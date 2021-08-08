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Рафаэль Хакимов: «В пугачевском восстании участвовали татары, недовольные политикой христианизации»

13:00, 08.08.2021 13 Сюжет: Рафаэль Хакимов. «Исторический путь татар: перипетии судьбы»

«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 37-я

Рафаэль Хакимов: «В пугачевском восстании участвовали татары, недовольные политикой христианизации»
Фото: wikipedia.org

Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.

«Эпоха просвещения»

Екатерина II вошла в историю как поборница новых веяний. Однако у нее слова и дела не всегда совпадали. Екатерининская эпоха ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий дворянства. В то же время при ней границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад и на юг (присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа).

В культурном отношении Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями. В целом политика Екатерины и ее реформы вписываются в русло просвещенного абсолютизма 18 в.

В мае 1767 г. императрица приехала в Казань.

«Я живу здесь в купеческом каменном доме, девять покоев анфиладою, все шелком оби­тые, кресла вызолоченные, везде трюмо и мраморные столы под ними, — писала она графу Панину. — Сей город, бесспорно, первый в России после Москвы… Во всем видно, что Казань столица большого царства. По всей дороге прием мне был весьма ласковый, только здесь еще кажется градусом выше».

«Приезд Екатерины II в Казань», художник Ильяс Файзуллин. 2005 год. Фото: painterilya.com

Ее пребывание в Казани оставило заметный след в жизни края. По результатам ее поездки в Казани открылся пороховой завод, Ахуновское и Апанаевское медресе, а также Казанское главное народное училище. В 1781 г. императрица учредила Казанское наместничество и утвердила герб Казани. В 1791 г. по распоряжению Екатерины II открыли Казанский театр.

Екатерина II успешно воевала с Турцией за выход к Черному морю, присоединила Крым (1783), совместно с Пруссией и Австрией осуществила раздел Речи Посполитой. В результате русско-турецких войн к 1872 г. вся территория современной Грузии и Абхазии вошли в состав империи. Императрица способствовала становлению в России формы просвещенного абсолютизма, основанного на сохранении сословных привилегий дворянства и абсолютной власти монарха.

Екатерина II ввела единую систему местного управления, основанную на строгой централизации и бюрократизации. В 1769 г. в России появились бумажные деньги (ассигнации). Их неумеренная эмиссия, расточительность Екатерины и в целом неэффективная финансовая политика привели к экономическому кризису. Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 г.

«Вахтпарад при императоре Павле I» (А. Н. Бенуа, 1907). Фото wikipedia.org

Восстание Пугачева, правление Павла и Александра

Отмена выборности казачьих атаманов, подрыв казачьей экономики с введением государственной монополии на соль, каторжный труд приписных крестьян на казенных и частных заводах за мизерную плату без права увольнения, усиление барщины, продажа и перепродажа крепостных крестьян, зачастую целыми деревнями, произвол и безнаказанность помещиков, указ Екатерины II от 22 августа 1767 г. о запрете крестьянам жаловаться на помещиков — все это привело к крупнейшему за всю историю страны пугачевскому восстанию, потрясшему страну до основания.

В восстании участвовали также татары, недовольные политикой христианизации. В 1773 г. Екатерина II была вынуждена принять указ о веротерпимости, успокоивший неправославное население империи. Указ 1784 г. уравнял татарских мурз в правах с русским дворянством.

После смерти Екатерины II в 1796 г. на престол взошел Павел I, который начал царствование с ломки традиций матери и установил новый порядок престолонаследия, исключавший попадание женщин на трон. Военные реформы Павла I заключались в регламентации всех сторон воинской службы.

Александр I стал последним императором, пришедшим к власти в результате дворцового переворота. В годы его правления ввиду огромных военных расходов, приведших к увеличению дефицита бюджета, были значительно повышены все налоги: прямые и косвенные. При нем была проведена реформа государственного управления: образованы министерства, во главе которых стояли министры, обладающие, в отличие от прежней коллегиальной модели управления, единоличной властью и ответственные лично перед императором. В 1810 г. был образован Государственный совет — высший совещательный орган империи.

Отступление Наполеона из Москвы. Адольф Нортен. Фото wikipedia.org

Наполеоновские войны

В конце 18 в. Россия вступила в коалицию против революционной Франции и участвовала в «наполеоновских войнах». После заключения Тильзитского мира Россия присоединилась к Континентальной блокаде Англии, что привело к англо-русской войне, а также русско-шведской войне, по результатам которой к Российской империи была присоединена Финляндия.

Отечественная война 1812 г. с Наполеоном закончилась разгромом французской армии, а в 1814 г. российские войска заняли Париж, что подняло международный престиж России на небывалую высоту. Россия включила в свой состав центральные польские земли вместе с Варшавой.

Рафаэль Хакимов
ОбществоИстория Татарстан

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 комментарии 13

комментарии

  • Анонимно 14:17
    В Пугачевском бунте участвовали не только поволжские тюркские мусульмане (по имперской терминологии "татары"), но и все народы многонациональной Российской империи.

    Простой народ всех национальностей и этносов жаждал "настоящего" царя наследника заветов Чингизхана и Ивана IV Васильевича (Грозного).
    Западно-европейские цивилизация была ещё непонятна большинству населения империи, живущего ещё по традициям 16-17 вы.
    Но движение Истории остановить невозможно.
    Придумав и опробовав один раз унитаз и биде (гигиенический душ) человечество уже не может от них отказаться.
    Особенно женщины.
    Именно женщины и подавили Пугачевский бунт.
    Сказали своим бунтующим мужьям - хватит!
    Дурью маяться.
    Хочу канализацию, гигиенические прокладки и пирсинг в пупок.
    И мужики смирились.

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    Анонимно 15:31
    странное у вас трактование истории и роли женщины в этой самой истории...
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    Анонимно 16:18
    Очень может быть
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    Анонимно 16:31
    Как у хакимова. Достойные ученики
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    Анонимно 16:44
    Извините, Вы явно не дооцениваете роль женщины в Истории.
    А в современности женщины просто творят Историю - совершают 90% всех покупок.
    И следовательно определяют "лицо" современной экономики и политики.
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    Анонимно 16:17
    Есть женщины в русских селеньях! Коня на скаку остановят, в горящую избу войдут))) восстание подавят
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    Анонимно 16:55
    В Семьях все восстания уже подавлены.
    Главенствуют женщины.
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  • Анонимно 14:33
    Двести лет понадобилось России чтоб встать в один ряд с европейскими державами.А где бы была она если бы продолжали править ханы.Её бы уже не было.
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    Анонимно 15:20
    Европейские державы, наверное, так не считают, а считают, что Россией все еще правят "ханы". Потому и санкции за санкциями.
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    Анонимно 15:32
    откуда вам знать? и по сей день есть много стран, где правят короли, императоры, шейхи и все к них хорошо с уровнем развития
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    Анонимно 16:57
    Во всех странах Западной Европы имеются короли и королевы.
    Кроме Франции.
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    Анонимно 15:49
    Там же и была бы. Не строй,а люди олицетворяют страну. Тем более РИ, а тем более и СССР распались. Тоже показатель что что то все не так делаем
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    Анонимно 17:16
    Согласен - люди.

    И в первую очередь учёные, технологи и техники.
    Именно они создают материально-технические "достижения".
    В заказчиками являются женщины, как главные потребительницы-покупательницы.
    На женских потребностях можно хорошо заработать.
    Женские гигиенические прокладки приносят значительно больше прибыли, чем мужская пена для бритья.
    Увеличение женских губ, грудей и поп приносят огромные прибыли.
    Вы знаете сколько стоят престижные духи?
    Да и обычные гораздо дороже водки-араки.
    И т.д.

    Историю до сих пор пишут в основном глупые мужчины-сексисты поэтому они не могут увидеть и понять Роль и Значение Женщины в Истории.

    Сколько погибло глупых мужиков в Троянской войне?
    А из-за кого эта война началась?
    Из-за "обычной" "бабы".

    И так во всех войнах - копни поглубже и увидишь, что мужики убивают друг друга из-за "баб".
    Как обычные самцы во время брачного периода сцепляются друг с другом рогами и зубами.
    Это настолько просто и очевидно, что глупые самцы-ученые этого не замечают.
    За что Творец выгнал Адама из Рая?
    Вспомнили?
    Хочешь изучить и понять Пугачевском восстание - вначале изучи и пойми Женщину того периода.

    Что интересно, жена и любовница Е.Пугачева встретились в Казани.
    Емелька боялся любовницы больше, чем жены.
    Поэтому остался с любовницей.
    Но и жену он боялся.
    Приказал присмотреть за женой и взять её в обоз.
    Но тут Михельсон разгромил Пугача.
    И жена ему отомстила.
    Типично женская История.
    Которую глупые мужики-самцы, почему-то считают своей "мужской" историей.

    А если вспомнить ещё одного "игрока" - любвиобильную немецкую принцессу, русскую императрицу Е2, то становится понятным, что глупые мужики на поле Истории лишь послушные пешки в руках мудрых Женщин.

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