Бизнес-аккаунт дня: сеть казанских бистро азиатской кухни

Спецпроект «Реального времени» о предпринимательских инициативах татарстанцев и рекомендациях SMM-специалистов. Часть 117-я

В Казани несколько десятков ресторанов азиатской кухни, а в апреле открылся 5-й филиал сети бистро ACA food. Бизнес-аккаунт этого кафе быстрого питания стал очередным участником спецпроекта «Реального времени», в рамках которого советы по ведению аккаунта в «Инстаграме» дают эксперты ведущих SММ-агентств Поволжья.

От суши до пиццы и пасты

Впервые в меню японцев суши пришли еще в VII веке, а в Россию — только в 80-х годах XX столетия, когда в Москве открылся первый японский ресторан, который был доступен лишь иностранцам и столичной элите. Теперь суши и роллы, конечно же, претерпев ряд изменений в ингредиентах, но в основе все же сохранив рис, нори и морепродукты, стали очень популярными и доступными всем.

Несколько лет назад в Казани была создана сеть кафе быстрого питания АСА-sushi, которая состоит из пяти заведений. Своим посетителям они предлагают большой выбор блюд азиатской кухни — супы, роллы, суши, салаты и прочие блюда японской и китайской кухонь. Но и любителей итальянских блюд здесь не обделят — есть пиццы с разнообразной начинкой, паста, десерты. Отведать все это можно в уютных кафе сети или заказать доставку.



Сегодня страницу казанской доставки роллов и пиццы АСА рассматривает команда Регины Фасхеевой и SMM-агентства Fragency. Свои советы дает SMM-менеджер Азат Сабиров.

За вдохновением — в Pinterest

Видно, что вы активно ведете страницу в Instagram, у вас уже есть определенный опыт. Публикации и Stories выходят регулярно, в описании профиля и Highlights указана вся необходимая для пользователя информация — это здорово.

Визуальное оформление. Советуем поработать над качеством фотографий. В соцсетях сегодня очень много контента с фотографиями еды, которые пользователь видит каждый день в большом количестве. Поэтому стоит подумать, как подать блюда аппетитнее и интереснее. Попробуйте для начала обратиться за вдохновением в Pinterest.

В дизайне тоже требуется обновление: черный фон и номер телефона — нерабочая схема для Instagram. Можно не отходить от минимализма, но делать более аккуратно. Номер телефона лучше дублировать в текст или переводить на кнопку — набирать кто-то с картинки вряд ли будет.

Контент. Вы обыгрываете инфоповоды, шутки и мемы, пишете тексты с юмором, стараетесь подавать информацию легко. Это актуально и подходит для целевой аудитории.

Остальной контент можно обыгрывать чуть интереснее опять же с точки зрения визуальной составляющей. Попробуйте делать анимации, подавать блюда в разных форматах, а не просто фотографией. Плюс сейчас появился новый инструмент в Instagram — Reels. Это ролики по 15, 30, иногда 60 секунд. Стоит попробовать зайти и туда — пока там нет особой конкуренции и легко получить просмотры.

Интерактив для вовлечения аудитории

Stories. У вас они активно выходят в разных форматах — это отлично. Попробуйте добавить интерактива, чтобы больше вовлечь аудиторию.

Продвижение. Здесь стоит попробовать все классические методы:

Сотрудничество с блогерами. С ними можно использовать лидогенерацию: продвигать уникальные промокоды и акции.

Таргетированная реклама. Ее стоит запускать на разные цели: как на продвижение аккаунта, так и на лидогенерацию.

Удачи!