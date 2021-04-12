Экс-начальник ОП «Сафиуллина» требует свиданий со священником и нотариусом

На продлении ареста Алексея Ершова выяснилось — у СК есть вопросы о елках к зампрокурору района

Фото: Ирина Плотникова

Уже к лету Следком может завершить расследование дела о взятках под 20 млн рублей, в которых обвиняют офицеров казанской полиции Алексея Ершова и Ильназа Ситдикова. Как выяснило «Реальное время», сейчас в этом деле — 15 томов и недопрошенный свидетель в ранге зампрокурора района Казани. На вопрос о продлении ареста экс-начальник отдела полиции «Сафиуллина» заявил о незаконном обыске ФСБ в своей камере СИЗО и о запрете на свидания со священником.

Как прокурору передали «взятку» елками, а он за них заплатил



Под стражей бывший начальник отдела полиции Казани Алексей Ершов находится уже пять месяцев. На днях по ходатайству Следкома РТ его арест продлили до 8 июня. Не помогла пламенная речь обвиняемого на заседании Советского райсуда Казани. Претензии в получении взяток под 20 млн рублей в 2005—2020 годах, незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении полномочий и злоупотреблении ими он по-прежнему не признает. С 4 декабря 2020-го пребывает в отставке.

По делу Ершова работает следственная группа сотрудников второго отдела по особо важным делам Следкома по РТ. На заседании суда следователь Марат Хадеев обосновал необходимость продления ареста особой сложностью и многоэпизодностью дела, а также профессиональными связями и навыками фигуранта. По версии СК, на воле полковник сможет «эффективно противодействовать» следственным мероприятиям, «вступить в сговор с еще неустановленными участниками преступлений», а также «угрожать свидетелям, в частности, из числа своих бывших подчиненных».

Хадеев напомнил — Ершов успешно скрывался на протяжении трех недель, его даже объявляли в федеральный розыск.

Представитель СК сообщил суду, что в ближайшее время следствие планирует допросить работника прокуратуры одного из районов Казани «о происхождении елок, за которые были получены денежные средства, переданные в качестве взятки Ершову». Речь, по данным «Реального времени», идет о елках, которые в свое время вместо денежной взятки преподнес руководителям ОП «Сафиуллина» руководитель казанского ЧОП Алексей Желовицкий. По версии силовиков, по указке Ершова его заместитель Ильназ Ситдиков (ныне также обвиняемый во взятках и посредничестве) отвез елки знакомому заместителю прокурора района, а тот высадил их у себя на даче, но перед этим оплатил стоимость «дареных» елок.

По версии силовиков, елки по указке Ершова его заместитель Ильназ Ситдиков отвез знакомому заместителю прокурора района.

Также на заседании суда прозвучало, что до июня следователи намерены принять процессуальные решения по поводу лиц, признавшихся в даче взяток, предъявить окончательное обвинение Ершову и Ситдикову, а также представить им для ознакомления 15 томов уголовного дела.

«Оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется», — дала свое заключение помощник прокурора Советского района Лейсен Зиганшина.

СК и ФСБ продолжают поиск причастных

Обвиняемый Алексей Ершов забросал представителя СК вопросами относительно разницы в ходатайствах по мере пресечения для него и его бывшего заместителя: «Почему вы одного (Ситдикова) выпускаете, а второго продолжаете держать за решеткой?" Ответ на заседании не прозвучал. Зато после вопроса председательствующего судьи Юлии Конышевой выяснилось — сотрудники СК и ФСБ до сих пор продолжают мероприятия по установлению других причастных к коррупционному «крышеванию» бизнесменов.

Напомним, два месяца назад на итоговой коллегии Следкома по РТ глава ведомства Валерий Липский сообщал: экс-начальнику ОП «Сафиуллина» (бывший «Дальний») инкриминируют взятку в 18,4 млн рублей, передававшуюся на протяжении десяти лет «за непроведение проверочных мероприятий на автомобильных стоянках».

«После отказа [предпринимателя] дальше платить деньги, он потребовал передать ему во владение три автомобильных стоянки», поделился Липский и сообщил еще о двух взятках в 240 и 480 тысяч рублей от владельца другой стоянки, а также директора магазина.

О том, где скрывался Ершов и как именно его задержали, «Реальному времени» ранее рассказывал руководитель следственной группы по этому делу Раиль Самигуллин.

В рамках этого дела силовики проводили «точечные заходы» еще в двух отделах полиции Казани с выемкой документов и мобильных телефонов. Об этом, а также о том, где скрывался Ершов и как именно его задержали, «Реальному времени» ранее рассказывал руководитель следственной группы по этому делу Раиль Самигуллин. Напомним, ранее он занимался делом другого казанского полковника — Рафаэля Габбазова из ОП «Горки». Сейчас его судят по обвинению в покушении на взятку в 1 млн рублей и серию должностных преступлений.

Версия Ершова: «Врывается в камеру сотрудник ФСБ»

Адвокат обвиняемого Вячеслав Прокофьев заявил, что реальных оснований для продления самой суровой меры пресечения следствие не представило. А еще заявил — реальных следственных действий с его клиентом после ареста было два: предъявление обвинения и очная ставка в январе. Прокофьев попросил суд приобщить к материалам дела медицинские документы супруги Ершова, включая индивидуальную программу ее реабилитации после серии сложных операций.

— У него четырехлетний ребенок и жена-инвалид, которая не работает, которой необходима реабилитация, как социальная, так и медицинская. Но супруг — под стражей. Ребенка оставить не с кем. Родителей у Ершова и его супруги нет, — пояснил защитник.

Также адвокат Прокофьев выразил сомнение в возможностях его клиента оказать какое-либо давление на последнего недопрошенного свидетеля по делу — зампрокурора района.

Сам экс-начальник отдела полиции в прениях и заключительном слове успел выдвинуть ряд обвинений, начал с бывшего заместителя:

— Я так понимаю, суть содержания меня под стражей — возможность окончательно раздавить, чтобы я сломался как Ситдиков — пошел и кого-нибудь оболгал или себя оболгал. Но я не могу этого сделать.... Ситдиков отпущен из-под стражи потому, что оболгал меня — дал такие показания, какие нужны следствию...

Адвокат Прокофьев выразил сомнение в возможностях его клиента оказать какое-либо давление на последнего недопрошенного свидетеля по делу — зампрокурора района.

Далее Алексей Ершов сообщил, что в отношении его проводятся некие ОРМ без санкции суда и следствия: «ко мне 18 марта врывается в камеру предварительного заключения сотрудник ФСБ, вышвыривает меня из камеры, проводит обысковые мероприятия, не имея на руках постановления о проведении обыска, не составляя каких-либо актов... Изымает мою личную переписку с супругой, которая велась по установленному ФЗ-103 («О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых», — прим. ред.)".

По мнению полковника в отставке, изъятие переписки с женой, полученной в электронном виде и проверенной соответствующими службами, нарушает его конституционные права. С его слов, чекиста интересовали и его рабочие записи, сделанные совместно с адвокатом планы защиты по уголовному делу. Соответствующие жалобы в военный отдел СКР, прокуратуру РТ и Следком по РТ уже направлены, но проверка по ним пока не начиналась, сообщил Ершов в суде.

А священника и нотариуса не пускают?

На заседании обвиняемый в коррупции просил заменить ему реальный арест домашним.

— Я считаю, что это не мера пресечения, а мера вымогательства, принуждения и шантажа! Натуральная мера шантажа! — прошелся он по ходатайству СК. — Даже будучи не под арестом, я за две недели не связался ни с одним свидетелем, не пытался изменить ход следствия. Потому что изначально был уверен, что это дело сфабриковано.

Далее Алексей Ершов рассказал, что в СИЗО лишен возможности исповедовать православие. «Раньше каждую неделю ходил на службу в церковь. Здесь попросил у следствия разрешение на свидания со священником — не разрешили», сообщил он.

Алексей Ершов рассказал, что в СИЗО лишен возможности исповедовать православие.

Такой же отказ, с его слов, был получен по ходатайству о свидании с нотариусом — для оформления доверенности для супруги на получение пенсии за мужа. «Поскольку ее пенсия 12 тысяч, на ней малолетний ребенок, нужно оплачивать услуги адвоката и передачи мне собирать», — объяснил суду полковник. Эти факты он расценил как давление. К таковым отнес и содержание в отдельной камере СИЗО на протяжении полутора месяцев, где «больше 18 градусов тепла температура не поднималась», спать приходилось в верхней одежде. После обращения жены Ершова к Уполномоченному по правам человека в РТ в камере арестованного потеплело...

Отдельно остановился Ершов на здоровье супруги. Сказал, что борьбу с раком они ведут с 2018 года, за это время жене удалили ряд жизненно важных органов — сложнейшие операции проводились за границей. «Сейчас она весит 35 килограммов, фактически не может даже ребенка на руки взять. Ей необходимо пройти программу реабилитации после операций. К сожалению, это тоже не является важным основанием для нашего следствия», — рассказал полковник.

По данным защиты, реабилитацию жена Ершова должна была пройти в период с декабря 2020-го по июнь 2021-го. Из-за ареста мужа не приступила к реабилитации до сих пор.

В финале своей речи полковник напомнил, что в органах он отслужил 23 года, за плечами — награды главы МВД и первое место в городском рейтинге ОП «Сафиуллина» («отдела, который после 2011 года долгое время не мог встать на ноги»).

Яркая речь обвиняемого не перевесила доводы следствия и прокуратуры — Алексею Ершову продлили арест до 8 июня.

По данным «Реального времени», доводы фигуранта насчет свиданий со священником и нотариусом уже проверены руководством Следкома по РТ. И Ершову направлен ответ, что встречи с этими лицами регламентируются правилами внутреннего распорядка СИЗО, а следователь вправе давать или не давать свидания лишь родственникам.