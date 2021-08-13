Бизнес-аккаунт дня: челнинская фирма по установке систем безопасности

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 128-я

Сегодня на рынке безопасности жилья существуют десятки различных технологических решений от простых домофонов до сложных систем сигнализаций и видеонаблюдения, которые создают различные уровни защиты. В прошлом году в Набережных Челнах была создана небольшая фирма, специализирующаяся на установке систем безопасности — «Безопасный дом». Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От домофонов — до более сложных систем безопасности

Согласно статистике, летом в России увеличивается количество квартирных краж — чаще всего воры проникают в квартиры на 1—2-х и последних этажах или в загородные дома, когда их владельцы уезжают на отдых. Обеспечить безопасность жилья помогают различные спецсистемы и оборудование. В решении этого вопроса на помощь жителям и юридическим лицам в Набережных Челнах и других городах Закамья приходит фирма «Безопасный дом». Ее эксперты устанавливают домофоны, видеодомофоны с электромеханическим замком или видеоглазки, а также более сложную систему видеонаблюдения.

Для частных домов, как вариант усиления безопасности, предлагают антивандальную уличную купольную видеокамеру. Все это и другие решения позволят оградить жилье от непрошенных гостей.

Сегодня аккаунт по установке систем безопасности для дома в Instagram рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои рекомендации по ведению профиля дает SMM-менеджер Азат Сабиров.

Контенту — разнообразия, оформлению — высокое качество фото, а для Stories нужны рубрики

Контент. Сейчас он выходит практически в идентичной форме: картинка с оборудованием и рекламный текст с призывом установить ту или иную систему. Его точно стоит разнообразить, например:

сделать гайд по товарам: рассказать, какие устройства есть, для чего они нужны, для кого подойдут, а для кого нет и т.д.

поэкспериментировать с видео: показать на деле, как работает та или иная система. В тех форматах, которые популярны сейчас в Reels.

сделать инструкцию: как правильно настроить, если возникли неполадки и т.д.

Визуальное оформление. Его точно стоит обновить: сделать более качественные фотографии, добавить графику, отказаться от стоковых фотографий плохого качества. Для начала можно просто сфотографировать технику на нейтральном фоне, далее добавить дизайн и анимацию.

Stories. В аккаунте, пока мы за ним наблюдали, не было активных историй. В день желательно делать от 2-3 сториз. Можно показать процесс установки, сделать отзывы от пользователей, периодически напоминать об услуге в разных форматах: видео, фото с графический дизайном.

Highlights. Сейчас они выглядят так:

Закрепленные Stories необходимо разбить на тематические разделы: контакты, прайс, виды услуг, отзывы и так далее. Для каждой лучше сделать какую-то обложку — даже мобильные приложения сейчас легко позволяют сделать это. Учтите, что для названий разделов лучше всего подойдут короткие заголовки.



Реклама и чек-лист повысят продажи

Продвижение. Предполагаем, основная задача аккаунта — продавать, поэтому мы бы сделали акцент на лидогенерацию. Для этого потребуется разобраться с настройками Facebook — дело это не самое быстрое. Кстати, в нашем курсе Fragency Pro есть две лекции по таргетированной рекламе — после них настройка рекламы через Ads Manager не будет казаться чем-то невозможным.

Так вот, для генерации лидов можно попробовать несколько разных вариантов:

Прямая реклама с призывом оставить заявку. Сделать чек-лист «Как обезопасить дом» за оставленный номер/почту/подписку и после продолжать продажу с помощью звонка.

Также мы заметили, что у вас около двух тысяч исходящих подписок. Советуем не увлекаться сторонними сервисами массфолловинга и постепенно отписываться от невзаимных подписчиков.

Удачи!