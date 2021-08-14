Учебная тревога: Минобрнауки Татарстана просит миллиарды на охрану школ

Министерство образования и науки Республики Татарстан готовится получить 5,4 млрд рублей на оснащение системами безопасности школ и «вылечить» родителей от боязни за своих детей

Фото: Максим Платонов

Власти Татарстана запросили 5,4 миллиарда рублей на обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности общеобразовательных школ после майской трагедии в 175-й гимназии Казани. Ожидается, что в начале осени будут разыграны первые тендеры на охрану школ среди частных охранных предприятий. Есть большая вероятность того, что в этом году родителей освободят от охранных обременений и им не придется платить взносы на эти цели. Между тем страх перед угрозой повторения стрельбы в школе до сих пор сильно тревожит казанцев, став второй по распространенности фобией в Татарстане, отмечается в исследовании «Национального индекса тревожностей», подготовленного московской компанией развития общественных связей (КРОС).

Чего боятся директора казанских школ

К началу этого учебного года казанские школы готовятся с большим чувством тревоги. Мало кто из директоров признается в своих страхах, но они есть. Причем опасения возникают сразу по нескольким причинам. С одной стороны, именно руководителям школ предстоит убеждать педагогический коллектив в необходимости тотальной вакцинации. В этой связи у них есть опасение, как бы не «потерять» из штатной обоймы «сомневающихся» учителей-предметников. Ведь не все педагоги цепляются за эту сложную работу, а найти им замену не так-то и легко.

Но еще больше руководство боится допустить вспышку заражения среди учителей и детей в течение учебного года.

— Лично меня как руководителя волнует то, чтобы максимальное количество сотрудников школы сделали прививки от ковида, — рассказала «Реальному времени» директор одной из казанских школ, пожелавшая остаться неназванной. — Чтобы не было распространения этой инфекции. Чтобы дети учились в штатном режиме. Вот меня сильно волнует этот вопрос.

С другой стороны, после майской трагедии в школе №175 руководство с большей ответственностью относится к организации системы безопасности в школах. Они хорошо понимают: возможно, первое, о чем их спросят родители 1 сентября, — а что изменилось после страшного случая с Галявиевым? Недоверчивые родители с пристрастием будут интересоваться, защищены ли школьные классы от вторжения.



Фото: Максим Платонов

— Никто больше не делает вид, что одной палкой «перешибем» эти настроения, — продолжает рассуждать наша собеседница. — Их тревога за детей нам близка и понятна. Но раз было сказано усилить охрану, значит должны сделать. Но пока только идет сбор заявок от школ, а поставки и монтаж оборудования для усиления безопасности школ начнутся позже.



Кстати, о подготовке школ к 1 сентября с точки зрения безопасности с «Реальным временем» практически никто из директоров не согласился разговаривать. Похоже, что в силу недавних трагических событий в школах предпочитают пока не фокусировать внимание СМИ на этом моменте. По крайней мере, несколько опрошенных нами директоров отказались от общения с прессой, ссылаясь на необходимость согласования комментария с Управлением образования Казани.

Возможно, ответы на некоторые вопросы даст традиционный августовский педсовет, который состоится чуть позже, к концу августа.

О чем говорят родители

А между тем, родителей всерьез волнует безопасность детей в школе. В исследовании «Национальный индекс тревожностей», подготовленном федеральной коммуникационной компанией КРОС по итогам второго квартала 2021 года, говорится, что одна из главных фобий жителей Татарстана — это недостаточная защита детей в школах. Результаты исследования имеются в распоряжении «Реального времени».

И тут обнаружился интересный социологический факт. Если в большинстве мегаполисов страны главные страхи людей связаны с приходом третьей волны коронавируса или, например, вакцинацией, то в шкале тревожности у жителей Татарстана на первом месте именно страх за детей в школах. А вот третья волна коронавируса и вакцинация в нашей республике лишь замыкают десятку. Иначе говоря, страх за детей у татарстанских родителей перекрывает все глобальные угрозы мира.

Казанская школа №175. 11 мая 2021 года. Фото: Максим Платонов

Причина повышенной тревожности очевидна — трагедия, потрясшая страну, случилась в Казани, объясняют исследователи КРОС. «11 мая 2021 года в Казани 19-летний Ильназ Галявиев (бывший ученик гимназии №175) убил и ранил десятки детей и взрослых. В школе не было охраны — только вахтерша, которая успела нажать «тревожную кнопку» Росгвардии. Во многих регионах родители жаловались в соцсетях, что в школах нет подготовленных охранников, помещения охраняются вахтерами, зачастую пожилыми. В зданиях не работают рамки металлоискателей, турникеты и кодовые замки. Минпросвещения направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в детских садах, школах и колледжах. В частности, от руководства образовательных учреждений требовалось провести проверки состояния защищенности организаций, организовать разъяснительную работу в педагогических коллективах, говорится в пояснении к рейтингу страхов жителей республики.

Где родители платят — там профессиональная охрана и есть

Наталья Фролова, председатель республиканского родительского совета при МОиН РТ подтверждает, что страхи у родителей еще остались. Она напомнила, что до сих пор дополнительные меры безопасности оплачивались из их кармана.

«Там, где семьи готовы были вкладываться и содержать ЧОП при школе — там и есть профессиональная охрана», — констатировала она. Как в этом году будет решаться вопрос с финансированием охраны на уровне республики — до республиканского родительского совета пока не доводили, сообщила Фролова.

Тем не менее после публикации сенсационных выводов КРОС республиканский родительский совет при МОиН РТ провел собственный опрос татарстанских родителей. Им был предложен внушительный ассортимент ужасов и страхов, из которых нужно было выбрать самые «сильнодействующие». В опросник включили страхи социальные (террор, война, вакцинация), личные (потеря близких, болезнь, боязнь темноты, высоты, воды), профессиональные (остаться без работы, отсутствие перспектив, опоздать на работу).

Среди вопросов были и экзотические. Например, «боюсь что в Татарстане выкачают всю нефть и начнутся землетрясения» или «боюсь людей, когда они задают вопросы», или «боюсь, когда горит газовая плита». А среди личностных характеристик есть и такой страх, как «остаться без совести».

За первые два дня в опросе приняли почти две сотни человек, исследование еще продолжается.

Фото: Олег Тихонов

Первые результаты показали, что в системе страхов татарстанцев главенствует боязнь потерять ребенка. В пользу этого проголосовало больше всего опрошенных. «Каково ваше мнение по поводу безопасности в школе? Что нужно изменить в системе безопасности детей в образовательных организациях?», — спрашивали у родителей. Большинство ответило, что надо усилить безопасность, нанять профессиональную охрану. Родители — за то, чтобы ставить в школах видеонаблюдение. Многие высказываются и в пользу охраны сельских школ.

Однако устроители опроса не поверили результатам исследования КРОС о том, что в Татарстане не боятся коронавируса. Локальные результаты показали, что почти треть от опрошенных испытывают перед ним точно такой же страх, как и остальные жители России. Так что, возможно, КРОС стоит пересмотреть свои методы оценки.



Цена безопасности школьных уроков

В Министерстве образования и науки Татарстана сообщили «Реальному времени», что в адрес Минпросвещения России направлена заявка: чтобы оснастить все 3 600 образовательных учреждений республики охранными системами, потребуется 5,4 млрд рублей. К этому моменту Министерство образования Татарстана провело предварительный аудит существующей системы безопасности в школах и оценило необходимые расходы на ее модернизацию.

Детальный список потребностей не разглашается, так как эти данные относятся к ДСП. Но согласно стандартам безопасности, которые закреплены в федеральном законодательстве, здание школы и прилегающие территории должны быть оборудованы системами оповещения и управления эвакуацией. Основной центр контроля должен располагаться в отдельной комнате с пультом охраны на первом этаже здания. Здесь аккумулируются данные, получаемые с систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и средств передачи тревожных сообщений в Росгвардию. Плюс к этому основные входы по периметру здания должны быть оснащены системой управления и контроля доступа, а непосредственно на входе в здание школы ставятся металлоискатели. По оценкам Министерства образования, затраты на оснащение одной школы могут составлять в среднем от 150 млн до 300 млн рублей. Сказать точно сложно, так как уровень оснащенности школ различен и зависит от активности непосредственного руководителя.

Фото: Максим Платонов

В «старых» школах начали оборудовать пульты охраны

Как выяснило «Реальное время», процесс переоснащения все-таки идет в некоторых школах Казани, но его инициируют сами директора.

— Сейчас идет закупка оборудования, что-то у нас уже есть в наличии, — рассказала директор МАОУ «Лицей 146 «Ресурс» Диляра Каримова в разговоре с «Реальным временем». — У нас частично заменено ограждение по периметру. Идут замеры по ограждению оставшейся части. Внутри здания школы работают видеокамеры. Видеонаблюдение ведется снаружи и внутри, есть тревожная кнопка, она обновлена, радиус действия увеличен. Любой вахтер, который находится в школе, видит, что происходит в любой точке школы: не только внутри здания, но и на территории школы. Обновлено срабатывающее оборудование. К нему были претензии, сейчас средства выделены, недоделки устранены. Идут замеры и работы по обустройству комнаты с пультом охраны, где будут дежурить сотрудники. В школах-новостройках они есть, а в зданиях советских школ их никогда не было. Придется ли родителям доплачивать? Перед 1 сентября я буду владеть точной информацией...

Первые средства на переоснащение были выделены из муниципального бюджета Казани.



«На мероприятия по обеспечению безопасности объектов социально-культурной сферы, в первую очередь детсадов и школ, из городского бюджета выделено в общей сложности 167 млн рублей», — сообщили в пресс-службе мэрии города.

Предстоит:

модернизировать кнопки тревожной сигнализации в 290 учреждениях образования,

установить: системы экстренного оповещения в 17 учреждениях,

системы контроля и управления доступом — в 42 учреждениях,

системы охранной сигнализации — в 17 учреждениях.

Работы планируется завершить до начала учебного года. На сегодняшний день в Казани функционируют 809 муниципальных объектов социально-культурной сферы, из них 636 школ.

По данным Минобрнауки РТ, в настоящее время в республике ведется работа по созданию программного модуля, который на базе отчетности «Барс.Web.Своды» позволит вести мониторинг текущей ситуации всем участникам процесса антитеррористической защищенности общеобразовательных объектов. К нему будут подключены 3 600 образовательных учреждений РТ.

«А они видели, сколько платят учителям?»

Между тем среди участников рынка охранных услуг Казани активно обсуждается информация о скором объявлении тендеров по охране школ.

— Минобрнауки запросило деньги, значит, оплачивать охрану школ будет государство. Тендеры могут провести в первые месяцы учебного года, — считает глава «УК «ГПБ «Контр» Ильдус Янышев. Но в казанских школах пока об этом не знают.

По его мнению, если будет организована система тендерных закупок, то на рынке охраны произойдет демпинг. Крупные ЧОП с оборотом от 15 до 40 млн рублей на торги не выйдут, а бороться за контракты будут мелкие ЧОП с низким качеством услуг.



— Охранять школы будут пенсионеры, которые согласятся работать за 10—15 тысяч рублей в месяц. Это будет невооруженный охранник, — прогнозирует он. — Росгвардия отказалась, так как расценки на вооруженных сотрудников в три раза выше. Охранник-пенсионер сможет только следить за данными на пульте охраны и сможет остановить правонарушителей низкого уровня.

По данным наших источниках в среде ЧОП города, казанские школы готовы оплачивать услуги охраны по средней цене 80 рублей в час, тогда как сами ЧОП требуют 150 рублей. Руководитель ЧОП «Максимум» Максим Долгополов (оборот от 15 млн рублей в год) и вовсе заявил, что за квалифицированную охрану в школе необходимо платить 90 тысяч рублей в месяц.

казанские школы готовы оплачивать услуги охраны по средней цене 80 рублей в час, тогда как сами ЧОП требуют 150 рублей. Фото: Максим Платонов

Остальные игроки называли заоблачные расценки, но мало кто мог объяснить, что же входит в эти услуги. В основном высокая стоимость связывалась с ношением оружия.

— А они видели, сколько платят учителям? — негодует директор одной из казанских школ. — За эти деньги можно с вертолета следить за несколькими школами, а не сидеть, пузо наращивать за пультом...