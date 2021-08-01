«Марта с детских соревнований сама себя за уши вытягивала»

Первый тренер Марты Мартьяновой рассказывает об олимпийской чемпионке

Одной из героинь олимпийского Токио-2020 стала казанская рапиристка Марта Мартьянова. О начальных шагах новой олимпийской чемпионки по фехтованию и о ее характере в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказала первый тренер Мартьяновой Елена Прохорова.

«Она пришла на тренировку со сломанной рукой»

— Елена Александровна, вспомните, как Марта пришла в фехтование?

— Марта пришла в фехтование в восемь лет. На тот момент маленькая, можно сказать, незаметная девочка, которую в общей массе было не видно. Поскольку у меня и группа была большая, и девочки подобрались очень хорошие. А когда присмотрелась к Марте, то увидела, что глазки умненькие, все понимающие.

А через год-два она сломала руку, качаясь на качелях, и пришла на тренировку. Пусть это была не рабочая рука, в которой держит рапиру, все равно для 9—10-летнего ребенка это поступок. И это сразу дает понять, насколько человек серьезно относится к тому, чем занимается.

Еще через некоторое время мы начали выезжать уже на соревнования, достигать каких-то результатиков (не скажу каких, потому что было не очень, чтобы очень). Но когда я начала присматриваться к ее боям, то видела, как она сражается в одном бою, втором... То есть сама себя за уши вытягивала, когда что-то не получалось.

Я ее поначалу особо не выделяла, но тут она сама начала себя выделять своей «упертостью», целенаправленностью. И потихонечку к этим качествам начали прирастать техника, опыт, и она не просто стала участвовать в соревнованиях, а выигрывать их. И уже сторонние наблюдатели начали отмечать ее — дескать, хорошая девочка, перспективная.

Результатом стало приглашение в 13 лет в кадетскую сборную России. Для 13 лет это достаточно ранний результат, а все потому, что Марта начала обгонять своих сверстниц.

— Возвращаясь назад, Марта сама пришла в группу? Может, родители увидели чемпионат России 2005 года, который проходил в УНИКСе, и решили девочку отдать на фехтование?

— Нет, это я сама пришла в ее школу. На тот момент я вышла из декрета и пошла за набором в среднюю школу №34. Она соседствует со специализированной детско-юношеской школой фехтования, и многие из ее учеников занимаются и у нас. Там даже адреса практически одинаковые: Короленко, 26 — и у нас Короленко, 26а. Это уже заведено годами, поскольку в ДЮСШ десятилетние победные традиции, которые продолжаются до сих пор. Лично я только со своими ученицами выигрывала первенство России среди кадетов, в этой же команде выступала и Марта. И уже в 14 лет она стала серебряным призером чемпионата Европы среди кадетов (до 17 лет) и вслед за этим неожиданно для всех выиграла первенство мира.

Марта уже в 14 лет стала серебряным призером чемпионата Европы среди кадетов (до 17 лет) и вслед за этим неожиданно для всех выиграла первенство мира

«Написала, что «все в глазах потемнело»

— Это было тогда, когда в финале она обыграла Сабрину Массиалас (представительница известной фехтовальной династии: Грег Массиалас выступал за сборную Греции, переехал в Америку, женился на тайке, и у них родились сын Александр, двукратный призер Олимпиады в Рио, и дочь Сабрина, которая в Токио стала четвертой в команде, — прим. ред.).

— Именно так. Сам чемпионат тогда проводился в болгарском Пловдиве. Далее на Юношеских Олимпийских играх в 2014 году Массиалас победила, Марта остановилась в шаге от пьедестала почета, зато стала второй в команде Европы. Много было соревнований, но — в контексте сегодняшнего дня — она в январе нынешнего года получила серьезную травму, мы пообщались и решили между собой по поводу олимпийских перспектив, что пусть будет как будет.

А было так, что Марта буквально через месяц после травмы поехала на этап Гран-при в Дубае и заняла третье место. Причем обыграла очень сильную итальянку Аличе Вольпи, которая сейчас заняла четвертое место в личном зачете.

Этот успех принес Марте большое количество рейтинговых очков, она передвинулась на четвертое место в сборной страны, и старший тренер Ильгар Мамедов принял решение разыграть четвертое место в команде путем дополнительного боя. Хотя такое место в команде — это вообще не гарантия участия в соревнованиях. Свежий пример — с саблисткой Светланой Шевелевой, которая входила в состав сборной, но не провела ни одного боя на Олимпиаде, так и не став ее призером, в то время как подруги по команде выиграли золото.

— Как Дмитрий Жеребченко в Рио.

— Да-да, я только что хотела привести его пример. Он же не выходил в командном турнире, где его партнеры Артур Ахматхузин, нынешний тренер Марты, а также Тимур Сафин и Алексей Черемисинов выиграли олимпийское золото. Представляю, как было обидно Жеребченко. А он на следующий год выиграл и личный чемпионат мира, и золото чемпионата Европы в команде. И вот Марта разыграла свою олимпийскую путевку с Анастасией Ивановой из Уфы, выиграв у нее 2:1. Так что Марте не привыкать проводить решающие поединки, как случилось на Олимпиаде. Правда, когда она вышла на свой первый бой с американкой, то писала мне потом, что у нее «все в глазах потемнело». Это и понятно, на нервной почве происходит спазм сосудов, нужно было время, чтобы успокоиться и начать фехтовать, как она умеет.

Марте не привыкать проводить решающие поединки, как случилось на Олимпиаде. Правда, когда она вышла на свой первый бой с американкой, то писала мне потом, что у нее «все в глазах потемнело»

«Сын отвечал: «Мама ушла. Еще полгода назад»

— Марта — ваша первая ученица, которая добралась до сборной страны?

— Нет. Ранее у меня была победительница первенства мира среди юниоров Надя Балмасова, потом я передала ее Наиле Гилязовой, нашей олимпийской чемпионке 1976 года. У меня тренировались победительница первенства России Надя Качанова, Гузель Мухитова. А из тех, кто еще выступает, я подготовила Анастасию Семенову, чемпионку Европы среди кадетов.

— Полтора десятка лет назад я тренировался в фитнес-центре, где Балмасова подрабатывала на ресепшн. Я у нее тогда спросил: «Надя, вы же чемпионка мира среди юниорок, почему не пошли дальше в фехтование? Если не спортсменкой, то хотя бы тренером». Она ответила, что зарплата тренера составляет две тысячи, и на ресепшн она получает больше. Тренерские зарплаты — вещь двоякая. Есть виды спорта, где зарплата не имеет значения, поскольку можно заработать подкатками, другими шабашками, дополнительными уроками. Но это не имеет отношение к фехтованию. Как вы смогли оставаться в спорте в нулевые годы, когда работали на две тысячи рублей?

— У меня двоякий взгляд на эти вещи. С одной стороны, у нас есть такая молодежь, которая хочет получать все и сразу, избегая всяческих проблем. А так не бывает. С другой стороны, жить на такую зарплату, конечно же, было невозможно. Мне повезло, у меня есть муж, за которым я как за каменной стеной, и он обеспечивал семью. А кому-то приходилось попросту выживать за такие зарплаты.

Но я считала и считаю, что, когда ты приходишь в зал, надо засучить рукава и работать, а не думать о зарплате. Я вспоминаю, когда Марта попала в юниорский состав сборной страны, то мы практически все время прожили на чемоданах. Если у кадетов, на более раннем этапе, всего два сбора в год, то юниоры постоянно сидят в Новогорске, стартуя на соревнованиях.

Муж, сам из мира спорта, принял эту ситуацию, а моему сыну на тот момент было чуть больше десяти лет. И получается, что он практически целыми днями проводил в одиночестве, поскольку папа был на работе. Тогда нам звонили на телефон, спрашивали, где мама. «Мама ушла», — отвечал сын. Раз, два так ответил, наконец у него спрашивают: «Когда же ушла твоя мама?» «Полгода назад», — ответил он. И это чистая правда. И конечного результата добиваются именно таким образом.

Вначале ножками сходишь, чтобы обеспечить себе набор учеников, потом в зале посидишь, независимо от того, выходной ли день, праздничный ли. Если есть соревнования, то это не имеет значения. Кто-то скажет, что это высокопарные слова. Нет, отвечу я. Это жизнь. И я имею право так говорить, потому что моя ученица — олимпийская чемпионка, и пока я с вами говорю, телефон разрывается от поздравлений.

Думаю, что у Марты нет в планах уходить. Ей в декабре только исполнится 23 года, куда тут уходить? Не дай Бог, только травма может помешать, но, залечив ее, она снова будет в строю

Сейчас у тренеров по фехтованию с деньгами гораздо лучше, поскольку в республике появилась такая система, как надбавка за результат. Начав показывать результаты на российском уровне, ты уже получаешь весь следующий год прибавку к зарплате, и так каждый год, пока твои ученики добиваются результата. Помимо того, у нас в Федерации появились премии от Алишера Усманова, который стал президентом вначале российской, а затем и международной Федерации фехтования. Причем, я считаю, именно эти премии дали толчок развитию российского фехтования, оттого мы и результаты сейчас показываем самые высочайшие. (Стоит отметить, что Усманов серьезно поддерживает и развитие международного фехтования, легко переизбираясь на пост президента международной федерации. И даже сейчас, в самые «жаркие» времена, когда у России проблемы с WADA, в фехтовании — практически образцово-показательные тишь, гладь, божья благодать и взаимное уважение. В Рио, когда от россиян шарахались, как от чумных, на одном пьедестале почета, обнявшись, стояли россиянки, украинка Харлан, американки во главе с Загунис, — прим. ред.). И то, что на Олимпиадах сейчас снова проводят командные соревнования по всем видам оружия, думаю, наверняка заслуга Усманова.

«Зимой травма была такая, что казалось, что можно забыть о сезоне»

— После своих стартов сразу несколько олимпийцев из России заявили о готовности уйти из спорта — в частности, 24-летний пловец Антон Чупков. Как вы считаете, нам удастся сохранить костяк чемпионской команды, с учетом того, что до следующей Олимпиады остается только три года?

— Если речь о Марте, то я с ней об этом пока еще не разговаривала, но думаю, что у нее нет в планах уходить. Ей в декабре только исполнится 23 года, куда тут уходить? Не дай Бог, только травма может помешать, но, залечив ее, она снова будет в строю. Тем более такое уже бывало, голеностопы — вообще больное место у фехтовальщиков.

— Марта на вопрос телевизионщиков о травме просто рукой отвела от себя микрофон.

— Ха-ха-ха. Знаете, она настолько выдержанный, терпеливый человек. Ее травма зимой была такая, что казалось, что можно забыть о нынешнем сезоне. Итог вы знаете. Касаемо остальных. Саблистка Софья Великая сказала, что она готова остаться к Парижу-2024. Но там такая ситуация, что она уже родила двоих детей, и это отдельная тема.

Понятно, что для нашей рапиры Инна Дериглазова — это стержень сборной, была и есть, прямо сейчас нам очень помог опыт Ларисы Коробейниковой. Наверняка девушки еще подумают, как тренироваться дальше в нынешних условиях с коронавирусом, когда ты только соревнуешься, не имея даже малейшей возможности развеяться, поскольку тебя никуда не выпускают. Я даже не представляю, насколько это давит психологически. Как девочки решат для себя этот вопрос (а он — сугубо личное дело каждой спортсменки), так и будет.

1 / 30 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов