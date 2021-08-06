Бизнес-аккаунт дня: торты на заказ от казанского кондитера

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 123-я

В кондитерском деле, почти как в любой творческой деятельности, есть свои модные тренды. Если два года назад в оформлении десертов превалировал минимализм, естественные цвета и натуральные ингредиенты, то в текущем году это геометрия в узорах и самих формах блюд. При этом по-прежнему приветствуются простота и лаконичность, применение зеркальной глазури и акварельная роспись. Всем этим трендам следует в своем деле казанский кондитер Екатерина Кондакова. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Работа, приносящая удовольствие и спокойствие

История Екатерины Кондаковой о ее кондитерском деле похожа на те, когда хобби перерастает в прибыльный бизнес. После окончания института она несколько лет занималась продажами оборудования, а в свободное время радовала семью тортами и пирожными собственного приготовления. Во время очередного декретного отпуска — у Екатерины трое детей — она решила попробовать заработать на своем увлечении, и это стало приносить прибыль.

Мастерство кондитера и ее вкусные лакомства оценили друзья, знакомые, а далее по «сарафанному радио» и другие жители Казани. Как признается Екатерина, «здесь я получаю удовольствие, удовлетворение, спокойствие, опять же трое детей, я могу составлять свой график работы сама, работаю сколько хочу и сколько могу».

Профессия менеджера, полученная в вузе, пригодилась и в собственном бизнесе. С недавнего времени, помимо приготовления тортов на заказ, Екатерина стала организовывать в Казани очные мастер-классы для коллег, приглашая в качестве коучей известных мастеров-кондитеров из различных городов России. Курсы расписаны до конца года, а на обучение к известным шефам кондитерского ремесла уже выстроилась очередь.

Аналитический разбор кондитерского аккаунта провела Полина Романова — проектный директор коммуникационного агентства «Без воды».

Построить баланс между личной и профессиональной сферами

Описание профиля. Профиль начинался как личный. Сейчас в нем есть и личные, и профессиональные посты. Необходимо выстраивать баланс между этими двумя сферами.

Для более грамотного ведения аккаунта должны быть:

посты-знакомства — так новые подписчики узнают о вас больше. Например, с чего все начиналось, как появилось это увлечение, как стали зарабатывать на кондитерских изделиях, как решили продвигать себя и свои товары, а также можно познакомить со своей семьей;

посты об опыте в кондитерском направлении — как было в начале профессионального пути, как сейчас, что теперь умеете, как расширили свои навыки;

интересные кейсы/экспертные посты;

иные истории из личной жизни — через них вам нужно показать, как проявляются ваши профессиональные качества.



Рассмотрим шапку профиля:

аватарка есть;

подписок меньше, чем подписчиков;

сфера деятельности указана — товар/услуга;

о себе информация написана. Правда, можно добавить УТП (уникальное торговое предложение), которое только у Екатерины Кондарковой;

сервис Mssg.me тоже имеется. Рекомендую доработать его: вы можете круто оформить этот сервис — получится что-то вроде мини-сайта. На сайте сервиса есть вся инструкция. Также для удобства клиентов можно добавить другие мессенджеры для связи;

кнопка «Позвонить» есть — отлично.

Визуальное оформление. Единого стиля нет:

почти у всех хайлайтс одна и та же обложка, кроме двух: «Мы» и «МК Sweetburg»;

фотографии с текстом выглядят все по-разному: разные шрифты, их размеры;

в ленте в основном однотипные фотографии.

Разные шрифты дешевят аккаунт и создают лишний шум

По оформлению:

с аватаркой все супер; в хайлайтс можно разбавить обложки в таком же стиле: например, у отзывов одна обложка, у тематических (День мамы, День учителя) — другая, отдельные обложки для муссовых тортов, меренговых рулетов; посты с анонсами обучения стоит оформлять в едином формате, тогда они будут выделяться в ленте; выберите один шрифт для текстов на фото. К сожалению, разные шрифты дешевят аккаунт и создают лишний шум; обратите внимание на формат фото: когда вы накладываете текст на фотографию 4:5 широко и размашисто, то в ленте видна только какая-то часть надписи. Стоит учитывать: в ленте фото будет отображаться 1:1, потому лучше текст размещать так, чтобы он полностью читался в ленте; разнообразьте планы фотографий: крупный, средний, общий; проведите профессиональную съемку с контент-фотографом, который может придумать интересные и даже необычные кадры.

В аккаунте имеются еще фотографии и видео, снятые на телефон. В данном случае:

протирайте камеру перед съемкой, чтобы убрать отпечатки пальцев и различные пылинки; в настройках поставьте самое высокое качество, так как Instagram после публикации сильно сжимает фото и видео; устраняйте сильную желтизну, подбивайте материалы по цветам, свету, насыщенности. Так лента будет смотреться аккуратно и красиво; в качестве обложки в IGTV или Reels загружайте качественное фото, которое будет красиво смотреться в ленте; старайтесь снимать видео ровно. Для удобства вы всегда можете приобрести штатив.

За то, что уже есть первый Reels, хвалю!

Хайлайтс — 12 штук. Это достаточное количество, создавать актуальное больше не рекомендую, потому что не вся аудитория будет готова просмотреть весь контент. Некоторые из них можно объединить: один хайлайтс только с тортами, другой — с конфетами, третий — с рулетами.

Уменьшая количество похожих актуальных, вы можете добавить новые. Например:

как и где забрать десерт;

как оплатить;

доставка по городу и в другие населенные пункты, если есть такая услуга.

Для гармоничного аккаунта — единый стиль во всем

Теперь перейдем к контенту.

Посты. На данный момент преобладают продающие посты с десертами, следом идут посты об обучении, семье. Однозначно продающие посты нужно разбавлять — их слишком много. Рассказывайте о себе в профессиональном плане, показывайте свою экспертность, познакомьте аудиторию с собой и со своей семьей.

Обязательно добавьте полезные посты: вы можете давать рецепты для приготовления несложных десертов в IGTV, а в Reels — процесс приготовления необычных тортов. Такие видео получают достойные результаты, всем нравится смотреть на красоту.

Чтобы не хранить все в голове, составьте:

рубрикатор — название рубрики, о чем она, периодичность публикаций;

контент-план — график публикаций с указанием даты, рубрики, темы и визуала поста.



Сториз. У них разный стиль. Для гармоничного аккаунта необходимо, чтобы лента, аватарка, обложки хайлайтс, сториз были оформлены в едином стиле или хотя бы перекликались.

Для сториз тоже составьте рубрикатор. Для полного вовлечения аудитории контент должен быть не только в ленте, но и в сториз. Здесь можно публиковать полезности, интерактивы, анонсы.

И не забудьте о стилистике оформления:

выберите 1—2 шрифта: классический, который всегда смотрится хорошо, и еще один;

вы даже можете отобрать шаблоны, которые будут использованы для оформления той и иной рубрики;

сейчас можно добавлять музыку в сториз, так они будут еще интереснее.

Копирайтинг. Язык текстов простой, все понятно. Несколько рекомендаций:

пишите по структуре: заголовок — введение — основная часть — концовка;

в социальных сетях забудьте о красной строке: пишите без нее;

определитесь с буквами «ё» и «е»: в тексте местами есть буква «ё», местами нет;

не ставьте между словами в предложении смайлики и уменьшите их количество в тексте.

Хештеги. Их много, но при этом они спущены в комментарии. Так они не перегружают текст поста. Необходимо ставить только релевантные теги. Чтобы хештеги смотрелись более аккуратно, ставьте между ними пробелы.

Модерация. Екатерина старается отвечать своевременно, но есть комментарии и без ответа. В таких случаях раз в два дня проходитесь по постам и проверяйте, нет ли пропущенного комментария. Старайтесь отвечать на все и не затягивайте — это нужно для поддержания вовлеченности подписчиков.

Торты очень красивые, Екатерина большая молодец. Желаю успехов и интересных идей!