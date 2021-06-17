Как остановить рост цен на продукты: причины проблемы и пути решения

Фото: Максим Платонов

Российский премьер-министр Михаил Мишустин призвал оперативно реагировать на рост цен на социально значимые продукты. О проблеме говорил и президент России — напомнил глава правительства участникам коллегии Минсельхоза. По его словам, в стране принят ряд мер, которые позволили снизить влияние мировой конъюнктуры на российский рынок, но ситуация остается непростой. Премьер пообещал поддержку бизнесу агропромышленного комплекса. В новом году появится цифровая платформа, которая поможет наладить эффективный диалог с предпринимателями. Будет запущен и цифровой сервис, с помощью которого аграрии каждого региона смогут получить господдержку в электронном виде, включая подачу заявок на субсидии. Подробнее о проблеме и других возможных путях ее решения пишет колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским стажем Артур Сафиулин.

Лидеры роста: сахар — 42%, масло и яйца (28%)



Сегодня хотелось бы рассмотреть сложившуюся ситуацию на рынке продовольственных товаров России, который, выражаясь экономическим термином, «разбалансировался». Посудите сами, продовольствие в стране в целом подорожало за год на 7,4%. Лидерами роста стали сахар (42%), подсолнечное масло (28%), яйца куриные (28%), все виды курицы (20%), свекла (35,3%), капуста (25,2%), морковь (18,8%), картофель (15,4%), лук (11,3%). По информации Росстата, инфляция в мае составила 6,02% в годовом исчислении, а ведь мы прошли всего лишь половину года. Показатель в 6% последний раз был в октябре 2016 года. Серьезные цифры, на самом деле. И так называемая продовольственная инфляция играет большую роль в общих показателях инфляции в стране. По прогнозу экономистов, к концу 2021 года мы будем тратить на еду на 20% больше, чем годом ранее. Вспомните размер тележки в магазине лет десять назад и что вы могли купить на 2 тысячи рублей.

Основным фактором роста являются мировые цены на продовольствие, которые играют большую роль в развитии нынешней ситуации в России, даже больше, чем сугубо внутренние факторы. Рост цен во всем мире в 2021 году стал рекордным за последние 10 лет. Согласно цифрам ООН, среднее значении индекса продовольственных цен в мае 127,1 пункта. Это на 5% больше, чем в апреле, и на 40% больше, чем в мае 2020 года. Колоссальный рост! В общем-то, приведенные выше цифры по росту цен в России лежат в мировом тренде, в мире рост был даже выше по этим позициям.

Лидерами роста стали сахар (42%), подсолнечное масло (28%), яйца куриные (28%). Фото: Максим Платонов

Причиной столь бурного роста цен в мире очень прост — производители, из-за ожиданий спада потребления во время пандемии, снизили размер посевных площадей, уменьшили закуп удобрений, сократили поголовье. Хорошим примером являются масла (соевое, подсолнечное, пальмовое) — урожаи снизились, и цены начали рост. Из-за локдауна не хватало контейнеров для перевозки, что добавило еще к цене. Помимо чисто бизнесовых причин, есть и монетарные — много стран в попытке поддержать свои экономики в пандемию впрыснули сотни миллиардов, триллионов напечатанных денег, которые просочились на биржи по миру и разогнали биржевые стоимости продуктов.

Что же происходит в самой России? Правительство считает виноватыми отдельных производителей и торговые сети, которые из-за своей «жадности» подняли внутренние цены вслед за мировыми. В этом утверждении есть доля правды, так как любой коммерсант, пользуясь моментом, с удовольствием поднимет цену. Но это не отменяет целый букет проблем на внутреннем рынке продовольствия — импортные семена, ветеринарные препараты, корм, пищевое оборудование, которые из-за падающего рубля стали существенно дороже. Еще одной проблемой являются засилие крупных торговых сетей и большая сеть посредников на рынках. Производителю подчас трудно продать свой товар по адекватной цене (в глазах конечного покупателя), так как идет баснословная накрутка.

Еще одной проблемой являются засилие крупных торговых сетей и большая сеть посредников на рынках. Фото: Антон Журавлев

Пути решения проблемы

Как всегда в подобной ситуации в ход идет знаменитое «запретить и не пущать» — например, с 5 июня по 31 августа введен запрет на экспорт гречки, с параллельным запретом на рост цены внутри. Будет неудивительно, если мы увидим расширение перечня ограничений на вывоз других продуктов питания.

Широко используется так называемый «ценовой амортизатор» — использование административного ресурса для регулирования рынка. Гарантируя минимальные и максимальные цены, правительство и защищает потребителей, и дает стимул для инвестиций производителям — создание новых производственно-сбытовых цепочек. Для этих целей создаются интервенционные фонды по примеру опыта регулирования зернового рынка с 2001 года. Действует механизм товарных (продажа из запасов фонда во времена высоких цен, сбивая рост цен на рынке) и закупочных (закупка фондом во времена низких цен) интервенций. Целью является стабилизация цен на той или иной продукт, сырье, продовольствие. В 2022 году будут созданы такие фонды по сахару и подсолнечному маслу. С точки зрения экономистов, такой подход больше подходит для экономики, нежели банальная «заморозка» цен. Фонды являются классическим примером дотационного инструмента, что очень распространено во всех развитых странах, тем более таких крупных сельхозпроизводителей, как Россия.

С 5 июня по 31 августа введен запрет на экспорт гречки, с параллельным запретом на рост цены внутри. Фото: sib.fm

Прогнозы на дальнейшее развитие событий

Действия правительства по контролю за ценами на социально значимые товары стабилизировали ситуацию в среднесрочной перспективе. С учетом того, что 58% российского общества считает рост цен самой главной проблемой, можно сказать запрос общества отчасти исполнен. Но масштаб инфляции в целом настораживает, контролируй, не контролируй, цены все равно вырастут на этом фоне. Запланирован неплохой урожай зерновых — до 130 млн тонн, по прогнозу цены на зерно упадут осенью. Вообще, по миру запланированы хорошие урожаи по всем позициям, что позволит сдержать рост цен из-за большего предложения на рынке. Против играет мировой рынок, где все цены на продовольственные товары выражены в долларах и маховик глобальной инфляции раскручен по полной программе (здесь ссылка на статью про доллар), при росте экспортных цен, нашим производителям будет сложно удержаться от соблазна продавать больше заграницу.

Что-то похожее происходит сейчас на рынке металла — из-за поставок на экспорт цены на все позиции металлопроката выросли в два с половиной раза с осени прошлого года и продолжают расти. Уже звучат предложения на уровне правительства об изъятии «сверхдоходов» у наших производителей. Трудно не согласиться с ними, так как рынок превратил постройку обычного забора из профнастила в золотое удовольствие. Вслед за металлом, потянулись вверх цены на пиломатериалы, где производители, почувствовав рост спроса, взвинтили свои цены. Как видим, российскому правительству предстоит большая работа по балансировке всех рынков товаров, не только продовольственного. Пандемия приносит свои неожиданные результаты.

Артур Сафиулин