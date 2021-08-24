Курбан Бердыев снова в деле?

Арагонес в его возрасте выиграл чемпионат Европы

В российской и казахстанской прессе появилась новость о том, что Курбан Бердыев снова возглавит «Кайрат» из Алма-Аты. Туркменский специалист сделал себе футбольное имя в ашхабадском «Колхозчы» и алма-атинском «Кайрате», а высококлассным тренером стал с казанским «Рубином» и «Ростовом», с которым в общей сложности завоевал две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды, плюс Кубок России. В общей сложности Курбан Бекиевич руководил казанским клубом 14,5 лет, завоевав с ним два чемпионства, Кубок России, и два комплекта бронзовых медалей. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает казанский этап карьеры аксакала, отмечающего сегодня свой 69 день рождения.

Бердыев мог бы возглавить «Нефтехимик»

История появления Курбана Бердыева в «Рубине» стара как мир. До Курбана Бекиевича казанской командой руководил его жизненный антипод Виктор Антихович, который годом ранее заставил клуб максимально раскошелиться, чтобы побороться за иллюзорную путевку в высшую лигу. Даже за последний матч сезона в Саратове, по слухах, «Рубин» напрасно потратился, хотя опередить «Сокол», который уже завоевал путевку в элиту, и «Торпедо-ЗИЛ», практически гарантировавшее себе подъем наверх, мы никак не могли.

А на следующий сезон Антихович бросил команду после семи поражений подряд, и нескольких скандалов, в том числе с поджогом его машины. На момент прихода в Казань Курбан Бекиевич был темной лошадкой. Исхаков в приватном разговоре отозвался о нем, как о «каком-то чудаке». Но ему порекомендовали, что Бердыев верующий человек, и не будет заниматься мутными схемами.



Порекомендовал Курбана Бекиевича Исхакову тогдашний директор «Рубина» Ильгиз Фахриев: — «Мы посоветовались с Наилем Нурмеевичем Гизатуллиным (директором «Нефтехимика», — прим. авт.), и он сказал: «Если у Казани с Бердыевым не получится, мы пригласим его в «Нефтехимик».

До Курбана Бекиевича казанской командой руководил его жизненный антипод Виктор Антихович. Фото twitter.com/fcrk_history

По воспоминаниям Фахриева в Смоленске к тому времени настала аховая ситуация с финансированием команды. Притом, что она выглядела под руководством Бердыева очень хорошо: тактическая выучка была на отличном уровне, футболисты играли весело, на команду было интересно смотреть со стороны, хотя из игроков толком никто не выделялся. Правда, Смоленск с начала сезона делал определенный задел, пребывая в лидерах, во втором круге «сдувался», видимо, решив задачу пребывания в первой лиге, и финишировал в серединке. Сами смоляне потом говорили Фахриеву, что Казань сделала правильный выбор, главное дать Бердыеву свисток и секундомер, и он будет работать…

Сам Исхаков, помогая «Рубину», чуть ли не по-детски влюбился в футбол, ранее позволяя себе подсказывать тренерам команды, чего стоит одна его записка в адрес тренерского штаба со словами «надо атаковать», по ходу матча, в котором казанцы уступали в счете.

Бердыев попросил книги

Возможно, мне первым в Казани довелось сделать интервью с Бердыевым. Хотя на тот момент только профессионалы могли видеть в нем задатки стратегически мыслящего тренера. Для общей массы, куда журналисты входят по определению, это был некогда неплохой игрок «Кайрата», один из «птенцов гнезда» Игоря Семеновича Волчка, ранее тренировавшего «Рубин», а в свою бытность тренером высшей лиги СССР, вырастившего Газзаева, Нодию, Семина, и еще с десяток будущих специалистов, включая названного выше Аверьянова.

Бердыев был красноречив в своем первом интервью в качестве наставника «Рубина», а под конец его приоткрылся и с другой стороны. На мое замечание о совпадающем дне рождения (25 августа, — прим. пвт.) он ответил, что в этот день родился и его любимый писатель. Пресс-атташе «Рубина» Максим Лопухов обмолвился, что Курбан Бекиевич просил найти в Казани книги этого писателя, которые он еще не успел приобрести.

Тот Бердыев, который только строил свою карьеру в «Рубине», был внимателен к людям, даже не имевшим отношения к клубу. Помню, как после скандального поражения в Питере от местного «Динамо», он озаботил начальника команды Александра Айбатова, чтобы тот взял меня в самолет. А уж после нашумевшей победы в Краснодаре над «Кубанью», он сам подошел к паре казанских корреспондентов со словами: «С нами летите!» Для понимания, это не только сокращало время возвращения, но и позволяло сделать интервью с кем-то из футболистов.



Бронзовый дебют «Рубина» в высшей лиге это событие, которое нужно вспоминать с уважением и только. Фото twitter.com/fcrk

С другой стороны, разгром в Перми от «Амкара» настолько расстроил тренера, что он порядка часа чехвостил игроков в раздевалке, отчитав их настолько, что несколько человек было отчислено, а Александр Гришин просто-напросто отказался лететь в одном самолете с Бердыевым. В итоге, он вытерпел ночную тряску в автобусе с пьяными фанатами «Рубина», интервью с автором этих строк, в котором заявил, что не потерпит к себе подобного отношения.

Победа в Краснодаре над «Кубанью» стала знаковой, поскольку «Рубин» практически гарантировал себе выход в высшую лигу, тем более, что по ходу последнего сезона в первой лиге было несколько матчей, скажем так, с гарантированной возможностью победы. О них можно было догадаться заранее, менялся только счет. Однажды с запланированных 2:0 он поменялся на 3:1, поскольку выяснилось, что третий забитый мяч станет юбилейным в истории клуба. Никогда больше грузинский форвард Давид Чаладзе не был так «хорош» в атаке, забив 20 голов.

Сам сезон запомнился еще и какими-то скандалами, непонятками. «Запланированные» победы, сожженные после матча в Перми машины экс-футболистов «Рубина» Ахметгалиева и Хузина, какие-то претензии со стороны питерского «Динамо», которые канули в небытие после домашнего поражения «Рубина» от «Динамо» — 0:1. Впрочем, с личностью самого Бердыева эти процессы околофутбола связывали в меньшей степени, скорее, с теми людьми, которые «присматривали» за казанским футболом в те годы.



Уникальное достижение «Рубина»

А вот бронзовый дебют «Рубина» в высшей лиге, к тому моменту переименованной в Премьер-Лигу, это событие, которое нужно вспоминать с уважением и только. Остался в прошлом бомбардирский талант Чаладзе — три гола в 20 матчах, ушли поднимать другие команды Булатов, Липко, Семин, которые отличались уникальной способностью бороться только за выход в высшую лигу в составах команд-претендентов, а не играть в ней самой. Бердыев впервые вышел на международный рынок, и практически каждая его покупка была оправданна. Даже трио сенегальцев, отполировавшие до блеска скамейку запасных, и не выходившие на поле даже когда их звали (ну, не захватили бутсы на игру, с кем не бывает), не вызывало отторжения. Калисто и Рони, Новотны и Чижек, Скотти и Сибайа… Кто их находил Бердыеву, как он их приводил к единому, «бронзовому» знаменателю, одному Аллаху известно.



Кто их находил Бердыеву, как он их приводил к единому, «бронзовому» знаменателю, одному Аллаху известно. Фото twitter.com/fcrk

В «Рубин» тогда не верили даже в Казани, помню, как представитель спорткомитета города доказывал, что ничьей в Черкизово нам не видать как своих ушей, поскольку в кассе клуба просто нет денег на премиальные. Мы и не видели этой ничьей, уступая — 0:1, пока на последней минуте Роман Шаронов не забил гол в ворота клуба, его воспитавшего: 1:1 с «Локомотивом». Сколько сказано о «бронзовой» победе над ЦСКА — 3:2 в последнем туре, но, если вы не верите в его честность, то просто пересмотрите сам матч. Какая драматургия! Какие голы Скотти (в свои ворота), Бояринцева, Кириченко… Автогол Дениса Евсикова… Вдохновенная игра Вениамина Мандрыкина… Уж они могли бы с годами приоткрыть секреты этого матча, будь таковые на самом деле. Во всяком случае, ни автор этих строк, ни Андрей Саломатин, который едва не разнес дверь в фойе Центрального стадиона, после автогола Евсикова, не верим в договорной характер того матча.

Как не было договорняка в последнем матче чемпионата России 2012 года, когда перед матчем «Рубина» и ЦСКА некоторые журналисты верещали о том, что все предрешено. Мол, мы-то с вами все знаем и понимаем. И после 0:1 в первом тайме только утвердились в своих грязных подозрениях. А после вдохновенной победы хозяев — 3:1, которая «Рубину» ничего не давала, а у ЦСКА отнимала место в Лиге Чемпионов, автоматически передавая его «Спартаку».

Именно 2003 год потихоньку начал менять Бердыева, как мне кажется. В частности, после проигранного в Питере матча «Зениту», он начал отдаляться сам и ограждать футболистов от общения с прессой. Будучи открыт в первые годы работы в России, достаточно найти в интернете фото со смоленскими фанатами, где Курбан Бекиевич мало чем отличается от народных масс, будучи доступен по приходу в «Рубин», Бердыев именно после «Зенита» вспомнил поговорку, что «молчание — золото». Постепенно его общение с прессой свелось к ежегодному свиданию с местными журналистами, а потом и личному общению Курбана Бекиевича только с теми, с кем он хотел.



Постепенно Бердыев изменял «Рубин» под себя. Ведь поначалу он успешно работал со штабом, набранным с миру по нитке. Директор клуба Фарид Хабриев, неоднозначная личность, которая досталась ему «в наследство» от Фахриева. Начальник команды Александр Айбатов пришел в «Рубин» по протекции Альберта Багаутдинова, в год, когда 13 сотрудников клуба устроили демарш, написав заявления об уходе. Тренер Алексей Семенов работал с незапамятных времен. Переводчик Юрий Солано был подобран, поскольку в клубе появилось много испаноязычных игроков. По сути, Бердыев пришел в Казань с тремя игроками из Смоленска, двое из которых — Владимир Байрамов и Павел Харчик оправдали свое приглашение на все сто. Диссонанс с предыдущими тренерами Павлом Садыриным и Виктором Антиховичем, которые тянули за собой в «Рубин» шлейф игроков, при этом, не достигая даже сотой доли успеха, бросался в глаза. Якуб Уразсахатов, который пришел в тренерский штаб в куцей команде Бердыева, справлялся с работой на все сто, а Виталий Кафанов, который подтянулся чуть позже, достаточно быстро доказали свою профпригодность. Плюс «Рубин» выпал из негативного информационного поля.



В 2010 году Бердыев поставил во главе Академии «Рубина» Ивана Данильянца. Фото fcrubin.ru

Перемены в клубе

В 2005 году Исхаков перестал быть мэром Казани, и президентом «Рубина», тогда клуб возглавил Александр Гусев, а генеральным директором вернулся Евгений Голов. Оба были выше Бердыева по иерархии, но, глядя на остальные штабы — тренерский, медицинский, в какой-то мере и административный, было видно, что все они пришли «под Бердыева». Тренер Александр Мацюра, доктор Сергей Фомин, массажист Сергей Валенцев, администратор Раис Гильманов, вдобавок к тем, кто пришел ранее. Люди в клубе начали называть этот «близкий круг Бердыева». Изменилось не только окружение Курбана Бекиевича, и его статус, когда он стал вице-президентом клуба, изменилось его поведение. Показательно, что Бердыев многократно высказывался в защиту спортивного директора Рустема Сайманова после его задержания, и выразил ему слова поддержки в первые минуты после чемпионства.

Поставив в клубе своих людей, пролоббировав строительство манежа, Бердыев пошел дальше, начав наводить порядки в футбольной школе. Ни раз и не два он выступал на встречах с журналистами с критикой в адрес детских тренеров. В мае 2008 году он привел в ДЮСШ «Рубин» Владимира Юлыгина, известного еще с советских времен наставника по работе с молодежью, а в 2010 году поставил во главе Академии «Рубина» Ивана Данильянца.



Увольнение по окончании Уразы, и на день рождения Дмитрия Анатольевича

У Самаренкина был свой взгляд на развитие казанского футбола. В конце концов, в «Рубине-1999» играл его сын Константин, и через которого, в том числе, Дмитрий Анатольевич мог сформировать свое видение проблем подрастающего футбольного поколения. И убрал Данильянца, заменив его на Нияза Акбарова, на что имел право, как президент клуба. В итоге скандалы, которые, казалось бы, канули в рубиновое прошлое, вернулись в клуб с новой силою. Зимний демарш Бердыева в итоге привел к склокам внутри клуба, и завершился отставкой Дмитрия Анатольевича в мае 2012 года, аккурат, после совместного выигрыша Кубка России. И довелось мне тогда слышать недоумение одного известного казанского спортсмена: «Самаренкин же из «команды», неужели Бердыев это не осознает?»

Журналист имеет право на версии. И вот моя версия первого увольнения Бердыева состоит в том, что ее корни нужно искать в самоуправстве с Самаренкиным. Да, Бердыев подошел к этому конфликту двукратным чемпионом России, победителем «Барселоны». И это какое-то время было его сундуком, в котором скрывался заяц, в нем пряталась утка, в ней находилось яйцо, а там игла. Кредит болельщицкого доверия к Бердыеву-2012 был огромен, но власть предержащие не оценили бросок Курбана Бекиевича на амбразуры. Он изначально был ничем не оправдан.



И только в отношении Набиуллина мы можем сказать слова благодарности в адрес тренерского штаба Бердыева. Фото: Максим Платонов

Бердыеву могли многое простить, но попытка пойти против «генеральной линии партии» была воспринята однозначно. С этого момента дни Бердыева в «Рубине» были сочтены. Их укорачивало все: дело Гекхана Тере, в котором до сих пор непонятно, кто прав, а кто виноват… Конфликт с новым гендиром Андреем Громовым… Проигранный дома матч «Томи»… Бердыев, вопреки своим привычкам, снова активизировался, давал многочисленные интервью, общался с фанатами.

За последние 20 лет (с момента приезда Бердыева в Казань) в большой футбол вышли только три местных футболиста: Марат Хайруллин, Ленар Гильмуллин и Эльмир Набиуллин. Они хотя бы поиграли, а не пошли в расход, как чемпионские команды 1991, 1993, и 1997 годов рождения. И только в отношении Набиуллина мы можем сказать слова благодарности в адрес тренерского штаба Бердыева. В одном из наших материалов об участниках «Кубка Гильмуллина» можно ознакомиться: какое количество выпускников из одного только 1999 года рождения получили ФК «Краснодар» или «Барселона».



Да, Бердыев, по уходе из Казани, доказал с «Ростовом», что «это — Тренер!», как его охарактеризовал Фахриев. Но неумение работать в некомфортных условиях, а там в качестве ростовского Самаренкина выступал Иван Саввиди, в очередной раз сыграло с Курбаном Бекиевичем злую шутку, и привело к возвращению в Казань. Развязка истории наступила 5 июня 2019-го, аккурат после окончания великого мусульманского поста, чтобы не омрачать настроение религиозного тренера…

Самому Бердыеву уже 69. История знает случаи, когда наивысших результатов в своей карьере достигали и более возрастные наставники. Луис Арагонес привел Испанию к чемпионству на Евро-2008 за месяц до своего 70-летия. Так что шанс на то, что Бердыев не сказал последнего слова в футболе, остается. Хотя нынешний круг российского футбола слишком узок, чтобы вместить Курбана Бекиевича и его штаб, видение футбола и его строительство футбольного клуба от охранника на калитке базы до капитана на футбольном поле. Вот и пришлось возвращаться в футбол через Казахстан, регион не чужой для России, в целом, и Бердыева, в частности.

