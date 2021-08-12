От Пушкина до Баумана: неклубный обзор казанской улицы Профсоюзной

Гид по бывшей Малой Проломной

Фото: Слева - дом Апакова. Справа - аптека Грахе. Источник pastvu.com

Бывшая улица Малая Проломная фигурирует в печатных гидах Казани как «наш ответ петербургской улице Рубинштейна». Да, вечерами водителям здесь надо быть начеку — рестораны, кафе, бары и клубы забиты людьми. Однако днем можно вспомнить о прошлом Профсоюзной — о ее торговых рядах, университетских постройках и многонациональном населении.

Пушкин (Профсоюзная, 23/12)

Ресторанный дом, в котором открывалось немало заведений, украшен доской, сообщающей, что «в сентябре 1833 г. у поэта Э.П. Перцова был Александр Сергеевич Пушкин».

Как еще в 2013-м году усомнился преподаватель Казанской духовной семинарии Анатолий Елдашев, солнце поэзии останавливался в соседнем доме, на углу. А вот что правда, так это то, что дом и впрямь принадлежит Эрасту Перцову, автору книг «Искусство брать взятки» и «Андрей Бичев, или Смешны мне люди». Два литератора познакомились в Петербурге в начале 1830-х, вскоре его приятель переехал в Казань, где устраивал дома литературные чтения, любительские спектакли и концерты.

Позднее в угловом доме продавали колбасу и книги, ремонтировали кареты, принимали заказы на фотографии, а перед революцией надстроили третий этаж.

Анатомический театр (Кремлевская, 18)

После Университетской можно внимательно рассмотреть два важных для научной Казани объекта. Анатомический музей при кафедре нормальной анатомии КГМУ — единственный действующий в мире — с колоннами, ротондой, куполом, коллекцией черепов, скелетов и мумий. Можно подробно изучить, как устроен человек. Экскурсии — по записи.



Обсерватория. Источник pastvu.com

Астрономическая обсерватория (Кремлевская, 18к5)

Обсерватория КФУ основана в 1810 году Йозефом Иоганном Литровым, который также открыл кафедру астрономии. Сначала это были наблюдения из местной каменной сторожки, лишь в 1837 году было построено нынешнее здание, а через год в нем установили 9-дюймовый рефрактор, а в 1838-м начали наблюдать.



Бюро профсоюзов (Профсоюзная, 44)

Здание, в честь которого улица и получила свое название — это бывший дом Арианова. В нем в 1905-1907 годах работало нелегальное Центральное бюро профсоюзов Казани, возникшее во время революции.

Тогда появляются союзы печатников, столяров, металлистов, профсоюз фабрик и заводов Алафузова. Для координации перед выборами во II Государственную думу, портной Абрам Комлев инициирует создание бюро. Имя Комлева носила нынешняя улица Муштари, сам он был одним из главных действующих лиц в революционной Казани 1917 года, расстрелян войсками Каппеля.

Следующая цепочка домов — жилища различных представителей казанской старины. К примеру, дом, где находится Jambar (34-й), принадлежал Ивану Оконишникову, свияжскому старообрядцу, владельцу паровой мельницы в Печищах. А в районе 38-го дома находились в советское время университетские гаражи.

Бюро. Источник https://pastvu.com

Генерал Шамиль (Профсоюзная, 32)

На месте парковки, на углу с Астрономической, находился дом семейства Шамиля. Жене сына имама Шамиля, Биби-Марьям-Бану, принадлежит знаменитый особняк на улице Тукая, а муж, Мухаметшафи, владел еще и этим домом Блохина, который построили в 1849 году архитектор Александр Песке (он же возводил Сеннобазарную мечеть). Здание сдавалось — здесь работали врачи, страховые агенты, типографы, портные, в подвале располагалась пивная.

Дом Шамиля — справа. Источник pastvu.com

Апаковы (Профсоюзная, 30)

А следующим домом владел Ибрагим Апаков, отец Биби-Марьям-Бану. Торговал Ибрагим Исхакович в Гостином дворе мануфактурой. Позже здесь появилась кондитерская и пекарня Горзина. Помимо этого, у Апакова были дома в районе Сенного базара, на нынешней улице Баумана (здесь работала «мусульманская чайная»).

Аптека Грахе (Профсоюзная, 19)

Фердинанд Христианович Грахе держал аптеку на углу Поперечно-Воскресенской и Мало-Проломной, в доме Егора Бахмана, построенного в 1834 году архитектором Пятницким (который также возвел главное здание Казанского университета). Помимо аптеки, здесь размещался «Завод искусственных минеральных вод и лимонада газесъ», среди них — «Адельгейдская», «Вейнебах серная», «Вильдунген». Также Грахе делали мыло «Велюр».

В аптеке, помимо товаров, предлагали услуги — судебно-химические и санитарные исследования. Дом самого семейства — рядом, выше по Астрономической. В гости к ним ходил революционер Бауман, который жил в доме №5.

На заводе, кстати, в детстве клеил наклейки Федор Шаляпин. После революции производство превратилось в химфармфабрику имени 14-й годовщины Октября, сын Грахе — Эмиль эмигрировал в Англию. В доме Грахе осел Наркомздрав Татарии, после горком КПСС, горком ВЛКСМ, больница №19, а в аптеке сейчас работает частный роддом.

Химфармзавод. Источник pastvu.com

Синагога (Профсоюзная, 13)

24 марта 1897 года в Казани официально была учреждена еврейская община. Основу ее составили семьи бывших военных кантонистов, которые после отставки остались жить в губернии, вне еврейской черты оседлости. В том же году евреям разрешили построить “молитвенный дом с хозяйственным при нем правлением”. Преодолев многочисленные трудности, синагогу открыли 12 марта 1915 года. Уже в 1926-м ее работа прекратилась, в здании разместился Дом работников просвещения. Возрождение молельного дома связано с открытием в 1989 году клуба еврейской культуры «Менора», позже cтавшего одноименным культурным центром. Также в марте 1990 года появилась Казанская иудейская религиозная община. В декабре 1997 года община получила символический ключ от синагоги и приступила к ее восстановлению. К столетию фасад синагоги обновили, а на юбилей съехались раввины со всего мира.

К слову, 17-й дом — купца Шевнина, в котором часто жили студенты. 15-й принадлежал семье Хохряковых (они же в начале XX века владели домом, где располагается ресторан Giuseppe на Кремлевской).

Синагога. Источник pastvu.com

Дом печати (Баумана, 19)

Еще один памятник на Профсоюзной, захватывающий сразу две улицы. Образец провинциального конструктивизма 1930-х годов: редакции газет, самый крупный книжный магазин республики располагались в здании на Баумана, на параллельной располагались производственные корпуса. Вдоль Мусы Джалиля, где сейчас находится двор, раньше стояли «барабусы» — конные перевозчики. Уже в 1974-м журналисты начали перебираться на Декабристов, а в 2012-м Дом начали реставрировать — и превратили в отель «Ногай».

Барабусы. Источник pastvu.com

Дворянское собрание (Рахматуллина, 6)

Квартал между Джалиля и Наджми особенно страшно выглядит ночью, зияя пустотами в темноте. Особенно ретивые бар-хопперы стремятся попасть внутрь… Здание гостиницы Дворянского собрания — самое значительное, оно буквально-таки возвышается над улицей. Построил его последователь Микляева купец Дряблов, уже в XVIII веке. Здание, к слову, горело в пожаре 1842 года. При собрании работала гостиница, где также останавливались Пушкин и Шаляпин. Ожидается, что после реставрации здесь разместиться жилье экстра-класса.

Пятый дом, напомним, место рождения Баумана — это владения купца третьей гильдии Тихонова по проекту Пятницкого. Также домом управлял, в числе прочих, сын поэта Баратынского Николай. Дом седьмой — лавки Пискунова первой половины XVIII века (его дом — на Рахматуллина, 4).

Хлебный базар (Профсоюзная, 10/14, 12, 14 и 16)

Ресторанный квартал — это «Хлебный базар», который спроектировал главный архитектор города Василий Кафтырев в конце XVIII века. Торговали здесь сначала мукой, а потом открылась и галантерея, и трактиры, и даже бильярдные. В 1874 году появился нынешний 12-й дом — купца первой гильдии Меркулова с двумя печами, украшенными изразцами Саксонской и Витебской фабрики. Часть Хлебного базара — это и Баумана. Там, где на углу с Джалиля в советское время работал «Детский мир», ЦУМ, стояла до революции купеческая биржа. Кроме того, бытовали на Профсоюзной продуктовые магазины, фабрика «Власть труда». Ходят ли сейчас сюда простые рабочие?



Школа ДОСААФ на месте Хлебного базара. Источник pastvu.com

Микляев (Профсоюзная, 3)

Швейная фабрика «Адонис» — препятствие, которой не позволяет сразу дойти до старинного дома Ивана Микляева. Это самое древнее здание в Казани, вторая половина XVI века. Впрочем, его можно увидеть, если подняться на галерею Петропавловского собора, также творения богатейшего купца, воздвигнутого в честь визита Петра Первого в Казань.

Бывший кинотеатр (Чернышевского, 8)

О судьбе бывшего кинотеатра «Спутник» мы писали недавно в статье о судьбах советских кино-объектов. На его месте стояло здание лавок купца Андрея Курманаева 1872 года, которое в 1961 году новые власти превратили-упростили в «Спутник» (в частности, часть окон заложили кирпичом). Кино перестали показывать в 90-е. В июне 2012 года здание начали разбирать, в ходе чего удалось выявить сохранившиеся части. С 2018 года его реконструировала Мастерская архитектора Мамлеевой. Теперь здесь ресторан.

Никольский собор (Баумана, 5)

Ажурные кресты на клетчатых куполах Никольского собора особенно хорошо видны отсюда — заметно, что они слегка покосились, это последствие строительства метро. Храм здесь стоял уже в 1565 году — деревянная церковь Святого Николая Чудотворца. В конце 17 века на ее месте воздвигли Николо-Низскую церковь. Напротив, кстати, есть еще церковь Николы Гостиного. Покровская церковь появилась на рубеже XVII-XVIII веков, а чуть позже к ним пристроили пятиярусную колокольню. Внутри — атмосфера как 300 лет назад, благо закрывалась она буквально лет на десять, в 1944-м уже вновь работала.

Источник pastvu.com

Толкучий рынок (Профсоюзная, 1)

Лавки Курманаева стояли у Толкучего рынка, где сто пятьдесят с лишним лет назад царила сумасшедшая сутолока. Активно торговали тут разнообразным антиквариатом и книгами, так что в лавках и ларях копались люди непростые, от студентов до профессоров.