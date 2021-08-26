К кому на выборах в Татарстане будут «особое внимание, особая бдительность, особое душевное отношение»

Одинаковое право на голосование должно быть предоставлено и людям с ОВЗ, и пациентам больниц, и содержащимся под домашним арестом, и в СИЗО, и в ИВС республики

В Аппарате уполномоченного по правам человека в Татарстане состоялось масштабное совещание, в котором приняли участие не только Сария Сабурская со своими общественными помощниками из всех районов республики, но и глава республиканского ЦИК Андрей Кондратьев, и председатель комиссии Общественной палаты Татарстана по правовым вопросам и общественной экспертизе Андрей Королев. Основной целью было подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии ЦИК РТ и Уполномоченного по правам человека в Татарстане.

46 УИКов из 2 810 — в местах временного пребывания граждан

Цель соглашения — вместе работать над тем, чтобы в республике неукоснительно соблюдалось избирательное право всех категорий граждан, которые его имеют. Напомним, за пределами выборного процесса остаются осужденные и граждане, официально признанные недееспособными. Остальные совершеннолетние россияне имеют полное право проголосовать на выборах за кандидата или партию, которые им приглянулись. Но как быть, если, к примеру, человек находится в СИЗО или в ИВС? Или под домашним арестом? Или лежит в больнице и не может выйти из нее на избирательный участок?

Сария Сабурская на посту омбудсмена и весь ее аппарат строго следят за тем, чтобы избирательное право людей соблюдалось, где бы они ни находились в силу тех или иных жизненных трудностей. ЦИК республики тоже крайне в этом заинтересован. И работают они над этим в тесном взаимодействии. Сабурская рассказала:

— Всего в республике будут работать 2 810 участковых комиссий, в том числе 46 участков — в местах временного пребывания граждан. Именно на эти участки надо будет обратить особое внимание. Работу по мониторингу соблюдения избирательных прав мы осуществляем совместно с сотрудниками ЦИК республики: это и совместные проверки, и обмен информацией о выявленных нарушениях избирательных прав граждан, и участие в пресс-конференциях для представителей СМИ, и правовое просвещение жителей республики, и мониторинг соблюдения прав. В том числе и на закрытых избирательных участках, образованных в учреждениях здравоохранения, изоляторах временного содержания МВД и следственных изоляторах.

Цель соглашения — вместе работать над тем, чтобы в республике неукоснительно соблюдалось избирательное право всех категорий граждан, которые его имеют. Фото: Максим Платонов

С тем, что очень важно организовать работу в закрытых учреждениях, согласился и Андрей Кондратьев:

— За общей цифрой в 2 810 участков для голосования 46 временных кажутся незначительным числом. Казалось бы, их мало в общей массе. Но самое главное — не забыть уделить им особое внимание, особую бдительность, особое душевное отношение. Нужно посетить все эти участки до начала их работы. Ведь их сформируют буквально за несколько дней до начала открытия УИКов.

Под замком, но не за бортом процесса

Андрей Королев рассказал: граждане, в отношении которых есть вступивший в законную силу приговор суда, не имеют права голосовать. Поэтому голосовать будут только те, кто находятся в СИЗО, под домашним арестом и в специальных лечебных учреждениях на экспертизе. Из числа сотрудников закрытых учреждений формируется комиссия, составляет списки граждан, которые в дни голосования там будут находиться. Комиссия эта создает временный избирательный участок, всем необходимым ее обеспечивает ТИК. По окончании голосования комиссия составляет протокол и передает в ТИК. Голосовать будут только те, кто изъявят такое желание, никаких принуждений здесь не будет.

— Наблюдение на этих участках будет осуществлено представителями Общественной наблюдательной комиссии и общественными помощниками Уполномоченного по правам человека. Ожидается, что в СИЗО республики будут к моменту выборов находиться около 2 тысяч граждан. Что касается тех, кто находится под домашним арестом, то их список будет уточнен за 2 недели до выборов. Служба судебных приставов подаст в ЦИК РТ этот перечень, а за 3 дня до выборов он будет еще раз уточнен. Затем ЦИК передаст эту информацию в ТИК, откуда арестованным гражданам позвонят и выяснят, хотят ли они проголосовать. И если человек изъявит на то желание, то к нему на дом придут представители УИК с переносной урной, — сообщил Королев.

Сария Сабурская обратила особое внимание на следующий момент: граждане, находящиеся в закрытых учреждениях, по определенным причинам выключены из многих социальных процессов. В том числе до них доходит недостаточное количество информации. А значит, перед выборами члены временных УИКов и общественные помощники омбудсмена должны предоставить им все необходимые сведения о кандидатах и партиях, которые выдвигаются на выборы.

— В первую очередь я бы настроила вас на то, чтобы сейчас, пока есть время и возможность, встретиться с лицами, которые находятся в этих учреждениях, рассказать, какие политические события предстоят сейчас, довести до их сведения информацию о кандидатах, о партиях. Чтобы в день голосования эти люди понимали, за кого они могут голосовать. В силу того, что они сейчас находятся в изоляции и в некотором роде выключены из многих социальных процессов, я обращаюсь за помощью к коллегам из соответствующих муниципальных образований, — обратилась Сабурская к участникам совещания.

Брайль — слабовидящим, сурдопереводчик — слабослышащим

Еще одна очень важная тема с точки зрения обеспечения избирательного права — возможность для голосования маломобильных граждан и людей с инвалидностью. Не секрет, что порой добраться из пункта А в пункт Б — непростой квест для человека на инвалидной коляске. Сария Сабурская отдельно обратила на эту тему внимание, и работа по подготовке избирательных участков к приему таких людей продолжилась с мая. При ЦИК уже создана специальная рабочая группа по этому поводу, в которую входит и сама омбудсмен:

— Сегодня перед выборами важно просмотреть все избирательные участки на предмет их доступности. Желательно их размещение на первых этажах. Но если участок располагается на втором этаже — обязательно должен быть подъемник или лифт. Обязательны пандусы, наличие широких кабин для голосования, чтобы в них могли заехать маломобильные граждане на инвалидных колясках. Нужно, чтобы все участки были обеспечены увеличительными устройствами и трафаретами, изготовленными шрифтом Брайля, чтобы слабовидящие избиратели смогли самостоятельно заполнить свой бюллетень. Если нет возможности обустроить пандус или доступную среду на участке — обязательно нужно обеспечить кнопку вызова или наличие волонтера, который поможет человеку с ОВЗ войти на участок и реализовать свое избирательное право.

Как рассказала Сабурская, члены УИК должны обязательно знать, сколько на их участке граждан с инвалидностью или маломобильных — вплоть до пофамильных списков. Конечно же, доступно и право для голосования на дому — для этого нужно будет отправить заявку, и домой к желающему придут УИКовцы с переносной урной для голосования.

Важное нововведение — в республике для доступности голосования людей, имеющих ограничения по слуху, будет работать единый номер видеотелефонной связи диспетчерской службы Татарстанского регионального отделения Всероссийского общества глухих. Услуги диспетчерской службы представляет оператор-сурдопереводчик. А Андрей Кондратьев добавил:

— У нас в республике сейчас 92,5% участковых избирательных комиссий находятся на первых этажах, это выше, чем в среднем по России. И думаю, что к следующей избирательной кампании мы этот вопрос закроем полностью! Шрифтом Брайля мы обеспечили все участки. И очень серьезно модернизировали проект по слабослышащим. Кроме того, на случай, если у человека нет мобильного телефона или нет возможности позвонить на телефон 112 при необходимости, мы уже дали поручение членам ТИКов и УИКов: председатель комиссии будет ответственным за то, чтобы каждый человек имел возможность доступа к этой услуге.

Как рассказала Сабурская, члены УИК должны обязательно знать, сколько на их участке граждан с инвалидностью или маломобильных — вплоть до пофамильных списков. Фото: realnoevremya.ru

Горячая линия против «мертвых душ»

Обеспечивая избирательное право граждан, не стоит забывать про их право на сохранение здоровья, а значит, в республике сохраняется вся инфраструктура по защите от коронавируса. Андрей Кондратьев уже отчитывался о том, что все необходимые средства индивидуальной защиты уже закуплены, а Сария Сабурская накануне напомнила о том, что на всех избирательных участках эти средства должны присутствовать и, главное, — применяться. Ведь на прошлых выборах сотрудники избирательного участка, на котором голосовала она сама, умудрились совершить досадный прокол и не предложить омбудсмену ручку и средства защиты. Сария Харисовна в этот раз продемонстрировала отличную память и напомнила об этом случае.

На случай, если избирателю срочно потребуется обратиться в Аппарат уполномоченного по правам человека в Татарстане — здесь, как и в минувшие годы, будет работать горячая линия по защите избирательных прав: +7 939 345 37 50. Как сообщила Сабурская, она пользовалась популярностью в 2020 году: так, во время летнего голосования по Конституции, по ней обратились 147 раз, а во время выборов президента РТ — 174 раза.

Причем обращались граждане в основном за уточнением информации.

— Прежде всего, они спрашивали: «На каком участке я должен голосовать? Где находится мой избирательный участок?». Особенно это касалось новых микрорайонов, — сообщила Сабурская. — И в этой части должна пройти хорошая работа членов ТИК и УИК, которые уже сегодня должны информировать население о том, где будут расположены их участки. Это могут быть информирование через управляющие компании, объявления на жилых домах и так далее. Поступали и вопросы о наличии в списках избирателей умерших граждан, это возмущало родственников. Обращаю внимание Андрея Станиславовича на то, что списки избирателей должны быть выверены в муниципальных образованиях. Такого быть не должно.

Заявление об откреплении от своего «родного» участка уже подали более 5 тысяч избирателей, причем практически 100% из них — через Единый портал госуслуг. Фото: realnoevremya.ru

Андрей Станиславович озабоченно кивнул, но разговор быстро перешел в позитивное русло: заговорили о технологии «Мобильный избиратель», которая позволяет человеку проголосовать, где бы он ни находился. Заявление об откреплении от своего «родного» участка уже подали более 5 тысяч избирателей, причем практически 100% из них — через Единый портал госуслуг.

— Значит, это людям удобно! Безусловно, мы и об этом должны рассказывать населению, чтобы они могли воспользоваться этой возможностью! — с воодушевлением говорил Кондратьев.

«В городах мы не будем рассматривать возможности формирования выездного голосования»

Андрей Кондратьев добавил к словам своей коллеги еще несколько важных сообщений: во-первых, о том, как будет реализовываться избирательное право для граждан России, которые находятся за границей. Он сообщил, что 340 избирательных участков ЦИК РФ откроет в 142 странах мира, где сейчас есть россияне. Избирательные бюллетени туда уже отправлены — в частности, руководитель татарстанского ЦИК упомянул Испанию, Австрию и Финляндию.

Во-вторых, соблюдены все права кандидатов в депутаты Госдумы (и на довыборы в Госсовет РТ): процесс выдвижения и регистрации завершился.

— 10 партий зарегистрировали в Татарстане 52 кандидата по одномандатным округам. По общефедеральному списку у нас 112 кандидатов. Все, кто заявились, имели равный доступ, конкурентную среду. И все, кто хотел — зарегистрировались. Были четыре самовыдвиженца, которые не смогли собрать нужное количество подписей, но весь этот этап мы прошли без инцидентов! И сейчас уже начался самый активный и яркий период избирательной кампании. На 226 мандатов претендуют 729 кандидатов. Это очень серьезная активность и большая конкуренция.

Кондратьев обратил внимание, что на особый контроль надо взять обеспечение возможности избирателей проголосовать на дому.

— В этом году есть три формы голосования — на участке, на дому и на территории, где нет УИК или затрудненная транспортная доступность. Обращаю внимание: в городах мы не будем рассматривать возможности формирования выездного голосования. Трудно будет доказать, что там плохая транспортная доступность, при наличии общественного транспорта и подъездных путей.

ЦИК будет очень внимательно и аргументированно принимать решения по каждой точке выездного голосования, пообещал Кондратьев. А в заключение напомнил: в республике разрабатывается «золотой стандарт» избирательного процесса, который охватывает все его стадии и весь выборный цикл. Разумеется, и обеспечение избирательного права для всех граждан Татарстана — его неотъемлемая часть.