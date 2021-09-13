День в истории: Дом Ушковой — казанский памятник, теракт в Москве и изобретение пенициллина

Чем примечательна дата 13 сентября

Сегодня, 13 сентября, в России свои профессиональные праздники отмечают программисты и парикмахеры. В разные годы и столетия в этот день вышло первое издание географического «Атласа Российского»; поэта Гавриила Державина произвели в тайные советники и назначили сенатором; была основана Московская консерватория; бактериолог Александр Флеминг явил миру свое открытие, спасшее миллионы жизней, — пенициллин; в этот день в Казани взяли под охрану как памятник архитектуры дом Ушковой; в Москве террористы взорвали жилой дом на Каширском шоссе. Родились 13 сентября английский государственный деятель при Елизавете I Уильям Сессил, российский банкир, промышленник и меценат Александр Штиглиц, русская революционерка Софья Перовская, русский эколог, микробиолог Сергей Виноградский, американский писатель Шервуд Андерсон, польский поэт и прозаик Юлиан Тувим, Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. Скончались французский писатель Мишель Монтень, русский живописец Семен Щедрин, русский писатель, журналист Фаддей Булгарин, немецкий философ-материалист Людвиг Фейербах, русский историк Павел Безобразов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Дом Ушковой, производство седана в Челнах

13 сентября 1960 года дом Ушковой постановлением Совета Министров Татарской АССР №21 был поставлен на охрану как памятник архитектуры местного значения. Указом президента Российской Федерации № 176 от 20 февраля 1995 года здание признано памятником градостроительства и архитектуры федерального значения. Дом Ушковой — здание в Казани, перестроенное в начале XX века в эклектичном стиле. Оно является яркой достопримечательностью центра города и филиалом Национальной библиотеки, сейчас здание готовят к реставрации.

Фото kzn.ru

13 сентября 2010 года в центре «Эрмитаж-Казань» представители Государственного Эрмитажа, Министерства культуры РТ и Государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника «Казанский Кремль» подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве и развитии центра «Эрмитаж-Казань».

В этот же день и год в Набережных Челнах на заводе «Sollers» запустили серийное производство нового седана «Fiat Linea». Сообщалось, что розничная стоимость новинки стартует с отметки 569 900 рублей. Специально для серийного производства «Fiat Linea» на заводе «Sollers-Набережные Челны» создали отдельный конвейер с современной системой подвесов, которые были необходимы для выполнения сложных сборочных операций.

Фото: og.ru

13 сентября 2016 года Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ «Российский промышленный банк». Банк имел отделение в Казани, оно было закрыто. Регулятор принял такое решение из-за неисполнения закона «O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». По величине активов Роспромбанк занимал 323-е место в банковской системе страны.

Московская консерватория, взрыв дома по Каширскому шоссе и «Атлас Российский»

13 сентября 1745 года вышло в свет первое издание географического «Атласа Российского» в 19 картах. Оно было составлено и издано Академией наук под руководством великого математика Леонарда Эйлера. В него включили съемки петровских геодезистов и географических исследований предшествующих лет. Также в нем впервые была введена таблица условных знаков. Появление «Атласа российского» в 1745 году было крупным событием в мировой географической науке. Достаточно сказать, что во второй половине 18 века только одна Франция имела атлас, который мог бы сравниться с русским.

Фото wikipedia.org

13 сентября 1866 года в Москве была основана консерватория, ныне носящая имя П.И.Чайковского. Первым директором консерватории стал крупный музыкант Николай Рубинштейн. Он сумел привлечь к преподаванию лучших отечественных и зарубежных музыкантов того времени. Обучение в консерватории было недешевым, срок учебы — 6 лет. В 1876 году Московская консерватория переехала в большое здание, в самый центр города — на Большую Никитскую улицу, упирающуюся в Кремль.

13 сентября 1983 года в Москве Алексей Кортнев и Валдиш Пельш создали музыкальную группу «Несчастный случай». Группа быстро стала популярной среди московских студентов благодаря постановке спектаклей «Межсезонье», «Сад идиотов» и «Кабаре «Синие ночи ЧК»». С последним шоу коллектив побывал в Финляндии, Германии, Великобритании, Испании и США. Песни «Снег идет», «Радио», «Уголочек неба», «Армагеддон», «Ouh, baby» и «Hey, Boy!» стали популярны на радиостанциях, а поклонники признали «Троды Плудов» лучшим альбомом группы.

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13 сентября 1999 года в 5 часов утра произошел взрыв дома №6/3 по Каширскому шоссе. В результате теракта погибли 124 жильца дома, в том числе 13 детей, еще 9 человек получили ранения. Всего в результате взрыва пострадали 119 семей. Мощность взрыва была равна 300 килограммам в тротиловом эквиваленте. Восьмиэтажный кирпичный дом был полностью разрушен. В апреле 2003 года Генеральная прокуратура России завершила расследование уголовного дела о взрывах домов в Москве и Волгодонске. По данным следствия, большинство из причастных к организации терактов были позже убиты в ходе контртеррористической операции в Чечне. Удалось задержать 2 террористов, их приговор — пожизненное заключение.

13 сентября 2017 года арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом авиакомпанию «Трансаэро». Процедура банкротства «Трансаэро» по заявлению Сбербанка началась в 2015 году. К осени 2015 года авиакомпания «Трансаэро» не смогла самостоятельно обслуживать свой долг объемом примерно 260 млрд рублей и потерпела крах.



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Пенициллин, бионика и «Yesterday»

13 сентября 1929 года на заседании Медицинского исследовательского клуба при Лондонском университете английский ученый бактериолог Александр Флеминг впервые явил публике свое открытие — пенициллин. Доклад Флеминга «Культура пенициллина» особого интереса у слушателей не вызвал. Даже после опубликования статья не вызвала у медиков никакого энтузиазма. А все потому, что пенициллин оказался очень нестойким веществом. Он разрушался уже при кратковременном хранении. В 1930-х годах ученые пытались улучшить эффективность пенициллина, но только в 1938 году ученые Оксфордского университета Говард Флори и Эрнст Чейн выделили чистую форму пенициллина.

13 сентября 1960 года в США состоялся первый симпозиум по бионике, который официально закрепил рождение новой науки. Бионика — наука, пограничная между биологией и техникой, решающая инженерные задачи на основе анализа структуры и жизнедеятельности организмов. Она тесно связана с биологией, физикой, химией, кибернетикой, электроникой, навигацией, связью, морским делом. Основу бионики составляют исследования по моделированию различных биологических организмов. Моделирование осуществляют на радиоэлектронной, электролитической, пневматической и других физико-химических основах.

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13 сентября 1965 года в США вышел сингл «Yesterday» группы «Битлз». Легендарная композиция — была придумана Полом Маккартни. Он рассказывал, что мелодия ему приснилась, поэтому он сначала думал, что где-то услышал ее раньше. Так, в течение месяца он наигрывал мотив разным музыкальным экспертам, чтобы те подсказали, откуда он мог его позаимствовать. Но никто так и не смог назвать источник.

13 сентября 2017 года Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Париж в качестве столицы летних Олимпийских игр 2024 года. На сессии комитета в Лиме (Перу) было также принято решении о проведении Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе. Париж и Лос-Анджелес стали единственными кандидатами на проведение летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов.