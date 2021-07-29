Как казанский художник Руслан Ибрагимов стал передвижником

Картины, мольберты, кисти, краски, автомобиль — и города

Завершился двухнедельный проект #передвиж казанского художника Руслана Ибрагимова, который устроил семь выставок в республике, просто проехавшись по городам Татарстана на автомобиле с картинами и мольбертами. Зачастую он показывал свои работы местным жителям на открытом воздухе. Может это пример для остальных? Подробнее о целях и значении проекта — в материале корреспондента «Реального времени».

«Были же передвижники, я тоже хочу таким быть!»

На террасе Национальной библиотеки Татарстана Руслан Ибрагимов накануне выставил свои картины. Это и работы в рамках серии «Минем Казан», которая также опубликована в виде открыток Татарским книжным издательством. А также новые, созданные во время путешествия полотна.



Весь день на площадке библиотеки Руслан опять рисовал новую картину, предварительно пригласив присоединиться к пленэру всех желающих. В 18.30 прошла презентация выставки совместно с проектом «Кайтам», посвященным людям, вернувшимся в Казань.

Ибрагимов родился в селе Малые Уруссу, но детство провел в Нефтеюганске, окончил новосибирскую художественную академию. А потом в какой-то момент загрузил в машину весь личный скарб и отправился в Татарстан. Чтобы выучить татарский язык, организовал разговорный клуб «Татарча әйт», где предмет осваивали через песни, сказки, пьесы и общение.



В клубе познакомился с будущей женой, журналисткой Зулейхой, и теперь в интервью, хотя и предлагаешь его вести на русском, Руслан автоматически переходит на татарский, а по-русски говорит с акцентом, которого не замечает. С деятельностью местных творческих союзов художник знаком слабо.

Также он придумал себе технику рисования акриловыми красками, которую назвал «брызгизм», — ее суть можно понять, взглянув на любую из картин. Особенно хорошо известны его серии «Надежда. Доверие. Спорт» и «Алга! Легенды спорта».

Елабуга. Источник instagram.com/rouslan_ibragimov

— Идея возникла у нас с братом — мы давно хотели проехаться по Татарстану, все посмотреть. И тут все сошлось, у меня появилась серия на национальную тему, а я вдруг решил: были же передвижники, я тоже хочу им быть, поеду по деревням! Конечно, получилось немного не так, — рассказывает Ибрагимов.

Сначала, говорит он, издательство предложило ему выпустить серию открыток на тему Казани. Ибрагимов дополнил различные пейзажи несколькими новыми работами, посвященными чаю, бэлишу, борьбе и одежде. Последнюю, к примеру, он в буквальном смысле спродюсировал: нашел эффектный национальный бренд, выпросил образцы, нашел девушку, вывел ее на Баумана к кафе, сфотографировал — а потом нарисовал.

— Открытки долго печатались, так что я решил проехаться с картинами с туром. Я пытался договариваться с городами заранее. Но я очень неорганизованный, так что зачастую писал нужным людям за 2-3 дня до приезда. Где не получилось — я просто выставлялся в любом пространстве. Выпросил у Министерства культуры мольберты.

«У меня был такой период, когда казалось, что я запутался, — размышляет автор. — Я нарисовал картины и подумал, что неправильно их сделал. У меня раньше все было минимально: три цвета, мало прикосновений к холсту. А здесь я намешал цветов, сделал слишком много слоев. Думал переписать, но потом решил, что с подобным перфекционизмом можно и не закончить это дело. А людям подобные работы зашли. Значит, что-то я поймал».

У офиса, в городище, на набережной

Сначала Ибрагимов оказался в Альметьевске на фестивале Karakuz, где поучаствовал в плэнере площадки «Печән базары», заодно нарисовав офис «Татнефти». После чего отправился в Набережные Челны, где выставлялся целых 3 дня в местной галерее, с которой был знаком, поскольку и раньше проводил здесь экспозиции. В Нижнекамске он разместился на набережной, где рисовал музей Ахсана Фатхутдинова, о котором, как честно признается, впервые узнал.

— Там было круто: куча туристов, постоянно курсируют пароходы. Фатхутдинов меня вдохновил, теперь я тоже решил придумать что-то на тему духов. В Елабуге мне не удалось с кем-то договориться, так что я выставил картины прямо в центре городища и без проблем проработал. Далее была Бугульма, где меня игнорировали прохожие, хотя мне было бы интересно обсудить это с ними.

Источник .instagram.com/rouslan_ibragimov

В Чистополе Ибрагимову сильно помогла местная мусульманская община. Завершилось путешествие в Булгарах.

— Думаю, на 20—30 процентов мне удалось это путешествие, несмотря на то что я плохо все планировал и рекламировал, — резюмирует художник. — Работа на улице меня сильно мобилизовала. Работа с большими форматами требовала серьезной концентрации, необходимо было быстро осознавать. А ведь еще за процессом и наблюдают люди: а получается ли. Я просто кайфовал, я теперь хочу в этой галерее, где я сейчас работаю, открыть двери, чтобы посетители приходили и смотрели, как я пишу.