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Видеоопрос: «Как вы считаете, сколько должен составлять МРОТ в России?»

00:00, 14.08.2021
Видеоопрос: «Как вы считаете, сколько должен составлять МРОТ в России?»
Фото: realnoevremya.ru

В Госдуме предложили повысить минимальную оплату труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект будет внесен в ближайшее время и рассмотрен новым составом Госдумы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на 2022 год. По мнению депутатов, нынешний уровень МРОТ занижен, так как прожить на эту сумму целый месяц проблематично.

— Как вы считаете, сколько должен быть МРОТ в России? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
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