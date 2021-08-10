Сексизм в спорте на примере Олимпиады: почему девушкам вредит оголяющая тело форма

Все больше спортсменов в мире стали выступать против сексуализации в спорте, и прошедшая в Токио Олимпиада не стала исключением. Например, гимнастки из Германии решили выразить свое отношение к проблеме, отказавшись на соревнованиях от привычных коротких купальников в пользу закрытых комбинезонов. Поддержавшую этот тренд женскую сборную по пляжному гандболу из Норвегии даже оштрафовали за то, что выступили не в привычных бикини, а в шортах. О проблеме сексизма в спорте на примере этих и других случаев в статье для международного издания The Conversation пишут преподаватель факультета медицинских наук и спорта Университета Стерлинга Сара Зипп, лектор по спорту и организации мероприятий из Вест-Индского университета (Барбадос) Саша Сазерленд и их соавтор исследователь в области спортивных исследований из Университета Цукуба Лиламани де Сойса. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.

«Чтобы предотвратить сексуальное насилие в спорте»

Командная одежда и мода не должны были быть предметом обсуждения на Олимпийских играх 2020 года в Токио. Но протесты против минималистичной формы двух женских команд за несколько месяцев до игр привлекли внимание к их бикини и купальникам с высоким вырезом. Теперь эти громкие кампании заставляют олимпийцев, болельщиков и молодых спортсменов задаться вопросом: почему от женщин ожидается, что они будут обнажать свое тело, а мужчины — прикрываться?

В апреле женская сборная Германии по гимнастике отказалась от традиционных купальников с высоким вырезом и обнажающих ног в пользу комбинезонов до щиколотки, протестуя против «сексуализации» своего тела. Это несогласие было направлено на то, чтобы подчеркнуть и предотвратить сексуальное насилие в спорте после недавних громких дел в США и Великобритании. Они продолжили свой протест на Олимпийских играх в Токио.

Женская сборная Германии по гимнастике отказалась от традиционных купальников с высоким вырезом, протестуя против «сексуализации» своего тела. Фото: instagram.com/_kim.bui_

Аналогичным образом женская сборная Норвегии по пляжному гандболу была оштрафована за нарушение единых правил на чемпионате Европы в июле. В Токио они тоже продолжили свой протест, надев приталенные шорты. Команда утверждала, что плавки от бикини заставляют их чувствовать себя некомфортно, затрудняют управление менструацией и отвлекают молодых спортсменов от занятий спортом. Для многих последний пункт является ключом к пониманию воздействия сексистской унифицированной политики.

Единые правила в спорте созданы для идеализированной западной женственности. Эти стандарты не учитывают того, что девушки бросают спорт из-за обнажающей тело формы, не обращают внимания на разные типы волос и кожи, игнорируют пышные и мускулистые формы тела и сознательно игнорируют реалии менструации. Эта политика предполагает, что женские тела должны быть идеально тонкими, безволосыми, здоровыми и без менструаций.

Британская бегунья Джессика Эннис-Хилл написала проникновенное эссе о своем страхе обнажиться и о том, как «скудная форма» может травмировать молодых спортсменов. Ее опыт показывает невидимую борьбу девочек и женщин в спорте и перекликается с исследованиями о девочках в спорте.

Женская сборная Норвегии по пляжному гандболу была оштрафована за нарушение единых правил на чемпионате Европы в июле. Фото: norwaybeachhandballwomen/Instagram

Полураздетые и под пристальным надзором

Эти кампании отвергают сексистские нормы, преобладающие в спорте, и возражают против того, чтобы женская форма создавалась для «мужского взгляда», в результате чего женщин судят за их эстетическую привлекательность наряду со спортивными талантами.

Несомненно, эти женщины занимают смелую и достойную похвалы позицию. Тем не менее голоса цветных женщин и защитников спортсменов в незападных странах часто игнорируются. С гораздо меньшим количеством внимания средств массовой информации они десятилетиями лоббировали изменения в экипировке, часто от имени мусульманских спортсменов и/или цветных людей.

В настольном теннисе изменение правил для спортивной одежды в полный рост и головных уборов — в отличие от шорт и футболок, которые оставляют руки и ноги открытыми — было успешно лоббировано с целью увеличения числа спортсменов-мусульман. Эта победа осталась практически незамеченной на Западе, несмотря на то, что настольный теннис является основой Олимпийских игр. Кампании, проводимые мусульманскими спортсменами, привели к аналогичным изменениям правил в баскетболе и дзюдо, где женщинам, наконец, разрешили носить головные уборы и топы с длинными рукавами, как того требовала их вера.

В отличие от этого, плавание отклонило предложения по адаптации формы для мусульманских и чернокожих спортсменов, включая ношение «буркини» и запрет на использование плавательной шапочки «кепки души», предназначенной для натуральных черных волос.

Спортсмены с ограниченными возможностями также сталкиваются с другими стандартами, что стало ясно недавно, когда британская паралимпийский чемпионка подверглась критике со стороны официального лица, назвавшего ее форму слишком «откровенной». Это были стандартные беговые трусы, которые носило большинство женщин.

Кто устанавливает правила?

Современный спорт был разработан белыми мужчинами и для них. Во всем мире мужчины по-прежнему устанавливают большинство правил, в том числе те, которые контролируют тела девочек и женщин. Правила, касающиеся формы, различаются в зависимости от федерации, поэтому норвежская команда была оштрафована, а немцы — нет.

Хотя Международный олимпийский комитет (МОК) напрямую не контролирует единую политику, он выступил за более справедливые правила в своем обзоре гендерного равенства 2018 года, чтобы «гарантировать, что спортивная форма отражает технические требования спорта и не имеет каких-либо неоправданных различий». Это заявление поднимает вопрос: какова законная причина требовать от женщин носить минималистичную форму, в то время как мужчины могут прикрываться?

Что это значит для спортсменов и молодых девушек, мечтающих об Олимпийских играх? Помимо общей сексуализации женщин-спортсменок, существует шесть явных последствий, которые могут нанести вред девушкам и женщинам в спорте:

Девочки бросают спорт — девочки-подростки чувствуют себя слишком неуютно из-за откровенной формы. Смущение — камеры могут поймать спортсменов, случайно обнажающих нижнее белье, волосы на теле и т. д. Издевательства и бодишейминг в социальных сетях вызывают серьезную озабоченность. Менструальная паника — обычным явлением является боязнь протекания менструальной крови или обнажения продуктов менструального цикла в короткой или белой одежде. Исключение спортсменов из незападных культур — открывающая кожу форма делает невозможным участие девушек и женщин из исламских и других религиозных общин. Поощрение расовых предрассудков — единые стандарты часто основываются на предположениях о типах телосложения и волосах, основанных на физических стереотипах о белых. Разногласия из-за волос на теле женщин и девочек заставляют убирать волосы на линии бикини, на ногах и любые другие «неженственные» волосы на теле, иначе они рискуют подвергнуться насмешкам в социальных сетях.

Нам нужно больше женщин на руководящих постах

Эта единообразная политика заставляет женщин соответствовать западным женским идеалам, когда им следует сосредоточиться на своем атлетизме. Этот ограничивающий парадокс оставляет мало возможностей для свободы действий спортсменов, чтобы бросить вызов традиционным, негативным представлениям о мускулистой женственности.



Международные федерации спорта должны скорректировать технические правила, чтобы спортсмены могли выбирать одежду, которая соответствует их характеристикам, личному комфорту и культурным предпочтениям. Такой выбор может побудить девочек-подростков продолжать заниматься спортом, поддержать цветных спортсменов и стимулировать участие представителей более консервативных культур.

Ключевым шагом является привлечение большего числа женщин из разных слоев общества на руководящие должности в спорте. Телекомпании и маркетологи должны принять к сведению — точно так же, как спортсмены чувствуют себя некомфортно, многие женщины-телезрители не любят смотреть спортивные состязания с сексуализированными игроками в бикини.

Поколениями спортсмены и их защитники боролись за эти изменения. Совсем недавно движение набрало силу, чтобы объединить представителей разных культур и видов спорта. Олимпийские игры должны быть местом для интеграции, культурного обмена и равенства. Стоит приступить к обновлению наших спортивных бикини.