«Салават Юлаев» на TANECO Кубок чемпионов 2021: в поиске новых сочетаний и без ряда лидеров

Какими мы увидим уфимцев на последнем и самом престижном предсезонном турнире?

Фото: Пресс-служба ХК «Салават Юлаев»

За несколько дней до старта последнего и от того самого важного из предсезонных турниров — Кубка чемпионов — «Салават» отыграл на домашнем Кубке Республики Башкортостан и успел знатно удивить поклонников неожиданными сочетаниями, которыми Томи Лямса тасовал, как хотел. Уже по этому турниру можно примерно понять, в каком виде явятся «Юлаевцы» в Казань и что смогут предложить «Ак Барсу», «Магнитке» и СКА. Кого наигрывает финский наставник с Амировым, почему защитная линия «Салавата» такая возрастная и почему финские легионеры не могут найти себя, разбиралась спортивная редакция «Реального времени».

На Кубке РБ Лямся активно искал новые сочетания, а Шарыченков не впечатлил

В первом же матче против «Автомобилиста» наставник «Салавата» Томи Лямся удивил поклонников команды: например, в паре защитников первого звена Ларсена поставили с Михаилом Науменковым. 19-летний Родион Амиров тоже неожиданно попал в первое звено и наигрывался в связке с финнами, заняв место Тему Хартикайнена. Последнего же тренерский штаб «Салавата» решил опробовать с новичком Сергеем Шмелевым.

Уфимцы без особых проблем разобрались с «Автомобилистом» — 3:1. С передачи Родиона Амирова первую шайбу забросил Михаил Науменков. Гости сравняли счет в большинстве, но больше ворота Метсолы им поразить не удалось. А вот голкипер гостей Дмитрий Шикин еще дважды пропустил: от Сергея Шмелева и Джеффа Плэтта. Так что после дебютной встречи турнира появились оптимистичные настроения. Новые связки, казалось, заработали.

На этом перестановки в звеньях не закончились. В играх с «Локомотивом» и «Северсталью» в первом звене можно было увидеть Джеффа Плэтта. Во втором матче с ярославцами состоялся дебют новичка «Салавата» — голкипера Александра Шарыченкова. В итоге уфимцы проиграли со счетом 3:4, но были близки к камбэку. Очевидно, что четыре пропущенных в исполнении бэкапа Метсолы не обнадеживают. В Казани прекрасно помнят этого вратаря, и его выходы в рамку вместо Подъяпольского нельзя было назвать успокаивающими.

Впрочем, генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал игру Шарыченкова весьма лояльно. Не без намека на слабую игру обороны.

— Шарыченков играл первую игру за «Салавата Юлаева». Видимо, Александру никто не сказал, что ворота «Салавата Юлаева» несколько просторнее, чем в ЦСКА, в силу стиля игры команды. Если серьезно, то защита нередко оставляла его в сложном положении. Во втором и третьем периодах он играл уже намного увереннее. Александр много выручал. Мы знаем, что он надежный вратарь, ему действительно необходимо время для адаптации к игре команды, — прокомментировал Баширов «Башинформу».

А вот хоккейный комментатор КХЛ ТВ и эксперт Андрей Юртаев в беседе с «Реальным временем» не был столь благосклонен. По его мнению, Шарыченков после своего выступления никаких хороших эмоций не вызывал.

«У Шарыченкова был всего один матч, и он его проиграл», — без сглаживания углов сказал Юртаев.

Финские легионеры, захандрившие еще весной в противостоянии с «Ак Барсом», похоже, так пока из этой хандры и не вышли. Фото vk.com/hcsalavat

Финны пока так и не нашли своей игры

Финские легионеры, захандрившие еще весной в противостоянии с «Ак Барсом», похоже, так пока из этой хандры и не вышли.

Маннинена в счет можно не брать, поскольку игрок получил травму во время двухсторонней игры и еще долечивается. А вот Хартикайнен и Гранлунд (в особенности последний) были явно не в своей тарелке. Маркус, например, за три матча не забросил ни одной шайбы, но имеет в активе три передачи.

— Если вспомнить прошлый сезон, то Гранлунд играл крайнего нападающего, сейчас у него была роль центра. Достаточно непросто сразу перестроиться в другую роль, но он хорошо себя проявил, — объяснял тренер «Салавата» Томи Лямса.

Теперь вернемся к Тему Хартикайнену. Сыгранности с новыми партнерами, по всей видимости, пока нет, но это понятно — требуется время. Один из лучших игроков «Салавата» отличился лишь раз в игре с «Северсталью».

На заключительной послематчевой пресс-конференции турнира Лямся, отвечая на вопрос о воссоединении легионеров, отметил, что «прекрасно понимает, как могут действовать Хартикайнен, Маннинен и Гранлунд вместе, но нужно еще одно дополнительное звено, поэтому должны искать другие опции». Ну и вполне ожидаемо финский специалист заявил, что никто от привычного финского сочетания отказываться не собирается и по ходу регулярного сезона вариант возврата не исключен.

«Вероятность, что финскую тройку разделят в новом сезоне, есть, — продолжает Андрей Юртаев для РВ. — Думаю, что финны и начать сезон могут с Хартикайненом в отдельной тройке, но, как только что-то пойдет не так, их опять соберут вместе обратно.



Сложно сказать, как оценивать новые звенья. Я пока не увидел, чтобы какое-то конкретное звено выделялось на фоне остальных, к тому же сочетания все равно менялись от матча к матчу. Единственное, я бы выделил связку Кадейкина и Шмелева. Они неплохо выглядели вместе и результативно провели турнир в Уфе. Но в целом пока маловато впечатлений, нужно посмотреть еще. Из новичков команды, чтобы прямо впечатлил, — никто», — комментирует Юртаев для «Реального времени».

Заключительный матч против «Северстали» был омрачен потерей ключевого игрока — Родиона Амирова. Фото hcsalavat.ru

В Казань без Амирова, Коледова и Ларсена. Что придумают тренеры?

Заключительный матч против «Северстали» был омрачен потерей ключевого игрока — Родиона Амирова. Хоккеист пытался обыграть соперника, но потерял равновесие и влетел в борт. Как итог — сломана ключица, и, по словам агента игрока Станислава Романова, он выбыл из строя минимум на месяц. Что придумает тренерский штаб, кем «залатать» дыру в отсутствие Амирова, увидим уже в ближайшие дня на казанском Кубке чемпионов.

«Амиров пропустит начало сезона из-за травмы, поэтому не факт, что к его возвращению обратно в первом звене для него будет место», — предполагает не самый утешительный сценарий Юртаев.

Плюс к неприятностям с потерей самого талантливого доморощенного игрока этого состава повреждение получил и 26-летний защитник Павел Коледов. А это большая потеря, учитывая средний возраст обороны «Салавата».

Также хочется отметить игру молодых хоккеистов, выступавших в третьем-четвертом звене: Данила Башкирова, Данила Алалыкина, Артема Пименова.

— Если молодые парни продолжат действовать в том же духе и будут так же уверенно проявлять себя на льду, то внутри команды будет суперконкуренция. Каждому будет тяжело пробиться в состав, и я говорю сейчас про всех игроков, — отметил Лямся.



Остается вопрос, видит ли их в основном составе тренер.

До старта нового сезона КХЛ осталось всего ничего, и до сих пор непонятно, каким будет состав. Фото hcsalavat.ru

Показательным будет выступление на Кубке Taneco. Учитывая, что сейчас в лазарете «Салавата» находится много игроков, у парней будет отличный шанс показать себя на казанском льду.

Более того, известно, что еще трое игроков «Салавата» отправятся в сборные своих стран. Филип Ларсен поможет Дании на квалификационном отборочном турнире к Олимпиаде-2022, а Джефф Плэтт отправится играть за сборную Беларуси. Также не поможет «Салавату» защитник Шакир Мухамадуллин: он вызван в расположении молодежной сборной России, которая готовится к турниру Четырех наций в Чехии.

До старта нового сезона КХЛ осталось всего ничего, и до сих пор непонятно, каким будет состав. Последний предсезонный турнир в Казани должен дать ответы на многие вопросы: вернется ли финское трио в первое звено в полном составе либо же тренер разделит их, возьмет ли Лямся новичков в основной состав, также можно будет оценить трансферные покупки «Салавата» в играх с более серьезными соперниками.

