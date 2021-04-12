Соборную мечеть в Казани заложат в следующем году — рассматриваются три варианта местоположения

Фото: Роман Хасаев

Камень на месте строительства Соборной мечети будет заложен в следующем году, к 1110-летию принятия ислама, заявил муфтий Татарстана Камиль Самигуллин на брифинге после окончания съезда ДУМ РТ.

По его словам, если бы даже это сделали в этом году, то к памятной дате ее все равно не успели бы построить.

Муфтий сказал, что окончательного решения, где она будет располагаться, еще не принято и все еще может поменяться. На данный момент рассматриваются три варианта: недалеко от центра семьи «Казан», рядом с парком «Кырлай» и около пескобазы в районе Петрушкина двора. Самигуллин отметил, что при выборе места для мечети будет учитываться мнение жителей.