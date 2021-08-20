Утепляем окна к зиме на даче

Первый шаг от летней дачи к зимней

С приходом пандемии мы оценили, как же хорошо иметь возможность жить на даче весь теплый сезон: работать многие научились удаленно, а сидеть все лето в пыльных бетонных джунглях — уже и не хочется. И хорошо, если дачный дом построен недавно и по современным технологиям — скорее всего, сюда можно продолжать приезжать по желанию и всю зиму. Но если это не так — можно попробовать утеплить его. Сегодня рассмотрим, что можно сделать со старыми окнами.

Проверка на прочность

Через окна, в зависимости от технологии их изготовления и площади, уходит от 5 до 30% всего объема тепла, которое теряет дом. Поэтому переделку летнего домика во всесезонный проще и дешевле всего начать именно с окон. Конечно, самым простым способом будет заказать новые пластиковые окна — и спокойно себе жить дальше. Но и они — не панацея, особенно если выбор пал с самого начала на простенькие дешевые окна гаражного производства (ведь именно такие чаще всего ставят в дачных домиках). Рано или поздно они начинают нещадно пропускать холод: в них изнашивается уплотнитель, стареют прижимные механизмы, в швах образуются щели.

Итак, если вы подозреваете свои пластиковые окна в том, что это они виноваты в потерях тепла, их нужно проверить на этот показатель. Проще всего сделать это спичкой или зажигалкой: зажгите огонь и проведите вдоль закрытой створки. Там, где все в порядке, пламя не колеблется, будет ровным. А вот там, где теплый воздух уходит в окно — вы явственно обнаружите, как огонек задрожит.

Если природной склонности к пиромании в вашем характере не наблюдается — попробуйте бумажный тест. Зажмите лист тонкой бумаги между створками окна. Попробуйте провести его по всему периметру. Получилось? Поздравляем, ваш уплотнитель никуда не годится. В норме никакой лист не должен свободно двигаться между створками и по периметру окна.

Что делать с обнаруженными проблемами?

Обычно самыми проблемными местами недорогого пластикового окна, изрядно послужившего своим хозяевам, становятся резиновый уплотнитель, комплект фурнитуры и штапик (он удерживает стекло).

Простейший способ решить все задачи сразу — вызвать мастеров и или заменить окна, или применить менее радикальный способ и попросить отремонтировать (правда, не факт, что это обойдется существенно дешевле). Вариант для сильных духом — подойти к ремонту самостоятельно.

Если створки окна закрываются негерметично и в комнате получается сквозняк — проблема в прижимном механизме, а точнее — в том, что он неплотно прижат. Делу поможет шестигранный ключ на 4 мм (или плоскогубцы). На створке окна есть гайки с закругленным краем, они называются эксцентрики. Посмотрите, куда смотрит засечка на этих гайках. Если на уплотнитель — то прижим усилен. Если из окна, в сторону рамы — ослаблен. Попробуйте поменять прижим, и посмотрите, что получится. Но сильно не перетягивайте, иначе передавите уплотнитель.

Если в окне изношен штапик (а значит, холод идет по всему периметру соприкосновения штапика со стеклом) — подденьте его ножом и выньте из окна, а потом замените.

Фото: balkon4life.ru

Если рассохся уплотнитель — его тоже можно поменять. Так, если он находится за стеклом, то надо вынуть штапик, снять подкладку и стеклопакет — и вот он, уплотнитель. Меняем его на новый (его можно купить на строительных сайтах или в специализированных магазинах), фиксируем клеем для надежности — и возвращаем все на место. А если уплотнитель контурный (вдоль створки), то сначала снимается накладка, потом демонтируется створка, меняется уплотнитель (тоже с фиксацией клеем) — а потом все возвращается назад.

Дуть может из-под подоконника. В этом случае надо демонтировать старый утеплитель и запенить все, что увидите. Главное — зачистить перед этим все щели.

Еще один источник холода в окнах — наружные откосы, которые никто не утеплил. Это популярная история для летних домиков. Так утеплите их! Подойдет все, что душе вашей угодно: хоть пенополистирол, хоть минвата, хоть пенопласт. Зато будет гораздо теплее.

Фото: balkon4life.ru

Вспомнить советскую молодость

Не можем удержаться и от перечисления самых очевидных и дешевых методов утепления дачного окна. Все они временные, но на один сезон сгодятся.

Во-первых, можно добавить по периметру окна еще один слой утеплителя. Просто поверх. Правда, после этого открыть окно уже не выйдет. Так что подумайте хорошо, готовы ли вы на это уже здесь и сейчас.

Во-вторых, щели и рассохшиеся элементы можно просто закрыть ватой, бумагой или даже монтажным скотчем. Механическая заделка щелей убережет от сквозняка, а это уже полдела.

И, наконец, если мы имеем дело с раритетными старыми окнами — их можно утеплить раритетными бабушкиными методами. Замажьте стыки стекла и оконной рамы герметиком. Хотя если повезет — можно найти в том же бабушкином сундуке оконную замазку. Будет аутентичнее. Никакой замены штапиков, только хардкор! На стекле трещина, через которую сочится холодок? Вооружитесь канцелярским скотчем, это поможет! Места стыков рам и вдоль створки можно заклеить специальной лентой для утепления окон. Продается в любом хозяйственном магазине, стоит копейки, радости — на тысячу. А пространство между рамами советские хозяйки застилали толстым слоем ваты. Если на нем еще и елочные игрушки разложить — будет совсем шик.

Фото: roomsv.ru