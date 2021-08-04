«Ак Барс» вновь много удаляется, а «Нефтехимик» никак не выиграет в этом межсезонье

Три главных итога сдвоенных игр между татарстанскими командами КХЛ

Сразу два матча за пару дней провели два татарстанских клуба КХЛ в Нижнекамске, и уже по этим поединкам можно сделать первые, пусть и совсем отдаленные выводы. Накануне на «Нефтехим Арене» казанский «Ак Барс» и местный «Нефтехимик» устроили негласные соревнования, кто наименее дисциплинирован и у кого молодежь талантливее. Если в первом (как и в матче) победили казанцы, то Чивилев сделал весомую заявку стать открытием сезона. Об итогах первых предсезонных поединков «Ак Барса» и «Нефтехимика» — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Кагарлицкий и Тарасов уступают звену Артема Галимова

Что мы узнали из первого матча, проходившего в понедельник?

Во-первых, Дмитрий Квартальнов уже по старой традиции использует первые игры для обкатки и отсмотра молодняка из ближайшего резерва. В предыдущие два межсезонья наставник «Ак Барса» так же отсматривал Марушева, Журавлева и того же Воронкова.

На этот раз на льду оказались парни и из «Ирбиса», и из альметьевского «Нефтяника» и даже успели отметиться шайбами (Марк Янчевский и Максим Быков).

Сказать, что «Нефтехимик» предложил неразрешимые задачи «Ак Барсу», игравшему даже в таком экспериментальном составе, нельзя. Впрочем, «Нефтехимик» тоже пока вступает в сезон без своей «тяжелой артиллерии» в виде Либора Гудачека и Дэна Секстона. Что и говорить, когда в первой тройке наигрывался Андрей Чивилев, еще в прошлом сезоне считавшийся игроком ближайшего резерва.

Во вчерашнем же матче Квартальнов выставил кавалерию посерьезнее. В стартовом звене дал посмотреть на новичка Дмитрия Кагарлицкого в сочетании с еще парой новобранцев Джорданом Уилом и Даниилом Тарасовым. Забегая вперед, признаем сразу: ничем положительным вчера эта связка не отметилась, кроме разве реализованных буллитов.

Куда интереснее выглядело звено Артема Галимова, сыгравшего в сочетании с другими новичками — Кириллом Панюковым и Николаем Коваленко и защитниками Мерфи и Хенкелем. Второе звено, по сути, сделало необходимые шайбы, и основное давление на оборону «Нефтехимика» приходилось именно на галимовский «отряд».

«Ак Барс» идет к старым граблям. Команды много удаляются

Шестнадцать минут штрафа (по 8 на каждую) набрали команды вчера только лишь за первый период и 30 минут (12 и 18 — перевес за «Ак Барсом») отсидели за весь матч. И это учитывая, что игра, в общем-то, проходила в довольно тренировочном темпе и ускорилась лишь во второй половине встречи.

В итоге это сначала сыграло злую шутку с хозяевами льда — первую шайбу Тревор Мерфи забросил сразу после перерыва, когда Чивилев досиживал свой штраф.

А потом и Николай Коваленко «закопал» на пятаке после удаления у нижнекамцев.

Зато во второй половине встречи нижнекамцы подуспокоились и подтянули дисциплину, а вот казанцы свою игру в поддавки так и не прекратили. Те же 8 минут из 20 отсидели хоккеисты «Ак Барса» в штраф-боксе во втором периоде, благодаря чему полностью отдали инициативу «Нефтехимику». Нижнекамцы перебросают Казань более чем в два раза: 27 на 11 по броскам по воротам и 11 на 6 — по броскам в створ будет по итогам второго отрезка матча.

«Будем от этого уходить. Мы и в прошлом сезоне с этим боролись, ближе к плей-офф получилось. Сейчас нужно доносить это до ребят, в том числе новичков. Иначе одни сидят и мерзнут, а другие выхолащиваются», — говорил пресс-службе «Ак Барса» тренер Павел Зубов.

«Волки» забрали шайбу, осели в зоне «Ак Барса», заперли казанцев в их зоне и после нескольких попыток выдали-таки гол-красавец в исполнении того самого Андрея Чивилева.

А ведь «Ак Барс» уже это проходил — весь первый отрезок прошлого сезона казанцы не могли справиться с бесчисленными удалениями. Вновь на те же грабли?

«Да, очень много удалений, я не должен подводить команду. Мне очень стыдно за это всегда. Ты удаляешься, а ребята ложатся под шайбы, получают синяки. Это неправильно», — раскаивался после игры Николай Коваленко.

Туохимаа пока не впечатлил

Тотальный провал Евгения Иванникова в матче против «Салавата Юлаева» вынудил тренерский штаб «Нефтехимика» попробовать по идее основного голкипера на будущий сезон КХЛ Франса Туохимаа.

В первом матче финский голкипер пропустил четыре шайбы. И если по голам Быкова и подправлению Линдхольма вопросов нет, то в моментах с голами Янчевского и Воронкова он не среагировал, когда никто обзор не закрывал.

Во вчерашнем поединке Туохимаа каких-то невероятных спасений не продемонстрировал, разве что сыграл на выходе и перехватил шайбу у выбегавшего на ворота Коваленко в третьем периоде. А вот в обеих шайбах он не спас в не самых сложных ситуациях.

Да, в моменте с голом Тревора Мерфи перед ним создавался трафик, и обзор действительно был не самым лучшим, а вот когда забрасывал Коваленко, финн как-то нелепо и нерасторопно перемещался по линии ворот, оставляя левый от себя угол полностью открытым.

Зато 19-летний Артур Ахтямов в составе «Ак Барса» вчера провел довольно приличный поединок, пропустив лишь одну шайбу и выиграв у своего финского визави в послематчевой серии буллитов. Здесь Артур не пропустил ни одной шайбы, когда Франс не смог остановить Кагарлицкого и Уила.

«Рады за Ахтямова, — приводятся слова тренера «Ак Барса» Павла Зубова. — Помним его последнюю игру в Хабаровске, которая не очень удачно сложилась. Парень справился с психологическим давлением. Сегодня отстоял серию буллитов на ноль, это добавило ему уверенности. Это нас радует».

Посмотрим на вратарей Нижнекамска дальше. Пока у «волков» ни одной победы в этой предсезонке. Выводы делать рано, но повод для беспокойства уже зреет.

Эрик Добролюбов