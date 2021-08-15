Рафаэль Хакимов: «Образ жизни татар был ориентирован на выживание без помощи государства»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 38-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



Положение татар в России

Татары из истории России не выпадали, но после взятия Казани и покорения Крыма их роль оказалась предельно свернутой. С одной стороны, они были частью российского сообщества и участвовали во многих общероссийских делах (например, в войнах), с другой — были относительно самостоятельными и имели собственную историю. В татарском сообществе происходили свои праздники, свои «революции», нередко под влиянием общероссийских или европейских событий, другие же были традиционными, вроде сабантуя.

Татары в Российской империи считались «инородцами». Вначале их место проживания регламентировалось — их выселяли с больших дорог, берегов больших рек, в Казани они селились за чертой города, в Старо-Татарской и Ново-Татарской слободах. В местах компактного проживания административные границы проводили так, чтобы нигде татары не могли составить большинство. Им не разрешали открывать светские школы и университеты, иметь свою печать и т. д. Все это продолжалось столетиями, но татары воспроизводили свою жизнь там, где оказывались даже в небольшом количестве. Образ жизни татар был ориентирован на выживание без помощи государства.

Татары из истории России не выпадали, но после взятия Казани и покорения Крыма их роль оказалась предельно свернутой. Фото coollib.net

Когда властям нужны были знания и опыт работы с Востоком, тогда татар привлекали в качестве переводчиков, писарей и даже дипломатов. И, конечно же, татар всегда было много в армии. В ходе экспансии на Центральную Азию татарам разрешили основать Оренбург в качестве «окна» в Азию, т. е. плацдарма для экспансии России. Потом Оренбург заселяли славянами в две волны, пока они не составили большинство.

Конечно, те татары, что крестились, сохранили собственность, князья и мурзы автоматически стали дворянами. Те, кто остался мусульманами, становились людьми второго сорта, приписывались к сословию мусульман с ограничением прав.

Крестившиеся со временем ассимилировались и составили солидный слой российского общества. Один из ярких представителей обрусевших татар — это князь Феликс Юсупов, избавивший Россию от Распутина. Он происходил из ногайского рода, из того же, что и царица Сююмбике.



Кряшены и нагайбаки — татары, принявшие православие, которые тем не менее сохранили язык и культуру. Хотя они православные, но у них свои церкви, где службы идут на татарском языке.



Один из ярких представителей обрусевших татар — это князь Феликс Юсупов. Фото: wikipedia.org

Татарская «реформация»

Идейные течения в татарском мире, так или иначе, были связаны с русским мироощущением, где-то противодействуя ему, в чем-то его заимствуя. Но даже восторженное отношение к русской литературе, изучение русского языка преследовало лишь одну цель — повышение конкурентоспособности татарского народа.

Капитализм стимулировал формирование национального самосознания, что выразил Марджани в своем риторическом вопросе: «Кто же ты, если не татарин?». Это время совпало с антиимперскими и антиклерикальными настроениями среди татар, которые не были отягощены мессианскими амбициями, как у русских, а потому «национализация» сознания происходила довольно естественно. К концу XVIII в. период изолированного существования татар завершился, и возникла задача масштабной реформации ислама с учетом российских условий.

Татарская «реформация», начатая Курсави в 1804 г., исторические изыскания Марджани, новая модель медресе, предложенная Галимджаном Баруди стали детонатором изменения всей системы социальных отношений в татарском мире. Вопрос, который решал Марджани, актуален по сей день: «национализация» ислама, его адаптация к культуре своего народа и условиям страны. Его подход стал путеводной звездой для татар на последующие времена. Татарское сознание из этнорелигиозного стало национальным и к революции 1905 г. заявило о своих претензиях, создав политические организации, участвуя в выборах в Государственную Думу. В ходе революции 1917 г. татарское общество стремилось возродить государственность.

Вопрос, который решал Марджани, актуален по сей день: «национализация» ислама, его адаптация к культуре своего народа и условиям страны. Фото: Олег Тихонов

Обобщая, можно сказать, что татары оценивали религию или какие-то идейные течения с точки зрения этнического самосохранения, а потому — всячески старались приспособить их к своим интересам. Было бы неверно рассматривать религиозное сознание татар как самостоятельное явление, часто оно было всего лишь маской этнического. Это видно по такому факту, как строительство мечетей. Татары всюду по России строят мечети, но это не значит, что они собираются там молиться. Они могут оказаться и не практикующими мусульманами. Самое интересное, что и практикующие мусульмане нередко молятся у себя дома, поэтому на многих мечетях висят замки. Но мечеть — важный символ сохранения национального самосознания.

