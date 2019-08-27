Стартовала церемония закрытия мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019

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В Казани на стадионе «Казань Арена» началась церемония закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills 2019. Трансляция ведется в официальной группе турнира в «ВКонтакте».

Ведущими церемонии стали Яна Чурикова и Антон Комолов. Они назовут имена победителей ЧМ.

Также в церемонии примет участие президент России Владимир Путин, который уже прилетел в Казань. На церемонии выступят Светлана Лобода, Филипп Киркоров, рэпер L'one и другие артисты.