Утепление дачи к зиме: крыша и пол

Самые дешевые и простые способы сделать из летней дачи зимнюю

Мы уже касались вопроса о том, как утеплить летний дачный домик до такого состояния, чтобы можно было приезжать в него зимой — рассмотрели утепление окон. Разумеется, все эти советы будут работать только в том случае, если внутри есть какой-нибудь способ обогрева — к примеру, печка или электрические нагреватели воздуха. Сегодня коснемся вопросов утепления крыши с потолком и пола.

Крыша

По статистике, через крышу дом теряет от 10 до 30% тепла, если не предпринято попыток улучшения ее теплоизоляции. Поэтому, если вы твердо вознамерились переоборудовать летний дачный домик в пригодный к зимнему пребыванию, то уделить внимание подкровельному пространству просто необходимо.

Технология утепления будет прямо зависеть от того, какой тип крыши в вашем домике. К примеру, если есть холодный чердак между скатами кровли, то самым простым и недорогим способом утепления будет насыпать на крышу опилок слоем не менее 30 сантиметров. Деревянные опилки отвечают сразу нескольким требованиям: во-первых, они дешевы, во-вторых, экологичны, а в-третьих, отлично заполняют всякие неровности и стыки перекрытий. Тепло они удерживают достаточно сносно и от сквозняка надежно берегут. Так что если вы ищете вариант из серии «дешево и сердито» — опилки вам в помощь.

Фото: odstroy.ru

Еще один быстрый и дешевый способ — пенопласт. Это тоже быстро, дешево, да и тяжелые мешки с опилками таскать на чердак не придется. Но есть один большой жирный минус: пенопласт — очень привлекательное место поселения мышей. И даже если вы их не боитесь, мышиная колония на крыше может создать вам два вида неудобств. Первый — безобидный: когда мыши начинают возиться и бродить в своих пенопластовых дворцах, вы будете их хорошо слышать. А второй — уже более грозный: мыши могут переносить геморрагическую лихорадку, очаги которой в Татарстане возникают с завидной периодичностью. «Хватануть» болезнь вы, например, рискуете по весне, когда будете делать уборку дачного дома после зимы. Поэтому разводить в доме мышиные колонии все-таки не рекомендуется. Впрочем, если снабдить пенопластовый чердачок надежными средствами защиты от нежелательных жильцов, и пенопласт станет хорошим способом утепления.

Обшить перекрытия, потолок или крышу изнутри можно и минватой — тут мыши уже не поселятся. Материал, правда, и выйдет подороже.

Технология утепления потолка

Слишком много утеплителя не бывает, поэтому многие стараются утеплить и кровлю, и потолок изнутри помещения. Дом для постоянного проживания обычно утепляют снаружи, но дачные домики не возбраняется обшить утеплителем изнутри. Например, для потолка рекомендуется теплоизоляция в виде плит — это удобно и эффективно. Выбрать можно хотя бы ту же минвату в плитном исполнении. Но, конечно, одной минваты будет недостаточно: придется повозиться.

Итак, сначала надо очистить потолок от грязи и пыли. Потом прикрепить брусья на расстоянии, примерно равном ширине плит утеплителя — это будет обрешетка. Толщина брусьев должна быть примерно такой же, как и у самих плит, которые вы собираетесь использовать.

Фото: market-crimea.com

На готовую обрешетку закрепляется гидроизоляционная пленка, которая будет пролегать между голым потолком и будущей теплоизоляцией. Поверх гидроизоляции клеем или строительным степлером крепится, к примеру, базальтовая вата или плиты другого утеплителя. Если сверху — холодный чердак без опилок и других предметов роскоши, то плиты должны быть достаточно толстыми, чтобы выдержать всю мощь татарстанской зимы. Лучше не жадничать и брать толщину от 10 до 16 см.

Наконец, утеплитель нужно закрыть пароизоляцией (причем уложить ее правильной стороной — об этом мы тоже уже рассказывали). Это необходимо, чтобы сквозь весь «пирог» спокойно проходили пары влаги, а не скапливались внутри дома. Наконец, поверх монтируются поперечные контррейки — и следом чистовой потолок.

Наконец, можно выбрать фольгированный материал — специальную пленку. Она менее эффективна в плане теплосохранения, но если грамотно ее смонтировать, то дом станет определенно теплее. А грамотность заключается вот в чем: между такой пленкой и основным потолком нужно обязательно оставить воздушную прослойку, которая дополнительно сохранит тепло. Поэтому: крепим на потолок обрешетку и уже к ней прикрепляем стык в стык фольгированную пленку (фольгой вниз!). Монтажные швы обязательно проклеиваются, лучше всего алюминиевым скотчем. Следом — контробрешетка, а дальше — чистовой потолок.

Фото: pol-exp.com

Половой вопрос

Через пол, как правило, уходит до 10% тепла из дома. И львиная доля этих потерь связана с ледяными сквозняками в местах примыкания стен к полу.

И вот здесь фольгированная изоляция станет однозначным благом, если вам нужно быстро и дешево утеплить пол. Начать нужно со стыков пола и стен: именно в эти щели утекает зимой тепло из вашего дома. Накрыть эти щели полосами фольгированного утеплителя, приколотив его к стенам и полу гвоздиками или строительным степлером — и львиную долю тепла вы уже сэкономите. Напоминаем снова: слой фольги должен смотреть внутрь комнаты, а не стыдливо упираться в пол.

Если щели в полах не дают вам покоя по всей площади помещения — наберитесь мужества, разберите пол и уложите фольгированную изоляцию под напольное покрытие.

