«Серебряная подкова»: для чего ехать в Болгар, Сувар, Урюм, Тетюши и Атряси

Тур казанских активистов по булгарским городам, часть вторая

Фото: Радиф Кашапов

На два дня корреспондент «Реального времени» отправился в путешествие вместе с историками и археологами по булгарским городищам — туда, где стояли важнейшие города Волжской Булгарии. Мы публиковали первую часть, посвященную Кабанскому городищу, Кашану, Джукетау и Биляру. Перейдем ко второй части — про главное туристическо-булгарское и менее очевидное.

Пишем Кузнечиха, а читаем…

После Биляра мы отправляемся в Сувар. Он лежит в стороне от дороги в Болгар. И называется место ныне Кузнечиха (хотя Суваром его тоже продолжают именовать). Пока едем, осознаю разнородность состава группы. Со мной едет журналистка из «Татар-информ» Рафида Галимзянова с фотографом Ильзирой, играющий на тюркских инструментах музыкант Алмаз Асхадуллин, экскурсовод Раушания Миннулина, переводчик Гульнара Абдрахманова с двумя дочками Айгуль и Аминой, университетский преподаватель Айгуль Гусейнова, инженер Ринат Хуснутдинов, наш оператор Ильмир.

В Биляре мы окончательно вылетели из графика, поэтому в Кузнечиху прибываем в восемь вечера. Директор музея, Нинель Садриева, сообщает, что, вообще-то, она водит только по экспозиции два часа, а на городище надо закладывать еще три. Из внушительных древностей из-за леса на нас взирает Покровская церковь. Сам музей расположен в здании, в котором явно был магазин. Садриева рассказывает, что первое время ей казалось, что на нее обрушится потолок. И на детей.

Она много говорит, и это понятно. Садриева — энтузиаст своего дела. Она родственница Шигабутдина Марджани. Их род идет от брата богослова Садретдина. Марджани был одним из тех, кто идентифицировал местное городище как Сувар — город Волжской Булгарии. Основало его племя суваров где-то в IX веке, разрушили в 1236 году монголы во главе с ханом Бату. Это был внушительный город ремесленников, торговцев, земледельцев и скотоводов, в котором чеканились свои монеты. Об этом Садриева рассказывает нам, как детям, вызывая самых насупленных (то есть меня) решить загадки.

Фото: bolgar.photokzn.ru

Сувар начали потихоньку копать в 1930-е годы. В 1990-е здесь работал и Фаяз Хузин, Садриева с ним — давние друзья. Вообще, удивительно, насколько крепок и бодр наш гид. С другой стороны, каким должен быть археолог, который по несколько месяцев проводит на природе? Однозначно на Сувар надо выделять больше времени. Мы приехали в него вечером, поэтому рекомендуем в первый день ограничиться маршрутом до Биляра, а Болгар и Сувар оставить на второй день. Благо в Болгаре есть где пожить.

Болгар хорош, особенно ночью

Итак, мы въезжаем в главную древнюю достопримечательность. Ночью здесь бывать не приходилось, все выглядит романтично, основные объекты освещены.

В конце XVIII века местность рядом начали называть Спасском, во время строительства Куйбышевского водохранилища этот Спасск ушел под воду, а появился Куйбышев, который поглотил село Болгар. Заповедник существует с 1969 года, с 2010-го его наряду со Свияжском реставрируют и строят туристическую инфраструктуру.

Хузин положительно оценивает вид минарета Соборной мечети, но его несколько смущает вид самой мечети. Ее развалины немного дополнены, хотя, считает Хузин, можно было оставить так, как было найдено археологами. Зато местные стилобаты выглядят лучше тех, что мы видели в Биляре. Также смущает ученого Ханский дворец, мол, как-то слишком облагороженный. Алмаз Асхадуллин снижает градус напряжения, наигрывая на курае. А мы движемся в сторону Черной палаты (фото на постере). Хузин считает, что это здание суда, и указывает, что вокруг него видны пространства, которые явно использовались для того, чтобы в них сидели ожидающие решения заключенные. Казематы были явно маленькими и неуютными.

Булгары — версия ульяновская

Ночь застает нас в одном из экопарков с видом на Волгу и доступной кухней. Мы доезжаем до самого странного пункта путешествия. Это историко-культурный агротуристический комплекс «Булгарская застава» в Старомайнском районе Ульяновской области. Это крепость (точнее, часть крепости) средневековья. Рядом строится мечеть.

Здесь проходит фестиваль «Волжский путь», который с 2018-го осел здесь. Должны пускать с отрицательным ПЦР-тестом, но нас заводят просто так, Хузин ждет выступление на конференции, а мы отправляемся исследовать рынок и палаточный лагерь.

«Булгарская застава»

На базаре, помимо этнотоваров, продают симпл-димплы. В лагере, где стоят палатки из грубой ткани, сидят воины и селянки (хочется их так назвать). Чего-то прямо таки булгарского не видно, с другой стороны, это же фестиваль про путь, вероятно, здесь останавливались различные персонажи. Старая Майна — место историческое, здесь есть следы именьковской культуры, после которой пришли булгары.

На конференции выступает губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, вспоминая шутки про монголов из «Камеди клаб». После извиняется, что в городе три дня нет воды, надо ехать. Познавательно смотреть, как осваивается булгарская тема вне Татарстана. К примеру, местные имамы спокойно могут называть Россию Русью и, разумеется, проговаривать, что ислам — это мирная религия. Приехавший в качестве гостя главный казый Татарстана Джалиль Фазлыев не произносит речей вообще.

Хузину дают слово по нашей просьбе в начале. После, сидя в автобусе, он возмущается, что местные археологи сказали спасибо губернатору за работу, но не упомянули о конфликте со строителями, из-за которых оказались застроены многие исторические территории. Он напоминает, что в Казани первыми на место идут исследователи.

Камень в Урюме

Вокруг Тетюшей



Мы возвращаемся в Татарстан. Село Урюм находится в одноименном муниципальном образовании, его центр — чувашское село Пролей-Каша (название стало частью фразеологизма про непутевого человека). В Урюме нас встречает местный житель. Он не ученый, не краевед. Но он ведет нас на местное кладбище и показывает камень 1314 года, скрытый в деревьях. Чиновница из Тетюшей, которая приехала нас сопровождать, удивляется — она впервые о таком слышит, а можно ли как-то его показать людям? На некоторых могилах мы видим родовые тамги. У некоторых любопытные фамилии — по роду деятельности, типа «Буяучы» — пример того, как работали переписчики.

Находящиеся неподалеку (по воде) от Болгара Тетюши в этом плане могли бы стать точкой притяжения, хотя и сейчас сюда едут сотни туристов. Но за историей речного города с рыбным промыслом.

А могли бы заехать в село Атряси (по-татарски — Әтрәч). Опять же, уже поздно, но гид говорит медленно. Он показывает «Кладбище святых». Такое есть, наверное, во многих деревнях. Но это помог закрыть железной оградой драматург Туфан Миннуллин. На этих местах располагался город, который называли «Мең өйле Шонгаты» — «Шонгат на тысячу домов». В ночи мы идем к роднику, я возвращаюсь один, в темноте не слышно ни звука.

Родовая тамга

Подводим итоги по пути в Казань

Существует около 160 городищ Волжской Булгарии: это остатки городов, замков, крепостей. Разумеется, лишь малая часть хоть как-то впечатлит туристов визуально. Однако проехаться в течение двух дней по этой части Татарстана, Ульяновской области (а может, и дотянуть до Самары и Астрахани с их историческими поселениями), однозначно, стоит.

Вряд ли это путь развития массового туризма, однако подробная книга и аудиогид решили бы проблемы с провожатыми. Сферу зрелищного туризма потихоньку закрывает Болгар, хотя, конечно, вопрос, насколько громкие события общеисторического масштаба ему соответствуют — и насколько четкое здесь нужно позиционирование.

Самое главное, что чувствуешь, стоя, к примеру, на месте Джукетау, — насколько далека от тебя история, насколько поверхностно ты о ней знаешь, насколько быстро хватаешься за знакомые, зачастую чужие явления. Проехаться по «Серебряной подкове» — отличная замена детоксу и повод для размышлений.