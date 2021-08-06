Бизнес-аккаунт дня: торты на заказ от казанского кондитера
Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 123-я
В кондитерском деле, почти как в любой творческой деятельности, есть свои модные тренды. Если два года назад в оформлении десертов превалировал минимализм, естественные цвета и натуральные ингредиенты, то в текущем году это геометрия в узорах и самих формах блюд. При этом по-прежнему приветствуются простота и лаконичность, применение зеркальной глазури и акварельная роспись. Всем этим трендам следует в своем деле казанский кондитер Екатерина Кондакова. Ее бизнес-аккаунт в сети «Инстаграм» стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению блога дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.
Работа, приносящая удовольствие и спокойствие
История Екатерины Кондаковой о ее кондитерском деле похожа на те, когда хобби перерастает в прибыльный бизнес. После окончания института она несколько лет занималась продажами оборудования, а в свободное время радовала семью тортами и пирожными собственного приготовления. Во время очередного декретного отпуска — у Екатерины трое детей — она решила попробовать заработать на своем увлечении, и это стало приносить прибыль.
Мастерство кондитера и ее вкусные лакомства оценили друзья, знакомые, а далее по «сарафанному радио» и другие жители Казани. Как признается Екатерина, «здесь я получаю удовольствие, удовлетворение, спокойствие, опять же трое детей, я могу составлять свой график работы сама, работаю сколько хочу и сколько могу».
Профессия менеджера, полученная в вузе, пригодилась и в собственном бизнесе. С недавнего времени, помимо приготовления тортов на заказ, Екатерина стала организовывать в Казани очные мастер-классы для коллег, приглашая в качестве коучей известных мастеров-кондитеров из различных городов России. Курсы расписаны до конца года, а на обучение к известным шефам кондитерского ремесла уже выстроилась очередь.
Аналитический разбор кондитерского аккаунта провела Полина Романова — проектный директор коммуникационного агентства «Без воды».
Построить баланс между личной и профессиональной сферами
Описание профиля. Профиль начинался как личный. Сейчас в нем есть и личные, и профессиональные посты. Необходимо выстраивать баланс между этими двумя сферами.
Для более грамотного ведения аккаунта должны быть:
- посты-знакомства — так новые подписчики узнают о вас больше. Например, с чего все начиналось, как появилось это увлечение, как стали зарабатывать на кондитерских изделиях, как решили продвигать себя и свои товары, а также можно познакомить со своей семьей;
- посты об опыте в кондитерском направлении — как было в начале профессионального пути, как сейчас, что теперь умеете, как расширили свои навыки;
- интересные кейсы/экспертные посты;
- иные истории из личной жизни — через них вам нужно показать, как проявляются ваши профессиональные качества.
Рассмотрим шапку профиля:
- аватарка есть;
- подписок меньше, чем подписчиков;
- сфера деятельности указана — товар/услуга;
- о себе информация написана. Правда, можно добавить УТП (уникальное торговое предложение), которое только у Екатерины Кондарковой;
- сервис Mssg.me тоже имеется. Рекомендую доработать его: вы можете круто оформить этот сервис — получится что-то вроде мини-сайта. На сайте сервиса есть вся инструкция. Также для удобства клиентов можно добавить другие мессенджеры для связи;
- кнопка «Позвонить» есть — отлично.
Визуальное оформление. Единого стиля нет:
- почти у всех хайлайтс одна и та же обложка, кроме двух: «Мы» и «МК Sweetburg»;
- фотографии с текстом выглядят все по-разному: разные шрифты, их размеры;
- в ленте в основном однотипные фотографии.
Разные шрифты дешевят аккаунт и создают лишний шум
По оформлению:
- с аватаркой все супер;
- в хайлайтс можно разбавить обложки в таком же стиле: например, у отзывов одна обложка, у тематических (День мамы, День учителя) — другая, отдельные обложки для муссовых тортов, меренговых рулетов;
- посты с анонсами обучения стоит оформлять в едином формате, тогда они будут выделяться в ленте;
- выберите один шрифт для текстов на фото. К сожалению, разные шрифты дешевят аккаунт и создают лишний шум;
- обратите внимание на формат фото: когда вы накладываете текст на фотографию 4:5 широко и размашисто, то в ленте видна только какая-то часть надписи. Стоит учитывать: в ленте фото будет отображаться 1:1, потому лучше текст размещать так, чтобы он полностью читался в ленте;
- разнообразьте планы фотографий: крупный, средний, общий;
- проведите профессиональную съемку с контент-фотографом, который может придумать интересные и даже необычные кадры.
В аккаунте имеются еще фотографии и видео, снятые на телефон. В данном случае:
- протирайте камеру перед съемкой, чтобы убрать отпечатки пальцев и различные пылинки;
- в настройках поставьте самое высокое качество, так как Instagram после публикации сильно сжимает фото и видео;
- устраняйте сильную желтизну, подбивайте материалы по цветам, свету, насыщенности. Так лента будет смотреться аккуратно и красиво;
- в качестве обложки в IGTV или Reels загружайте качественное фото, которое будет красиво смотреться в ленте;
- старайтесь снимать видео ровно. Для удобства вы всегда можете приобрести штатив.
За то, что уже есть первый Reels, хвалю!
Хайлайтс — 12 штук. Это достаточное количество, создавать актуальное больше не рекомендую, потому что не вся аудитория будет готова просмотреть весь контент. Некоторые из них можно объединить: один хайлайтс только с тортами, другой — с конфетами, третий — с рулетами.
Уменьшая количество похожих актуальных, вы можете добавить новые. Например:
- как и где забрать десерт;
- как оплатить;
- доставка по городу и в другие населенные пункты, если есть такая услуга.
Для гармоничного аккаунта — единый стиль во всем
Теперь перейдем к контенту.
Посты. На данный момент преобладают продающие посты с десертами, следом идут посты об обучении, семье. Однозначно продающие посты нужно разбавлять — их слишком много. Рассказывайте о себе в профессиональном плане, показывайте свою экспертность, познакомьте аудиторию с собой и со своей семьей.
Обязательно добавьте полезные посты: вы можете давать рецепты для приготовления несложных десертов в IGTV, а в Reels — процесс приготовления необычных тортов. Такие видео получают достойные результаты, всем нравится смотреть на красоту.
Чтобы не хранить все в голове, составьте:
- рубрикатор — название рубрики, о чем она, периодичность публикаций;
- контент-план — график публикаций с указанием даты, рубрики, темы и визуала поста.
Сториз. У них разный стиль. Для гармоничного аккаунта необходимо, чтобы лента, аватарка, обложки хайлайтс, сториз были оформлены в едином стиле или хотя бы перекликались.
Для сториз тоже составьте рубрикатор. Для полного вовлечения аудитории контент должен быть не только в ленте, но и в сториз. Здесь можно публиковать полезности, интерактивы, анонсы.
И не забудьте о стилистике оформления:
- выберите 1—2 шрифта: классический, который всегда смотрится хорошо, и еще один;
- вы даже можете отобрать шаблоны, которые будут использованы для оформления той и иной рубрики;
- сейчас можно добавлять музыку в сториз, так они будут еще интереснее.
Копирайтинг. Язык текстов простой, все понятно. Несколько рекомендаций:
- пишите по структуре: заголовок — введение — основная часть — концовка;
- в социальных сетях забудьте о красной строке: пишите без нее;
- определитесь с буквами «ё» и «е»: в тексте местами есть буква «ё», местами нет;
- не ставьте между словами в предложении смайлики и уменьшите их количество в тексте.
Хештеги. Их много, но при этом они спущены в комментарии. Так они не перегружают текст поста. Необходимо ставить только релевантные теги. Чтобы хештеги смотрелись более аккуратно, ставьте между ними пробелы.
Модерация. Екатерина старается отвечать своевременно, но есть комментарии и без ответа. В таких случаях раз в два дня проходитесь по постам и проверяйте, нет ли пропущенного комментария. Старайтесь отвечать на все и не затягивайте — это нужно для поддержания вовлеченности подписчиков.
Торты очень красивые, Екатерина большая молодец. Желаю успехов и интересных идей!
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