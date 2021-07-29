Продолжит ли ЦБ повышать ставку в борьбе с инфляцией и не поздно ли?

Последнее июльское повышение ключевой ставки Центробанком на целый процентный пункт — до 6,5% — стало самым резким с декабря 2014 года. Если считать годовую инфляцию на официально декларируемом уровне в 6,46%, то можно сказать, что реальная ставка вышла на слабо-положительный уровень. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин в очередной статье для нашего издания рассуждает о том, продолжит ли ведомство Эльвиры Набиуллиной и дальше поднимать ключевую ставку, борясь с инфляцией, и не поздно ли для таких мер.

Что говорит Центробанк

Вместе с решением о повышении ключевой ставки, был скорректирован и прогноз по годовому уровню инфляции, с 4,7—5,2% до 5,7% до 6,2%. По мнению ЦБ, возвращение к уровню 4—4,5% возможно только в 2022 году. Средний уровень инфляции оценивается ЦБ в 6—6,2% в 2021 году и 4,1—4,9% в 2022 году. Соответственно, не исключено, что будет еще одно повышение ключевой ставки как минимум.

Давайте посмотрим, что происходит с ценами в России и почему ЦБ вынужден балансировать между необходимостью сдерживать рост цен и не перестараться с этим, уничтожив зачатки экономического роста. Эти процессы разновекторной направленности и требуют точной настройки. Хочется верить, что баланс будет найден.

Не секрет, что источником глобальной инфляции выступили США. Фото: flickr.com/photos/moscow-live/by-nc-sa/2.0

Причины роста инфляции в мире и России

Не секрет, что источником глобальной инфляции выступили США — статус эмитента главной расчетной валюты мира обязывает предпринимать решительные действия по стимулированию экономики, что и было сделано — напечатано несколько триллионов долларов. Как следствие, резкий рост цен на все — сырье, продовольствие и так далее. В нашей ранней статье подробно описаны механизмы этих процессов.



В России первые звоночки об аномальном росте инфляции пошли в конце 2020 года, когда произошла девальвация рубля, которая добавила масла в огонь. Влияние этого фактора оценивается на уровне 1,5%. То есть, если бы не падение курса рубля, то мы бы имели возможность удержать инфляцию на уровне 4% (как было в планах ЦБ). В начале этого года цены и вовсе росли такими темпами, что государству пришлось применять меры государственного контроля, что привело к еще более бурному росту.

Принимаемые меры и проблемы

В марте ЦБ пришлось вступить в действие и начать поднимать ставку, на тот момент она была на уровне 4,25% — исторический минимум. Казалось, что небольшими повышениями возможно предотвратить разворачивание инфляционной спирали. Но результата пока не видно — мы проигрываем битву с инфляцией. Надо помнить, что эффект от изменений в денежно-кредитной политике происходит с временной задержкой. Повышение ключевой ставки на 2,25% за 5 месяцев только начинает оказывать влияния на инфляционные тренды. Полномасштабный эффект от принимаемых мер мы почувствуем только в четвертом квартале этого года. Как мы отмечали в более ранней статье, помимо монетарной политики, на инфляцию влияет и конъюнктура товарных рынков, которые сейчас на пике и на которых ожидается коррекция.

За последний год морковь и картофель подорожали более чем в два раза. Фото: Максим Платонов

Вообще, у многих экспертов возникают сомнения, что одними инструментами денежно-кредитной политики можно справиться с инфляцией. Исходя из тона заявлений ЦБ, рост цен обусловлен в большей степени устойчивыми факторами — когда спрос опережает предложение. Еще в начале года, ЦБ считал, что инфляцию разгонял рост мировых цен на товары, это виделось временным явлением. В качестве примера, давайте посмотрим на рынок овощной продукции — за последний год морковь и картофель подорожали более чем в два раза. Чиновники объясняют это плохим урожаем и говорят о необходимости импорта, что и происходит — за первый квартал 2021 года импорт картофеля вырос на 80%. Сельхозпроизводители говорят, что дефицит был ожидаемым, так как массово сокращали посадочные площади и дожили до необходимости импорта.

Вот тут появляется интересный момент — для закупа импорта требуется валюта, а мы видим интересное несовпадение движения курсов. В ноябре 2020 года, нефть падала ниже 40 долларов за баррель, рубль опускался ниже 80 рублей за доллар. Сегодня нефть торгуется на уровне выше 75 долларов за баррель, а рубль остается на уровне 75 рублей за доллар. Складывается впечатление, что ЦБ намеренно держит рубль дешевым — для помощи экспортерам и бюджету (для повышения доходов и снижения обязательств). ЦБ вынужден покупать валюту в рамках действующего бюджетного правила в текущей ситуации. Наши международные резервы растут, а вместе с ними растет и инфляция. С более низким курсом доллара мы как потребители не платили бы столько за импорт.

«Классический пример необдуманной политики»

Еще одним фактором является влияние монополизма на многие рынки. Например, с начала года услуги отелей в России подорожали на 25%, на фоне закрытых границ отели диктуют свои условия клиентам. За июнь — июль на 20% выросли цены на железнодорожные билеты. Налицо проблема баланса спроса и предложения, это по настоящему очень серьезный фактор в инфляционной спирали. Еще одним ярким примером этого дисбаланса является строительная отрасль. Во время локдауна продажи просели, и участники рынка просили государство о помощи. Так появилась программа льготной ипотеки, которая привела к росту цен на жилье из-за того, что спрос, разогретый кредитами, намного превышал предложение. Классический пример необдуманной политики, популизма по своей сути. А разгребать эффекты от дисбаланса на рынках должен ЦБ. В качестве меры по сдерживанию темпов роста потребительского кредитования ЦБ вернул коэффициенты риска по потребкредитам для банков к докризисным уровням.

ЦБ отмечает улучшение ситуации с продовольственной инфляцией и ослабление инфляционного давления в целом в июне — июле. Фото: cbr.ru

В заключение, хотелось бы отметить, что инфляционные ожидания населения, согласно опросу ЦБ, находятся на высоком уровне — 13,4%. Картина инфляционных рисков осталась без изменений, ЦБ отмечает улучшение ситуации с продовольственной инфляцией и ослабление инфляционного давления в целом в июне — июле. Помимо этого, повысился прогноз роста ВВП с 3—4% до 4—4,5%, который обусловлен не столько улучшением ожиданий внутреннего спроса, сколько внешними факторами. Можно предположить, что до конца года ЦБ еще один раз повысит ключевую ставку на 0,25—0,5 базисных пункта. Тональность комментариев ЦБ говорит об ограниченном потенциале роста ставки с текущего уровня. Будет интересно понаблюдать за результатом ужесточения денежно-кредитной политики в рамках борьбы с инфляцией, в которой ЦБ бьется с множеством противников, включая как ни парадоксально и собственное правительство.

Артур Сафиулин