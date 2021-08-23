«Мы всех считаем «нефтяниками»: и тех, кто добывает нефть, и тех, кто лечит, и тех, кто учит детей»

С будущего года «Татнефть» будет оказывать поддержку в решении социально-экономических задач на территориях своего присутствия на основе программного и адресного подхода. «Понятно, что сложные неотложные вопросы всегда будут, но помощь будет иметь более плановый и целевой характер», — заявил на общественном совете в Азнакаево замгендиректора «Татнефти» по социальным вопросам Рустам Мухамадеев. Всего за 4 года компания вложила только в один Азнакаевский район 700 млн рублей, и впереди — немало задач. На фоне пандемии жители Азнакаевского района назвали неотложной необходимость модернизации здравоохранения. Их земляк замгендиректора «Татнефти» Азат Ягафаров заверил, что сокращать вложения в социальную сферу нефтяники не планируют.

Общественный совет в Азнакаево: «Здравоохранение — первый приоритет»

Руководство «Татнефти» продолжает совершать рабочие поездки по районам юго-востока Татарстана, изучая на месте социальные потребности каждой отдельно взятой территории нефтедобычи. На этот раз в фокусе пристального внимания оказался один из старейших районов татарстанской нефтедобычи — Азнакаевский. Накануне принятия новой трехлетней программы социального партнерства представители высшего руководства «Татнефти» встретились на заседании общественного совета с активистами и жителями района. Формат общественных слушаний выбран неслучайно: только на этой площадке можно сообща и вместе с жителями определить главные приоритеты в социальном развитии района, обозначить неотложные «болевые точки» и скорректировать программу действий на перспективу.



Добавим, что Азнакаево стало вторым по счету местом проведения общественных советов «Татнефти» после Лениногорска с начала этого года. «Азнакаево является одним из базовых районов нефтедобычи, поэтому «Татнефть» обязательно прислушается к мнению общественности в плане социальной политики», — отметил их земляк замгендиректора «Татнефти» Азат Ягафаров.

«Азнакаево является одним из базовых районов нефтедобычи, поэтому «Татнефть» обязательно прислушается к мнению общественности в плане социальной политики», — отметил Азат Ягафаров

На заседание совета в Азнакаево команда руководителей «Татнефти» прибыла вместе с заместителем министра здравоохранения РТ Ильдаром Фатиховым. Приглашение на встречу представителя руководства Минздрава РТ связано с накопившимися вопросами в оказании медицинской помощи населению Азнакаево. Как пояснил модератор встречи Ренат Мамин, при последнем опросе жители Азнакаевского района назвали здравоохранение вопросом №1. Понятно, что во многом это было спровоцировано пандемией, которая высветила болевые точки районного здравоохранения. Главным из них жители назвали дефицит «узких специалистов». «Много строим, оснащаем оборудованием, но самый главный вопрос — кадры», — согласился Ильдар Фатихов.



700 млн инвестировано в Азнакаево

«Устойчивое развитие территории напрямую связано с устойчивостью компании. «Татнефть» вкладывает немалые средства в преобразование социального облика районов юго-востока, — отметил в своем вступительном слове замгендиректора «Татнефти» по социальным вопросам Рустам Мухамадеев, открывая общественные слушания. По его словам, «Татнефть» неуклонно следует принципам социального партнерства в решении социально-экономических задач на территориях своего присутствия. Так, за последние 4 года «Татнефть» осуществила социальные инвестиции в Азнакаевский район почти на 700 млн рублей. Эти средства были направлены на ремонт детских садов, школ, медицинских учреждений и благоустройство территорий, ремонт дорог. Заметная финансовая помощь оказывается аграриям при проведении весенних полевых работ.

За последние 4 года «Татнефть» осуществила социальные инвестиции в Азнакаевский район почти на 700 млн рублей

Социальные инвестиции — остро нуждающимся

Чтобы повысить эффективность социального инвестирования, «Татнефть» переходит на принципы адресной помощи, которая будет оказываться в рамках утвержденной программы. «Сейчас компания разрабатывает новую программу социальных инвестиций территориям, где присутствует «Татнефть», — сообщил замгендиректора «Татнефти» по социальным вопросам Рустам Мухамадеев. — Помощь будет оказываться по целевому назначению и в плановом режиме». По его словам, в ней будет действовать система грантов, которые будут выделяться для социально-экономического развития территории. По его словам, гранты будут выделяться по четырем направлениям. Среди них — здравоохранение, образование, развитие территории.

«Понятно, что сложные неотложные вопросы всегда будут, — остановился он, чтобы сделать важное пояснение. — И они будут решаться, — заверил Рустам Мухамадеев. — Но помощь будет иметь более или менее плановый характер», — объяснил он цель нововведений для «нефтяных» районов.

Программа социального партнерства «Татнефти» формируется на несколько лет, и в нее должны войти самые важные и насущные проекты. Главный принцип — адресность социальной поддержки. По словам замгендиректора «Татнефти» по работе с органами власти Азата Ягафарова, в первую очередь, социальные инвестиции должны получить те, кто нуждается больше остальных.

«Сейчас компания разрабатывает новую программу социальных инвестиций территориям, где присутствует «Татнефть», — сообщил Рустам Мухамадеев

«Много школ и детских садов требует помощи, но приоритеты должны быть определены согласно нуждаемости. Поэтому мы говорим, чтобы на местах (районные власти) сформировали программу (социального развития, — прим. авт.). Сейчас «Татнефть» готовит программу, и все вопросы (при ее подготовке) старается решать сообща. Всем невозможно помочь, но наиболее нуждающимся нужно. Поэтому помощь должна быть адресной», — пояснил он.

Конструкторы Плахотникова, или Что делает ребенка умным и свободным

Особое внимание «Татнефть» уделяет развитию подрастающего поколения, но помогает не только деньгами, а еще и современными развивающими программами. Еще несколько лет назад по инициативе «Татнефти» в детских садах Альметьевска начали внедрять игровую форму развития детей по методике эксперта по дошкольному образованию, психолога, руководителя блока начальных классов в московской «Новой школе» Сергея Плахотникова. Ее суть в том, что малыши в возрасте от 2 до 6 лет занимаются конструированием, и воспитатели поощряют свободу их мышления. На заседании общественного совета Сергей Плахотников подробно рассказал о своей методике, которая способствует интеллектуальному и психологическому развитию личности ребенка. «Нам повезло, что с нами работает такой специалист высокого уровня», — отметил Рустам Мухамадеев. По его словам, сейчас стоит задача распространить это направление в Лениногорске, Азнакаево. «Побольше нам дайте оборудования, — подхватил идею глава Азнакаево. — Современным детским садам нужно больше оборудования», — настаивал он.



Во время слушаний команда из 5 мальчиков показала собранную из элементов «Лего» композицию техники, с помощью которой ведется добыча нефти

«Проси 100 комплектов», или Сколько роботов нужно детям



Оказалось, что моделированием и конструированием в Азнакаево давно занимаются дети старшего возраста. В кружке Центра детского творчества они собирают роботов из наборов «Лего» и программируют. Во время слушаний команда из 5 мальчиков показала собранную из элементов «Лего» композицию техники, с помощью которой ведется добыча нефти. Манипуляторы подавали трубы, а роботы на гусеничной платформе прокладывали их в скважину. Модель была подключена к IT-программе, а действия роботов управлялись с помощью пульта. Как пояснил руководитель кружка, ребята потратили две недели. В качестве поощрения Рустам Мухамадеев предложил их отвезти на место добычи.

А руководитель кружка попросил «Татнефть» приобрести еще 10 комплектов «Лего», так как их не хватает для всех детей. «Проси 100 комплектов», — выкрикнули ему из зала. В итоге Рустам Мухамадеев обещал подумать над этим. Конечно, эта маленькая просьба должна быть удовлетворена. Гораздо больше для детей запросила директор Центра детского творчества Наиля Хасанова. Она предложила создать специально оборудованную площадку для развития спортивных навыков у детей, занимающихся спортивным туризмом. В этой секции занимается 400 ребят. «Детей от гаджетов отрываем, педагоги — фанаты, дети занимают призовые места на соревнованиях», — убеждала она. Замгендиректора «Татнефти» по социальным вопросам Рустам Мухамадеев не стал медлить и на месте дал положительный ответ. «Думаю, что поможем», — сказал он.

В сельских школах создаются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые получают новейшее оборудование. В Азнакаево 7 «Точек роста», сообщила Зульфия Гилязова

В школах Азнакаево появятся профильные классы АГНИ-«Татнефть»

Качество образования в сельских школах Азнакаево находится на хорошем уровне, сообщила начальник управления образования Азнакаевского района Зульфия Гилязова. Здесь работает 84 образовательных учреждения. С 2012 года отремонтировано 34 школы, строится детский сад на 220 мест. Учащиеся регулярно участвуют в олимпиадах: из 76 участников стали призерами 28 ребят. В этом году ученик сельской школы сдал ЕГЭ по физике на 100 баллов — единственный в республике.

Для укрепления связки между школами Азнакаево с ближайшим нефтяным вузом АГНИ предложили создать профильные классы АГНИ-«Татнефть». Они появятся на базе физико-математического лицея №4. «Лицей №4 оптимально подходит для открытия профильных классов: здесь сильный педагогический коллектив, сильные ученики, в 2015 году был проведен ремонт», — пояснила Зульфия Гилязова. В ответ ректор АГНИ предложил собирать в этих классах одаренных детей и из других школ, а учителям пройти дополнительную переподготовку.

В сельских школах создаются центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», которые получают новейшее оборудование. В Азнакаево 7 «Точек роста». В них идет обновление содержания предметной области «Технология» с формированием таких новых компетенций, как 3D-моделирование, прототипирование, компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. Зульфия Гилязова отметила, что ни в одной школе нет новой мебели. «В рамках нацпроекта «Образование» будут выделяться большие средства, — сообщил Азат Ягафаров. — Конечно, они будут проходить через муниципалитеты, и мы должны быть готовы». По его словам, «Татнефть» в меру возможностей продолжит поддержку строительства полилингвальных школ в республике.

Стороны договорились решить жилищный вопрос для врачей путем предоставления жилья в аренду

Как решить жилищный вопрос для врачей

По самой наболевшей проблеме — дефиците врачей узких специальностей — выступил глава управления здравоохранения Азнакаевского района Ильдар Шигапов.

Но сначала он обрисовал общую картину системы здравоохранения района. По его словам, за 6 лет был проведен косметический ремонт детской поликлиники и капитальный ремонт взрослой поликлиники, полностью обновлен автопарк ЦРБ. В последние годы приобретено 20 автомобилей, в том числе 5 реанимобилей для станции скорой медицинской помощи. 13 легковых автомобилей для выездов врачей, 2 медицинских микроавтобуса для проведения медицинских осмотров с выездов всех специалистов в отдаленные районы Татарстана. По республиканской программе завершается капитальный ремонт здания лечебного корпуса с обновлением мебели, но не удается обновить медицинское оборудование. «Цена вопроса — 15 млн рублей», — акцентировал он внимание. Кроме республиканских и федеральных программ модернизации осуществляется модернизация за счет средств «Татнефти». Он поблагодарил главу «Татнефти» Наиля Маганова за укрепление материально-технической базу медицинских объектов Азанакаевского района. «В 2018 году было приобретено медицинское оборудование и мебели на 37 млн рублей. В новом жилом микрорайоне был открыт кабинет врача общей практики. С начала пандемии было выделено более 16 млн рублей благотворительной помощи», — сообщил он.

Возвращаясь к основному вопросу, он доложил, что остаются открытыми 24 вакансии узких врачей. «Дефицит кардиолога, офтальмолога, невролога», — перечислял он. Главная причина — отсутствие жилья для врачей-специалистов. «В 2018 году было выделено 24 квартиры специалистам, а больше нет. Теперь предлагается 18 квартир на условиях аренды, где плата в 70 рублей за метр», — посетовал он. Заместитель министра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов предложил выдавать квартиры врачам в рамках программы соципотеки, а в дополнение к этому они могли бы получить гранты на переезд по программе «Земский доктор». В итоге стороны договорились решить жилищный вопрос путем предоставления жилья в аренду. «Мы всех считаем «нефтяниками»: и тех, кто добывает нефть, и тех, кто лечит, и тех, кто учит детей», — заключил Марсель Шайдуллин.



В заключение глава Азнакаевского района обрадовал жителей тем, что в октябре у районной ЦРБ появится собственный томограф для проведения обследований, и им не придется ездить в Бугульму

Открытый бассейн сделал Азнакаево популярным на юго-востоке

В заключение глава Азнакаевского района обрадовал жителей тем, что в октябре у районной ЦРБ появится собственный томограф для проведения обследований, и им не придется ездить в Бугульму. Нефтяники всегда заботились о социальном благополучии района, добавил он. Так, в этом году начато строительство здания ЗАГСа для проведения церемоний бракосочетания молодых для всего юго-востока. На эти цели выделено 55 млн рублей. Запланировано строительство спорткомплекса для занятий большим теннисом, здесь огромную помощь оказала «Татнефть». До этого руководством «Татнефти» было поддержано строительство бассейна по открытым небом, который функционирует уже почти год. «Сюда приезжают гости из близлежащих городов, из Башкортостана. Благодаря этому Азнакаево стало известным во многих городах как летний оздоровительный центр», — поблагодарил Марсель Шайдуллин. «Спасибо всем за участие в общественном совете — и руководству района, и местным жителям. Впереди много работы, которую необходимо сделать в регионе», — подвел итоги встречи Ягафаров.