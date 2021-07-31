Новое в августе: ограничение звуковой рекламы, новые требования к кассам и ужесточения на ипотечном рынке
У российских страховщиков появятся иностранные конкуренты, с контрафактом антисептиков начнут бороться, а фитнес-центры получат новый стимул. Какие еще нововведения ждут Россию в последний летний месяц?
С августа 2021 года начнут ограничивать звуковую рекламу — первыми это должны почувствовать казанцы, в особенности жители туристических улиц. Центробанк займется охлаждением «перегретого» ипотечного рынка, повысив надбавки к коэффициентам риска по кредитам с небольшим первоначальным взносом. Налоговикам помогут бороться с «теневиками» в розничной торговле, новые нормы привлекут иностранных страховщиков на наш рынок, а иностранцам станет проще получать визу в Россию. Эти и другие новшества августа-2021 — в обзоре газеты «Реальное время».
Звуковую рекламу ограничат, на Баумана станет тишеС 25 августа 2021 года вводятся в силу ограничения, касающиеся звуковой рекламы. Согласно новым нормам, больше нельзя будет крутить звуковую рекламу с использованием колонок, смонтированных на стенах и крышах зданий. Сделано это для того, «чтобы уберечь граждан от назойливой громкой рекламы», объясняют депутаты Госдумы РФ. Это не первые ограничения звуковой рекламы: напомним, что в соответствии с ч. 6 ст. 20 Закона о рекламе уже нельзя транслировать звуковую рекламу с транспорта.
Еще в конце мая казанские чиновники приветствовали новую норму. Ведь для столицы Татарстана этот вопрос «актуален, так как зачастую владельцы кафе, ресторанов, ломбардов и другие представители бизнеса используют ее для привлечения клиентов».
— В исполнительный комитет регулярно поступают жалобы от граждан, которые у себя дома или на работе вынуждены в режиме нон-стоп прослушивать одну и ту же рекламную информацию непрерывно. При этом формально уровень шума не нарушает действующие санитарные нормы, однако непрерывное звуковое повторение информации в течение всего дня негативно влияет на психическое здоровье, — заявлял тогда начальник Управления наружной рекламы и информации Аскар Багаутдинов. А по мнению мэра Казани, звуковая реклама сильно мешала жителям, «особенно по улице Баумана и там, где большой туристический поток».
Фото: kzn.ru
ЦБ начнет охлаждать перегретый ипотечный рынокС 1 августа, в полном соответствии с чаяниями ЦБ РФ, новые нормы начнут охлаждать ипотечный рынок. Например, если первоначальный взнос по ипотечному кредиту будет ниже 20%, то повысятся надбавки к коэффициентам риска. Таким образом регулятор рассчитывает сдержать темпы роста ипотечного рынка и его влияния на цены на недвижимость.
Аналогичное повышение произойдет и по ипотеке с соотношением кредита/залога от 80 до 85%. При этом в ведомстве Эльвиры Набиуллиной допустили, что это не последние ужесточения. Сегодня в России в среднем надбавки для ипотечных заемщиков с первым взносом менее 20% составляют от 0,25 до 1,0%. В Центробанке полагают, что повышенные надбавки будут «меньше стимулировать банки выдавать ипотеку с низким первоначальным взносом и позволят обеспечить устойчивость банков к потенциальным стрессовым сценариям». Напомним, ранее ЦБ неоднократно говорил о «перегреве» на ипотечном рынке и о том, что многие кредиты рискованные, поскольку не обеспечены в достаточной мере.
Фото: restate.ru
А ФНС вступит в борьбу с теневым оборотом на рынках6 августа 2021 года вступают в силу новые требования к кассам и фискальным накопителям. С этого дня предпринимателей обяжут направлять в систему «Честный знак» данные о маркировке товаров, а ФНС будет должна регистрировать и перерегистрировать кассы только с новой версией накопителей. Впрочем, можно работать с накопителем старого образца — правда, он должен быть установлен до 6 августа. В этом случае его можно использовать, пока не истечет срок его действия.
Этими мерами ФНС совместно с Минфином РФ собирается бороться с теневым оборотом наличных средств, «маскирующихся под мелкую розницу». Отныне работать без кассового аппарата можно «только при реализации товара собственного производства на торговых местах площадью до пяти квадратных метров». В «Опоре России» инициативу поддержали, так как, по их данным, размер теневого оборота на российских рынках составляет до 30% от выручки, «при этом легальный бизнес на рынках платит налоги, что создает для него неконкурентные условия».
У российских страховщиков могут появиться иностранные конкурентыС 22 августа 2021 года вступают в силу новые правила работы на российском рынке для иностранных страховщиков. Теперь и на них распространяется ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или за навязывание дополнительных услуг. А собственный капитал иностранной страховой компании должен быть не менее $5 млрд — только тогда ей разрешат работать на российском рынке.
На практике для страхового бизнеса это означает рост конкуренции со стороны иностранцев. По мнению ряда экспертов, с августа этого года «иностранные филиалы смогут конкурировать по тарифам со страховщиками жизни», тем более что тарифы по продуктам жизни в России не низкие, а «основным продающим каналом страховщиков в этом сегменте являются банки, на комиссию которым уходит существенная часть премии, что отражается в тарифе».
Фото: ria56.ruВпрочем, с другой стороны, сам Минфин РФ и часть страховщиков уверены, что ждать массового прихода зарубежных страховых компаний «в текущих геополитических и экономических условиях» не стоит.
Выдачу виз для иностранцев упростят — это должно помочь восстановить турпоток в РФТуристические компании на низком старте: с 25 августа 2021 года будет упрощена выдача виз иностранцам. Теперь заграничные туристы смогут получить российскую визу на полгода, но для этого необходимо будет забронировать жилье в России, причем обязательно из единого перечня классифицированных гостиниц. Если брони не будет — потребуется предъявить приглашение от туроператора, но тоже включенного в специальный единый реестр.
До сих пор иностранные туристы могли получить российскую визу либо на срок до одного месяца, либо до шести месяцев «на основе принципа взаимности». Новая норма разрешает выдачу виз туристам до полугода «вне зависимости от того, какая политика у их стран в отношении российских туристов». Это должно хоть как-то стимулировать рост туристического потока в Россию, капитально иссякшего в период пандемии: в первом квартале 2021 года в Россию приехало в 24 раза меньше туристов из-за рубежа, чем за аналогичный период 2020 года — всего 13,4 тысячи человек.
Фото: Максим Платонов
Минпромторг запускает «пилот» по отлову поддельного антисептикаС 1 августа начнется эксперимент по маркировке антисептиков, который продлится до конца августа 2022 года. Маркировать будут парфюмерно-косметическую продукцию, предназначенную для гигиены рук, с заявленным в маркировке потребительской тары антимикробным действием, и кожные антисептики. Предложение поддержал Минпромторг РФ — все-таки на дворе ковид, а проблема контрафакта на этом рынке вырастает до гигантских размеров.
Выяснилось, например, что в 2020 году России было продано 0,67 млрд упаковок антисептических и дезинфицирующих средств, из них больше половины — 51% — были нелегальными. Связано это, считают эксперты, с приходом на рынок новых производителей, которые часто работают, не оформив необходимых документов и уж тем более — не вставших на налоговый учет.
Фото: Максим Платонов
Нотариусов обяжут направлять заявление о госрегистрации юрлица и ИП в электронной формеС 25 августа 2021 года будут расширены обязанности нотариусов. Теперь нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица и ИП, обязан направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган.
Причем в электронной форме — в тот же день, когда была засвидетельствована подлинность подписи. До сих пор нотариус мог направить в налоговую заявление и иные необходимые для государственной регистрации организации или ИП документы в электронном виде, но только если об этом попросит сам заказчик.
При этом, поскольку это не вменялось нотариусу в обязанности, направление электронных документов в ФНС было отдельной услугой — а значит, оплачивалось отдельно. Новый законопроект устраняет эту обидную для заказчиков несправедливость. И теперь и заверение подлинности подписи, и последующая отправка документов в ФНС — единая услуга.
Фото: ceur.ru
Новые налоговые правилаСо 2 августа 2021 года вступают в силу изменения по уплате налога на прибыль. В частности, перенесены сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры — библиотек, архивов, музеев. Они должны будут его уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта 2022 года. А еще их освобождают от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020—2021 годы.
Физлица, которые не считаются налоговыми резидентами России, больше не должны будут платить подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг, субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг.
А регионы с августа вправе сами установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности.
Налоговый вычет на фитнесС завтрашнего дня вводится налоговый вычет за занятия спортом. Россияне смогут вернуть 13% от расходов на спортивные занятия на максимальную сумму в 120 тыс. рублей в год. Соответственно, максимальный размер вычета составит 15,6 тыс. рублей. Для получения денег налогоплательщик должен будет предоставить копию договора и кассовый чек. Вычет можно будет получить не только на себя, но и на детей.
Фото: Роман ХасаевВот применяться он будет к доходам, полученным налогоплательщиками, только начиная с 1 января 2022 года. По словам спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина, новый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги — это «расходы на здоровье наших граждан — его появление говорит о том, что государство приравнивает такие расходы к социально значимым».
Очевидно, что это должно также стимулировать и фитнес-предпринимательство, которое, как известно, сильно просело как раз в пандемию и локдауны.
В августе начнут выдавать «путинские» выплаты на детей школьного возрастаСо 2 августа стартует единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей школьного возраста (с 6 до 18 лет) и на детей старше 18 лет, имеющих ограничения по здоровью и продолжающих учиться в школе.
Заявления на детские выплаты школьникам Пенсионный фонд готов принимать до 1 ноября. Государство обещает, что деньги выплатят на шестилетних детей и в том случае, «если в этом году они еще не пойдут в первый класс». Ожидается, что выплата охватит более 20 млн российских детей, на это выделено 204 млрд рублей. Изначально планировалось начать выплату только 16 августа, но на этой неделе глава Минтруда Антон Котяков заверил, что «технически все готово к тому, чтобы начать выплаты уже со 2 августа.
Фото: Ринат Назметдинов
Для ОСАГО больше не нужен будет документ о ТО — но проходить ТО все равно нужноС 22 августа вступают в силу изменения правил оформления ОСАГО: больше не надо будет в момент заключения договора показывать документ о прохождении техосмотра. Эти новшества вовсе не означают отмены техосмотра — его по-прежнему проходить обязательно.
Тем более, что с 1 марта следующего года за отсутствие карты, подтверждающей проведение техосмотра, будут штрафовать на 2 тыс. рублей, согласно новым изменениям в КоАП.
Фото: autonews.ru
Как будут выдавать удостоверения лицам без гражданстваС 24 августа временные удостоверения личности лицам без гражданства, находящимся в России, начнут выдавать по новым нормам. Через 7 дней после получения удостоверения человек должен встать на учет по месту пребывания. Но если он получит гражданство другого государства или ВНЖ в другой стране, его российское удостоверение будет аннулировано, а сам он должен будет выехать из России в течение 15 дней.
А еще временное удостоверение может быть аннулировано или вообще не выдано из‑за ложных сведений или предоставления ложных документов.
Охоту либерализуют — передав многие разрешения в регионыС завтрашнего дня меняются законодательные нормы, регулирующие охоту (помимо того, что вводится и положение о государственном кадастре животного мира). Изменения должны будут снять противоречия в практике применения этих законов. В частности, теперь прописан порядок установления ограничений охоты, согласно которым главы регионов будут сами определять виды разрешенной охоты, сроки, допустимые орудия охоты и т. д. Только сначала их нужно будет согласовать с Минприроды России.
Одновременно вводится норма, по которой можно будет полностью ввести запрет на охоту, если наблюдается «фактическое непрерывное снижение численности вида в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению более чем на 50%».
Фото: huntmap.ru
Программу «Дальневосточный гектар» продлят, включив туда и АрктикуС 1 августа 2021 года продляется программа «Дальневосточный гектар», участники которой, успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или в долгосрочную аренду, теперь смогут взять себе еще дополнительный участок.
Ранее, то есть с начала июля этого года, эта программа была распространена и на арктическую территорию. В последнем случае изменения упрощали выдачу участков в Арктике для строительства жилого дома и ведения хозяйства.
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