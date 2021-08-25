«Лимит — зло!» — так сказала Канделаки

И ей вторят в российской Премьер-лиге

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков объявил о рассматриваемом предложении отмены лимита на легионеров. Его поддержала часть футбольного истеблишмента, в свою очередь большое количество официальных лиц выступило против. Спортивная редакция «Реального времени» также разделилась во мнениях, сегодня мы против отмены лимита — по версии Джаудата Абдуллина.

Отсутствие лимита на примере «Динамо»

Так получилось, что мы с Дюковым ровесники. Разница в возрасте восемь месяцев, на которые Александр Валерьевич старше меня. Разница, кстати, такая же, как у двух российских революций — февральской и октябрьской. Собственно, мы и выглядим также: Дюков как денди лондонский, а я как персонаж, который в любой момент готов сорваться на штурм Зимнего дворца. Неудивительно, что и мнения у нас кардинально разные.

Свое мнение Александр Валерьевич обосновывает следующим образом: «В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше». Никто не спорит. Как и с тем, что Дюков только в 2008 году начал плотно заниматься вопросами футбола, став в марте того года президентом ФК «Зенит» и в итоге выиграв с клубом Кубок УЕФА. Сколько там было россиян у «Зенита» в финале? Семеро. Практически как ЦСКА в победном сезоне: шестеро в основе плюс один на замене. Да, это вспомнился уже 2005 год, ну так я, в отличие от Дюкова, футболом интересуюсь лет на 30 дольше, начиная с ЧМ 1978-го в Аргентине. Это с восприятием свежих событий могут возникать проблемы, а прошлое врезалось в память — не сотрешь!

Александр Дюков: «В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше». Фото: rfs.ru

Начать с того, что в 2008 году у нас и розыгрыш чемпионата проводился по формуле весна-осень. Может, тогда к нему вернемся заодно, зачем останавливаться на полумерах? Если мы хотим перемен, то наше сердце, наши глаза и пульсация вен ждут возвращения футбола на лето, а последнего тура чемпионата — на начало ноября. И «так победим!»

Теперь подробнее о тех славных временах, когда Дюков не занимался плотно футболом, лимита не было в помине, а по полю бегали дети разных народов мира, в том числе и российские. Давайте начнем с 2005-го. Тогда «деревья были большими», доллар стоил чуть больше 28 рублей, спартаковский австриец Погатец сломал Харитонского из «Шинника»... Что еще? Состоялся знаковый матч, когда в составе динамовцев на поле вышли 11 легионеров во главе с бразильцем Иво Вортманом. Играли с «Торпедо-Металлургом», который тренировал Леонид Слуцкий, и у него среди россиян числился натурализованный камерунец Жерри-Кристиан Тчуйсе. Слуцкий с Тчуйсе и Ко, собственно, и выиграли, но мы поговорим про «Динамо», перед руководством которого в те годы не существовало никаких преград, включая лимит. До Вортмана с «Динамо» работал чех Ярослав Гржебик, притащивший с собой трех соотечественников Влчека, Збончака и Гашека, которому на момент перехода было уже 34 года. С одной стороны, в «Рубине» вполне уверенно отыграл 33-летний Иржи Новотны, поэтому серьезных претензий поначалу это не вызвало. Зато потом претензии возникли, и динамовское руководство рассталось со всем квартетом разом, включая тренера.

В результате за три года динамовскую футболку одевали 66 (!) футболистов, и только Булыкин, а также Карчемарскас, сенегалец Менди и ветеран клуба Точилин носили ее все три сезона. Дело даже не в верности клубу, а в банальной сыгранности, о которой не может идти речь в команде, которую тренировали шесть наставников, каждый из которых, включая бразильца и чеха Ярослава Гржебика, приходили в динамовский «монастырь» со своими «уставами» и игроками. Кстати, сборная в тот период вылетела с ЧЕ-2004 на групповом этапе, как и сейчас, а затем не вышла на ЧМ-2006, так что аргумент Дюкова не аргумент.

За три года динамовскую футболку одевали 66 футболистов. Фото: fc-dynamo.ru

Отсутствие лимита на примере «Спартака»

Чуть ранее в пучину «безлимитки» окунулся «Спартак»: международная селекция команды в годы, когда он впервые стал приглашать иностранцев, — это просто тихий ужас. Лучшим из девяти бразильцев эпохи Олега Романцева так и остался самый первый из них — Робсон. И только спустя десять лет после него и пару десятков бразильцев в «Спартаке» появился Веллитон. Если некоторые их соотечественники, как Алешандре, Пениче, Роберт, хорошо смотрелись только в тот момент, когда не защищали цвета «Спартака», то Робсон и Веллитон только в нем смогли выложиться на все 100 процентов. Из всех семи африканцев лучшим был Жерри-Кристиан Тчуйсе, тот самый подопечный Слуцкого.

Экс-югославы были самыми популярными легионерами в России, начиная с девяностых. Война в Югославии и бомбардировки Белграда привели к тому, что только в Высшую лигу чемпионата России перебрались 23 экс-югослава, даже в «Рубине» уровня первой лиги появился хорват Звездан Любобратович. В начале нулевых военные действия прекратились, но югославов стало еще больше. Все просто: Буняк в «Уралане», бардак в «Спартаке», в итоге и там и там было одновременно по восемь балканцев. Столько привез в Элисту незадачливый тренер Борис Буняк и впавший в эйфорию Романцев, который на первых порах особо выделял некого Горана Мазнова: «Продайте Титова, этот македонец на две головы сильнее».

Отсутствие лимита — это одна из причин, по которой почернел «красно-белый» «Спартак», селекционеры которого в какое-то время не заморачивались поисками футболистов в местных командах, а стали вывозить игроков с африканского континента. В итоге Эссьен Фло попал в автозак во время футбольного матча, поскольку решил опорожниться прямо за воротами. Люк Зоа бесил уборщиц спартаковской базы, кушая в кровати и выбрасывая остатки еды либо под нее, либо просто на пол. Это еще вопрос, кому приходилось заниматься черной работой. В итоге за мощными спинами Зоа и Мукунку, Кебе и Фло нашлась только одна достойная находка в лице все того же Тчуйсе.

За мощными спинами Зоа и Мукунку, Кебе и Фло нашлась только одна достойная находка в лице Тчуйсе. Фото: sports.ru

В казанском «Рубине» на одного Макбета Сибайю пришлось три «мутных» сенегальца. В других командах Андре Бикей за 11 матчей заработал 6 желтых и одну красную. Серж Бранко коротал время на базе, ругаясь с Гаджи Гаджиевым и Омари Тетраддзе, а на поле — сидя на мяче. Целый выводок футболистов из Южной Африки привел к тому, что тренеры «Ростова» перестали ставить в основу одного из лучших воспитанников клуба Антона Рогочего, аргументируя это тем, что Бут и Койл общаются на английском, которого Антон не знает. Не ставить того же Бута в основу было опасно, поскольку он обошелся клубу куда дороже, чем собственный воспитанник, а заставить иностранцев выучить русский у нас никогда не стремились.

Отсутствие лимита на примере «Зенита»

В памяти Дюкова, наверняка, «безлимитка» запомнилась и по судьбе «Зенита» с чешским тренером Властимилом Петржелой, который впервые вывел команду в призеры чемпионата России. Петржела привез в Питер сразу пять легионеров, но вскоре они уступили места местным воспитанникам поколения 80-х. Малафеев, Аршавин, Быстров, Денисов, Кержаков — это пять лучших, на них сделал ставку пан Властимил. Но очевидцы утверждают, что произошло это вынужденно, поскольку не заиграли должным образом его соотечественники. Разочарование было столь большим, что Марека Кинцла убрали из команды по ходу сезона 2004 года. На беду казанского «Рубина», поскольку он перешел в «Рапид» и забил нам один из голов в неудачном противостоянии на Кубок УЕФА — 0:3.

Увы, в дальнейшем Петржела заигрался как в прямом смысле, просаживая свободное время в местных казино, так и в плане комплектования, когда согласовал переход в «Зенит» абсолютно «левого» защитника Ярослава Несвадбы, и был уволен по совокупности.

Возвращаясь к землячествам, которые зачастую образовывали в чемпионате России иностранные тренеры (самым известным был неограниченный югославский контингент в элистинском «Уралане» под руководством Бориса Буняка), отметим, что этим не гнушались и западные наставники. В том же «Зените» голландец Дик Авдвокат выдавливал из состава чехов, приглашая на их место соотечественника Фернандо Риксена и южнокорейцев, со сборной которой работал на ЧМ-2006. С сербом Крижанацем и чехом Ширлом расстался улыбчивый итальянец Лучано Спалетти, поскольку необходимо было освобождать места для соотечественников и блеснувшего на молодежном Евро Кришито и блестящего в плане отсутствия шевелюры Розины.

Властимил Петржела впервые вывел «Зенит» в призеры чемпионата России. Фото: football-fun.ru

Как лимит мешал нам в еврокубках?

За полную отмену лимита выступили «Динамо», «Краснодар», «Сочи», ЦСКА и «примкнувший к ним «Рубин». Зафиксируем эту информацию как мнение команд, которые три последних сезона стабильно позорят наш футбол на еврокубковой арене. В прошлом сезоне ЦСКА и «Краснодар» смогли взять только одно очко в четырех матчах с загребским «Динамо», а сейчас оно стоит на грани вылета из первого раунда Лиги чемпионов, будучи разгромленным молдавским «Шерифом» — 0:3.

Впрочем, у нас даже обвиняемые имеют право на последнее слово, так почему отказывать в праве высказаться. Только это должно быть максимально аргументированно. К примеру, «Реальное время» совсем недавно публиковало материал о том, что хозяин «Краснодара» Сергей Галицкий обещал, что через десять лет в его команде будут играть только воспитанники местной академии. Как это соотносится с нынешним заявлением о необходимости отмены лимита? И кто из легионеров «Шерифа» настолько сильнее краснодарцев и армейцев, что позволяет громить Загреб?

Вылет «Рубина» от «Ракува» и объяснение, что на поле были две равные команды, — это сказано для тех, кто не умеет складывать буквы в слова? Поскольку нынешний чемпионат Польши — это либо пристанище для «стариков» вроде 40-летнего Боруца, 36-летнего Подольски, 35-летнего Блащиковски, либо место, где проявляют свои таланты Евгений Башкиров, Ника Качарава и Гильермо Котуньо, оказавшиеся не востребованными «Рубином». На последнем чемпионате Европы его представляли всего четыре футболиста, причем трое из них «на перспективу», включая 20-летнего Камиля Пентковского из «Ракува», так ни разу и не вышедшего на поле, но даже в таком статусе проданного в Зальцбург.

В нынешнем сезоне в «Экстракласс» вернулась команда «Брук-Бет Термалица». Она уже выступала три сезона в «Экстраклассе», при том что представляет местную деревню Нечица, в которой проживает меньше тысячи человек. И это не помешало выходцу польского чемпионата обыгрывать представителя РФПЛ, куда нельзя сунуться без стадиона, вмещающего меньше десяти тысяч человек.

У «Рубина» против «Ракува» на поле играли четыре россиянина: кого из легионеров не хватило, чтобы забить хотя бы гол за 210 минут игрового времени польскому клубу с таким же количеством поляков в основе? Фото: rubin-kazan.ru

Рулевая «Матч ТВ» Тина Канделаки назвала лимит злом. Если лимит — зло, значит, легионеры добро. «Я уже миллион раз говорил, что нужно убрать лимит на легионеров. Пока есть лимит — будут проблемы в еврокубках. Наши лоботрясы сразу заиграют», — порадовал глубиной мысли теннисист Евгений Кафельников. Понятно, что у Кафельникова амнезия, но сезон 2002 года с ужасающими цифрами 6 поражений в шести матчах Лиги чемпионов с разницей мячей (1:18) был у «Спартака», когда он славно закупился на трансферном рынке: Огунсанья, Селкич, Скралетт и еще четыре лега впридачу. Всего в сезоне было 15 человек, не имеющих ни российского паспорта, ни базовых умений играть в футбол. Да и сейчас комментарии Кафельникова крайне противоречивы, поскольку «Динамо» с пятью легами проиграло грузинскому «Локомотиви» с одним единственным марокканцем. Сейчас «Сочи» с семью иностранцами уступило «Партизану», за который выходили только трое легионеров, включая Бибраса Натхо. У «Рубина» против «Ракува» на поле играли четыре россиянина: кого из легионеров не хватило, чтобы забить хотя бы гол за 210 минут игрового времени польскому клубу с таким же количеством поляков в основе?

Лимит на легионеров не волшебная палочка, а некий инструмент. Его уже сейчас использует тот же Валерий Газзаев, держащий нос по ветру, как хорошая борзая: он высказался за отмену, чтобы напомнить о себе, любимом, при очередных выборах в Госдуму. Сам-то он идет туда по депутатскому «лимиту», будучи включенным в избирательные списки партии, а не на общих основаниях. А мы удостоимся счастья понаблюдать за тем, как возвращение в российский футбол Зоа, Мукунку, Огусаньи заставит наших «лоботрясов» заиграть по-другому. У кого-то есть варианты, за счет чего произойдет столь чудесное преображение?