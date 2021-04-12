Новости общества

10:49 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Соборную мечеть в Казани заложат в следующем году — рассматриваются три варианта местоположения

11:38, 12.04.2021 12
Соборную мечеть в Казани заложат в следующем году — рассматриваются три варианта местоположения
Фото: Роман Хасаев

Камень на месте строительства Соборной мечети будет заложен в следующем году, к 1110-летию принятия ислама, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на брифинге после окончания съезда ДУМ РТ.

По его словам, если бы даже это сделали в этом году, то к памятной дате ее все равно не успели бы построить.

Муфтий сказал, что окончательного решения, где она будет располагаться, еще не принято и все еще может поменяться. На данный момент рассматриваются три варианта: недалеко от центра семьи «Казан», рядом с парком «Кырлай» и около пескобазы в районе Петрушкина двора. Самигуллин отметил, что при выборе места для мечети будет учитываться мнение жителей.

Общество Татарстан
комментарии 12

комментарии

  • Анонимно 12 апр
    у центра семьи красивое место для мечети
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    Идите к Петрушкину двору, там хороший вид на Волгу!
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    надо облагораживать места в городе и вселять в них красоту и развитие, поэтому Петрушкин двор отличное место!
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    В районе речного порта на берегу Волги, чтобы видно было издалека.
    Только постройте в стиле казанской архитектуры , а не арабской , как принято сейчас. Пусть это будет центр мусульманской культуры с библиотекой и концертным конференц-залом.
    Ответить
    Анонимно 12 апр
    Хороший пример новая Мечеть Чамлыджа в Стамбуле, потрясающей красоты, помимо самой Мечети там есть конференц-залы, библиотеки и огромный поздземный паркинг, очень грамотно, удобно, красиво
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    до сих пор место не выбрано,получается
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    МашАллах, наконец-то
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    будут сносить ривьеру. Вот на её месте и построить мечеть.
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    Вместо Кырлая.
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    Лучше в реальную экономику вложите. Это не работает.
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    Рядом с кырлаем самое то.
    Ответить
  • Анонимно 12 апр
    С подобным можно не спешить, один раз отрежь и семь отмерь.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также
Live Начнется через pic Видеотрансляция Online-конференция с министром труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмирой Зариповой
Официальные партнеры

Спецпроекты

Рекомендуем