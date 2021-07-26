Полковника Габбазова из ОП «Горки» закрыли за драку в поликлинике МВД?

В Верховном суде РТ подсветили историю нарушения условий домашнего ареста экс-начальником казанского ОП «Горки»

Фото: Ирина Плотникова

Верховный суд Татарстана узаконил пересадку отставного полковника полиции Рафаэля Габбазова из-под домашнего ареста в СИЗО. По версии обвиняемого экс-начальника отдела полиции «Горки», причиной замены меры пресечения стал конфликт в служебной поликлинике МВД, в результате которого Габбазов сначала получил удар от действующего офицера УВД Казани, а потом из УВД во ФСИН ушло уведомление о нарушении потерпевшим меры пресечения. Детали скандала — в материале «Реального времени».

С кем сидит экс-глава ОП «Горки»



Под домашним арестом полковник Габбазов провел 2 года и 3 месяца — в апреле 2019-го эту меру пресечения задержанному по подозрению в коррупции избрал Советский суд Казани. В мае 2021-го ее продлевал уже Приволжский суд — подсудимому, которого обвиняют в пяти преступлениях:

покушение на получение взятки «за спокойную работу» кафе «Восточная кухня» (ООО «Березка») в 1 млн рублей через посредника

превышение полномочий при проведении обыска с изъятием всей бухгалтерии и алкоголя по делу о грабеже цепочки и привлечением кафе к административной ответственности

воспрепятствование предпринимательской деятельности владельца кафе Абдурахманжона Каримжанова с проведением ежедневных проверок

превышение полномочий с дачей незаконных указаний о звонках в «112» и объявлении в розыск авто Каримжанова

превышение полномочий с задержанием в 2017 году 17-летнего внука Каримжанова

Вину экс-начальник ОП «Горки» не признает. Рассмотрение его дела в суде тормозит неявка свидетелей — полицейских.

Габбазова обвиняют в покушении на получение взятки «за спокойную работу» кафе «Восточная кухня» (ООО «Березка») в 1 млн рублей

24 июня 2021 года председательствующий по делу судья Артем Никифоров постановил — заменить Габбазову домашний арест реальным, удовлетворив соответствующее представление начальника районного филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН по РТ. В представлении говорилось: подсудимый нарушил меру пресечения 8 июня 2021 года в поликлинике МВД по РТ, когда в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений общался с ранее знакомым гражданином Шигаповым. По условиям домашнего ареста Габбазов мог общаться лишь с адвокатом, следователем и родственниками по месту проживания.

Решение райсуда защита оспорила. Однако до рассмотрения жалобы Верховным судом РТ прошел месяц. По данным источников «Реального времени», этот срок бывший руководитель отдела полиции провел в одной камере с другими силовиками — осужденным к 10 годам колонии за получение взятки и мошенничество экс-начальником подразделения БОП Ильнаром Заляловым и обвиняемым во взятках рулевым двух колоний Татарстана Маликом Хуснетдиновым.

Полковник о побоях в служебной поликлинике

На заседании Верховного суда РТ подсудимый и его адвокат Владимир Гусев просили отменить решение Приволжского суда об изменении меры пресечения как незаконное и необоснованное. По мнению Рафаэля Габбазова, за два с лишним года он ни разу не нарушил условия домашнего ареста, и конфликт 8 июня стал возможен именно потому, что инспекторы ФСИН «уклонились от исполнения своих обязанностей».

По словам обвиняемого, 8 июня он обратился в уголовно-исполнительную инспекция района с просьбой «сопроводить его в поликлинику МВД для оказания медицинской помощи», но в ответ «получил указание курирующего инспектора» — сходить туда самостоятельно.

На заседании Верховного суда РТ подсудимый и его адвокат Владимир Гусев (на фото) просили отменить решение Приволжского суда об изменении меры пресечения как незаконное и необоснованное

«Во время нахождения в поликлинике, в фойе мной был встречен ранее знакомый мне по службе в МВД гражданин Шигапов, который пытался вступить со мной в диалог, — довел до суда свою версию событий Рафаэль Габбазов. — Мной были предприняты все меры для недопущения нарушения меры пресечения в виде домашнего ареста, в части запрета общаться со всеми, кроме определенного судом кругу лиц. Однако гражданином Шигаповым намеренно была спровоцирована конфликтная ситуация, в ходе которой он нанес мне удар и в результате я получил телесные повреждения».

Чтобы пресечь противоправные действия бывшего коллеги, Габбазов вызвал в служебную поликлинику наряд полиции и зафиксировал на месте, в кабинете хирурга полученные телесные повреждения. Какие именно — на заседании суда он озвучивать не стал. Зато сообщил — прибывший на место участковый собрал материал о хулиганских действиях гражданина Шигапова для привлечения его к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП РФ (побои). По возвращении домой Габбазов известил и уголовно-исполнительную инспекцию: «Ее сотрудники незамедлительно прибыли по месту моего содержания, собрали материал по произошедшему инциденту, сопроводили меня в травмпункт для медицинского освидетельствования полученных повреждений».

Габбазов подчеркивает — собственная проверка УФСИН никаких нарушений в его действиях не выявила. А с представлением в суд начальник филиала решил обратиться лишь после сигнала из УВД о том же самом конфликте и нарушении обвиняемым условий домашнего ареста. «Данный вывод инспекция сделала на основании письменного уведомления УВД, в котором на руководящей должности служит инициатор произошедшего 8 июня в поликлинике МВД конфликта», — указал суду арестованный. А еще отметил, если бы в тот день инспектор ФСИН сопровождал его в поликлинику — конфликт было бы кому пресечь.

Полковник полиции в отставке назвал «абстрактно-шаблонными» формулировки судебного акта о его возможности скрыться, оказать давление и уничтожить доказательства, а еще указал на некорректность ссылки на первое представление ФСИН о замене меры пресечения от 27 мая 2021-го, которое было отклонено райсудом в том же составе, поскольку «факты нарушений домашнего ареста установлены не были».

Габбазов подчеркивает — собственная проверка УФСИН никаких нарушений в его действиях не выявила

В свою защиту Габбахзов также отмечал — при последнем продлении домашнего ареста судья забыл указать в постановлении об ограничениях и запретах на общение ссылку на соответствующую норму права: «Получается де-юре 8 июня на меня данный запрет не распространялся».

Верховный суд РТ с доводами защиты не согласился и постановил — решение о пересадке Габбазова было законным.

Сколько заработал обвиняемый под домашним арестом

Имя и должность виновника конфликта, а также его причину Габбазов суду не называл. Согласно данным сайта УВД Казани, однофамилец инициатора конфликта занимает пост замначальника отдела по личному составу. В МВД Татарстана пока не ответили на вопрос «Реального времени» на вопрос — привлекался ли Шигапов к дисциплинарной либо административной ответственности за историю в служебной поликлинике.

По данным одного из источников «Реального времени», словесная перепалка между двумя офицерами была связана с другими судебными процессами. Так, в 2019-м экс-начальник ОП «Горки» смог повернуть уже запущенный механизм увольнения по порочащим основаниям в свою сторону — добился через суд, чтобы кадровики МВД рассмотрели его добровольный рапорт на увольнение, поданный через неделю после задержания. Кроме того, истец Габбазов смог отсудить у МВД Татарстана проценты за несвоевременную выплату денежного довольствия за время под домашним арестом и компенсацию морального вреда — всего 18,3 тысячи рублей.

К слову, всего за 8 месяцев домашнего ареста — с момента задержания и до официального увольнения — ведомство заплатило отстраненному сотруднику 199 тысяч рублей.

В тот же Приволжский райсуд Казани в ближайшее время будет направлено дело другого экс-начальника отдела полиции Казани. Алексея Ершова

Дело полковника Ершова ушло в суд

В тот же Приволжский райсуд Казани в ближайшее время будет направлено дело другого экс-начальника отдела полиции Казани. Алексея Ершова, полковника из ОП «Сафиуллина» (ранее — «Дальний») обвиняют в серии взяток за 2005-2015 годы на общую сумму свыше 20 млн рублей, его бывшего заместителя Ильназа Ситдикова — в посредничестве двум взяткам — всего на 460 тысяч рублей.

Расследованием этого дела при оперативном сопрвождении ФСБ занимались сотрудники 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Обвинение офицерам утверждал лично зампрокурора РТ Алексей Заика.

В деле свыше 15 томов. В ходе предварительного следствия Ершов вину не признавал, на финальном допросе воздержался от выражения своей позиции по предъявленному обвинению.

В отношении трех взяткодателей — двух владельцев автостоянок и хозяйки продуктовых магазинов — дела прекратили за деятельным раскаянием.