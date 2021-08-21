Как пандемия повлияла на пищевые привычки россиян
На удаленке россияне стали больше есть и баловать себя вредными продуктами
За последние полтора года большинство работников, ушедших на удаленку, стали лучше питаться. Так ответили 53% опрошенных сервисом HeadHunter «домашних» работников. Более разнообразным рационом, по сравнению с офисной столовой, похвастались 62% респондентов. Как на пищевые привычки повлияла удаленная работа, разбиралась «Российская газета».
Удаленка заставляет есть больше
За это время практически удвоилось число людей, заказывающих доставку готовой еды домой, сообщили в Deloitte. Если в 2019 году так делали 38%, то теперь — 65%. При этом расходы на питание сокращаются на 6%. Одновременно люди стали тратить больше времени на приготовление домашней еды, в среднем они готовы провести час у плиты ради каждого приема пищи, подсчитали в Elementaree. У 78% опрошенных HeadHunter расходы на еду укладываются в 20 тысяч рублей в месяц. Почти половина из них — 48% — дома стали тратить меньше денег на питание, чем во время работы в офисе, однако еще 17% увеличили эту статью расходов.
Россияне, работающие на удаленке, на 10% чаще совершают покупки в интернете (в том числе продуктов), на один раз в месяц чаще ходят в бары и рестораны, чем работающие в офисе, отмечают в Deloitte.
По сравнению с 2019—2020 годами потребители покупают алкогольную продукцию реже, но средний чек стал выше: в 2019 году россияне совершали около пяти покупок со средним чеком 800 рублей, а в 2021 году — около четырех покупок в месяц со средним чеком в одну тысячу рублей.
Гимпельсон отмечает, что сейчас в удаленном и гибридном формате работает около 5% всех занятых. До пандемии таких было меньше 2% — это программисты, журналисты, исследователи, занимающиеся гуманитарными дисциплинами.
Стресс заедается и запивается
«С точки зрения психологии повышение употребления энергетиков, кофе, алкоголя, фастфуда может говорить о том, что у человека возрос общий уровень тревожности — эти напитки и продукты относятся к категории вредных, а вредные продукты зачастую потребляются в качестве вознаграждения за что-нибудь, например, за пандемические ограничения», — объясняет психолог-консультант Михаил Тегин. По его словам, все это может свидетельствовать о трудно переносимом уровне тревоги.
Что касается самих продуктов, те, кто сидит дома, больше употребляют антистресс-продуктов, которыми можно заесть или запить горечь изоляции. А в их числе те же кондитерские изделия и алкоголь. Рост потребления последнего Федяков оценивает на 10—15% с начала пандемии. Также он отмечает рост спроса на соусы, кетчупы, приправы, то есть те продукты, которыми можно разнообразить привычные блюда.
Поводы для тревоги у людей есть. Более 70% трудоустроенных россиян перерабатывают, причем половина из них денег за сверхнормативные часы не получают, выяснили в HeadHunter. Лидеры по перегрузке — сотрудники средних и крупных компаний (по 75%). В малом бизнесе таких 70%, на госслужбе — 69%.
Половина работников уже успели столкнуться с эмоциональным выгоранием, они испытывают постоянное напряжение (50% опрошенных), эмоциональную замкнутость (62%) и истощение (47%).
«Причиной таких состояний могут быть размытые границы между рабочим процессом и домашней жизнью и неумение разделять эти две сферы, — считает психолог-консультант Диана Сергеева. — Если границы размываются, то работает человек дольше, больше устает и не успевает восстанавливаться».
Еда как эмоция
Повышенная нагрузка на удаленном доступе приводит к сокращению приемов пищи, говорит диетолог. Возникает парадоксальная ситуация: находясь рядом с холодильником, полноценно питаемся мы вместо трех раз два или вовсе один раз в день (и чаще всего жертвуем обедом). Мы больше перехватываем батончиков, орехов, семечек, бутербродов.
Прунцева признает, что много людей на удаленке все же стали больше уделять внимания и правильному питанию, и спорту — смотрят семинары, проходят марафоны. Но важно это делать грамотно и помнить, что рацион должен быть полноценным и разнообразным.
Он отмечает, что во время пандемии и удаленной работы людям стало больше требоваться положительных эмоций. И самыми доступными «эмоциями» стала еда, особенно углеводы и сахар, а из напитков — кофе, энергетики, алкоголь. Но, как подчеркивает доктор, энергетики дают временный прилив бодрости, содержат большое количество сахара, легкоусвояемых углеводов, которые при длительном применении могут привести к сахарному диабету второго типа. Также напиток содержит вредные пищевые добавки, которые раздражают слизистую желудочно-кишечного тракта и могут вызвать язвы, эрозии, при длительном и систематическом употреблении приводят к онкологическим заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Помимо этого большое количество кофеина, содержащегося в напитке, способствует изменению эластичности кровеносных сосудов и вызывает заболевания сердечно-сосудистой системы.
По словам психолога, эксперта по оценке и развитию людей Натальи Масловой, возросший интерес к некоторым вредным продуктам вполне объясним и с психологической точки зрения. «Кофе уже стал популярнее чая, он становится напитком утра и настроения, задающим тон на весь день, — объясняет Маслова. — Если говорить о кофе как о напитке для энергии, а также энергетиках, то увеличение количества бодрящих напитков в этом случае является дополнительным драйвером для поддержания себя в рабочем состоянии. Ведь для многих сотрудников удаленный формат внес режим расслабленности, когда границы между домом и домашним офисом размываются, можно позволить себе больше сна. Да и сам формат работы из дома дисциплинирует не всех».
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