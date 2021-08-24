Курбан Бердыев снова в деле?
Арагонес в его возрасте выиграл чемпионат Европы
В российской и казахстанской прессе появилась новость о том, что Курбан Бердыев снова возглавит «Кайрат» из Алма-Аты. Туркменский специалист сделал себе футбольное имя в ашхабадском «Колхозчы» и алма-атинском «Кайрате», а высококлассным тренером стал с казанским «Рубином» и «Ростовом», с которым в общей сложности завоевал две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды, плюс Кубок России. В общей сложности Курбан Бекиевич руководил казанским клубом 14,5 лет, завоевав с ним два чемпионства, Кубок России, и два комплекта бронзовых медалей. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин вспоминает казанский этап карьеры аксакала, отмечающего сегодня свой 69 день рождения.
Бердыев мог бы возглавить «Нефтехимик»
История появления Курбана Бердыева в «Рубине» стара как мир. До Курбана Бекиевича казанской командой руководил его жизненный антипод Виктор Антихович, который годом ранее заставил клуб максимально раскошелиться, чтобы побороться за иллюзорную путевку в высшую лигу. Даже за последний матч сезона в Саратове, по слухах, «Рубин» напрасно потратился, хотя опередить «Сокол», который уже завоевал путевку в элиту, и «Торпедо-ЗИЛ», практически гарантировавшее себе подъем наверх, мы никак не могли.
А на следующий сезон Антихович бросил команду после семи поражений подряд, и нескольких скандалов, в том числе с поджогом его машины. На момент прихода в Казань Курбан Бекиевич был темной лошадкой. Исхаков в приватном разговоре отозвался о нем, как о «каком-то чудаке». Но ему порекомендовали, что Бердыев верующий человек, и не будет заниматься мутными схемами.
Порекомендовал Курбана Бекиевича Исхакову тогдашний директор «Рубина» Ильгиз Фахриев: — «Мы посоветовались с Наилем Нурмеевичем Гизатуллиным (директором «Нефтехимика», — прим. авт.), и он сказал: «Если у Казани с Бердыевым не получится, мы пригласим его в «Нефтехимик».
По воспоминаниям Фахриева в Смоленске к тому времени настала аховая ситуация с финансированием команды. Притом, что она выглядела под руководством Бердыева очень хорошо: тактическая выучка была на отличном уровне, футболисты играли весело, на команду было интересно смотреть со стороны, хотя из игроков толком никто не выделялся. Правда, Смоленск с начала сезона делал определенный задел, пребывая в лидерах, во втором круге «сдувался», видимо, решив задачу пребывания в первой лиге, и финишировал в серединке. Сами смоляне потом говорили Фахриеву, что Казань сделала правильный выбор, главное дать Бердыеву свисток и секундомер, и он будет работать…
Сам Исхаков, помогая «Рубину», чуть ли не по-детски влюбился в футбол, ранее позволяя себе подсказывать тренерам команды, чего стоит одна его записка в адрес тренерского штаба со словами «надо атаковать», по ходу матча, в котором казанцы уступали в счете.
Бердыев попросил книги
Возможно, мне первым в Казани довелось сделать интервью с Бердыевым. Хотя на тот момент только профессионалы могли видеть в нем задатки стратегически мыслящего тренера. Для общей массы, куда журналисты входят по определению, это был некогда неплохой игрок «Кайрата», один из «птенцов гнезда» Игоря Семеновича Волчка, ранее тренировавшего «Рубин», а в свою бытность тренером высшей лиги СССР, вырастившего Газзаева, Нодию, Семина, и еще с десяток будущих специалистов, включая названного выше Аверьянова.
Бердыев был красноречив в своем первом интервью в качестве наставника «Рубина», а под конец его приоткрылся и с другой стороны. На мое замечание о совпадающем дне рождения (25 августа, — прим. пвт.) он ответил, что в этот день родился и его любимый писатель. Пресс-атташе «Рубина» Максим Лопухов обмолвился, что Курбан Бекиевич просил найти в Казани книги этого писателя, которые он еще не успел приобрести.
Тот Бердыев, который только строил свою карьеру в «Рубине», был внимателен к людям, даже не имевшим отношения к клубу. Помню, как после скандального поражения в Питере от местного «Динамо», он озаботил начальника команды Александра Айбатова, чтобы тот взял меня в самолет. А уж после нашумевшей победы в Краснодаре над «Кубанью», он сам подошел к паре казанских корреспондентов со словами: «С нами летите!» Для понимания, это не только сокращало время возвращения, но и позволяло сделать интервью с кем-то из футболистов.
С другой стороны, разгром в Перми от «Амкара» настолько расстроил тренера, что он порядка часа чехвостил игроков в раздевалке, отчитав их настолько, что несколько человек было отчислено, а Александр Гришин просто-напросто отказался лететь в одном самолете с Бердыевым. В итоге, он вытерпел ночную тряску в автобусе с пьяными фанатами «Рубина», интервью с автором этих строк, в котором заявил, что не потерпит к себе подобного отношения.
Победа в Краснодаре над «Кубанью» стала знаковой, поскольку «Рубин» практически гарантировал себе выход в высшую лигу, тем более, что по ходу последнего сезона в первой лиге было несколько матчей, скажем так, с гарантированной возможностью победы. О них можно было догадаться заранее, менялся только счет. Однажды с запланированных 2:0 он поменялся на 3:1, поскольку выяснилось, что третий забитый мяч станет юбилейным в истории клуба. Никогда больше грузинский форвард Давид Чаладзе не был так «хорош» в атаке, забив 20 голов.
Сам сезон запомнился еще и какими-то скандалами, непонятками. «Запланированные» победы, сожженные после матча в Перми машины экс-футболистов «Рубина» Ахметгалиева и Хузина, какие-то претензии со стороны питерского «Динамо», которые канули в небытие после домашнего поражения «Рубина» от «Динамо» — 0:1. Впрочем, с личностью самого Бердыева эти процессы околофутбола связывали в меньшей степени, скорее, с теми людьми, которые «присматривали» за казанским футболом в те годы.
Уникальное достижение «Рубина»
А вот бронзовый дебют «Рубина» в высшей лиге, к тому моменту переименованной в Премьер-Лигу, это событие, которое нужно вспоминать с уважением и только. Остался в прошлом бомбардирский талант Чаладзе — три гола в 20 матчах, ушли поднимать другие команды Булатов, Липко, Семин, которые отличались уникальной способностью бороться только за выход в высшую лигу в составах команд-претендентов, а не играть в ней самой. Бердыев впервые вышел на международный рынок, и практически каждая его покупка была оправданна. Даже трио сенегальцев, отполировавшие до блеска скамейку запасных, и не выходившие на поле даже когда их звали (ну, не захватили бутсы на игру, с кем не бывает), не вызывало отторжения. Калисто и Рони, Новотны и Чижек, Скотти и Сибайа… Кто их находил Бердыеву, как он их приводил к единому, «бронзовому» знаменателю, одному Аллаху известно.
В «Рубин» тогда не верили даже в Казани, помню, как представитель спорткомитета города доказывал, что ничьей в Черкизово нам не видать как своих ушей, поскольку в кассе клуба просто нет денег на премиальные. Мы и не видели этой ничьей, уступая — 0:1, пока на последней минуте Роман Шаронов не забил гол в ворота клуба, его воспитавшего: 1:1 с «Локомотивом». Сколько сказано о «бронзовой» победе над ЦСКА — 3:2 в последнем туре, но, если вы не верите в его честность, то просто пересмотрите сам матч. Какая драматургия! Какие голы Скотти (в свои ворота), Бояринцева, Кириченко… Автогол Дениса Евсикова… Вдохновенная игра Вениамина Мандрыкина… Уж они могли бы с годами приоткрыть секреты этого матча, будь таковые на самом деле. Во всяком случае, ни автор этих строк, ни Андрей Саломатин, который едва не разнес дверь в фойе Центрального стадиона, после автогола Евсикова, не верим в договорной характер того матча.
Как не было договорняка в последнем матче чемпионата России 2012 года, когда перед матчем «Рубина» и ЦСКА некоторые журналисты верещали о том, что все предрешено. Мол, мы-то с вами все знаем и понимаем. И после 0:1 в первом тайме только утвердились в своих грязных подозрениях. А после вдохновенной победы хозяев — 3:1, которая «Рубину» ничего не давала, а у ЦСКА отнимала место в Лиге Чемпионов, автоматически передавая его «Спартаку».
Именно 2003 год потихоньку начал менять Бердыева, как мне кажется. В частности, после проигранного в Питере матча «Зениту», он начал отдаляться сам и ограждать футболистов от общения с прессой. Будучи открыт в первые годы работы в России, достаточно найти в интернете фото со смоленскими фанатами, где Курбан Бекиевич мало чем отличается от народных масс, будучи доступен по приходу в «Рубин», Бердыев именно после «Зенита» вспомнил поговорку, что «молчание — золото». Постепенно его общение с прессой свелось к ежегодному свиданию с местными журналистами, а потом и личному общению Курбана Бекиевича только с теми, с кем он хотел.
Постепенно Бердыев изменял «Рубин» под себя. Ведь поначалу он успешно работал со штабом, набранным с миру по нитке. Директор клуба Фарид Хабриев, неоднозначная личность, которая досталась ему «в наследство» от Фахриева. Начальник команды Александр Айбатов пришел в «Рубин» по протекции Альберта Багаутдинова, в год, когда 13 сотрудников клуба устроили демарш, написав заявления об уходе. Тренер Алексей Семенов работал с незапамятных времен. Переводчик Юрий Солано был подобран, поскольку в клубе появилось много испаноязычных игроков. По сути, Бердыев пришел в Казань с тремя игроками из Смоленска, двое из которых — Владимир Байрамов и Павел Харчик оправдали свое приглашение на все сто. Диссонанс с предыдущими тренерами Павлом Садыриным и Виктором Антиховичем, которые тянули за собой в «Рубин» шлейф игроков, при этом, не достигая даже сотой доли успеха, бросался в глаза. Якуб Уразсахатов, который пришел в тренерский штаб в куцей команде Бердыева, справлялся с работой на все сто, а Виталий Кафанов, который подтянулся чуть позже, достаточно быстро доказали свою профпригодность. Плюс «Рубин» выпал из негативного информационного поля.
Перемены в клубе
В 2005 году Исхаков перестал быть мэром Казани, и президентом «Рубина», тогда клуб возглавил Александр Гусев, а генеральным директором вернулся Евгений Голов. Оба были выше Бердыева по иерархии, но, глядя на остальные штабы — тренерский, медицинский, в какой-то мере и административный, было видно, что все они пришли «под Бердыева». Тренер Александр Мацюра, доктор Сергей Фомин, массажист Сергей Валенцев, администратор Раис Гильманов, вдобавок к тем, кто пришел ранее. Люди в клубе начали называть этот «близкий круг Бердыева». Изменилось не только окружение Курбана Бекиевича, и его статус, когда он стал вице-президентом клуба, изменилось его поведение. Показательно, что Бердыев многократно высказывался в защиту спортивного директора Рустема Сайманова после его задержания, и выразил ему слова поддержки в первые минуты после чемпионства.
Поставив в клубе своих людей, пролоббировав строительство манежа, Бердыев пошел дальше, начав наводить порядки в футбольной школе. Ни раз и не два он выступал на встречах с журналистами с критикой в адрес детских тренеров. В мае 2008 году он привел в ДЮСШ «Рубин» Владимира Юлыгина, известного еще с советских времен наставника по работе с молодежью, а в 2010 году поставил во главе Академии «Рубина» Ивана Данильянца.
Увольнение по окончании Уразы, и на день рождения Дмитрия Анатольевича
У Самаренкина был свой взгляд на развитие казанского футбола. В конце концов, в «Рубине-1999» играл его сын Константин, и через которого, в том числе, Дмитрий Анатольевич мог сформировать свое видение проблем подрастающего футбольного поколения. И убрал Данильянца, заменив его на Нияза Акбарова, на что имел право, как президент клуба. В итоге скандалы, которые, казалось бы, канули в рубиновое прошлое, вернулись в клуб с новой силою. Зимний демарш Бердыева в итоге привел к склокам внутри клуба, и завершился отставкой Дмитрия Анатольевича в мае 2012 года, аккурат, после совместного выигрыша Кубка России. И довелось мне тогда слышать недоумение одного известного казанского спортсмена: «Самаренкин же из «команды», неужели Бердыев это не осознает?»
Журналист имеет право на версии. И вот моя версия первого увольнения Бердыева состоит в том, что ее корни нужно искать в самоуправстве с Самаренкиным. Да, Бердыев подошел к этому конфликту двукратным чемпионом России, победителем «Барселоны». И это какое-то время было его сундуком, в котором скрывался заяц, в нем пряталась утка, в ней находилось яйцо, а там игла. Кредит болельщицкого доверия к Бердыеву-2012 был огромен, но власть предержащие не оценили бросок Курбана Бекиевича на амбразуры. Он изначально был ничем не оправдан.
Бердыеву могли многое простить, но попытка пойти против «генеральной линии партии» была воспринята однозначно. С этого момента дни Бердыева в «Рубине» были сочтены. Их укорачивало все: дело Гекхана Тере, в котором до сих пор непонятно, кто прав, а кто виноват… Конфликт с новым гендиром Андреем Громовым… Проигранный дома матч «Томи»… Бердыев, вопреки своим привычкам, снова активизировался, давал многочисленные интервью, общался с фанатами.
За последние 20 лет (с момента приезда Бердыева в Казань) в большой футбол вышли только три местных футболиста: Марат Хайруллин, Ленар Гильмуллин и Эльмир Набиуллин. Они хотя бы поиграли, а не пошли в расход, как чемпионские команды 1991, 1993, и 1997 годов рождения. И только в отношении Набиуллина мы можем сказать слова благодарности в адрес тренерского штаба Бердыева. В одном из наших материалов об участниках «Кубка Гильмуллина» можно ознакомиться: какое количество выпускников из одного только 1999 года рождения получили ФК «Краснодар» или «Барселона».
Да, Бердыев, по уходе из Казани, доказал с «Ростовом», что «это — Тренер!», как его охарактеризовал Фахриев. Но неумение работать в некомфортных условиях, а там в качестве ростовского Самаренкина выступал Иван Саввиди, в очередной раз сыграло с Курбаном Бекиевичем злую шутку, и привело к возвращению в Казань. Развязка истории наступила 5 июня 2019-го, аккурат после окончания великого мусульманского поста, чтобы не омрачать настроение религиозного тренера…
Самому Бердыеву уже 69. История знает случаи, когда наивысших результатов в своей карьере достигали и более возрастные наставники. Луис Арагонес привел Испанию к чемпионству на Евро-2008 за месяц до своего 70-летия. Так что шанс на то, что Бердыев не сказал последнего слова в футболе, остается. Хотя нынешний круг российского футбола слишком узок, чтобы вместить Курбана Бекиевича и его штаб, видение футбола и его строительство футбольного клуба от охранника на калитке базы до капитана на футбольном поле. Вот и пришлось возвращаться в футбол через Казахстан, регион не чужой для России, в целом, и Бердыева, в частности.
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