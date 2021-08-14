Видеоопрос: «Как вы считаете, сколько должен составлять МРОТ в России?»
В Госдуме предложили повысить минимальную оплату труда (МРОТ) до 20 тысяч рублей в месяц. Соответствующий законопроект будет внесен в ближайшее время и рассмотрен новым составом Госдумы осенью вместе с правительственным проектом федерального бюджета на 2022 год. По мнению депутатов, нынешний уровень МРОТ занижен, так как прожить на эту сумму целый месяц проблематично.
— Как вы считаете, сколько должен быть МРОТ в России? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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