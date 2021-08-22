«Зеленое дерби» вновь дало огня всей предсезонке. «Ак Барс» и «Салават» выдали самый остросюжетный матч лета

Четыре главных итога первого казанско-уфимского противостояния сезона

Девять шайб, 24 минуты штрафов и постоянные «качели» в течение матча — таким вышло первое «зеленое дерби» нового сезона, вновь подтвердив статус лучшего противостояния в Континентальной лиге. Однако даже несмотря на победу, Квартальнов остался недоволен игрой в неравных составах и постоянными удалениями. Да и «Салават», игравший полурезервным составом, сумел навязать равную игру казанцам. Спортивная редакция «Реального времени» подводит четыре главных итога казанско-уфимских баталий на Кубке чемпионов — 2021.

«Зеленое дерби» живет вне турниров: главное украшение КХЛ даже в предсезонке

Континентальная хоккейная лига в последние годы поняла, наконец, что «армейские» выяснения отношений мало кому интересны за пределами Москвы и Петербурга и сделала такой мощный упор на главное дерби страны — «зеленое», что в какой-то момент даже перегнула. По шесть матчей за сезон между Казанью и Уфой решили ставить в КХЛ, чем слегка смазали градус ожидания поединков между главными командами соседствующих республик. А один из них даже вынесли на оценку европейцам, проведя в декабре 2019 «зеленое дерби» в швейцарском Давосе.

В прошлом сезоне в лиге, судя по всему, поняли просчет и сократили число поединков до прежних четырех. И интерес к «зеленому дерби» вновь подскочил, что понятно даже по количеству трансляций противостояния на главном канале федерального холдинга «Матч». В прошлом сезоне мы увидели по четыре поединка Казани и Уфы в регулярном чемпионате, и еще за четыре «Ак Барс» разобрался с «Салаватом» в розыгрыше Кубка Гагарина. И даже после того, как казанцы вчистую побороли команду Томи Ламсы, это противостояние так и осталось самым популярным зрелищем в плей-офф, если не считать финала Кубка Гагарина.

Вчерашний поединок с его быстрыми обоюдными голами, «качелями», обилием удалений, жесткой силовой борьбы и голов вновь доказал, что «зеленое дерби» (вне зависимости от того, официальный это сезон, выставочный матч или предсезонный турнир) — это по-прежнему «зеленое дерби», и хоккеисты в нем выкладываются, как в самых важных играх сезона. Летнего хоккея мы вчера практически не увидели. Была быстрая, жесткая и неуступчивая игра с градусом напряжения, которого не увидишь ни в одной другой игре предсезонки.

Молодежь «Салавата» продолжает тащить

Пожалуй, главный герой победного матча с «Металлургом» — Данил Алалыкин уходил в четверг со льда со всеми почестями и прекрасными отзывами прессы. Отличное настроение было у них с Глебом Кузьминым и на послематчевой пресс-конференции.

Но перед началом вчерашней «зеленой» встречи появилась неприятная информация — Данил и еще один молодой герой той встречи — Артем Пименов в игре с Казанью принять участие не смогут.

Впрочем, отсутствие легионеров и без этого вынуждает тренерский штаб «Салавата Юлаева» искать спасения в резервистах. Вчера третье звено составили Пустозеров — Башкиров — Кузьмин, а пару защитников — Кирилл Цулыгин и опытный Лисовец. Уже в первом периоде эта пятерка разыграла такую многоходовочку в касание, что у полевых игроков «Ак Барса» и Артура Ахтямова, похоже, закружились головы. Смотрим на эту комбинацию и получаем удовольствие:

— Ключевой положительный момент в том, как наша молодежь билась, искала моменты и не сдавалась до последнего. В концовке мы могли сравнивать игру в большинстве, но немного не хватило, — оценивал игру своих резервистов Томи Ламса после игры.

Метсола вновь провалил игру

Во вчерашнем поединке в ворота «Салавата» вновь вернулся Юха Метсола, проваливший начало турнира. Шесть шайб пропустил финский голкипер от «Металлурга» — и вполне ожидаемо получил «отгул».

У казанцев же в воротах появился 19-летний Артур Ахтямов, сменивший неоднозначно проводящего предсезонку Игоря Бобкова. Оба пропустили в свои ворота по шайбе за первую же минуту игры. Не успел среагировать юный Ахтямов в эпизоде и со вторым голом. Но в двух шайбах от Тему Хартикайнена и в четвертой пропущенной его вину найти невозможно — они пришли после комбинаций с хлесткими бросками или переправлениями, а четвертая и вовсе предательски опустилась после серии рикошетов от казанских хоккеистов.

А вот к Юхе вопросы накопились. У него — пропущенный после дальнего броска от Кэмпфера; пропущенный после того, как Воронков выбегал из-за ворот, которые голкипер не смог прикрыть; в моменте с голом Уила он выкатился из ворот слишком далеко и оголил их для свободного броска канадца. Ну и пропустил под щитками после броска Дмитрия Кагарлицкого из правого круга.

У финского вратаря «Салавата» уже 11 пропущенных шайб на Кубке чемпионов. Не блистал он и на Кубке Республики Татарстан. То ли мотивация Юхи в Уфе сошла на нет, то ли он еще не набрал форму. Но факт остается фактом: показатели Метсолы после первого сезона в «Салавате» снижаются с каждым новым чемпионатом.

— Я думаю, что у нас есть две недели, чтобы стать лучше. Думаю, что все было хорошо. Отмечу, что Метсола играл против достаточно сильных оппонентов — против «Ак Барса» и «Металлурга». У нас еще есть время до сезона, — объяснял причины наставник «Салавата» по окончании поединка.

У «Ак Барса» по-прежнему все плохо с игрой в неравных составах

Четыре раза казанцы могли реализовать большинство только за первый период, но с этим компонентом у «Ак Барса» снова не заладилось. И это самый главный вывод — большинство и меньшинство команды Квартальнова даже в таких сумасшедших победных матчах не работает. Куда неприятнее ситуация с игрой вчетвером.

Две из четырех пропущенных шайб «Салават Юлаев» забросил при розыгрыше большинства — отличный показатель. И это, учитывая тот факт, что состав уфимцев сложно назвать оптимальным.

В ростере «Салавата» не было ни Амирова, ни Ларсена, ни Гранлунда с Манниненом, да и Науменков выбыл. Даже в таком обескровленном виде уфимцы на равных отыграли с «Ак Барсом», игравшим при своих болельщиках и в составе, приближенном к лучшему образцу.

Впрочем, сам Дмитрий Квартальнов это все понимает и подчеркивает на послематчевой пресс-конференции.

Фото: ak-bars.ru

— Два раза мы играли 5 на 3, и второй раз так долго, это было тяжело. Но зачем нам тренировать Уфу так? Мы знаем, что они хорошо исполняют и как опасно играют при численном неравенстве. И опять в концовке — удаления. Хорошо, что выстояли.



Мы же с вами понимаем, что очень много хоккеистов не играет у Уфы. Честная игра, много голов — это здорово. Но в облаках-то мы точно не витаем, знаем, что у нас много проблем. Конечно, болельщикам понравилась такая игра, когда «туда-сюда, туда-сюда», но надо все-таки стараться играть по-другому и, конечно, не удаляться.



Команда соперника даже не затрачивала сил, чтобы забить гол. А здесь налегке забили. Два раза мы выдавали такой подарок и гол, — подвел итог встречи наставник «Ак Барса».

Эрик Добролюбов