Деньги есть: время их получать

В каком бы экономическом моменте мы ни находились, от дополнительного источника дохода вряд ли стоит отказываться, особенно если такой доход безопасен, а для его получения нужен минимум усилий. Сразу оговоримся: все, что про пирамиды и прочие сказочные и околокриминальные варианты, — мимо. Рассматриваем только реальные вещи, а такие предложения на рынке есть.

Инвестиции в будущее и настоящее

Конечно, многие мечтают об образе жизни рантье — получать стабильный доход от недвижимости; в качестве экономических фантазий выступает и круглая сумма вклада с высокими ежемесячными выплатами. Но вернувшись из фантазий в реальную жизнь, мы обнаружим, что вложения в недвижимость, которые затем принесут приличный доход, — это огромные суммы, а проценты по вкладам иногда проигрывают инфляции. Итак, на сцене появляются инвестиции.

От вложений в недвижимость инвестиции отличает низкий порог входа — вам не придется вкладывать миллионы, как в случае с покупкой квартиры, достаточно для начала и нескольких тысяч рублей. При покупке недвижимости метров в 50 не получается докупить соседние 5 «квадратов», а при инвестициях — да, легко, вы всегда можете увеличить вложения (а значит, и прибыль) на комфортную для себя сумму. При сравнении с вкладами тоже все достаточно очевидно — они не всегда могут дать привлекательный уровень дохода, при инвестировании прибыль может быть в разы, а иногда и на порядок больше. Правда, и риски здесь выше, этого и опасаются те, кто задумывается об инвестициях. Оптимальное решение — заручиться поддержкой опытной команды, которая поможет во всех направлениях — и с аналитикой, и со стратегией, и с технической стороной вопроса. Такой командой и является АК БАРС Финанс — 100% дочерняя компания АК БАРС Банка, 17 лет на рынке, лицензия ЦБ РФ, современные решения для своих клиентов.

Пути к финансовой свободе

Ак БАРС Финанс предлагает своим клиентам, решившим получить дополнительный источник дохода, различные варианты. Вы можете торговать самостоятельно, открыв брокерский счет с низким уровнем комиссии (от 0,01%) — и перед вами открываются рынки ценных бумаг, валют, драгоценных металлов российских и зарубежных бирж. Начать инвестировать можно с любой суммы, а для старта даже не придется выходить из дома — открыть счет можно за несколько минут дистанционно и пополнить его картой любого банка. Еще один вариант для начинающих инвесторов — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС): он дает возможность вложиться в ценные бумаги, получить доход от торговли и частично вернуть налоги. Кроме этого, АК БАРС Финанс предоставляет услуги инвестиционного советника. Да, решения о покупке и продаже вы принимаете сами, но при этом есть постоянное индивидуальное экспертное сопровождение, помощь в выборе стратегии на рынке, консультации, регулярная отчетность. Это серьезно экономит время и дает такую сумму знаний, которой вначале нет у начинающего инвестора.

Для всех, кто предпочитает действовать самостоятельно на одной цифровой площадке — сайте АК БАРС Финанс, собрана вся необходимая информация: пошаговые инструкции для открытия счета, варианты тарифных планов, аналитические статьи и идеи, обучающий контент — сборники статей и семинаров по теме, мобильные приложения для анализа и торговли и многое другое.

В том, что «это работает» и с помощью инвестирования можно существенно увеличить свой доход, сомневаться не приходится — таких примеров множество. При этом стоит не забывать про риски, которые существуют при совершении сделок с финансовыми инструментами.

Как открыть брокерский счет



Вы можете открыть брокерский счет дистанционно через сайт АК БАРС Финанс, имея подтвержденную регистрацию на портале «Госуслуги» или заполнив информацию по паспорту самостоятельно.



Если вы уже являетесь клиентом «АК БАРС Банка», то открыть брокерский счет можно через мобильное приложение АК БАРС Онлайн или через сайт, авторизовавшись в АК БАРС Онлайн.



В случае если вам удобнее работать лично, а не дистанционно, вы можете подать документы для открытия брокерского счета, обратившись в офисы АК БАРС Банка и АК БАРС Финанс.



Пополнить брокерский счет можно:



— через мобильное приложение АК БАРС Банка;

— на сайте АК БАРС Банка;

— в офисах АК БАРС Банка;

— с помощью любого другого банка — переводом по реквизитам.

Готовые решения для высокого дохода

В случае если новый источник дохода нужен, но нет времени изучать рынки, заниматься аналитикой, да и просто немного беспокойно принимать в этой области решения, АК БАРС Финанс предлагает другие способы инвестирования, также высокодоходные. Например, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) — их считают идеальным стартом для новичков в области инвестиций. ПИФ объединяет деньги множества частных инвесторов, каждый из которых имеет свою долю (пай). Под руководством управляющей компании средства пайщиков вкладываются в финансовые инструменты (акции, облигации) и в итоге могут принести владельцу каждого пая доход. Исторический уровень доходности фондов «Лалэ» и «Максвелл капитал» под управлением АК БАРС Капитал в среднем в 20% годовых — гораздо выше, чем в случае с вкладами. ПИФы не гарантируют такой высокий доход и в дальнейшем, но в любом случае можно надеяться на достойный уровень прибыли.

Порог входа, то есть сумма, необходимая для старта, небольшой (от 30 тысяч рублей).

Как инвестировать в ПИФ



— Подайте документы на покупку инвестиционных паев дистанционно через сайт АК БАРС Финанс, имея подтвержденную регистрацию на портале «Госуслуги» или заполнив информацию по паспорту самостоятельно.



— Если вы уже являетесь клиентом АК БАРС Банка, то инвестировать в ПИФ можно через мобильное приложение АК БАРС Онлайн или через сайт, авторизовавшись в АК БАРС Онлайн.



— Вы можете подать документы и лично, обратившись в офисы АК БАРС Банка и АК БАРС Финанс.



Пополнить ваш инвестиционный счет можно картой любого банка.

Но есть предложение для тех, кто готов начать с более весомых вложений (от 500 тысяч рублей) — доверительное управление капиталом. В этом случае достаточно определиться, в каком направлении инвестирования вы хотели бы двигаться, а дальше работу на себя берет управляющий. Разумеется, при этом право собственности на активы всегда остается у клиента.

Какой бы способ инвестирования вы ни выбрали, АК БАРС Финанс всегда гарантирует вам самые подробные консультации по вопросам инвестирования, помощь специалистов и взвешенные, продуманные рекомендации от профессионалов с большим опытом работы. В общем, решение за вами — в какой момент вы хотите получать доход? Если вы готовы к новым источникам прибыли — в АК БАРС Финанс будут рады помочь вам!

Екатерина Лопаткина, генеральный директор АК БАРС Финанс: «На рынке инвестиционных услуг мы являемся уникальным проектом. Мы выбрали для себя два пути развития: классическое брокерское обслуживание и услуги доверительного управления. И активно развиваем оба направления. Это позволяет нам выделяться среди конкурентов, дает клиентам возможность выбора оптимального решения внутри одной экосистемы и помогает расти вместе с нами».

Подробная консультация специалистов АК БАРС Финанс по телефону 8 (800) 200-53-02 и на сайте www.akbf.ru