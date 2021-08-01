«Марта с детских соревнований сама себя за уши вытягивала»
Первый тренер Марты Мартьяновой рассказывает об олимпийской чемпионке
Одной из героинь олимпийского Токио-2020 стала казанская рапиристка Марта Мартьянова. О начальных шагах новой олимпийской чемпионки по фехтованию и о ее характере в эксклюзивном интервью «Реальному времени» рассказала первый тренер Мартьяновой Елена Прохорова.
«Она пришла на тренировку со сломанной рукой»
— Елена Александровна, вспомните, как Марта пришла в фехтование?
— Марта пришла в фехтование в восемь лет. На тот момент маленькая, можно сказать, незаметная девочка, которую в общей массе было не видно. Поскольку у меня и группа была большая, и девочки подобрались очень хорошие. А когда присмотрелась к Марте, то увидела, что глазки умненькие, все понимающие.
А через год-два она сломала руку, качаясь на качелях, и пришла на тренировку. Пусть это была не рабочая рука, в которой держит рапиру, все равно для 9—10-летнего ребенка это поступок. И это сразу дает понять, насколько человек серьезно относится к тому, чем занимается.
Еще через некоторое время мы начали выезжать уже на соревнования, достигать каких-то результатиков (не скажу каких, потому что было не очень, чтобы очень). Но когда я начала присматриваться к ее боям, то видела, как она сражается в одном бою, втором... То есть сама себя за уши вытягивала, когда что-то не получалось.
Я ее поначалу особо не выделяла, но тут она сама начала себя выделять своей «упертостью», целенаправленностью. И потихонечку к этим качествам начали прирастать техника, опыт, и она не просто стала участвовать в соревнованиях, а выигрывать их. И уже сторонние наблюдатели начали отмечать ее — дескать, хорошая девочка, перспективная.
Результатом стало приглашение в 13 лет в кадетскую сборную России. Для 13 лет это достаточно ранний результат, а все потому, что Марта начала обгонять своих сверстниц.
— Возвращаясь назад, Марта сама пришла в группу? Может, родители увидели чемпионат России 2005 года, который проходил в УНИКСе, и решили девочку отдать на фехтование?
— Нет, это я сама пришла в ее школу. На тот момент я вышла из декрета и пошла за набором в среднюю школу №34. Она соседствует со специализированной детско-юношеской школой фехтования, и многие из ее учеников занимаются и у нас. Там даже адреса практически одинаковые: Короленко, 26 — и у нас Короленко, 26а. Это уже заведено годами, поскольку в ДЮСШ десятилетние победные традиции, которые продолжаются до сих пор. Лично я только со своими ученицами выигрывала первенство России среди кадетов, в этой же команде выступала и Марта. И уже в 14 лет она стала серебряным призером чемпионата Европы среди кадетов (до 17 лет) и вслед за этим неожиданно для всех выиграла первенство мира.
Марта уже в 14 лет стала серебряным призером чемпионата Европы среди кадетов (до 17 лет) и вслед за этим неожиданно для всех выиграла первенство мира
«Написала, что «все в глазах потемнело»
— Это было тогда, когда в финале она обыграла Сабрину Массиалас (представительница известной фехтовальной династии: Грег Массиалас выступал за сборную Греции, переехал в Америку, женился на тайке, и у них родились сын Александр, двукратный призер Олимпиады в Рио, и дочь Сабрина, которая в Токио стала четвертой в команде, — прим. ред.).
— Именно так. Сам чемпионат тогда проводился в болгарском Пловдиве. Далее на Юношеских Олимпийских играх в 2014 году Массиалас победила, Марта остановилась в шаге от пьедестала почета, зато стала второй в команде Европы. Много было соревнований, но — в контексте сегодняшнего дня — она в январе нынешнего года получила серьезную травму, мы пообщались и решили между собой по поводу олимпийских перспектив, что пусть будет как будет.
А было так, что Марта буквально через месяц после травмы поехала на этап Гран-при в Дубае и заняла третье место. Причем обыграла очень сильную итальянку Аличе Вольпи, которая сейчас заняла четвертое место в личном зачете.
Этот успех принес Марте большое количество рейтинговых очков, она передвинулась на четвертое место в сборной страны, и старший тренер Ильгар Мамедов принял решение разыграть четвертое место в команде путем дополнительного боя. Хотя такое место в команде — это вообще не гарантия участия в соревнованиях. Свежий пример — с саблисткой Светланой Шевелевой, которая входила в состав сборной, но не провела ни одного боя на Олимпиаде, так и не став ее призером, в то время как подруги по команде выиграли золото.
— Как Дмитрий Жеребченко в Рио.
— Да-да, я только что хотела привести его пример. Он же не выходил в командном турнире, где его партнеры Артур Ахматхузин, нынешний тренер Марты, а также Тимур Сафин и Алексей Черемисинов выиграли олимпийское золото. Представляю, как было обидно Жеребченко. А он на следующий год выиграл и личный чемпионат мира, и золото чемпионата Европы в команде. И вот Марта разыграла свою олимпийскую путевку с Анастасией Ивановой из Уфы, выиграв у нее 2:1. Так что Марте не привыкать проводить решающие поединки, как случилось на Олимпиаде. Правда, когда она вышла на свой первый бой с американкой, то писала мне потом, что у нее «все в глазах потемнело». Это и понятно, на нервной почве происходит спазм сосудов, нужно было время, чтобы успокоиться и начать фехтовать, как она умеет.
Марте не привыкать проводить решающие поединки, как случилось на Олимпиаде. Правда, когда она вышла на свой первый бой с американкой, то писала мне потом, что у нее «все в глазах потемнело»
«Сын отвечал: «Мама ушла. Еще полгода назад»
— Марта — ваша первая ученица, которая добралась до сборной страны?
— Нет. Ранее у меня была победительница первенства мира среди юниоров Надя Балмасова, потом я передала ее Наиле Гилязовой, нашей олимпийской чемпионке 1976 года. У меня тренировались победительница первенства России Надя Качанова, Гузель Мухитова. А из тех, кто еще выступает, я подготовила Анастасию Семенову, чемпионку Европы среди кадетов.
— Полтора десятка лет назад я тренировался в фитнес-центре, где Балмасова подрабатывала на ресепшн. Я у нее тогда спросил: «Надя, вы же чемпионка мира среди юниорок, почему не пошли дальше в фехтование? Если не спортсменкой, то хотя бы тренером». Она ответила, что зарплата тренера составляет две тысячи, и на ресепшн она получает больше. Тренерские зарплаты — вещь двоякая. Есть виды спорта, где зарплата не имеет значения, поскольку можно заработать подкатками, другими шабашками, дополнительными уроками. Но это не имеет отношение к фехтованию. Как вы смогли оставаться в спорте в нулевые годы, когда работали на две тысячи рублей?
— У меня двоякий взгляд на эти вещи. С одной стороны, у нас есть такая молодежь, которая хочет получать все и сразу, избегая всяческих проблем. А так не бывает. С другой стороны, жить на такую зарплату, конечно же, было невозможно. Мне повезло, у меня есть муж, за которым я как за каменной стеной, и он обеспечивал семью. А кому-то приходилось попросту выживать за такие зарплаты.
Но я считала и считаю, что, когда ты приходишь в зал, надо засучить рукава и работать, а не думать о зарплате. Я вспоминаю, когда Марта попала в юниорский состав сборной страны, то мы практически все время прожили на чемоданах. Если у кадетов, на более раннем этапе, всего два сбора в год, то юниоры постоянно сидят в Новогорске, стартуя на соревнованиях.
Муж, сам из мира спорта, принял эту ситуацию, а моему сыну на тот момент было чуть больше десяти лет. И получается, что он практически целыми днями проводил в одиночестве, поскольку папа был на работе. Тогда нам звонили на телефон, спрашивали, где мама. «Мама ушла», — отвечал сын. Раз, два так ответил, наконец у него спрашивают: «Когда же ушла твоя мама?» «Полгода назад», — ответил он. И это чистая правда. И конечного результата добиваются именно таким образом.
Вначале ножками сходишь, чтобы обеспечить себе набор учеников, потом в зале посидишь, независимо от того, выходной ли день, праздничный ли. Если есть соревнования, то это не имеет значения. Кто-то скажет, что это высокопарные слова. Нет, отвечу я. Это жизнь. И я имею право так говорить, потому что моя ученица — олимпийская чемпионка, и пока я с вами говорю, телефон разрывается от поздравлений.
Думаю, что у Марты нет в планах уходить. Ей в декабре только исполнится 23 года, куда тут уходить? Не дай Бог, только травма может помешать, но, залечив ее, она снова будет в строю
Сейчас у тренеров по фехтованию с деньгами гораздо лучше, поскольку в республике появилась такая система, как надбавка за результат. Начав показывать результаты на российском уровне, ты уже получаешь весь следующий год прибавку к зарплате, и так каждый год, пока твои ученики добиваются результата. Помимо того, у нас в Федерации появились премии от Алишера Усманова, который стал президентом вначале российской, а затем и международной Федерации фехтования. Причем, я считаю, именно эти премии дали толчок развитию российского фехтования, оттого мы и результаты сейчас показываем самые высочайшие. (Стоит отметить, что Усманов серьезно поддерживает и развитие международного фехтования, легко переизбираясь на пост президента международной федерации. И даже сейчас, в самые «жаркие» времена, когда у России проблемы с WADA, в фехтовании — практически образцово-показательные тишь, гладь, божья благодать и взаимное уважение. В Рио, когда от россиян шарахались, как от чумных, на одном пьедестале почета, обнявшись, стояли россиянки, украинка Харлан, американки во главе с Загунис, — прим. ред.). И то, что на Олимпиадах сейчас снова проводят командные соревнования по всем видам оружия, думаю, наверняка заслуга Усманова.
«Зимой травма была такая, что казалось, что можно забыть о сезоне»
— После своих стартов сразу несколько олимпийцев из России заявили о готовности уйти из спорта — в частности, 24-летний пловец Антон Чупков. Как вы считаете, нам удастся сохранить костяк чемпионской команды, с учетом того, что до следующей Олимпиады остается только три года?
— Если речь о Марте, то я с ней об этом пока еще не разговаривала, но думаю, что у нее нет в планах уходить. Ей в декабре только исполнится 23 года, куда тут уходить? Не дай Бог, только травма может помешать, но, залечив ее, она снова будет в строю. Тем более такое уже бывало, голеностопы — вообще больное место у фехтовальщиков.
— Марта на вопрос телевизионщиков о травме просто рукой отвела от себя микрофон.
— Ха-ха-ха. Знаете, она настолько выдержанный, терпеливый человек. Ее травма зимой была такая, что казалось, что можно забыть о нынешнем сезоне. Итог вы знаете. Касаемо остальных. Саблистка Софья Великая сказала, что она готова остаться к Парижу-2024. Но там такая ситуация, что она уже родила двоих детей, и это отдельная тема.
Понятно, что для нашей рапиры Инна Дериглазова — это стержень сборной, была и есть, прямо сейчас нам очень помог опыт Ларисы Коробейниковой. Наверняка девушки еще подумают, как тренироваться дальше в нынешних условиях с коронавирусом, когда ты только соревнуешься, не имея даже малейшей возможности развеяться, поскольку тебя никуда не выпускают. Я даже не представляю, насколько это давит психологически. Как девочки решат для себя этот вопрос (а он — сугубо личное дело каждой спортсменки), так и будет.
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