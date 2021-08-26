Коллаборации музыкантов и медиахудожников, новые слова и импровизации

Фестиваль TAT CULT FEST объявил полную программу

30 августа в Казанском Кремле пройдет международный фестиваль новой татарской культуры TAT CULT FEST. В четвертый раз событие решили сделать тематическим и посвятили языку — речи, тексту, шрифтам, звуку, движению. Подробнее о программе праздника — в обзоре «Реального времени».

Фестиваль один, артистов — 99

Ввиду большого количества участников в этом году артисты не просто выступают сольно, но и создают коллаборации — музыкальные и визуальные. В фестивале примут участие 99 музыкантов, медиахудожников, графических дизайнеров, ученых — из Берлина, Бостона, Владивостока, Йошкар-Олы, Казани, Кёльна, Москвы, Пешавара, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Симферополя, Стамбула, Уфы, Якутска.

Музыкальных сцен в этом году будет три. Традиционно большая разместится в Пушечном дворе. Здесь местные музыканты будут выступать со столичными. К примеру, группа Shanu, играющая джаз на чувашском языке, объединится с Сергеем Клевенским, исполнителем на множестве духовых инструментов. Электропоп-трио «ОММАЖ» впервые выступит с барабанщиком — им станет Кирилл Глезин (он, оказывается, не только барабанщик Tesla Boy, но один из первых сценаристов «Лунтика»). Многочисленный коллектив Juna объединится с авангардным саксофонистом Сергеем Летовым. А рэперы K-Ru и Усал и битмейкер Malsi Music объединят силы с Маратом Татурасом, композитором-электронщиком из Уфы. Наконец-то на фестивале выступят главные марийские этно-панкы «У ЕН». Европейский хедлайнер TCF — кельнско-стамбульская Elektro Hafiz, вдохновляющаяся психоделическим анатолийским роком. Дань традициям — приезд виртуозного гитариста Энвера Измайлова, на этот раз — в составе собственного трио.

Электронная сцена также будет продолжать работать на Тайницкой башне, которую силами художников превратят в огромный холст для мэппинга. Среди участников сцены — уроженка Ижевска Atariame, импровизирующая при помощи голоса, синтезатора и 12-струнной гитары, один из создателей феномена «сибирской электроники» HMOT (он же Стас Шарифуллин), берлинец-исследователь городских шумов Гвидо Мёбиус. И группа «АИГЕЛ», которая в этом году будет играть исключительно татарскую программу.

Новый татарский от «Абау»

Союз медиа-арта и музыки продолжится на новой площадке. Мультимедийная зона будет работать на втором этаже отреставрированных Присутственных мест. Кроме двух сцен для перформансов, здесь выстроят галерею Art & Science с технологией дополненной реальности.



К примеру, здесь вы увидите работы американца Джо Дэвиса, одного из пионеров био-арта. Для него художественным материалом становятся биологические системы. Он придумал бактериальное радио — приемник, в котором электрические цепи состоят из генетически модифицированных бактерий. А еще Дэвис 50 тысяч страниц Википедии «вшил» в геном яблони.



Кроме того, здесь представят инсталляцию Саши Валиевой с нейроинтерфейсом, который будет считывать эмоции гостей, а потом генерировать новые слова на татарском с помощью программы «Абау», его можно посмотреть по ссылке — и поделиться переводом. «Абау», созданный Натальей Федоровой в Университете ИТМО (Институт точной механики и оптики), работает так: он берет корни татарских слов и «приклеивает» к ним различные суффиксы или префиксы, объясняя значение обеих составляющих. Таким образом будут формироваться морфологически верные, но не существующие в татарском языке слова для обозначения эмоциональных состояний.

Что касается музыки, к примеру, здесь можно будет увидеть эмбиент эксперименты Альбины Файзуллиной с протяжной мелодией, «озын көй», или якутскую электронику от HALO, а также песен народов Поволжья от проекта Vatannar, с участниками которого «Реальное время» делало интервью. Вокалистка-перформансистка Lisokot объединится с Сергеем Летовым.

Кроме того, на фестивале откроют большой книжный маркет, состоящий из магазинов, которые могли бы открыться в Казани. В образовательной зоне прочтут несколько лекций, которые будут перемежаться музыкальными мастер-классами. В 14:00 лекцию «Машины слов и воображаемый татарский» прочтет Наталья Федорова, после чего в 15:00 Илья Барамия из «АИГЕЛ» будет записывать со всеми желающими новый трек. В 16:00 про «Татарский философский: язык разума, души и тела» порассуждает Альфрид Бустанов, заместитель директора Института истории АН РТ. А к музыке в пять вернется Марат Татурас. Наконец, лекцию под названием «Абау или приключения татарского языка» прочтет Эльза Набиуллина, переводчица, аспирантка ИЯЛИ АН РТ, ведущая рубрики «Айда учить татарча» на БИМ-радио. И завершится этот блок импровизацией с домристкой Региной Рокитянской.

Остается добавить, что на Tat Cult Fest будут работать детская зона и фудкорт. А также интерактивные инсталляции для фото — здесь представят свои работы участники воркшопа для дизайнеров «Слово и образ», совместном проекте журнала и издательства «Шрифт» и TAT CULT FEST. Используют 13 базовых параметров (от пропорций шрифта до контраста), дизайнеры создадут новые шрифты. Организаторы обещают, что ими напишут новые слова. Кстати, пока готовился материал, программа «Абау» выдала нам слово «язчы». «Яз» — это и «весна» и «пиши». А «чы» — суффикс, который образует существительное и выражает значение лица, имеющее отношение к тому, что указано производящей основой. Например: ярату (любовь) — яратучы (любитель, человек, который любит).

Так что, очевидно, это слово про нас — тех, кто любит писать.



РАСПИСАНИЕ



Большая сцена

15:00 Shanu feat. Сергей Клевенский

16:00 «Оммаж» feat. Кирилл Глезин

16:45 «У ЕН»

17:45 Juna feat. Сергей Летов

18:30 Трио Энвера Измайлова

19:30 K-Ru, Усал, Malsi Music feat. Taturas

20:30 Elektro Hafiz



Мультимедийная зона

Первая сцена AV-перформансов

15:00 Alpar

17:00 qaynar — Ильдар Якубов

19:00 Lisokot feat. Сергей Летов — TanyaMist

21:00 Альбина Файзуллина — kalektika



Вторая сцена AV-перформансов

16:00 HALO — Александр Козлов

18:00 Vatannar — Polina Zinziver

20:00 Transplanetary Spaceship — Лена Потуремец



Галерея Art & Science

Джо Дэвис, Сара Хан, Елена Никоноле, 18 Apples, «Куда Бегут Собаки», Саша Валиева , Анастасия Голосова, Алия Башарова, Наталья Федорова, Центр «Прометей»



Электронная сцена

19:00 Atariame — Olga Ol

19:50 «Аигел» — ed.creativecoder

20:40 HMOT — Влад Кононков

21:20 Гвидо Мебиус — Kira G