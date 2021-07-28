Александр Красных — вице-чемпион Токио! Дневник Олимпиады

Спортсмен «Синтеза» отличился в кролевой эстафете

Рано утром по Москве сборная России по плаванию завоевала серебро в эстафете 4 по 200 метров вольным стилем. В предварительном заплыве участвовал представитель СК ВВС «Синтез» Александр Красных, ставший вместе с партнерами серебряным призером Олимпиады. Подробности в репортаже «Реального времени».

Это была славная охота



Мы вечно вторые. Так уже начали шутить про себя члены эстафеты 4 по 200 метров вольным стилем, именуемой гордостью нации. Чемпионаты мира 2017 и 2019 годов мы завершали на втором месте после Великобритании и Австралии, на ЧЕ-2018 также уступили англичанам. И вот, наконец, в этом году выиграли золото на европейском чемпионате, одолев британцев. И полные надежд приехали в Токио.

Прямо скажем, здесь что-то не заладилось. Еще на предварительном этапе россияне выглядели достаточно тяжело. Квартет Михаил Довгалюк, Александр Красных, Иван Гирев, Михаил Вековищев финишировал с четвертым временем, но было как-то тревожно. Англичане были первыми, но они имели шанс на усиление состава Данканом Скоттом, вице-чемпионом Токио на этой дистанции. Действующие чемпионы мира австралийцы могли вытащить из «заначки» Кайла Чалмерса, олимпийского чемпиона Рио на сотне.

Что касается России, то у нас были Мартин Малютин и Евгений Рылов и вопрос по тем двоим, кто поплывет с ними в финале. Тренеры сборной сделали ставку на Гирева и Довгалюка. Малютин начал первый этап, и это не была феерия. Он финишировал вторым, после американца Кирана Смита, но разрыв с преследователями был микроскопическим. С другой стороны — главным преследователем был не кто-нибудь, а новоиспеченный чемпион на 200 метров Том Дин из Англии. Затем пришел черед Гирева, и второй этап поменял расклад сил. На первое место вышли англичане, которых Джеймс Гай потащил к дальнейшей безоговорочной победе. Гирев удержался за американцем Дрю Киблером, но следом шла Австралия, которую Чалмерс вернул в борьбу за медали после первого провального этапа.

Англия боролась не с соперниками, а с рекордами, в итоге установив европейский. Фото: olympics.com

У австралийцев явно не в форме Мак Хортон, один из сильнейших пловцов на этой дистанции, и он даже не попал в финальную четверку. Их слабость сыграла нам на руку в конечном итоге. Но вначале надо было потрудиться самим. Евгений Рылов сделал это блестяще, вытащив наш квартет на второе место. И Австралия с Заком Инсерти, и Америка с Заком Эпплом были позади, причем американец проиграл Рылову аж две секунды. На какое-то время на третье место вышли итальянцы, но мы по прежнему опасались Австралию и США. Англия в это время боролась не с соперниками, а с рекордами, в итоге установив европейский.

Но нам надо было удержаться на втором месте во что бы то ни было. У американцев накатывал Таунли Хаас, австралийцы поставили Томаса Нейла, и они сожрали итальянца, планируя закусить еще и россиянином. Довгалюк упирался изо всех сил, в итоге выяснится, что у него лучшее время из всех россиян. Но по ходу заплыва казалось, что его сил не хватит, поскольку конкуренты были еще быстрее. В итоге они почти догнали Михаила, который опередил австралийца Нейла на микроскопические три сотые. На дистанции в 800 метров это всего ничего. А в истории это разница между нашим серебром и австралийской бронзой.

Есть первая медаль Татарстана, которую завоевал спортсмен «Синтеза» Александр Красных, полноценный вице-чемпион серебряного секстета.

Губерниев истерит, значит, он не прав

Финиш Рылова на стометровке на спине с Климентом Колесниковым был бесподобен. У нас золото и серебро под истошные крики комментатора Дмитрия Губерниева. Хотя за сутки до победного финиша он ругался как сапожник. И то и другое, по сути, — истерика на ровном месте, мешающая адекватно воспринимать Олимпиаду как главный старт четырехлетнего цикла. Та же ругань по поводу мнимых неудач на старте плавания была неоправданной, поскольку плавание стартовало с дисциплин, где нам ничего не светило.

Финиш Рылова на стометровке на спине был бесподобен. Фото: olympics.com

Илья Бородин, увы, был снят с соревнований из-за коронавируса, а потому 400 метров комплексным плаванием снова стали для России чужими стартами. Там, скорее, Япония может огорчаться, что мимо медалей пролетели олимпийский чемпион Косуке Хагино и чемпион мира Дайя Сето. На 400 метров вольным стилем все три главных старта, начиная с Олимпиады в Рио-2016, в тройке призеров были китаец Сунь Ян, Мак Хортон из Австралии и Гарбиеле Детти из Италии. Сунь Ян дисквалифицирован, Хортон, судя по всему, далек от лучшей своей формы, и ситуацией воспользовался 18-летний тунисец Ахмед Хафнауи. 100 метров брассом традиционно выиграл англичанин Адам Пити, 200 метров вольным стилем — его соотечественник Том Дин. На этой дистанции высоко котировался Мартин Малютин, но он свою бронзу ЧМ-2019 разделил с англичанином Данканом Скоттом, да еще при дисквалификации литовца Данаса Рапшиса. Иначе было бы четвертое-пятое место, собственно, на пятом Малютин сейчас и финишировал.



Пятое место Юлии Ефимовой на 100 метров брассом — это неудача, но куда больше должна убиваться ее извечная соперница Лилли Кинг, уступившая золото соотечественнице Лидии Якоби из Аляски. Непобедимая, казалось бы, Кэти Ледеки приплыла второй на 400 метров вольным стилем. Выдающаяся шведка Сара Шострем и железная венгерка Катинка Хосшу пока выглядят неконкурентными везде, где стартовали. Собственно, только 100 метров брассом могли подарить России какую-либо медаль, поскольку у нас был бронзовый призер ЧМ-2019 Кирилл Пригода. Да эстафета вольников на 100 метров. Здесь ошибка состояла в том, что мы переоценили глубину скамейки, поскольку за Колесниковым и Минаковым, как выясняется, есть только вечно четвертый Владимир Морозов и не справившийся с ролью лидера Владислав Гринев.



Но наши дисциплины еще впереди: это спина (Рылов на 200 метров), 100 метров вольным стилем (Колесников), 100 метров баттерфляем (Андрей Минаков), 200 метров брассом (Антон Чупков) и комплексная эстафета. Поэтому голосить о неудачах в плавании, когда не прошло еще даже половины соревновательной программы, непозволительно.

Пятое место Юлии Ефимовой на 100 метров брассом — это неудача. Фото: olympic.ru

Величие российского тхэквондо и провал дзюдо

Олимпийские победы тхэквондистов Владислава Ларина и Максима Храмцова — это две увесистые вишни на умопомрачительного вкуса и размера олимпийском торте Токио-2020. Ведь от России на Олимпиаде стартовали только четверо из восьми категорий. И финишировали все с медалями, помимо Храмцова и Ларина: это серебро Татьяны Мининой и бронза Михаила Артамонова. Феноменальный результат. Кстати, супругом Татьяны Мининой тоже является тхэквондист Константин Минин, экс-чемпион мира 2014 года.

То, что в России есть тхэквондо, мы по большому счету узнали только в 2000 году, когда первую бронзу завоевала Наталья Иванова. А снова вспомнили об этом виде единоборств только в 2012 году, когда цыган по национальности Алексей Денисенко, выступавший в параллельном зачете за Ростовскую область, где родился и жил, и Татарстан, поскольку учился в Набережных Челнах, стал бронзовым призером. Татарстан надо отметить еще в том плане, что республика взяла на себя право провести олимпийский отбор, по итогам которого Денисенко, собственно, и попал в состав на олимпийские старты (вторую лицензию завоевала Анастасия Барышникова из Челябинска, также ставшая третьей в Лондоне). На Олимпиаду в Рио Денисенко уже ехал фаворитом, но проиграл в финале.

Сейчас Денисенко не было на Олимпиаде, поскольку Россия не завоевала лицензию в его категории до 68 килограмм, хотя у Алексея была бронза ЧМ-2019. Не факт, что 28-летнему спортсмену удалось бы повторить былые успехи, поскольку из лауреатов Рио в Токио смогли отличиться только китаец Чжао Шуай.



Владислав Ларин. Фото: olympic.ru

У женщин совпадений больше. Это и Тияна Богданович из Сербии, тайка Панипак Вонгпатттанакит, Рут Гбагби из Кот Ди Вуар и англичанка Бьянка Уокден. Той же Барышниковой сейчас не было, поскольку в декабре 2016-го стала супругой Денисенко.

Увы, на другой чаше весов наши дзюдоисты. В 2012 году они завоевали пять медалей, из них три золотых, спустя четыре года — еще три медали, из них две золотых. Сейчас ноль! При том что из 13 категорий мы уже стартовали в восьми. Мужская команда выглядит получше, они завоевывали медали в Лондоне и Рио, и даже за месяц перед Олимпиадой мужчины заполучили весь комплект наград на мировом чемпионате в Будапеште. Но его призеры Тамерлан Башаев и Якуб Шамилов не повторили свой успех в Токио, а вместо Яго Абуладзе из подмосковного Щелково, выигравшего золото на ЧМ, выступал оренбуржец Роберт Мшвидобадзе. Но его в Токио обыграл третий грузин — Торнике Чакадуа, выступающий за Голландию. Кстати, этнические грузины в дзюдо успешно выступают за Австрию (Шамиль Борчашвили), Азербайджан (Кокаури), Испанию (Шеразадашвили), Португалию (Эгутидзе), Украину (Зантарая), Францию (Лука Мхеидзе).



А вот женское дзюдо в России уже давно неконкурентно. Даже лидеры нашей команды Наталья Кузютина и Александра Бабинцева далеко позади со своим скудным количеством медалей мировых чемпионатов. Для понимания: у нас плохо настолько, что российские СМИ сконцентрировали внимание на украинской красотке Дарье Белодед после завоевания ею олимпийской бронзы. В плане сравнения вызывает зависть развитие дзюдо в Косово. Сейчас две спортсменки Нора Гякова и Дистрия Красничи стали олимпийскими чемпионками, есть еще Майлинда Кельменди, выигравшая золотую награду в Рио-2016, плюс Лориана Кука, призер чемпионатов мира и Европы. Так вот, по сравнению с квартетом косоварок женского дзюдо в России просто не существует. Да еще в прошлом году бронзовый призер Кубка Европы Марьям Есеркеева попыталась покончить жизнь самоубийством, выбросившись из окна гостиницы. Одним словом, с женской сборной дзюдоисток пора разбираться.

Мы успешны там, где президентами международных федераций являются россияне



К уже имеющимся у России двум наградам в пулевой стрельбе наши спортсмены прибавили еще две награды. Серебро у Виталины Бацарашкиной и Артема Черноусова и бронза у Юлии Каримовой и Сергея Каменского. Любопытно, что в мини-команде в стрельбе из пневматического пистолета выступала еще и супруга Артема Черноусова — Маргарита Черноусова (Ломова), но с другим напарником — Антоном Аристарховым, и этот дуэт стал 15-м. Пока у нас все успехи в тире, ну а Зиля Батыршина на ските финишировала 15-й, не пробившись в финал, где стартовала Наталья Виноградова, замкнувшая шестерку сильнейших.

Юлия Каримова и Сергей Каменский. Фото: olympic.ru

К имеющимся двум наградам в фехтовании россиянки добавили национальный финал, в котором София Позднякова обыграла Софью Великую. Казалось бы, совсем недавно Великая проиграла такой же финал другой россиянке Яне Егорян, только это было уже Рио-2016. А начиналось все еще с Лондона, где 27-летняя на то время Великая уступила кореянке Ким Дже Ин. Три подряд проигранных финала Олимпиад, при том что Великая 8-кратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы. Семь раз она брала личное золото.



В мировом спорте был пример конькобежца Игоря Железовского, который шесть раз выигрывал чемпионаты мира и ни разу Олимпиаду. Есть пример канадских фигуристов Курта Браунинга, Джеффри Баттла, Брайана Орсера, Элвиса Стойко, Патрика Чана, которые 12 раз выигрывали золото чемпионатов мира и ни разу не побеждали на Олимпиадах. Победы стрелков с фехтовальщиками объединяют, как ни странно, личности двух президентов международных федераций Владимира Лисина и Алишера Усманова. Трудно сказать, насколько взаимосвязаны два этих факта, пока только констатация, анализировать будем уже после Олимпиады.

Гимнасты на высоте

Касаемо соревнований у мужчин, тут золото россиян выглядело ожидаемым. Начнем с того, что наша команда — действующий чемпион мира (Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный). Зато у соперников были ощутимые проблемы. Украина потеряла своего лидера Олега Верняева, дисквалифицированного из-за нарушения антидопинговых правил. Олег Степко ушел вначале в сборную Азербайджана, затем в команду России. Петр Пахнюк как раз вернулся из команды Азербайджана, но состав жовто-блакитных уже неконкурентоспособен. Суперзвезда мировой гимнастики Кохеи Утимура дотянул до домашней Олимпиады, но это уже совсем не тот Кохеи, бывший трехкратным олимпийским чемпионом. Азиатам, кстати, зачастую не везет с домашними соревнованиями. К примеру, Южная Корея выиграла право провести Олимпиаду в Пхенчхане, уже когда из спорта ушла звездная фигуристка Ким Ён А, а водный ЧМ-2018 они проводили без своего главного пловца Пак Те Хвана. Япония перед Токио-2020 рассчитывала и на Утимуру и на пловцов Косуке Хагино или Дайю Сето, но лишний год ожидания, видимо, подкосил легендарных спортсменов.

А вот наши дотянули до Олимпиады, причем до победной. Хотя 29-летние Аблязин и Белявский в сборной страны еще с казанской Универсиады-2013. Автор материала помнит, как Аблязин после победы в командном турнире рассказывал, что его в Деревне Универсиады гонял какой-то местный хозяйственник, перепутавший гимнаста с волонтером: «Ты кто? Почему рассиживаешься и не работаешь?»

Фото: olympic.ru

За год до Олимпиады в Рио вашему корреспонденту довелось побывать на пресс-конференции тренеров российской сборной по спортивной гимнастике, которая проходила в здании ОКР. Тогда тренеры с неким придыханием и завистью говорили о том, что гимнастика темнеет и в нее приходят афроамериканки, имея в виду скандально известную Симону Байлз. Выглядело это достаточно грустно, поскольку ранее наши относительные неудачи объяснялись нерадивостью организаторов, как в Сиэтле, где Светлане Хоркиной пришлось исполнять опорный прыжок на неготовом снаряде, или судейским произволом, как произошло с Алексеем Немовым в Афинах-2004. И вот в 2015-м на первый план вышел цвет кожи у соперников.

Байлз, казалось, была непобедима, и, возможно, она еще подтвердит свои чемпионские амбиции. Но пока 24-летняя спортсменка, у которой на счету четыре золотые олимпийские награды, дала слабину. На второй день командных соревнований ее заменила Джордан Чайлд, поскольку у Байлз диагностировали травму после опорного прыжка.

Оставшись без своего лидера, американки перестали быть серьезной силой для российского квартета Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой. Англичанки были более обеспокоены борьбой за третье место с итальянками и довольствовались бронзой. А почему не заладились дела у китаянок и японок, пусть разбирается какой-нибудь аналог азиатского «Реального времени».



Фото: olympic.ru