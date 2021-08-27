День в истории: запуск казанского метро, указ о запрете взяток и «Книга рекордов Гиннесса»

Чем примечательна дата 27 августа

Фото: Михаил Козловский

Сегодня, 27 августа, в России — День отечественного кино, в мире — Международный день бокса. В разные годы и столетия в этот день императрица Елизавета издала указ о запрете взяток среди чиновников; французский химик Лекок де Буабодран открыл предсказанный Менделеевым элемент галлий; в России создали футбольный клуб «ЦСКА»; в Москве начал выходить сатирический журнал «Крокодил»; вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса; лучших выпускников школ СССР решили награждать медалями; правительство Татарстана утвердило положение о Государственном гимне республики; а в Казани запустили метро. Родились 27 августа немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель, украинский писатель, революционер Иван Франко, американский писатель Теодор Драйзер, английский автомобилист, авиатор, основатель фирмы «Роллс-Ройс» Чарльз Роллс, российский космонавт, Герой Советского Союза и России Сергей Крикалев. Умерли: итальянский художник Тициан, испанский драматург Лопе де Вега, патриарх Московский, реформатор Никон, русский поэт, писатель, декабрист Александр Одоевский, британский банкир, политик Лайонел Ротшильд, писатель, автор текста гимнов СССР и Российской Федерации Сергей Михалков. Подробнее о самых значимых событиях даты — в обзоре «Реального времени».

Александр II посетил Казань, в столице Татарстана открылось метро

27 августа 1871 года Казань посетил император Александр II. Это произошло во время путешествия по Волге (проездом на Кавказ и в Крым). Российский император прибыл на пароходе «Цесаревна Мария», в сопровождении двух своих сыновей: старшего — наследника Цесаревича Александра Александровича (будущего Императора Александра III) (1845 — 1894) и третьего сына — Великого князя Владимира Александровича (1847 — 1909). Для Александра II это был второй визит в Казань: первый раз он был здесь в 1837 году — в качестве Наследника Цесаревича, в сопровождении своих воспитателей и наставников — поэта Василия Жуковского, генерал-лейтенанта Александра Кавелина, флигель-адъютанта Семена Юрьевича и др. Отметим, что будущий Император Александр III посещал Казань трижды — в 1866, 1869 и 1871 годах. Его отец, Александр Николаевич, успел увидеть в городе Благовещенский собор, Казанскую Мариинскую женскую гимназию, Казанский Богородицкий первоклассный женский монастырь. После глава государства со своей свитой отбыл на расположенное на городской окраине Арское поле, где для него устроили смотр войск. Отсюда Александр II прибыл в Казанский Родионовский институт благородных девиц, а затем — в Казанскую духовную академию, крещёно-татарскую школу.

Памятник царю Александру II в Казани. 1895-1900 гг. Источник: wikipedia.org

27 августа 1993 года кабинет министров Республики Татарстан утвердил положение о государственном гимне республики. Согласно документу, гимн является символом, выражающим суверенитет республики. Долг каждого татарстанца — уважать его. В положении указывается перечень мероприятий и церемоний, где гимн Татарстана должен звучать.

16 лет назад, 27 августа 2005 года, в Казани открыли метрополитен. Тогда участок состоял из пяти станции — от «Кремлевской» до «Горок». Первыми пассажирами казанской подземки стали президент России Владимир Путин, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент Татарстана Минтимер Шаймиев. Уже через два часа после прохода поезда с высокими гостями метрополитен открыли для общего пользования. В этот же день Владимир Путин прибыл в Международный конно-спортивный комплекс в Казани, где проходили скачки на приз президента РФ. За скачками наблюдали лидеры стран СНГ и руководители российских регионов. Всего на новом ипподроме прошли восемь скачек, в которых участвовали представители 22 регионов России и трех стран СНГ — Украины, Казахстана, Азербайджана. В главной скачке принимали участие 14 лошадей, в том числе две из Татарстана. Скачки на приз президента проходили в Международном конно-спортивном комплексе, который построили специально к этому событию и к тысячелетнему юбилею Казани.

Фото: Михаил Козловский

27 августа 2019 года в Казани проходила церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Мероприятие проходило на стадионе «Ак Барс Арена». Ведущими церемонии стали Яна Чурикова и Антон Комолов. Для гостей и участников праздника выступили Светлана Лобода, Филипп Киркоров, рэпер L'one и другие артисты. Национальная сборная России завоевала 14 золотых, 4 серебряные, 4 бронзовые медали и 25 медальонов за профессионализм на 45-м чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019. Россияне заняли второе место в медальном зачете. Первое место завоевала сборная Китая, а третье — сборная Южной Кореи. Отличились и татарстанцы: Ислам Нигматуллин стал вторым в компетенции «Информационные кабельные сети». Студенты 2-го курса КНИТУ (КХТИ) Оскар Арсланов и Эмиль Мифтахов завоевали бронзовую медаль в компетенции «Мобильная робототехника». А студент технического колледжа имени В.Д. Поташова в Набережных Челнах Айдар Минеев выиграл золотую медаль в компетенции «Изготовление прототипов». На церемонии закрытия побывал и президент России Владимир Путин.

Фото: Ринат Назметдинов

Запрет взяток, основание ЦСКА и День кино

27 августа 1760 года императрица Елизавета Петровна издала указ, запрещающий государственным служащим брать взятки. «Ненасытная жажда корысти дошла до того, что некоторые места, учреждаемые для правосудия, сделались торжищем, лихоимство и пристрастие — предводительством судей, а потворство и опущение — одобрением беззаконникам», — укоряла подданых государыня. До этого с коррупцией боролся ее отец — Петр Первый. В целях предупреждения взяточничества и других корыстных злоупотреблений по службе он ввел новый порядок прохождения государственной службы для воевод, которые не могли находиться на этой должности более двух лет, при нем была введена уголовная ответственность и для взяткодателей. При Елизавете же нечистые на руку чиновники по ее указу переводились на другую службу, понижались в чине и в редких случаях увольнялись.

27 августа (по новому стилю) 1911 года был основан футбольный клуб ЦСКА. Именно в этот день в Обществе любителей лыжного спорта (ОЛЛС) была организована футбольная секция. На базе этой футбольной секции было сформировано три команды, которые в том же году впервые приняли участие в чемпионате Москвы в классе «Б». 14 (27) августа 1911 года был сыгран первый официальный матч команды ОЛЛС с клубом «Вега». Матч закончился победой футболистов ОЛЛС со счетом 6:2. В 1916 году команда завоевала первое место в Казанской лиге (первенстве команд, располагавшихся в дачных местностях вдоль Казанской железной дороги) и вышла в класс «А» чемпионата Москвы, где выступала до 1922 года. Годом рождения нынешней команды ЦСКА считается 29 апреля 1923 года, когда на базе ОЛЛС образовалась армейская команда ОППВ (Опытно‑показательная площадка Всевобуча, а несколько позднее, Опытно‑показательная площадка Военведа). Центральным событием спортивного праздника, посвященного открытию ОППВ, стала официальная футбольная встреча на первенство столицы, когда на футбольное поле сокольнического стадиона впервые выбежали игроки с новой для москвичей эмблемой ‑ «ОППВ». Эта памятная дата утверждена приказом Министра обороны СССР как день рождения Центрального спортивного клуба армии.

Фото: wikipedia.org

27 августа российские кинематографисты отмечают профессиональный праздник — День российского кино. В этот день в 1919 году был принят Декрет Совета народных комиссаров РСФСР о национализации кинодела в Советской России. С этого времени все частные кинотеатры, студии, прокатные конторы, а также вся фото- и кинематографическая торговля и промышленность перешли в ведение Народного комиссариата просвещения. Сама история праздника российского кино только началась в 1980-х годах. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях» день 27 августа получил официальный статус и стал называться Днем советского кино. Позже праздник переименовали просто в День Кино. Потом этот день решили перенести на 28 декабря (когда во всем мире отмечается Международный день кино). Некоторое время День кино в России не отмечался. В 2001 году в службе кинематографии министерства культуры празднование Дня российского кино решили возобновить. 27 августа в крупных городах страны обычно проходят кинопоказы, встречи с актерами и режиссерами, разнообразные мастер-классы. Дню российского кино посвящена федеральная акция «Ночь кино».

День рождения Гегеля, «Книга рекордов Гиннесса»

27 августа 1770 года в Штутгарте, в герцогстве Вюртемберг родился немецкий философ Георг Гегель. Полное имя — Георг Вильгельм Фридрих Гегель. Семилетним мальчиком его отдали в местную гимназию, за время обучения в которой он не раз демонстрировал способности в области истории и изучения древних языков. В 1788 году Гегель становится студентом богословского факультета Тюбингенского университета. Позже, работая домашним учителем в богатых семействах сначала в Берне, затем во Франкфурте-на-Майне, Гегель сделал первые наброски собственной теории, которая впоследствии оформилась в цельную философскую систему. Получение наследства в 1799 году после смерти отца изменило его биографию: Гегель мог не заботиться о заработке и заняться академической деятельностью. Он выслал в Йенский университет тезисы и диссертацию «Планетные орбиты». В 1801 году ему выдали разрешение на чтение лекций, поэтому он приехал в Йену и стал преподавателем философии. Студенты поначалу не особенно его любили, но публикации и слава неординарного мыслителя сделали Гегеля популярным.

Дом в Штутгарте, в котором родился Гегель. Фото: wikipedia.org

27 августа 1955 года в Великобритании вышел в свет первый экземпляр «Книги рекордов Гиннесса». В 1759 году Артур Гиннес открыл в Дублине свою первую пивоварню. На одном из званых ужинов директор-распорядитель пивной компании «Гиннесс» Хью Бивер затеял в обществе охотников спор, пытаясь доказать, что золотая ржанка — самая быстрая птица в Европе. Через три года дебаты на тему, кто летает быстрее, ржанка или шотландская куропатка, возникли вновь. Кто-то из присутствующих предложил создать достоверный источник информации, в котором бы содержались разные неоспоримые факты. Идею сразу же одобрило руководство компании. Младший пивовар «Гиннесс» Крис Чэтуэй порекомендовал людей, подходивших на роль авторов такого источника — братьев-близнецов Норриса и Росса Макуиртеров, которые позже открыли свое информационное агентство. Первое издание Книги рекордов Гиннесса появилось в Лондоне. Оно называлось «Книга превосходных степеней. О самом высоком и самом низком, большом, маленьком, быстром, старом, новом, громком, горячем, холодном, сильном». Книга содержала 198 страниц. Было выпущено сразу несколько тысяч экземпляров. На работу над книгой ушло больше года. Сейчас «Книга рекордов Гинесса» издается ежегодно тиражом свыше 80 миллионов экземпляров на 40 языках, продается более чем в 100 странах мира. В разных уголках Земли создали специально уполномоченные комиссии, которые занимаются освидетельствованием новых рекордов и выдачей специальных дипломов.

Фото: joinfo.com

27 августа 1979 года граф Луис Маунтбеттен Бирманский, бывший первый морской лорд, адмирал флота, родной дядя принца Филиппа, был убит в Слайго-Бэй, графство Слайго, Ирландия, в результате террористического акта, организованного Временной Ирландской республиканской армией (выступала за независимость Северной Ирландии). Вместе с ним погибли несколько его родственников. Трагедия произошла во время рыбалки. В результате взрыва лорд Маунтбеттен был серьезно ранен и умер, когда находящиеся рядом рыбаки пытались спасти его и вытащить на землю. Также погибла 83-летняя баронесса Брэбурн, 14-летний внук лорда Николас Нэчбулл и 15-летний ирландский мальчик, который работал на яхте. Остальные присутствовавшие на яхте (брат-близнец Николаса и его родители) получили тяжелые ранения и выжили. Ответственность за теракт тут же взяла на себя ИРА, а чуть позже полиция задержала и самого подрывника. Его приговорили к пожизненному заключению, однако через 19 лет освободили в результате переговоров между правительством Великобритании и руководством Северной Ирландии. В тот же день ИРА убила 18 британских солдат, подорвав британскую автоколонну.

