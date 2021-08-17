Бизнес-аккаунт дня: альметьевская сеть магазинов для рукоделия

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 130-я

У тех, кто занимается рукоделием, есть свой профессиональный праздник — 16 ноября. Фонд ЮНЕСКО приравнял рукоделие к всемирному культурному наследию, поскольку с течением времени исчезает множество ремесел, которыми в разные эпохи занимались люди. Но в современном мире появляются новые хенд-мейд направления, например, карвинг, топиарий или фелтинг. Более пяти лет все, что нужно для шитья, вышивки и вязания, мастерицам предлагает альметьевская сеть магазинов «Рукодельница». Этот бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Рай для умельцев и мастериц

Рукоделие — это прежде всего эксклюзив. Чаще всего те, кто занимаются тем или иным хенд-мейд направлением, изготавливают штучный товар. Сегодня в магазинах можно найти все что угодно для создания уникальных предметов интерьера, аксессуаров или одежды.

Больше пяти лет назад в Альметьевске открылся магазин «Рукодельница», который предлагает большой ассортимент товаров для шитья и рукоделия — от бисера и пряжи до всевозможных тканей, даже для обивки мебели. Высокий спрос позволил владелице магазина Лилии Габдельхаковой открыть филиалы в Казани и Азнакаево. В магазинах постоянно проводятся различные акции, для постоянных клиентов действует система скидок, а в аккаунтах в соцсетях периодически проходят мастер-классы и розыгрыши.

Сегодня аналитический разбор аккаунта магазина для рукоделия провела проектная команда бюро «ДругМедиа». Это первое коммуникационное агентство в регионах России по мнению РРАР, Tagline, RUWARD и НР2К, действующее на рынке digital-услуг с 2012 года.

Разделять информацию по важности

Описание профиля. В имя профиля для дополнительной генерации трафика обычно вписывают «Продукт + город», но это если у вас офлайн-магазин. Если же у вас уже известный бренд, то можно оставить как есть.

Аватарка выглядит симпатично, но не до конца адаптирована для социальных сетей. Надпись никто не сможет рассмотреть, поэтому от нее можно и нужно избавиться. 3 173 подписки — неужели вы и правда столько людей читаете? Скорее всего нет, все это следы устаревшего массфолловинга, которые в современных реалиях только мешают работать. Не надо кричать восклицательными знаками на своих подписчиков. В описании не хватает уникального торгового предложения и оффера. Ссылка на таплинк не может не радовать, да еще и грамотное оформление присутствует.

Наши рекомендации: советуем адаптировать аватарку и обновить описание, добавив туда и оффер, и УТП.

Визуальное оформление. Непонятно, зачем в аватарке название магазина указано на латинице, в самом профиле — уже русскими буквам. Это запутывает аудиторию.

Обложки хайлайтс выполнены в одинаковых цветах, но толщина линий в иконках разная. Складывается впечатление, что использованы разные наборы иконок и, соответственно, отсутствует единый стиль.

Частое использование ярких скидочных «плашек» визуально ослепляет. Также теряется ценность самой скидки. Использование трех ярких крупных кругов на одной картинке — это визуальный конфликт, и вся картинка превращается в одно яркое пятно. Необходимо разделять информацию по важности и оформлять ее соответствующим образом. Что-то выделить ярко, а на чем-то, не таком важном, не акцентировать внимание. За счет контраста происходит пошаговое визуальное считывание.

Так как ткани и фурнитура разных цветов и вся лента ими пестрит, необходимо добавлять повторяющиеся, «более спокойные» графические элементы (шрифт, цвет, фигуры) для создания единого стиля.

Для увеличения вовлеченности нужны не только скидки, а и полезная информация

Контент-план. Очень хорошо представлены реальные фото ассортимента тканей. Это позволяет убедиться в том, что выбор действительно большой. Цены на ткани указаны, но не везде, стоит более наглядно и полно показать стоимость, так как в некоторых сторис нечитабельный шрифт. Также можно добавить актуальное с вашим местоположением на карте и как вас найти.

«Львиная» доля контента — акционные публикации. Для подписчиков это приятный бонус, спорить не будем, но при общем взгляде на ленту создается впечатление, что мы пришли на базар. Для увеличения вовлеченности не столько нужны скидки, сколько полезная информация. Факты о свойствах той или иной ткани, сочетания разных фактур, актуальные для конкретного сезона материалы — то, что способно привлечь подписчиков. И кстати, это тот вид контента, который будут сохранять.

Ткань — основа любой одежды, поэтому при создании контента можно обратиться к fashion-индустрии. К примеру, взять фото известного модного дома или инфлюенсера, одежда которых выполнена из похожей ткани из ассортимента магазина. Достаточно использовать прием «игры в авторитета», чтобы захватить внимание аудитории. Подписчик увидит актуальный образ и, возможно, захочет повторить его.

Качество текстов не вызывает вопросов — предложения достаточно точные и емкие, к тому же в них дается вся необходимая для подписчиков информация. За счет отсутствия сложных оборотов, посты читаются легко. Единственное замечание — мы бы советовали не использовать эмодзи внутри текста, так как они затрудняют чтение. Смайлы можно использовать, но нужно делать это умело — советуем размещать их в заголовках и применять как средство разделения абзацев при перечислении.

В текстах некоторых постов прослеживаются упущения — то наблюдается замена Т9, то отсутствует предлог для связи между словами. Кажется, что подписи писались в спешке. Вдохновение — вещь мимолетная, но это не значит, что после его порыва не нужно проверять тексты на ошибки и опечатки.

Наши рекомендации:

создать рубрикатор, в котором будет прописано соотношение продающего и информационного контента.

акционные публикации рекомендуем убрать из профиля вообще: если без них никак, то может публиковать их только в Stories?

читать тексты перед публикацией, чтобы в них не было ни единой ошибки. Опечатки, и уж тем более орфографические промахи, не красят.

стараться не использовать в текстах уменьшительно-ласкательные слова. Они уместны в детских книгах, но не в бизнес-аккаунтах.

Модерация: комментарии есть, отвечают согласно TOV — грамотно и вежливо, но некоторые комментарии пропускаются.

Наши рекомендации: отвечать на все комментарии без исключения.

Аналитика в цифрах: публикуется около 24 постов в месяц, что кажется нам слишком большим количеством для такого типа профиля. Вовлеченность очень низкая — 0,21% на пост, что говорит о накрутках или некачественной аудитории в подписчиках. Ну а бо́льшая часть комментариев из конкурсного поста подтверждает догадку. По своему рейтингу Trendhero состояние у профиля плохое — всего 13/100. Количество достоверной аудитории — 33%, из Казани и Альметьевска всего 38% и 8,6% аудитории соответственно.

Наши рекомендации:

попробуйте запустить несколько рекламных объявлений с акциями, ассортиментом и основными услугами

советуем запустить сразу на несколько аудиторий, преимущественно — женщин, но при этом выбирать разные интересы, чтобы отследить конверсию.