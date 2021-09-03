День в истории: крупный пожар в Казани, спасение заложников Беслана и начало «Странной войны»

Чем примечательна дата 3 сентября

Сегодня, 3 сентября, в России — День солидарности в борьбе с терроризмом, когда вспоминают жертв трагедии в Беслане, а также новый праздник — День окончания Второй мировой войны, сроки которого в том году перенесли со 2 сентября. В разные годы и столетия в этот день Патриархом Московским и всея Руси избрали митрополита Казанского и Свияжского Адриана; короновали на царство императора Николая I, женился русский дипломат, поэт и драматург Александр Грибоедов; в Казани произошел крупный пожаром; в Санкт-Петербурге презентовали первый в мире электрический трамвай; Великобритания и Франция объявили войну фашистской Германии; возобновилось строительство Ленинградского метрополитена после войны. Родились 3 сентября американский архитектор Луис Генри Салливан, австрийский химик Фриц Прегль, основатель компании Porsche Фердинанд Порше, писатель и журналист Сергей Довлатов. Умерли российские писатели Иван Тургенев и Виктор Некрасов, один из первых офицеров-подводников Сергей Власьев, советский музыкант Евгений Мартынов. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Митрополит Казанский и Свияжский Адриан на патриаршем престоле, крупный пожар в Казани

В 1690 году на патриарший престол России возвели 73-летнего митрополита Казанского и Свияжского Адриана. Родился он в Москве, но точной информации о происхождении будущего главного священнослужителя государства нет. После смерти в 1686 году казанского митрополита Иоасафа Адриан был рукоположен в сан епископа и сразу же возведен в сан митрополита Казанского и Свияжского. В Казань владыка прибыл 28 июля. Здесь он до своего возведения на патриарший престол основал Кизический монастырь, написал свой известный «противураскольничий» труд: «О древнем предании св. Апостол и св. Отец, како подобает всякому православному христианину на знамение креста и на лице своем руки своея персты и кия слагати, и како на себе оный (крест) изображати». В 1690-м заболел патриарх Иоаким и Адриан прибыл в Москву, чтобы заниматься его делами. После смерти Иоакима кандидатуру митрополита Казанского и Свияжского поддержали власти, и он стал новым владыкой. Его главного соперника на патриарший престол, митрополита Псковского Маркелла, отправили в Казань.

Фото wikipedia.org

В 1815 году в Казани произошел восьмой по счету крупный пожар в истории города — выгорел Кремль и многие улицы. Начался он в Ямской слободе после трехмесячной засухи. Огонь уничтожил 66 улиц с переулками, 810 надворных строений, 1179 домов, 158 из которых были построены из камня. Пострадали и документы архива губернского правления с ценнейшими сведениями по истории города и Казанской губернии. Пожар продолжался более суток, охватив общую площадь в 8 квадратных верст.

В 1894 году в Вятской губернии родился известный ученый, посвятивший свою жизнь изучению истории и культуры народов Поволжья, а в особенности — истории татар и археологии Казани Михаил Худяков. Образование он получал в татарстанской столице — сначала с золотой медалью окончил местную гимназию, а затем обучался в Казанском университете на историко-филологическом факультете. Карьера его строилась здесь же. Из наиболее значимых и известных трудов Худякова можно назвать «Очерки по истории Казанского ханства» — одну из первых работ русских историков посвященных этому государству.

Фото wikiart.org

В 1942-м году в Майкопе на свет появился художник Константин Васильев. В 1949 году его семья переехала в поселок Васильево под Казанью, где до самой своей смерти в 1976-м он жил и творил. Васильев с отличием окончил Казанское художественное училище, представив в качестве дипломной работой эскизы к пьесе-сказке Александра Островского «Снегурочка». Его творчество известно как в Татарстане, так и за его пределами. Персональные выставки художника проходили в Болгарии и Испании. За свою недолгую жизнь Васильев написал более 400 произведений живописи и графики: портреты, пейзажи, сюрреалистические композиции, картины былинного, мифологического и батального жанров. В доме, где он жил в Васильево, открыт музей.



В 2016 году в Казани открылся арт-объект, посвященный Василию Аксенову. Композиция, расположенная в саду писателя, представляет собой вешалку, на которой висит пальто, рядом стоит венский стул, на котором сидит собака и словно пытается обнюхать это самое пальто. «Аксенов снял свое стильное пальто, повесил его на вешалку. И ушел свинговать. Он ведь говорил, что жить надо легко, словно танцуя свинг. Его любимая собака по кличке Пушкин прыгнула на стул и обнюхивает пальто, пахнущее хозяином. Пушкин недоумевает: запах есть, а хозяина нет. А хозяин в это время танцует свинг», — пояснила идею арт-объекта архитектор Ирина Аксенова.



Фото: Максим Платонов

В 2016-м году новым заместителем руководителя Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов — начальником отдела водных ресурсов по Татарстану назначили Айдара Салихова. На этой должности бывший проректор Поволжской академии физкультуры, спорта и туризма по хозяйственной деятельности сменил Артема Филиппова. Однако начальником отдела водных ресурсов он проработал недолго — в 2018 году он стал генеральным директором «Фонда поддержки предпринимательства РТ».



День окончания Второй мировой войны и День солидарности в борьбе с терроризмом

Для управление личным имуществом российского императора и членов его семьи государь Николай I 3 сентября 1826 года учредил Министерство Императорского двора, просуществовавшие вплоть до революции. Ведомство занималось организацией придворных торжеств, церемоний и коронований, награждениями орденами, медалями и знаками отличия, а также проводило цензуру постановок, которые ставились в императорских театрах. Первым главой Министерства Императорского двора был князь Петр Волконский.

Фото artofit.org

В 1880 году в Санкт-Петербурге русский инженер и изобретатель Федор Пироцкий презентовал первый в стране, а по некоторым сведениям и в мире, трамвай на электрической тяге. Он оснастил обыкновенный вагон конки электродвигателем и устройством, которое позволяло менять скорость и направление движения вагона. Однако, курсировать новый транспорт так и не начал. Петербургские предприниматели, вложившие большие суммы в конку, которые к тому времени еще не окупились, не допустили выхода на маршруты электрических трамваев.

В 1932-м году началось строительство канала им. Москвы — одного из крупнейших в мире сооружений такого типа. Его необходимость была вызвана обмелением Москвы-реки, из-за чего жители столицы испытывали нехватку воды. В связи с этим власти приняли постановление «О строительстве канала Москва-Волга». Работы завершились спустя 4 года и 8 месяцев — 5 июля 1937 года состоялось торжественное открытие. Канал прорыли до Волги, его длина — 128 км, глубина — 5,5 м, ширина по поверхности — 85 м, а по дну — 45 м.



Фото wikipedia.org

Сегодня в России памятная дата — День окончания Второй мировой войны. С 2010-го она отмечалась 2 сентября — в день, когда в 1945 году был подписан Акт о безоговорочной капитуляции Японии. Однако в апреле прошлого года в российское законодательство внесли изменения. Как обоснование для переноса даты, авторы идеи указали, что изначально президиум Верховного Совета СССР принял Указ об объявлении праздником Победы над Японией и днем всенародного торжества 3 сентября. Однако спустя два года этот день в СССР стал рабочим, а со временем праздник и вовсе забылся. Авторы инициативы также указали, что на оборотной стороне медали «За победу над Японией», который после окончания Второй мировой войны наградили более 1,8 млн участников боев, имеется надпись «3 сентября 1945».

В 1947 году возобновилось строительство Ленинградского метрополитена, отложенное на время Великой Отечественной войны. В апреле 1941-го в подземке уже были заложены все 34 шахтных ствола. Акт о сдаче в эксплуатацию первой очереди метрополитена Северной столицы подписали в ноябре 1955 года, в том же месяце ее торжественно открыли. За работы по ее возведению награды от государства получили 1 023 человека.

Фото wikipedia.org

В 2004 году в спортзале бесланской школы №1, захваченной 1 сентября группой террористов, прогремело два взрыва. Это послужило поводом к началу штурма здания, где в заложниках находились дети, их родители и учителя. Операция по ликвидации террористов завершилась в ночь на 4 сентября. По официальным данным, жертвами трагедии стали 334 человека, 186 из которых — дети. Погибли и те, кто участвовал в спасении заложников. С даты трагических событий прошло уже 17 лет. В Беслане ежегодно 1-3 сентября проходит вахта памяти и другие траурные мероприятия, а в России в память о жертвах теракта установлена памятная дата — День солидарности в борьбе с терроризмом. События начала сентября 2004 года в Северной Осетии послужили началу ряду реформ в России. В частности, власти отменили прямые выборы губернаторов и создали Общественную палату как орган контроля граждан за действиями государства.

В 2015 году в Санкт-Петербурге после продолжительной болезни в возрасте 83 лет умер Евгений Ухналев — народный художник России. Официальный герб России, автором которого он был, приняли 30 ноября 1993 года. Помимо этого, он разрабатывал дизайн штандарта и знака президента России, рисунков знаков ордена Мужества, ордена Андрея Первозванного и ордена «За заслуги перед Отечеством».

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Первая конституция Франции, «Странная война»

В 1791 году была принята первая конституция Франции, провозгласившая страну конституционной монархией. В государстве устанавливались принципы разделения властей, ограничения монархии, утверждения национального суверенитета и представительного правления. Полномочиями высшего органа законодательной власти наделялось однопалатное Национальное собрание, исполнительную власть представлял король, который мог действовать только в рамках законов, принятых Собранием. Первая французская Конституция действовала недолго — в 1793 году в стране приняли новый Основной закон.

В 1866-м в Женеве начал работу I конгресс Первого интернационала. На него съехались 60 делегатов, представлявших 25 секций и 11 обществ Великобритании, Франции, Швейцарии и Германии. Центральным вопросом, который рассматривали члены Конгресса, стали профсоюзы. В решении конгресса указывалось, что они должны организовать экономическую и политическую борьбу пролетариата против наемного труда и власти капитала. Среди прочего участники требовали установление 8-часового рабочего дня, охраны женского труда и запрет детского, бесплатное политехническое образование и так далее. II конгресс интернационала прошел в сентябре 1867 года.

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В 1939 году, спустя два дня после нападения немецкий войск на Польшу, Великобритания и Франция объявили Германии войну. Так они стали одними из первых стран, втянутых во Вторую мировую войну, длившуюся на протяжении шести кровопролитных лет. На тот момент Великобритания и Франция значительно превосходили по военной мощи гитлеровскую армию, но власти двух европейских держав решили не ввязываться в события в Польше. По взятым на себя обязательствам они должны были оказать Варшаве прямую военную помощь, но предпочли ограничиться небольшой операцией на западе Германии. Пассивность Франции и Великобритании современники назвали «Странной войной».

Семь лет назад в Японском море в центре циклона оказался теплоход «Полайн», который шел с грузом леса в Китай под флагом Камбоджи. Судно перевернулось и затонуло в водах КНДР. К месту крушения сразу подошли российские, корейские и японские суда. Им удалось спасти нескольких находившихся на плотах моряков, включая капитана. Всего в момент крушения теплохода на его борту находились десять человек: один украинец и россияне. Погибли два человека: второй помощник капитана и старший помощник, первоначально считавшийся пропавшим без вести.