словам директора по технологической эффективности комплекса — Андрея Кугаевского, демонстрирует, что в Тобольске общегородские показатели загрязненности воздуха вдвое ниже, чем у других городов, где в разы меньше промышленность и совсем нет производств нефтегазохимии. К 2025 году планируется снизить объемы выбросов еще на 17—20%.

Ведется активная работа по снижению объемов потребления воды. Комплексу для работы требуется не менее 3 тыс. кубометров в час — как для самих процессов, так и для охлаждения оборудования. В нефтехимическом круге система полностью замкнута. В энергетическом пока такого эффекта добиться не удалось, однако уже получилось вывести из системы два сливных стока из трех. К 2025 году планируется полностью избавиться от образования стоков.

За 7 лет деятельности компании, сотрудниками «ЗапСибНефтехима» посажено более 615 гектаров леса. Для сравнения: весь комплекс занимает площадь в 3 тыс. гектаров. В реки и водоемы выпущено свыше 160 тыс. молоди сибирского осетра и более 30 тыс. мальков стерляди.

Резервуары на площадке «ЗапСибНефтехима» украшает стрит-арт с изображением флоры и фауны Тюменской области. Фото: Роман Хасаев

Большое внимание уделяется снижению уровня образования отходов с возвратом большей части в производство и максимальной нейтрализацией тех, что не поддаются переработке. Показателем эффективности этой работы является уникальная экологическая тропа, начинающаяся всего в полутора километрах от стен нефтехимического производства и позволяющая познакомиться всем желающим с представителями уникальной краснокнижной флоры и фауны Тюменской области, чутко реагирующими на загрязнение окружающей среды, но прекрасно чувствующими себя на этой территории. И это — наглядный пример эффективности экологической политики компании.

Интересно, что изображения редких птиц, зверей, рыб и растений этих краев украшают собой резервуары на территории самого комплекса. Стрит-арт — результат активного взаимодействия компании с творческой молодежью Тобольска. Впрочем, только этим социальная активность «ЗапСибНефтехима» не ограничивается.

Первая школа в Тобольске за четверть века

Была построена городом тогда, когда в город пришел СИБУР. В разгар строительства и притока будущих сотрудников «ЗапСибНефтехима», в Тобольске началось возведение целого микрорайона — тут его знают под номером15-й. Вместе с микрорайоном создавалась и инфраструктура: школа на 2 200 учеников, детский сад на 840 малышей, спортивный комплекс, бассейн.

С началом строительства «ЗапСибНефтехима» в Тобольске вырос целый новый микрорайон со всей инфраструктурой. Фото: Роман Хасаев

Принятая в 2015 году совместная программа правительства Тюменской области, администрации Тобольска и СИБУРа программа «Тобольск 2020», охватывает 46 проектов в различных направлениях. На поступления от одного из крупнейших налогоплательщиков Тобольска по данной программе ведется и строительство, и реконструкция спортивных объектов, и участие в развитии инфраструктуры, и взаимодействие с образовательными учреждениями и объектами культуры (ТАИФ активно оказывает поддержку всем этим направлениям в Татарстане). В 2020 году активная помощь оказывалась медицинским учреждениям не только Тобольска, но и всей Тюменской области.

В 2015 году была принята первая совместная с СИБУРом программа развития Тобольска. Фото: Роман Хасаев

Как только программа «Тобольск 2020» будет завершена, стартует следующий этап — «Тобольск 2025». Реализуемые программы, уверены и в «ЗапСибНефтехиме», и в СИБУРе, в целом позволят как повысить комфортность Тобольска для местных жителей, так и сделают город еще более привлекательным и для туристов, и для инвесторов.