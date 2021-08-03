Бизнес-аккаунт дня: нижнекамская футбольная школа для детей

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 120-я

Сегодня во многих крупных городах России есть своя футбольная команда и школа, где учат основам игры. Этой весной и в Нижнекамске открылась футбольная школа для детей «Прайд». Ее бизнес-аккаунт стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграм» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

Футбол не только для мальчишек

В апреле этого года в Нижнекамске на базе СОШ №32 открылась новая футбольная школа Pride, куда ребят принимают с самого раннего возраста — с 3 до 13 лет, причем не только мальчиков, но и девочек. Ее организаторы считают, что «в последние годы футбол перестал быть увлечением только для мальчишек».



Кроме футбольной секции, в школе ведут занятия по общефизической подготовке. Для воспитанников спортшколы разработана специальная программа обучения с использованием современных методик. К каждому ребенку здесь индивидуальный подход и внимание педагогов, поскольку в группах не более 12 юных футболистов, а все занятия тренеры проводят в игровой форме на свежем воздухе.

Сегодня аналитический разбор профиля детской футбольной школы провела контент-менеджер коммуникационного агентства «Без воды» Дарья Максименко.

Больше видео тренировок и полезного контента

Аккаунты секций, школ, досуга для детей не столько для детей, сколько для родителей. Поэтому важно сделать профиль футбольной школы понятным, доступным и создать доверительные отношения между брендом и родителями.

Вид профиля. Шапка и описание профиля получились хорошими. Понятно, с какого возраста набор, что первое занятие бесплатно и что тренировки на свежем воздухе. Все нужно и важно. Единственное, что я бы написала «бесплатно» строчными буквами, чтобы не кричать на аудиторию. И добавила адрес с городом, потому что с первого взгляда непонятно, куда вести ребенка.

Хайлайтс не приведены к единому стилю. «Расписание» нужно адаптировать под формат истории 9:16. «Тренировки» нужно снимать больше, чтобы показывать закулисье и чем занимаются ребята. Перед съемками необходимо протирать камеру и обеспечивать телефону ровное и устойчивое положение. Это можно сделать с помощью небольшого штатива или просто прислонить его к твердой поверхности. Советую снимать упражнения, разминку и небольшие эмоциональные моменты, например, попадание в ворота и радость детей. Хайлайтс «О школе» тоже необходимо адаптировать под формат 9:16 и обязательно проверить текст на корректность кавычек, лишние большие буквы.

Истории — к моменту разбора аккаунта нет ни одной истории. Истории нужно делать ежедневно, от 1 до 3 штук в среднем. Например, вы можете напомнить расписание: «Ждем вас сегодня на стадионе с 18.30, одевайтесь по погоде» и пр. А можете делать полезный контент: например, что делать, если ребенок не хочет идти на тренировку.

Встаньте на место родителя

Контент. Лента — стоковые фотографии и картинки здесь не подойдут. Лучше провести фотосессию на занятиях, предварительно заручившись согласием родителей. Снимайте целые команды и отдельных героев, тренеров.

Не нужно лепить логотип на каждую фотографию и графику, они отвлекают внимание. Постарайтесь прийти к общему визуалу. Разберем каждую графику, их не так много:

Последние три графики — «Лидер», «Гол», «Футбол». Они одинаковые, но шрифт на них разного размера, а на первой графике еще и логотип программы Picsart. Из плюсов: понятно, о чем идет речь в посте. Из минусов: большие надписи, большие логотипы школы разных размеров, 3 одинаковые графики подряд, траурный нуарный мяч в воротах.

«Девочки тоже играют в футбол». Хорошая фотография, но, видимо, со стока. Надпись слишком большая, в ней остался висящий предлог «в» — его лучше переносить на другую строку.

Футбольная школа Pride. На этой графике слишком много информации, лучше писать ее всю в тексте или сделать карточки. Так как там указаны два номера телефона, логичнее будет писать «запись по телефонам».

Детская футбольная школа Pride. Странный и большой шрифт на полупрозрачной подложке. Лучше выбрать одну-две подложки и использовать их на протяжении нескольких месяцев, чем чередовать 4 разных.

Посты и копирайтинг. О чем можно писать в аккаунте:

Чем полезен футбол как вид спорта? Что происходит на тренировках? Какие упражнения на разминках? Какие тренеры в школе? Какой у них опыт и чем они занимаются? Как поддерживать ребенка при занятиях спортом? Как вы налаживаете коммуникацию в командах и почему это важно?

Встаньте на место родителя, которому важно понять, куда он отдает ребенка, подумайте о его проблемах/болях и закройте их текстами. Писать о том, что такое футбол и гол, не нужно, это неинтересно и банально.

Рекомендации по копирайтингу:

В текстах нужны абзацы. Одна мысль — один абзац.

Общайтесь с аудиторией, задавайте ей вопросы в конце текста.

«Вы» пишется с маленькой буквы, «Директ» тоже.

2—3 смайла на текст хорошо.

Не нужно ставить кучу точек в постах, чтобы отделить текст от хештегов.

Не копируйте тексты: в посте о футболке ощущение, что текст целиком взят из Википедии с ударениями. Зачем это нужно?

Таргетированная реклама и промоакции в помощь

Модерация. Следите за комментариями и отвечайте на каждый из них. Например, под первым постом осталось 2 комментария без ответа. Не нужно отсылать человека в директ: информация об адресе незакрытая и несекретная.

Продвижение.

Ставьте геолокацию в постах, она есть не везде.

Настраивайте промо на продающие и полезные посты из Instagram. Снимите яркий кадр с тренировки с улыбкой ребенка, напишите о том, что футбол полезен для того-то и того-то, добавьте свой адрес и поставьте на промоакцию.

Используйте таргетированную рекламу — ее азы есть в самом Facebook.

Ставьте целевые хештеги. Например, #футбольнаяшколанижнекамск — хороший хештег, #гол, #футбол — плохие и нецелевые.

Все получится, главное — делать. Удачи!