Соборную мечеть в Казани заложат в следующем году — рассматриваются три варианта местоположения
Камень на месте строительства Соборной мечети будет заложен в следующем году, к 1110-летию принятия ислама, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на брифинге после окончания съезда ДУМ РТ.
По его словам, если бы даже это сделали в этом году, то к памятной дате ее все равно не успели бы построить.
Муфтий сказал, что окончательного решения, где она будет располагаться, еще не принято и все еще может поменяться. На данный момент рассматриваются три варианта: недалеко от центра семьи «Казан», рядом с парком «Кырлай» и около пескобазы в районе Петрушкина двора. Самигуллин отметил, что при выборе места для мечети будет учитываться мнение жителей.Общество Татарстан
комментарии
Только постройте в стиле казанской архитектуры , а не арабской , как принято сейчас. Пусть это будет центр мусульманской культуры с библиотекой и концертным конференц-залом.