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Минниханова попросили построить в Казани соборную мечеть

19:45, 17.10.2018
Минниханова попросили построить в Казани соборную мечеть
Фото: tatarstan.ru

Президента Татарстана Рустама Минниханова попросили построить в Казани соборную мечеть. Соответствующая петиция появилась в сети.

«Обращаемся к Вам, к нашему многоуважаемому президенту, помочь со строительством большой Соборной мечети в центре Казани, чтобы все мусульмане города спокойно могли вместе выполнять обряды, предписанные Всевышним Аллахом», — говорится в петиции.

Автор отметил, что количество мусульман ежегодно растет и мечети переполнены.

«Людям даже приходится читать намаз на улице», — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Татарстане появится самая высокая соборная мечеть «Джамиг». Монолитные стены мечети начнут возводить в Набережных Челнах в 2019 году. При этом фундамент здания был построен еще в 2017 году, однако денег на продолжение строительства не оказалось, поэтому работы тогда приостановили.

ОбществоИнфраструктураКультура Татарстан
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