По обновленной «Серебряной подкове»: от Кабана до Шонгата

Как казанские активисты изучают потенциал булгарских городищ

Фото: Радиф Кашапов (Биляр)

На два дня корреспондент «Реального времени» отправился в путешествие вместе с историками и археологами по булгарским городищам — туда, где стояли важнейшие города Волжской Булгарии: Кашан, Джукетау, Биляр, Болгар, Сувар, Шонгат. Публикуем первую часть тревелога.

Хузин-драйв

Инициатором поездки стал Айрат Файзрахманов, кандидат исторических наук, придумавший несколько лет назад сначала образовательный проект «Акыл фабрикасы», а потом «Ачык университет». В рамках последнего видные ученые и практики читали лекции на тему истории, культуры, языка, почти всегда на татарском языке. Если сначала это были офлайн-лекции, которые записывались на видео и вывешивались в виде курсов (с дополнительными материалами и тестами), то в пандемийный год проект двинулся больше в онлайн-курсы, для которых специалисты готовили эксклюзивные лекции.

Так что пришла пора нового формата — путешествия-лаборатории. Взять около двух десятков добровольцев, посадить в автобус и проехаться по основным городам Волжской Булгарии. Сопровождал нас один из ведущих археологов Татарстана Фаяз Хузин. По итогам, как надеется Файзрахманов, появится еще один курс (все снималось на видео, все выступления записывались на аудио). Корреспондент «Реального времени» же обязался написать свой тревелог.

Кабанское городище

Мы собираемся в пятницу утром у Спасской башни и отправляемся в путь. Фаяз абый сразу начинает комментировать, где он в Казани копал. В конце второго дня кажется, что везде. Вообще в этом плане помогают строители, поскольку по новым требованиям законодательства археологи идут первыми изучать культурный слой, где собираются что-либо возводить девелоперы.

Ученик Альфреда Халикова, чье имя сейчас носит институт археологии, он более всего известен как человек, который с 1974 года занимался Билярском, с 1994-го — Казанским кремлем. Активно изучал Ceвара, Джукетау, Чаллы. В ходе его раскопок в Кремле были найдены вещи, которые позволили говорить о том, что Казани 1 000 лет.

Да, Хузин начинает лекцию, как только мы трогаемся. К примеру, рассказывает, как копали на Баумана и что подземные галереи, которые там в итоге существуют, так и не превратились в туристический объект. Напоминает, что вдоль Булака находилась городская стена, а за ней начиналась Кураишева слобода, на территории которой, конечно, было кладбище, на месте которого сейчас стоят дома. Вообще, в свое время надгробие нашли даже в районе Гостиного двора, Кремлевской и Мусы Джалиля — когда города растут, кладбища отступают.





Вид с горы, где стояла основная часть Джукетау.

Подкова туристическая, но удачная ли?

В некотором смысле мы изучаем маршрут, который предлагал в свое время бывший премьер-министр РТ Мухаммат Сабиров, назывался он «Серебряная подкова». Но сначала заезжаем в Кабанское городище. Загородная резиденция и кладбище казанских ханов позже стало Архиерейской дачей, в советское время здесь работал НИИ сельского хозяйства. О булгарском прошлом сообщает скромный камень. Известно, что здесь нашли могилу ханши по имени Алтын-Бөртек (умерла в 1297 году) — Хузин предлагает вернуть это имя в оборот. По-хорошему, двум конфессиям надо договориться, чтобы историческая память здесь была восстановлена на паритетных началах.

Вид с горы, на которой стоял Кашан.

Наш следующий пункт — село Шуран. Сейчас здесь самый известный объект — полуразрушенная, но восстанавливаемая силами волонтеров Христо-Рождественская церковь. А давным-давно здесь стоял город Кашан: разрушен в конце XIV века сначала новгородскими пиратами-ушкуйниками, потом войсками князя Василия Дмитриевича. Обнаружил его в конце XIX века Павел Пономарев, профессор Казанской духовной академии. Во многом в поисках ему тогда помогли беседы с местными жителями, а также топонимика со словом «Кашанская». Само слово явно финно-угорское, означает «пласт земли».

Пока едем в Чистополь, задаем вопрос, чем является Иске Казан. Если Казани 1 000 лет, то Старой Казани, видимо, больше? Фаяз абый объясняет, что, по его мнению, речь об Эчке Казан, Внутренней Казани, которая в какой-то момент возвысилась, в XII—XIII веке. Это возвращает к былому спору о датировке, но мы уже в Чистополе, где местный экскурсовод радуется, что к ней приехал ее преподаватель. Музей уездного города появился сто лет назад, и часть его экспозиции посвящена булгарскому городу Джукетау, который находится слева от современного Чистополя. Он существовал как минимум до конца XV века, далее следов его нет, так что связать историю с современным городом не получается. Хузин слушает, что говорит гид, вносит правки относительно датировок некоторых объектов. Нас цепляет история о местной керамике: делали ее из красной глины, с примесью песка и ракушек, и украшали речными волнами. Жаль, таких сувениров тут нет.

Замки и гребени из Джукетау.

Сам Джукетау сейчас — это явные остатки оборонительных валов и рвов и истории. Хузин вспоминает, как остановил здесь постройку кладбища, нашел гончарный горн… Джукетау был важной точкой на торговом пути, так что это был внушительный город. О нем упоминается в «Идегее»: «Переплыву я реку Чулман, Перевалю через гору Джуке. А за этой горой вдалеке Ик течет в затишье лесном…»

В самом Чистополе очень живая татарская слобода. Она не входит в заповедную зону, но выглядит очень аутентично: вероятно, именно такой была дореволюционная казанская Ново-Татарская слобода — с широкими улицами, деревянными и каменными домами. Здесь стоит деревянная мечеть, которую местные деды, говорит имам, отстаивали с вилами. К сожалению, пока работ по новым музеям не ведется, так что Чистополь так и остается городом купеческим и тем местом, куда эвакуировали Пастернака.

Что будет в Биляре на 1 100-летии принятия ислама?

Мы добираемся до Билярска. Начинаем с заповедника: здесь празднуют свадьбы, девушки обливаются водой из источника, не подозревая, что на их фоне невозмутимо вещает человек, из-за которого во многом это место и известно. Рядом спят дети в лагере «Сәләт». Хузин гордо носит худи с их лого. Для человека, которому недавно исполнилось 70, он прекрасный пример путешественника — ни на что не жалуется, готов ответить на любые вопросы, жара ему нипочем. Вероятно, сказывается многолетний опыт работы на раскопках.

Биляр, согласно известным записям Ибн Фадлана, основал хан Алмуш в начале X века. В 1236 году монгольское нашествие превратило город в руины. Билярск начали изучать в конце XIX века. В частности, здесь копали Павел Пономарев и Михаил Худяков, их работа была связана с тысячелетием принятия ислама. В 1967-м здесь приступила к работе экспедиция Альфреда Халикова, а потом и Хузина.

Аэрофото Биляра

Считается, что площадь Биляра — 1306 тысяч квадратных метров. Внешний город — 4 896 тысяч. Меньше Константинополя, но больше Лондона и Парижа того времени. Благодаря аэрофотосъемке можно увидеть внушительные линии валов и рвов. Здесь, кстати, есть небольшой, но красивый музей с подробной историей изысканий.

Мы доезжаем до места, где из земли торчат бетонные столбы, а рядом выстроена прямоугольная каменная основа, внутри нее — толстые бетонные якобы основания колон. Это мечеть, вероятно, самая древняя в Булгаре. Нашла ее экспедиция Халикова.

Там, где столбики, — это деревянная часть мечети. Другая — каменная. Рядом нашли котлован минарета, также сейчас довольно грубо обозначенный.

Как выглядит увековечивание с точки зрения спонсоров. Мечеть Биляра

Хузина этот вид явно не устраивает. Если уж деревянная мечеть, то почему столбики фундамента бетонные? Если уж внутри каменной части стояли колонны, то почему их стилобаты настолько внушительны, что внутри не осталось места? Он признается, что ему часто приходится показывать эти объекты, и каждый раз неловко: можно было сделать невероятно притягательный объект, а получилось на пять копеек.

Рядом находится «Билярский дом феодала», который, говорит Фаяз абый, теперь под воздействием коллег он склонен считать баней, что логично, учитывая соседство мечети.

Дом феодала либо баня.

На что надеется ученый — так это на 1 100-летие принятия ислама. Если уж мы имеем дело с древнейшей мечетью, почему бы не оформить место ее постройки достойно, не превращая, конечно, «останки» в бутафорию, но дав пространство воображению, указать на город, который сейчас оказался в тени Болгара, хотя его значение велико? На поле тихо, земля здесь мягкая, можно негромко, потому что неловко, прочитать азан. Одна из девочек, которая путешествует с мамой, на следующий день сообщает, что решила стать археологом.

О том, как продолжился наш путь, читайте во второй части материала.