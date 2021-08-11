«Ак Барс» на Мемориале Ромазана 2021: Бобков не впечатляет, а взаимопонимания у российских новичков нет

Первые и неутешительные итоги предсезонного турнира в Магнитогорске

Первый турнир за пределами Татарстана для команды Дмитрия Квартальнова складывается сверхнеудачно — «Ак Барс» пропустил 7 и забросил лишь 1 шайбу. Взаимодействие в команде обнаружить сложно, да и новый голкипер не выручает. Делать выводы о том, какой мы увидим казанскую команду в сезоне, пока не стоит, но отметить целый пласт работы, над которой тренерскому штабу предстоит поломать голову, отметить нужно уже сейчас. Тем более на носу домашний, куда более важный для «Ак Барса» турнир — Кубок чемпионов. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает, почему Игорь Бобков пока не впечатляет, когда заиграют Дмитрий Кагарлицкий и Даниил Тарасов и сколько еще сочетаний попробует Квартальнов, прежде чем найдет «химию».

Игорь Бобков во всей красе

Пожалуй, главным итогом (но далеко не сюрпризом) дебютного матча на турнире стало выступление нового вратаря «Ак Барса» Игоря Бобкова. Сам счет 0:3 в матче с «Сибирью» в «сухом остатке» обычно мало говорит об уровне вратаря — в конце концов, нужно смотреть на общую картину игры и действия защитников в первую очередь. Но это не тот случай.

В то время как голкипер новосибирцев Антон Красоткин выдал мощнейший матч, казанский голкипер же не спас ни в одном по-настоящему опасном моменте. Как минимум две из трех пропущенных шайб демонстрируют возможности Бобкова.

В эпизоде с первой пропущенной Бобков отбил шайбу прямо перед собой, позволив Антону Ведину легко «закопать» ее в ворота.



Вторая шайба беспрепятственно зашла после броска Морозова от синей линии. В момент броска Игорь стоял практически на прямых ногах — неудивительно, что сложиться не успел.

Да и в моменте с третьим голом в ворота «Ак Барса» Игорь очень странно прижался к ближней штанге, остался в воротах и полностью оголил дальний угол.

Стоит ли напоминать, что при переходе голкипера из «Авангарда» поклонники омской команды предупреждали своих казанских «коллег по цеху», что те еще с ним понервничают. Писали о сомнительности такого усиления и мы.

Комментируя это приобретение на первой открытой тренировке «Ак Барса», генеральный менеджер Марат Валиуллин заявлял, что за Бобкова играет его послужной список в графе «титулы». Но разве это то мерило, по которому можно оценивать уровень вратаря?

«Бобков — один из сильнейших вратарей, которые были на рынке. Последние несколько лет он это доказывает, играя в финале. В этом году он завоевал Кубок Гагарина, сыграл достаточно большое количество игр. Ему 30 лет, это пиковый возраст. Мы считаем, что это отличное приобретение», — заверял Валиуллин.

Во вчерашней игре он пропустил даже больше, но таких откровенных провалов в его исполнении отметить нельзя — каждый гол «Магнитки» пришел либо с «привоза», либо недоработали защитники. Окончательные выводы будем делать по итогам всего турнира.

Притерлись пока лишь легионеры — Линдхольм продолжает забивать

Первый период «Ак Барс» начал с позиции силы, владел шайбой и создал пару неплохих моментов, один из которых и закончился красиво разыгранной многоходовкой в касание и заброшенной шайбой в большинстве. Уил и Мерфи ассистируют Линдхольму. Иностранцы, похоже, притерлись и уже выдали первый шедевр. Это уже третья шайба шведского форварда в «Ак Барсе». До того он забрасывал по одной «Нефтехимику» и «Нефтянику».

Впрочем, на этом с реализацией все и закончилось. Во втором периоде на счету казанцев был ровно один момент для взятия ворот на пятаке. Хоккеистам «Ак Барса» приходилось больше отбрасываться в защите, чем создавать самим. Шайба в зоне «Металлурга» не держалась от слова «совсем», а ко всему прочему пошли еще и удаления.

Именно штраф Романа Любимова в третьем периоде можно считать ключевым и переломным моментом матча. Магнитогорцы быстро разыграли, а Николай Прохоркин выступил в роли наконечника. Ну а две последние пропущенные шайбы — результат беспечности в чужой или в средней зоне.

Что касается собственной реализации большинства, то в трех попытках она сработала однажды. Нельзя сказать, что картина безнадежная. Легионеры отлично разыграли свой голевой эпизод, а в двух других попытках не хватало последнего броска, хотя держание шайбы присутствует.

Нынешний Мемориал им. Ромазана показывает, что «Ак Барс» в его новой сборке очень далек от образца, пригодного для регулярного чемпионата. На фоне «Сибири» и «Металлурга» мы видим, что процесс слепки команды пока отстает от конкурентов. До старта официального сезона три недели.

Квартальнов вновь запустил карусель сочетаний. Успеет ли найти «химию» до старта чемпионата?

В каких только сочетаниях не пытался использовать тренерский штаб своих экс-динамовских новичков Дмитрия Кагарлицкого и Даниила Тарасова.

В проваленном поединке с «Сибирью» Кагарлицкий пробовал «похимичить» с молодыми Николаем Коваленко и Артемом Галимовым. Тарасов же пытался что-то создать в связке с Ильей Сафоновым и Джорданом Уилом. Итог — ноль заброшенных и ни одного более-менее опасного момента в исполнении и того, и другого.



Фолто: ak-bars.ru

Накануне в игре против хозяев турнира Даниил Тарасов снова должен был сыграть вместе с Кагарлицким (если верить заявке). На этот раз их связку должен был «разбавлять» Александр Бурмистров. В итоге сочетания менялись от смены к смене. Все тщетно. Дмитрий Кагарлицкий запомнился скорее удалениями, чем созиданием. А Бурмистров, который забивал в предыдущих контрольных встречах, сейчас тоже ушел в подполье.

В целом Кагарлицкий в нынешнем межсезонье выглядит потерянным. Даже в товарищеских матчах с татарстанскими командами форвард не выделялся ничем. Помимо слабого взаимодействия с партнерами стоит отметить и удаления, и отсутствие реализации (если не брать буллиты).

Очевидно, Дмитрий Квартальнов ищет оптимальные сочетания и пытается нащупать «химию» для новичков, которые призваны заменить лидеров прошлых сезонов — Станислава Галиева и Ко. Предсезонные турниры, собственно, для того и нужны. Но времени все меньше, а игроки пока друг друга не понимают. Впрочем, все мы знаем пристрастие Дмитрия Вячеславовича тасовать состав до февраля. Видимо, в нынешнем году у него работенки даже прибавится.

Эрик Добролюбов