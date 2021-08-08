Рафаэль Хакимов: «В пугачевском восстании участвовали татары, недовольные политикой христианизации»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 37-я

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.



«Эпоха просвещения»

Екатерина II вошла в историю как поборница новых веяний. Однако у нее слова и дела не всегда совпадали. Екатерининская эпоха ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий дворянства. В то же время при ней границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад и на юг (присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа).

В культурном отношении Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями. В целом политика Екатерины и ее реформы вписываются в русло просвещенного абсолютизма 18 в.



В мае 1767 г. императрица приехала в Казань.

«Я живу здесь в купеческом каменном доме, девять покоев анфиладою, все шелком оби­тые, кресла вызолоченные, везде трюмо и мраморные столы под ними, — писала она графу Панину. — Сей город, бесспорно, первый в России после Москвы… Во всем видно, что Казань столица большого царства. По всей дороге прием мне был весьма ласковый, только здесь еще кажется градусом выше».

«Приезд Екатерины II в Казань», художник Ильяс Файзуллин. 2005 год. Фото: painterilya.com

Ее пребывание в Казани оставило заметный след в жизни края. По результатам ее поездки в Казани открылся пороховой завод, Ахуновское и Апанаевское медресе, а также Казанское главное народное училище. В 1781 г. императрица учредила Казанское наместничество и утвердила герб Казани. В 1791 г. по распоряжению Екатерины II открыли Казанский театр.

Екатерина II успешно воевала с Турцией за выход к Черному морю, присоединила Крым (1783), совместно с Пруссией и Австрией осуществила раздел Речи Посполитой. В результате русско-турецких войн к 1872 г. вся территория современной Грузии и Абхазии вошли в состав империи. Императрица способствовала становлению в России формы просвещенного абсолютизма, основанного на сохранении сословных привилегий дворянства и абсолютной власти монарха.



Екатерина II ввела единую систему местного управления, основанную на строгой централизации и бюрократизации. В 1769 г. в России появились бумажные деньги (ассигнации). Их неумеренная эмиссия, расточительность Екатерины и в целом неэффективная финансовая политика привели к экономическому кризису. Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 г.



«Вахтпарад при императоре Павле I» (А. Н. Бенуа, 1907). Фото wikipedia.org

Восстание Пугачева, правление Павла и Александра

Отмена выборности казачьих атаманов, подрыв казачьей экономики с введением государственной монополии на соль, каторжный труд приписных крестьян на казенных и частных заводах за мизерную плату без права увольнения, усиление барщины, продажа и перепродажа крепостных крестьян, зачастую целыми деревнями, произвол и безнаказанность помещиков, указ Екатерины II от 22 августа 1767 г. о запрете крестьянам жаловаться на помещиков — все это привело к крупнейшему за всю историю страны пугачевскому восстанию, потрясшему страну до основания.



В восстании участвовали также татары, недовольные политикой христианизации. В 1773 г. Екатерина II была вынуждена принять указ о веротерпимости, успокоивший неправославное население империи. Указ 1784 г. уравнял татарских мурз в правах с русским дворянством.



После смерти Екатерины II в 1796 г. на престол взошел Павел I, который начал царствование с ломки традиций матери и установил новый порядок престолонаследия, исключавший попадание женщин на трон. Военные реформы Павла I заключались в регламентации всех сторон воинской службы.

Александр I стал последним императором, пришедшим к власти в результате дворцового переворота. В годы его правления ввиду огромных военных расходов, приведших к увеличению дефицита бюджета, были значительно повышены все налоги: прямые и косвенные. При нем была проведена реформа государственного управления: образованы министерства, во главе которых стояли министры, обладающие, в отличие от прежней коллегиальной модели управления, единоличной властью и ответственные лично перед императором. В 1810 г. был образован Государственный совет — высший совещательный орган империи.



Отступление Наполеона из Москвы. Адольф Нортен. Фото wikipedia.org

Наполеоновские войны

В конце 18 в. Россия вступила в коалицию против революционной Франции и участвовала в «наполеоновских войнах». После заключения Тильзитского мира Россия присоединилась к Континентальной блокаде Англии, что привело к англо-русской войне, а также русско-шведской войне, по результатам которой к Российской империи была присоединена Финляндия.

Отечественная война 1812 г. с Наполеоном закончилась разгромом французской армии, а в 1814 г. российские войска заняли Париж, что подняло международный престиж России на небывалую высоту. Россия включила в свой состав центральные польские земли вместе с Варшавой.

