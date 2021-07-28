Машкевич скандал в экономике вызвал случайно: он лишь повысил ЗП

Фото: Eurasian Resources Group

С 1 июля казахстанские работники предприятий, входящих в состав горнодобывающей корпорации Eurasian Resources Group, станут получать заработную плату выше прежней на 8—10%. Как говорит Александр Машкевич, это уже второе повышение для промышленников с начала года — в январе уровень вознаграждения за их трудовую деятельность вырос на 10,4 процента. Эти социально ориентированные действия и вызвали скандал, ведь среднегодовой прирост зарплаты сотрудников ERG составляет около 20%, что в 2,5 раза больше уровня инфляции в стране.

Компания ERG, в которой бизнесмен Александр Машкевич является председателем совета директоров — это одна из тех редких организаций в стране, где оплата труда меняется в зависимости от ценовых скачков на продукты и услуги. Очевидно, ее работникам уж точно не придется вкладывать инвестиции во вдруг резко подорожавшие картофель и/или морковь. Шутка. Однако в каждой шутке…

Почему металлургам ERG повысили зарплату

Во-первых, как сообщает Александр Машкевич, увеличение уровня оклада реализуется в компании регулярно, поскольку она работает по западным стандартам, когда экономические изменения в стране, несмотря на валютный скандал, непременно отражаются на оплате труда работников. Поэтому в первую очередь такие мероприятия — плановые. Однако столь быстро наступившее в июле второе повышение зарплаты за год (уже через 5 месяцев) обусловлено мировыми рыночными факторами.

Александр Машкевич как главный командир горнодобывающей корпорации Eurasian Resources Group рассказывает, как он и его сотрудники терпеливо выполняли производственные планы, в то время как пандемия коронавируса все больше и больше формировала в индустрии кризисное положение. Спрос на отечественные металлы резко снизился, цены, как следствие, упали, и промышленники страны оказались на грани не только материального, но и морального истощения. Но только не «евразийцы».

Компания ERG — это одна из тех редких организаций в Казахстане, где оплата труда меняется в зависимости от ценовых скачков на продукты и услуги

Топ-менеджмент компании и Александр Машкевич лично, несмотря на пандемические издержки, выполняли все социальные обязательства перед сотрудниками ERG, заботясь об их карьере в компании и, самое главное, здоровье. А скандал, вызванный сегодня обязательной вакцинацией населения страны, здесь не возникал вовсе: одних сотрудников отправили на удаленный формат работы, обеспечив их необходимым инвентарем, а с другими договорились об оплате ПЦР-тестов.

Так почему же повышение зарплаты, совокупный рост которой обгоняет уровень инфляции в стране на 250%, произошло столь быстро?

Александр Машкевич рассказывает, что на самом деле пересмотр уровня оклада работников был запланирован на январь 2022 года. Однако мировой рынок после ценового спада стал вдруг оживляться, и спрос на отечественные металлы вернулся вновь. Кроме того, социальный скандал, вызванный инфляцией в стране, также повлиял на решение совета директоров ERG, от лица которого Александр Машкевич приказал увеличить уровень заработной платы работников на полгода раньше.

Кто именно в ERG стал зарабатывать больше

Если вы заинтересовались работой в ERG, вам следует знать, кому и как в компании повысили заработную плату.

Как сообщает Александр Машкевич, первыми в очереди на увеличение оклада стояли работники непосредственно самого производства (что логично, ведь именно они составляют так называемое «кадровое ядро» компании), а также их помощники. Уже затем экономические изменения достигли инженеров, техников и администраторов.

Стоит отметить, что увеличение ЗП прошло дифференцированно и зависело от нескольких факторов. Александр Машкевич и директора совета учитывают острую дефицитность конкретной профессии (действительно, кому нужен кадровый скандал), а также общую «текучку» персонала и результаты аналитических исследований рынка труда.

И еще немного об инфляции

По сообщению главы Национального банка РК Ерболата Досаева на заседании правительства, официальный уровень инфляции в стране по итогам первого полугодия составил 7,9%. Причиной названа пандемия COVID-19, а также новые штаммы коронавируса.

Стоит отметить, что по поручению главы государства выделены дополнительные 200 млрд тенге на дорожную карту занятости (ДКЗ-2021), однако безработных в стране за I квартал по сравнению с прошлым годом стало только больше — их общая численность в конце марта составляла 451,3 тысячи человек.

Тем временем внеплановое повышение зарплаты на местах, как это сделал в июле Александр Машкевич, «обогнав» уровень инфляции Казахстана в 2,5 раза, очевидно, смягчило общую социальную напряженность для его сотрудников и их семей. Кроме того, это увеличение ЗП является по счету уже шестым с 2016 года.

Таким образом, совокупный годовой рост оклада сотрудников ERG, который инициировал Александр Машкевич, составляет в среднем около 20%.

А картошка и морковь тем временем до сих пор остаются (не)шуточным предметом казахстанских инвестиций…