Развитие фудтеха в Татарстане: следом за Казанью «Самокат» прикатил в Челны

30 июля онлайн-ретейлер начнет работу в автограде

Фото: пресс-служба онлайн-ретейлера «Самокат»

Волны пандемии, одна за другой накатывающиеся на общество, сильно изменили наше потребительское поведение. С апреля прошлого года россияне стали массово заказывать продукты и готовую еду на дом. Новый опыт оказался успешным, и пользователи продолжают наращивать объемы продуктовых доставок даже после снятия карантинного режима. Результаты исследования IT-компании «Такском», базирующиеся на анализе 30 миллиардов кассовых чеков, показывают, что спрос на доставку продуктов в июле 2021 года достиг пика и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 23%.

Данные информационно-аналитического агентства INFOLine еще более впечатляющие. Судя по ним, рынок e-grocery (онлайн-продажи продуктов, бытовой химии и сопутствующих товаров) вырос примерно на 15% всего за 3 последних месяца (с апреля по июнь 2021 года), а в сравнении со вторым кварталом 2020 года продемонстрировал рост почти вдвое.

Весной сооснователь онлайн-ретейлера «Самокат» Вячеслав Бочаров высказывал мнение, что в будущем при совершенствовании сервисов фудтеха заказ продовольственных товаров на дом станет такой же нормой, как вода из крана. И, как показывает практика, такой сценарий более чем возможен.

Как «обкатывалась» Казань

Упомянутый выше онлайн-ретейлер «Самокат» «прикатил» в Казань в октябре 2020 года. За этот период столица Татарстана стала третьим городом по количеству заказов в день, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. За все время работы в Казани курьеры партнеров «Самоката» доставили почти 2 500 000 заказов со средней скоростью доставки 20 минут.

Сейчас в Казани работает более 1 000 курьеров (преимущественно на велосипедах). В условиях пандемии выбор в пользу такой деятельности делают в основном студенты технических и IT-специальностей и молодые специалисты того же профиля. Главными плюсами они считают свободный график и возможность совмещения работы и учебы. Средний возраст курьеров на двухколесном транспорте — от 18 до 25 лет (таковых 60%).

Ежедневно курьеры доставляют более 11 000 заказов по всему городу. Причем по сравнению с 2020 годом количество заказов в день в Казани выросло почти в два раза. Бесперебойную работу и высокую скорость доставки обеспечивают 35 дарксторов — «магазинов без посетителей», откуда заказ в кратчайшее время доставляется по нужному адресу.

Статистика продаж «Самоката» в Казани показывает, что многие казанцы уже распробовали удобство сервиса и пользуются им регулярно. Самые лояльные клиенты совершают по 2—3 заказа в день. Это говорит о том, что они практически исключили посещение оффлайн-супермаркетов и, возвращаясь к сравнению Бочарова, установили у себя в квартирах тот самый «товаропровод».

Кстати, «Самокат» предлагает большие возможности карьерного роста внутри компании. Например, после нескольких месяцев успешной работы курьерам партнеров предлагают пройти стажировку на должность сборщика. Часто курьеры в короткие сроки дорастают до директоров дарксторов, а многие из них сейчас участвуют в запуске «Самоката» в новых регионах.

Новая точка на карте

В начале весны данный онлайн-ретейлер начал заходить во все города-миллионники. Начиная с Краснодара, за последние 5 месяцев «Самокат» был запущен в 18 городах. При этом услуга оказалась востребованной и в небольших региональных центрах с населением от полумиллиона человек. Быстрая доставка продуктов стала популярна у жителей и гостей Кемерова, Новокузнецка, Тюмени, Томска, Барнаула, Тольятти, Воронежа и Ярославля.

С 30 июля «Самокат» начинает развозить продукты и по Набережным Челнам. В этом городе сервис стартует с десяти дарксторов и около 300 курьеров партнеров.

Онлайн-ретейлер ожидает, что спрос на его услуги будет высок, и тому есть предпосылки. В апреле по спросу на доставку еды автоград обогнал Москву. Такая услуга в Челнах с января по апрель 2021 года стала популярнее на 213%.

Технология скорости

В любом бизнесе важна скорость, а в сервисах доставки — тем более. Выигрывает тот, кто сможет доставить заказчику свежие продукты за считанные минуты. Поэтому «Самокат» стремится превратить «быстро» в «мгновенно».

Как же сборщики и курьеры успевают произвести все необходимые действия в самый короткий срок? Давайте проследим технологию поминутно. Сборка заказа начинается, как только клиент нажимает кнопку «заказать». В смартфоне сборщика появляются все выбранные продукты в виде списка, для удобства каждый пункт сопровождается фотографией товара. Остается только пройтись с тележкой вдоль стеллажей, складывая нужные товары и попутно отмечая их ручным сканером.

Сами товары расположены так, чтобы маршрут сборщика по даркстору получился минимальным. В тележке установлены пластиковые боксы с заранее развернутыми в них пакетами. Это позволяет сборщику не тратить время на упаковку. В зависимости от длины списка продуктов на его сборку тратится от 2 до 5 минут. Далее эстафету принимает курьер, задача которого уложиться в 5—20 минут.

При этом строго соблюдаются регламенты бесконтактной доставки и индивидуальной защиты для сотрудников, принятые с марта 2020 года. На протяжении всего этого времени ведется непрерывный мониторинг состояния здоровья курьеров, супервайзеров и администраторов складов, а поверхности дарксторов подвергаются тщательной обработке.

Помощь искусственного интеллекта

«Самокат» активно инвестирует в технологии и IT-инструменты, позволяющие развить скорость доставки без потери качества обслуживания. Например, за сроком годности продуктов следит специальный алгоритм, который сигнализирует о необходимости убрать просрочку. Благодаря этому случаи, когда клиенты «Самоката» получают продукты ненадлежащего качества, очень редки.

Искусственный интеллект также помогает регулировать нагрузку на сотрудников. Технология соотносит количество прогнозируемых и реальных заказов, может временно ограничивать их количество, чтобы не подводить клиентов и не заставлять их ждать заказ дольше обещанного времени. В пиковые часы система может выставлять минимальную сумму чека для клиентов, а также «усиливать» курьерский десант, рассылая пуш-уведомления тем, у кого в этот день выходной.

Что покупают татарстанцы?

По данным сервиса, в среднем в одном заказе казанцы берут около 5 товаров. Вероятно, челнинцы тоже будут придерживаться сходного количества позиций. В топ-5 заказов жителей Казани входят хлеб, вода, молоко и яйца. Самым любимым товаром казанцев из собственной торговой марки «Самоката» стал круассан с малиной и миндалем, он занял шестое место в общем топе самых популярных товаров Казани.

А вот самым популярным товаром среди казанцев стало мороженое, производимое в Набережных Челнах. Что вполне логично, ведь «Самокат» в Казани активно сотрудничает с местными производителями — на его онлайн-витрине сотни традиционных татарстанских продуктов.

На витрине «Самоката» в Набережных Челнах также представлены товары от самых разных производителей, в том числе — более 300 продуктов от популярных брендов Татарстана. Воспользоваться услугой быстрой и бесплатной доставки продуктов питания, косметики и товаров для дома жители автограда могут с 30 июля. Минимальная сумма заказа составляет всего 100 рублей.

Материал подготовлен при поддержке пресс-службы онлайн-ретейлера «Самокат».