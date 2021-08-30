Свежий старт в Казани

Фото: Максим Платонов

Страсть к бегу в легком и непринужденном темпе охватывает все больше горожан: ухоженные парки и скверы так и тянут пробежаться без оглядки на погоду. Неудивительно, что любителей бега в Казани становится все больше. В эти выходные свыше двух тысяч казанцев и гостей столицы вышли на старт традиционного полумарафона «Ночной забег». Участников поддержала торговая сеть «Пятерочка»: в лаунж-зоне их ждала разминка, а после финиша — приятный отдых со стаканом свежего фреша.

«Ночной забег» в Казани: больше всех вышли на дальнюю дистанцию

В последний летний уик-энд любители и профессионалы бега снова встретились на набережной Казанки. По традиции рядом с огромным экстрим-парком «Урам» его «адреналиновыми» скейтболами и памп-треком прошла массовая спортивная акция «Ночной забег». Свыше 2 тысяч казанцев и их детей приняли участие в беговых стартах на дистанциях от 300 метров до 10 км, получив огромное удовольствие и массу ярких впечатлений. Ведь массовые забеги для любителей бега заряжают свежестью и энергией!

Для участия в полумарафоне было зарегистрировано максимальное количество бегунов — почти 2 тысячи человек

Программа «Ночной забег» охватила спортсменов разных возрастов. Для тех, кто находится в хорошей физической форме, была предложена дистанция на 5 км. Здесь они могли проверить свою скорость, силу и энергию. А настоящие профессионалы-марафонцы выбирали самую большую дистанцию — 10 км. Обычно на дальних дистанциях проверяется выносливость. Именно она побила рекорды среди участников «Ночного забега». Для участия в полумарафоне было зарегистрировано максимальное количество бегунов — почти 2 тысячи человек. Их не остановило даже то, что старт был назначен на ночное время. Все старты начинались с набережной Казанки рядом с «Миллениумом», где возвышался воздушный шар «Сердце «Пятерочки».

Бег для всей семьи

А между тем детей разных возрастов оказалось не меньше, чем взрослых. По данным организаторов, в детских забегах (до 10 лет) приняли участие свыше 150 ребят. Для тех, кто только знакомится с бегом, организаторы предложили короткие дистанции. Так, дети от 6 до 10 лет бежали 600 метров (300 метров туда и столько же обратно), а самые маленькие — от 3 до 6 лет — 300 метров.

По данным организаторов, в детских забегах (до 10 лет) приняли участие свыше 150 детей

Большое количество детей-участников ночного забега не удивляет. Ведь на спортивный праздник традиционно приезжают целыми семьями. Все дистанции начинались с набережной Казанки: бетонное полотно привычно для городского бегуна. В ночное время трассы для взрослых освещались специальной подсветкой.

На разминку — в «Пятерочку»

Перед началом старта участники проходили регистрацию и готовились к забегу в стартовом городке. Здесь торговая сеть «Пятерочка» организовала многофункциональную зону для участников и гостей марафона.

Перед началом забега участники могли сделать специальную разминку вместе с фитнес-инструктором

«Пятерочка» выступает за здоровый образ жизни, поэтому поддерживает спортивные мероприятия по всей стране и знает, как правильно подготовиться к старту. Перед началом забега участники могли сделать специальную разминку вместе с фитнес-инструктором. Всех участников поддерживали ростовые фигуры в нарядах зеленого яблока и красной клубники. А при входе в лаунж-зону бегунов приветствовал веселый и доброжелательный апельсин, который протягивал ладошку «Дай пять». Это поднимало настроение и тем, кто готовился к забегу.

Повсюду царила атмосфера всеобщего драйва. В такт спортивным упражнениям в лаунж-зоне звучала динамичная музыка, в качестве развлечения гостям предлагали принять участие в аттракционе «Сумо» и побороть на татами противника в специальном костюме, а дети соревновались в мини-баскетболе. Кроме того, абсолютно каждый желающий мог выпить свежевыжатый сок или ароматный кофе, отдохнуть на мягких пуфах рядом. На память о забеге гостям предлагали сфотографироваться в 3D-фотозоне на фоне фруктов.

На память о забеге гостям предлагали сфотографироваться в 3D-фотозоне

Бег дарит свежесть и бодрость духа

В лаунж-зоне остановилась и 23-летняя профессиональная спортсменка Евгения Прошина. Она специально прилетела в Казань из Мурманска, чтобы принять участие в забеге на 10 км. «11 лет занимаюсь биатлоном, увлекаюсь триатлоном, бегаю по горам, — рассказала перед стартом девушка в интервью «Реальному времени». — Хотела попасть на казанский полумарафон в мае, но не сложилось. И тут увидела приглашение, и сразу прилетела. Хочу попробовать свои силы и познакомиться с теми, кто, как и я, безумно любит бег». Ее не смутил ночной старт. «В этом есть особое очарование: красота ночного и волшебно красивого города».

Недалеко от лаунж-зоны готовились к старту по спортивному ориентированию 13-14-летние братья из многодетной семьи из Высокогорского района Татарстана. «Мне нравится в беге способность постепенно набирать скорость и приходить на финиш первым, — поделился впечатлениями Раис. — В прошлом году мы с отцом пробежали 10 км, я смог преодолеть себя. До этого сначала попробовали пробежать без остановок 3 км, потом 5, потом 10 км. Спорт — тонизирует, дарит удовольствие и свежесть телу», — считает юный спортсмен.

При входе в лаунж-зону бегунов приветствовал веселый и доброжелательный апельсин, который протягивал ладошку «Дай пять»

Для тех, кто потерялся, был специально размещен заметный оранжевый пин — часть социального проекта торговой сети «Пятерочка» и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

