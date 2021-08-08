Рафаэль Хакимов: «В пугачевском восстании участвовали татары, недовольные политикой христианизации»
«Исторический путь татар» казанского ученого. Часть 37-я
Научный руководитель Института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов написал книгу «Исторический путь татар: перипетии судьбы». В ней казанский историк рассматривает некоторые аспекты отношения к татарам в различных источниках. «Реальное время» продолжает публикацию отрывков из этого сочинения.
«Эпоха просвещения»
Екатерина II вошла в историю как поборница новых веяний. Однако у нее слова и дела не всегда совпадали. Екатерининская эпоха ознаменовалась максимальным закрепощением крестьян и всесторонним расширением привилегий дворянства. В то же время при ней границы Российской империи были значительно раздвинуты на запад и на юг (присоединение Новороссии, Крыма, отчасти Кавказа).
В культурном отношении Россия окончательно вошла в число великих европейских держав, чему немало способствовала сама императрица, увлекавшаяся литературной деятельностью, собиравшая шедевры живописи и состоявшая в переписке с французскими просветителями. В целом политика Екатерины и ее реформы вписываются в русло просвещенного абсолютизма 18 в.
В мае 1767 г. императрица приехала в Казань.
«Я живу здесь в купеческом каменном доме, девять покоев анфиладою, все шелком обитые, кресла вызолоченные, везде трюмо и мраморные столы под ними, — писала она графу Панину. — Сей город, бесспорно, первый в России после Москвы… Во всем видно, что Казань столица большого царства. По всей дороге прием мне был весьма ласковый, только здесь еще кажется градусом выше».
Ее пребывание в Казани оставило заметный след в жизни края. По результатам ее поездки в Казани открылся пороховой завод, Ахуновское и Апанаевское медресе, а также Казанское главное народное училище. В 1781 г. императрица учредила Казанское наместничество и утвердила герб Казани. В 1791 г. по распоряжению Екатерины II открыли Казанский театр.
Екатерина II успешно воевала с Турцией за выход к Черному морю, присоединила Крым (1783), совместно с Пруссией и Австрией осуществила раздел Речи Посполитой. В результате русско-турецких войн к 1872 г. вся территория современной Грузии и Абхазии вошли в состав империи. Императрица способствовала становлению в России формы просвещенного абсолютизма, основанного на сохранении сословных привилегий дворянства и абсолютной власти монарха.
Екатерина II ввела единую систему местного управления, основанную на строгой централизации и бюрократизации. В 1769 г. в России появились бумажные деньги (ассигнации). Их неумеренная эмиссия, расточительность Екатерины и в целом неэффективная финансовая политика привели к экономическому кризису. Внешние займы Екатерины II и начисленные на них проценты были полностью погашены только в 1891 г.
Восстание Пугачева, правление Павла и Александра
Отмена выборности казачьих атаманов, подрыв казачьей экономики с введением государственной монополии на соль, каторжный труд приписных крестьян на казенных и частных заводах за мизерную плату без права увольнения, усиление барщины, продажа и перепродажа крепостных крестьян, зачастую целыми деревнями, произвол и безнаказанность помещиков, указ Екатерины II от 22 августа 1767 г. о запрете крестьянам жаловаться на помещиков — все это привело к крупнейшему за всю историю страны пугачевскому восстанию, потрясшему страну до основания.
В восстании участвовали также татары, недовольные политикой христианизации. В 1773 г. Екатерина II была вынуждена принять указ о веротерпимости, успокоивший неправославное население империи. Указ 1784 г. уравнял татарских мурз в правах с русским дворянством.
После смерти Екатерины II в 1796 г. на престол взошел Павел I, который начал царствование с ломки традиций матери и установил новый порядок престолонаследия, исключавший попадание женщин на трон. Военные реформы Павла I заключались в регламентации всех сторон воинской службы.
Александр I стал последним императором, пришедшим к власти в результате дворцового переворота. В годы его правления ввиду огромных военных расходов, приведших к увеличению дефицита бюджета, были значительно повышены все налоги: прямые и косвенные. При нем была проведена реформа государственного управления: образованы министерства, во главе которых стояли министры, обладающие, в отличие от прежней коллегиальной модели управления, единоличной властью и ответственные лично перед императором. В 1810 г. был образован Государственный совет — высший совещательный орган империи.
Наполеоновские войны
В конце 18 в. Россия вступила в коалицию против революционной Франции и участвовала в «наполеоновских войнах». После заключения Тильзитского мира Россия присоединилась к Континентальной блокаде Англии, что привело к англо-русской войне, а также русско-шведской войне, по результатам которой к Российской империи была присоединена Финляндия.
Отечественная война 1812 г. с Наполеоном закончилась разгромом французской армии, а в 1814 г. российские войска заняли Париж, что подняло международный престиж России на небывалую высоту. Россия включила в свой состав центральные польские земли вместе с Варшавой.
комментарии
Простой народ всех национальностей и этносов жаждал "настоящего" царя наследника заветов Чингизхана и Ивана IV Васильевича (Грозного).
Западно-европейские цивилизация была ещё непонятна большинству населения империи, живущего ещё по традициям 16-17 вы.
Но движение Истории остановить невозможно.
Придумав и опробовав один раз унитаз и биде (гигиенический душ) человечество уже не может от них отказаться.
Особенно женщины.
Именно женщины и подавили Пугачевский бунт.
Сказали своим бунтующим мужьям - хватит!
Дурью маяться.
Хочу канализацию, гигиенические прокладки и пирсинг в пупок.
И мужики смирились.
А в современности женщины просто творят Историю - совершают 90% всех покупок.
И следовательно определяют "лицо" современной экономики и политики.
Главенствуют женщины.
Кроме Франции.
И в первую очередь учёные, технологи и техники.
Именно они создают материально-технические "достижения".
В заказчиками являются женщины, как главные потребительницы-покупательницы.
На женских потребностях можно хорошо заработать.
Женские гигиенические прокладки приносят значительно больше прибыли, чем мужская пена для бритья.
Увеличение женских губ, грудей и поп приносят огромные прибыли.
Вы знаете сколько стоят престижные духи?
Да и обычные гораздо дороже водки-араки.
И т.д.
Историю до сих пор пишут в основном глупые мужчины-сексисты поэтому они не могут увидеть и понять Роль и Значение Женщины в Истории.
Сколько погибло глупых мужиков в Троянской войне?
А из-за кого эта война началась?
Из-за "обычной" "бабы".
И так во всех войнах - копни поглубже и увидишь, что мужики убивают друг друга из-за "баб".
Как обычные самцы во время брачного периода сцепляются друг с другом рогами и зубами.
Это настолько просто и очевидно, что глупые самцы-ученые этого не замечают.
За что Творец выгнал Адама из Рая?
Вспомнили?
Хочешь изучить и понять Пугачевском восстание - вначале изучи и пойми Женщину того периода.
Что интересно, жена и любовница Е.Пугачева встретились в Казани.
Емелька боялся любовницы больше, чем жены.
Поэтому остался с любовницей.
Но и жену он боялся.
Приказал присмотреть за женой и взять её в обоз.
Но тут Михельсон разгромил Пугача.
И жена ему отомстила.
Типично женская История.
Которую глупые мужики-самцы, почему-то считают своей "мужской" историей.
А если вспомнить ещё одного "игрока" - любвиобильную немецкую принцессу, русскую императрицу Е2, то становится понятным, что глупые мужики на поле Истории лишь послушные пешки в руках мудрых Женщин.