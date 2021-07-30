Дневник Олимпиады: у Татарстана есть шанс на медаль Тарасевича

Но для этого должен постараться олимпийский чемпион Евгений Рылов с партнерами

В плавании Вероника Андрусенко финишировала пятой, Григорий Тарасевич — предварительно седьмым. За какие-то 15 минут на помосте казанская фехтовальщица Марта Мартьянова успела стать героиней спорта. У нас уже гордятся олимпийцами, хотя правильно писать их имена и фамилии пока еще не научились. Подробности в репортаже «Реального времени».

В бассейне медаль потеряли, на гребном канале нашли

Подчас олимпийское расписание выстроено таким образом, что одновременно происходят несколько важнейших событий, заставляя щелкать пультом телевизора, когда картинка на одном телеканале радует, а на другом — огорчает. Также было и 29 июля, когда ранним утром эмоции бурлили от серебряного финиша наших гребчих Василисы Степановой и Елены Орябинской, и тут же наш лидер в брассе Антон Чупков огорчил и финишем на четвертом месте, и заявлением о том, что собирается уходить из спорта. Одна вода подарила нам неожиданную медаль, другая, увы, отняла запланированную.

Заканчивая тему с плаванием, отметим, что женская сборная в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем как-будто подхватила порыв «серебряных» мужчин. Мы пятые, но это очень высокий результат. Достаточно сказать, что чемпионки китаянки,и вице-чемпионки американки побили мировой рекорд, далее финишировали Австралия и Канада, то есть, россиянки были первыми среди европейских команд. С итоговым временем 7.52.15. наши девушки уверенно выиграли бы на майском чемпионате Европы, ровно на секунду опередив тогдашних чемпионок, англичанок. В составе российского квартета выступала спортсменка Татарстана Вероника Андрусенко (Попова), и ее 5-е место — это очень достойно. Поскольку олимпийский девиз: главное не победа, а участие, можно перефразировать на более современный, главное, это преодоление себя. И нашим девушкам это удалось на 100 с лишним процентов.

Василиса Степанова и Елена Орябинская — серебряные призеры. Фото: olympic.ru

В полуфинальном заплыве смешанной комбинированной эстафеты казанец Григорий Тарасевич с партнерами выполнил задачу, отобравшись в финал. В финале российскую команду могут усилить Евгений Рылов, Климент Колесников, Юлия Ефимова или Евгения Чикунова, в зависимости от того, какую раскладку на эстафету выберет тренерский штаб. Поэтому на седьмое место в полуфинале не стоит обращать никакого внимания. А сосредоточить его на финале, который запланирован на ранее утро 31 августа.

Сделано! С Китаем!!!

Обидное поражение нашей первой ракетки — Даниила Медведева, от испанца пришлось на дневную часть олимпийской программы четверга. Теперь у его партнера по команде Карена Хачанова есть шанс взять реванш у Карреньо Буста, обидчика Даниилы, поскольку он остался последним россиянином, вышедшим в полуфинал. И практически в это же время российских болельщиков порадовала женская сборная по волейболу.

Она уступала своим соперницам из Китая — 1:2 по партиям, и проигрывала в четвертом сете до пяти очков, когда у соперниц разыгралась лидер Чжу Тин. Китай тоже стоял на грани вылета из борьбы за медали, проиграв два стартовых поединка США и Турции. Но наши собрались, и бились, что называется и стар, и млад, поскольку тремя лидерами в атаке стали многоопытная Наталья Гончарова и две бывшие казанские динамовки Ирина Воронкова и юная Арина Федоровцева. И добились, перевернули ход четвертого сета, а на тай-брейке победили довольно уверенно. Как итог, у нас уже пять очков против одного у Китая, и еще два матча с США и Турцией, с которыми китаянки уже сыграли. Понятно, что нам еще надо побороться за место в плей-офф, но после вчерашней победы эта задача уже не выглядит безнадежной, как казалось ранее.

Нам еще надо побороться за место в плей-офф, но после вчерашней победы эта задача уже не выглядит безнадежной. Фото: volley.ru

Вице-чемпионство на Олимпиаде — это сейчас провал?

В вечер среды в казанском бассейне «Буревестник» только и разговоров было, что о серебре нашей команды пловцов в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В этом, кстати, и скрывается важность стартов, подобных Олимпиаде, в эмоциях, которые они дарят болельщикам, в сумасшедших сюжетах, и их обсуждении. Не все же рассуждать о политических и прочих шоу с перемыванием грязного белья, и криминальных детективов с придуманными сюжетами. Честное слово, у нас в стране нет столько преступников, сколько про них снимают сериалов.

А в «Буревестнике» посетители и сотрудники обсуждали реальное событие, радовались за Александра Красных, который частенько тренировался в бассейне, поскольку учился в Поволжской академии спорта. Радовались, хотя одно местное издание оценило серебряную медаль Красных, вкупе с восьмым местом прыгуна в воду Никиты Шлейхера «провалом», поскольку Красных, видите ли, не плыл в финале. Хотя тут же рядом разместили статью о татарстанской спортсменке, занявшей 15-е место, охарактеризовав, это как успех.

Каждый сам для себя решает — как оценивать тот или иной результат. К примеру, большинство футболистов Англии тут же снимали с себя серебряные медали чемпионата Европы, считая это проигрышем. Или же другая татарстанская спортсменка Екатерина Субботина может посчитать провалом итоговое 17-е место, поскольку она шла четвертой, после первых трех серий стрельбы, а затем промахнулась пять раз из 25 выстрелов и в финальную шестерку не вышла. А может и не посчитать, поскольку она дебютантка Олимпиады, а вокруг нее соревновались умудренные опытом соперницы. Провалом могут посчитать свой финиш голландки, которые лидировали за пять метров до финиша, а последние три гребка второй номер голландок Ильза Паулис сделала не развернув весла, едва ли не «табаня» ими по воде. В итоге гарантированное «золото» превратилось в «бронзу», полученную по итогам фотофиниша. А тут «серебро», вырванное в борьбе с тремя командами, и это провал?

Что же у нас за люди такие? Для сведения, федерация футбола Уругвая требует признания национальной сборной четырехкратным чемпионом мира, поскольку она дважды выигрывала Олимпиады в 1924 и 1928 годах, во времена, когда чемпионаты мира еще не проводились. Но, мы же не Уругвай, мы Татарстан, точнее, отдельное его СМИ, посчитавшее реально завоеванное «серебро» провалом. Давайте тогда считать провалом выступление футболистов сборной Италии Вератти, Иммобиле, Инсинье, Кьезы, их же заменили по ходу финала Евро с Англией. Послушайте, ну, если мы не дружим с собственной головой, то кто будет дружить с нами?

Александр Красных

И соберитесь вы, наконец, хотя бы на две недели, которые «приходится» освещать Олимпиаду, чтобы отработать ее без ошибок. А то глаза режет, когда олимпийскую чемпионку американку Ли Кифер называют КЕфИр, наставника Мартьяновой Артура Ахматхузина, между прочим, олимпийского чемпиона, — АхматКузиным, главного тренера сборной, азербайджанца по национальности Ильгара Мамедова — ИльДаром, а вот настоящего Ильдара — директора родной спортшколы Мартьяновой Ильдара Шаймарданова — ШаймОрдановым. И эта коллекция проколов в одном и том же федеральном спортивном издании, в кои-то веки решившем написать о фехтовании.

В отношении Красных, как и в отношении победившей вчера Марты Мартьяновой, можно уверенно сказать, что именно они будут главными претендентами на неофициальный, но почетный титул «Лучший спортсмен Татарстана 2021 года». Если уж наше издание предсказало им завоевание олимпийских наград, то и тут рискнем с прогнозом.

Кунтц облажался раньше, чем успел возглавить сборную России

Такого реально еще не было. Кандидат на место главного тренера футбольной сборной России, успел облажаться до подписания контракта. Германия вылетела из олимпийского турнира, заняв третье место в группе, после Бразилии и Кот-д’Ивуар. Минимальная победа над Саудовской Аравией лишила специально прикормленные СМИ и массу «экспертов» возможности рассказать о тренерском гении немца Штефана Кунтца, который выведет российскую сборную на новые высоты, начав поход Дранг нах Остен, то есть, на Катар.

Футболисты, вот вчера наши рапиристки выиграли олимпийское золото, руководствуясь принципом: «Кто понял жизнь, тот не спешит». Чего вам не терпелось уволить Станислава Черчесова посреди отборочного этапа, затем бросаться в пучину поиска нового наставника, рандомным образом выбирая его сменщика. Мы-то, болельщики, переживем не попадание на чемпионат мира, в конце концов, ЧМ 1998, 2006 и 2010 годов ничуть не потеряли в интриге и красоте от неучастия россиян. Но надо же оставить шанс соперникам, чтобы они лишили нас путёвки на чемпионат мира в Катаре, а не самостоятельно решать этот вопрос.

Штефан Кунтц. Фото: wikipedia.org

Возвращаясь от футбола к нормальным видам спорта, чьи герои завладели нашим вниманием на две с половиной олимпийских недели, отметим, что ранним утром 31 июля еще одна татарстанская спортсменка Вероника Кудерметова имеет шанс пополнить медальный актив представителей нашей республики в сборной России. Вместе с Еленой Весниной она выйдет на матч за третье место против бразильянок Лауры Пегосси и Луизы Стефани. Сами по себе соперницы не выдающиеся, обладательницы уайлд-кард парного турнира. Но по его ходу они внезапно превратились в слаженный дуэт, обыграв Вондроушеву и Плишкову из Чехии, олимпийскую чемпионку-2016 Маттек-Сандс и Пегулу из США, Тем не менее, в отличие от непредсказуемого футбольного турнира, мы верим в завоевание медали нашими спортсменками, ранее уже спрогнозированное «Реальным временем».