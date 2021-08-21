Китай надавил на IT-гигантов, ФРС — на рубль, а ковид — на нефть

Как прошла неделя на мировых рынках

Китайские власти ужесточили условия регулирования для своих компаний из среды IT, и это серьезно повлияло на котировки. «Минутки» ФРС насторожили инвесторов — фондовые индексы США всю неделю падали. На российском фондовом рынке локомотивами были «Сбер» и «Газпром», а рубль отреагировал на укрепление доллара лучше, чем остальные валюты развивающихся экономик. О том, как заканчивается эта неделя на мировых рынках, как золото смогло отыграть свое падение и почему события в Афганистане практически не внесли серьезной лепты в настроения инвесторов — «Реальное время» разбирается вместе с директором по стратегии ИК «Финам» Ярославом Кабаковым

Китайский IT-дракон подбит, американские инвесторы в медвежьей норе, а NVidia идет против трендов

В Китае разворачиваются очередные ужесточения по регулированию деятельности IT-гигантов. Соответственно, на этой неделе мы увидели существенное давление на большинство китайских компаний технологического сектора. На целых 13,8% с понедельника обвалились акции Alibaba Group, 8,3% потеряла Tencent, c 10,5% капитализации попрощалась Baidu. Гонконгский индекс Hang Seng упал на 5,75%. Это очень серьезные потери для фондового рынка.

Уолл-Стрит тоже по итогам недели не выросла. Dow Jones и S&P 500 потеряли по 1% и 0,56% соответственно, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 1,15%. Причем серьезного падения американским фондовым индексам удалось избежать только благодаря пятничной коррекции вверх: к началу пятничных торгов Dow с понедельника упал на 1,5%, а S&P — на 1%. Впрочем, эту коррекцию эксперты считают временным фактором.

Ярослав Кабаков объясняет причину уныния на американском фондовом рынке:



— Американский рынок акций стал падать после публикации «минуток» ФРС, в которых указано, что уже в 2021 году американский регулятор сократит объем выкупа облигаций. Большинство инвесторов расценили это как негативный фактор. Соответственно, мы и наблюдали, как котировки активно снижались. Сейчас мы наблюдаем попытку отскока — но думаю, это чисто техническая коррекция. Общая негативная тенденция может закрепиться и на следующую неделю — сейчас фондовый рынок в фазе охлаждения. Кроме ФРС, Уолл-Стрит расстроила и опубликованная негативная статистика по розничным продажам, которая тоже не добавила оптимизма игрокам рынка. И, конечно, по всему миру на настроения инвесторов давят новости о все новых и новых заражениях дельта-штаммом коронавируса в Азии и США. Это добавляет неопределенности. Наконец, вишенкой на торте стал Афганистан.

Некоторый противовес общему унынию на рынке составляют единичные компании, которые публикуют позитивную отчетность. Так, NVidia отчиталась вчера очень уверенно, вследствие чего по итогам недели прибавила 2,75%.

Что же касается российского рынка акций, то сырьевой сектор оказался под давлением, потому и котировки многих крупных игроков снизились. Индекс РТС по итогам недели потерял 2,08%. Капитализация «Роснефти» снизилась на 4,24%, «Татнефть» «потеряла» 1,18%, «Норникель» — 3,53%, «Алроса» осталась в минусе на 2,04%.

Индекс РТС по итогам недели потерял 2,08%. Фото: quasa.io

Ярослав Кабаков добавляет:



— Неплохо на этой неделе смотрелся Сбербанк, который в среду обновил было исторические максимумы, дошел до 337—338 рублей за акцию, совсем чуть-чуть не достиг было психологически важной отметки в 340 рублей. Правда, в пятницу акции снова опустились до 325,8 рубля, показав и общее недельное снижение на 0,53%. Вплоть до четверга рос «Газпром» (+2,57% от начала недели), но к концу пятничных торгов съехал и он, показав, впрочем, недельный рост на 0,46%. Подъем был связан с тем, что в начале недели цены на газ в Европе обновили очередные максимумы. Но отскок к концу недельных торгов показал, что в росте акций превалировала спекулятивная составляющая, так что котировки возвращаются к прежним значениям. В начале недели «Газпром» и «Сбер» тащили весь российский рынок акций против движения Америки, и это было интересно.

Рубль держится неплохо, доллар укрепляется на «минутках ФРС», евро замер

На информации о том, что ФРС может сократить программу выкупа, в течение недели ожидаемо укрепился доллар. К рублю он вырос на 1,5% (до 74,3 рубля за доллар), к евро — на 0.86%, к иене — на 0.17%.

Что касается рубля, то он поcтупательно рос в течение всей недели, однако Ярослав Кабаков не видит в этом особенной трагедии:



— Стоит отметить, что на фоне укрепления доллара и снижения цен на нефть рубль на этой неделе повел себя гораздо спокойнее, чем остальные валюты развивающихся экономик. Мы могли бы ожидать более серьезной просадки, но не увидели ее. Во-первых, такое «хорошее поведение» рубля связано с тем, что жесткой привязки к котировкам нефти, как раньше, уже нет. И во-вторых, процентные ставки нашего регулятора выше, чем европейского и американского. А среди серьезных событий этой недели — тот факт, что в среду рублю удавалось укрепиться по отношению к евро до 86 рублей, чего мы не видели уже давно.

Как говорит наш эксперт, сегодня на стабильность рубля в первую очередь играет позитивная конъюнктура на сырьевых рынках, сложившаяся за последние месяцы. Как уже было сказано выше, хорошо сказывается на позициях российской валюты и ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Центробанка: усилия Эльвиры Набиуллиной и ее ястребиная риторика дают свои плоды. Некоторые эксперты рынка упоминают и сегодняшнюю встречу Владимира Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель: благожелательный тон этой беседы может оказать дополнительную поддержку российской валюте.

Некоторые эксперты рынка упоминают сегодняшнюю встречу Владимира Путина с немецким канцлером Ангелой Меркель. Фото: kremlin.ru

А вот события в Афганистане, как говорит Ярослав Кабаков, пока оставили рубль практически равнодушным:



— Конечно, события в Афганистане могут иметь долгосрочные последствия и для мировой экономики. В том числе они создают напряжение на Ближнем Востоке и увеличивают террористическую напряженность. Но эта обнажившаяся сейчас болевая точка в какой-то степени усиливает позиции российской экономики — в силу того, что Европе и остальному миру сейчас грозит очередной мигрантский кризис. Вряд ли стоит ожидать, что поток беженцев хлынет в Россию: он будет направлен в Европу. А значит, там придется пересматривать статус беженцев, принимать новые регуляторные акты. Поэтому, скорее, афганские события скажутся на курсе евро, причем далеко не сразу.

А пока евро остается относительно стабильным. Инвесторы замерли: статистика последнего месяца в Европе не самая позитивная, и даже локомотив ее экономики — Германия — не показывает восстановительного роста. Все это сказывается на поведении трейдеров.

На рынки валют влияет и коронавирусная повестка — особенно в Азии. Российскую валюту она не слишком затрагивает, а вот коронавирус в Китае, локдаун в сфере перевозок, рост цен на фрахт — все это усиливает опасения относительно стабильности экономики Китая. Соответственно, теряет в силе и юань.

События в Афганистане могут иметь долгосрочные последствия и для мировой экономики. Фото: vesti.ru

COVID-19 нервирует сырьевые рынки, золото остается спокойным

Сырьевые рынки показывают повышенную волатильность.

Эксперт из Finam объясняет:



— За счет пандемии были разрушены логистические цепочки, за ними начинается восстановительный рост с его повышенным спросом на сырьевые товары. А сейчас мы находимся в точке, когда происходит постепенное замедление этого восстановительного роста. Поставщики сырья уже нарастили объемы поставок, впереди коррекция. Как глубоко будут корректироваться цены на нефть и промышленные металлы — будет зависеть в первую очередь от прогнозов темпов роста промышленности и ВВП, а это во многих странах сейчас пересматривается. Неопределенности создаются в основном коронавирусом, но влияют на это и общие тенденции промышленного роста. Вот эти неопределенности, да еще укрепление доллара, и создают ту самую волатильность на сырьевых рынках. Большинство сырьевых товаров при укреплении доллара начинают корректироваться, кроме золота.

За неделю фьючерс на нефть марки Brent подешевел на 6,6%, WTI — на 7,6%. Эксперты связывают это, во-первых, с опасениями инвесторов по поводу коронавируса: распространение дельта-штамма принимает угрожающий масштаб, Китай снова ограничивает передвижение своих граждан. Распространение коронавируса может привести к снижению спроса на сырье, и это заставляет трейдеров вести себя по-медвежьи. «Минутки» ФРС тоже надавили на нефть. В итоге мы видим, что котировки нефти падали вот уже семь сессий подряд — такого не было с 2019 года. Сейчас Brent торгуется на уровне 65,12 долларов за баррель, WTI — 62,06 доллара.

Золото закончило неделю на уровне 1 784 доллара за тройскую унцию. Таким образом, оно практически полностью отыграло свое падение на прошлой неделе: напомним, тогда вышла сильная статистика по американскому рынку труда, и это надавило на золото. Но за последнюю неделю просадка была ликвидирована.

Наш эксперт объясняет:



— Сейчас золото остановилось и удерживается вблизи отметки 1 780, потому что риски неопределенности снова возросли. Кроме рисков, связанных с очередным витком пандемии, влияют на поведение инвесторов и «минутки» ФРС. В них говорится о том, что снижение объемов выкупа будет разнесено во времени с повышением ключевой ставки. Сейчас американский регулятор будет максимально убеждать рынки, что повышение ключевой ставки начнется только в 2023 году. И ужесточение денежно-кредитной политики США будет выражаться только в уменьшении объема выкупа облигаций. А это — информация, нейтральная для золота. Оно будет реагировать только при изменении сроков повышения ключевой ставки, а этого не происходит.

Сейчас золото остановилось и удерживается вблизи отметки 1 780, потому что риски неопределенности снова возросли. Фото: zerkalo.az

А вот геополитическая обстановка в Афганистане, по мнению Ярослава Кабакова, на рынок биржевых товаров практически не повлияла — по крайней мере, пока:



— Несмотря на то, что там нашли нефть, газ, редкоземельные металлы — но американцы-то оттуда ушли. Так что пока афганские события особенно не повлияли ни на какие процессы на мировых рынках. Плюс ко всему, новая власть проявляет высокую степень стремления к тому, чтобы стать официальной политической силой. Они пытаются легитимизироваться в глазах Европы и США. И еще они хотят вернуть себе доступ к банковским счетам и транзакциям, которые заблокированы США. Так что вряд ли их поведение в ближайшее время может обрушить мировые рынки.