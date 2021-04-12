Экс-начальник ОП «Сафиуллина» требует свиданий со священником и нотариусом
На продлении ареста Алексея Ершова выяснилось — у СК есть вопросы о елках к зампрокурору района
Уже к лету Следком может завершить расследование дела о взятках под 20 млн рублей, в которых обвиняют офицеров казанской полиции Алексея Ершова и Ильназа Ситдикова. Как выяснило «Реальное время», сейчас в этом деле — 15 томов и недопрошенный свидетель в ранге зампрокурора района Казани. На вопрос о продлении ареста экс-начальник отдела полиции «Сафиуллина» заявил о незаконном обыске ФСБ в своей камере СИЗО и о запрете на свидания со священником.
Как прокурору передали «взятку» елками, а он за них заплатил
Под стражей бывший начальник отдела полиции Казани Алексей Ершов находится уже пять месяцев. На днях по ходатайству Следкома РТ его арест продлили до 8 июня. Не помогла пламенная речь обвиняемого на заседании Советского райсуда Казани. Претензии в получении взяток под 20 млн рублей в 2005—2020 годах, незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении полномочий и злоупотреблении ими он по-прежнему не признает. С 4 декабря 2020-го пребывает в отставке.
По делу Ершова работает следственная группа сотрудников второго отдела по особо важным делам Следкома по РТ. На заседании суда следователь Марат Хадеев обосновал необходимость продления ареста особой сложностью и многоэпизодностью дела, а также профессиональными связями и навыками фигуранта. По версии СК, на воле полковник сможет «эффективно противодействовать» следственным мероприятиям, «вступить в сговор с еще неустановленными участниками преступлений», а также «угрожать свидетелям, в частности, из числа своих бывших подчиненных».
Хадеев напомнил — Ершов успешно скрывался на протяжении трех недель, его даже объявляли в федеральный розыск.
Представитель СК сообщил суду, что в ближайшее время следствие планирует допросить работника прокуратуры одного из районов Казани «о происхождении елок, за которые были получены денежные средства, переданные в качестве взятки Ершову». Речь, по данным «Реального времени», идет о елках, которые в свое время вместо денежной взятки преподнес руководителям ОП «Сафиуллина» руководитель казанского ЧОП Алексей Желовицкий. По версии силовиков, по указке Ершова его заместитель Ильназ Ситдиков (ныне также обвиняемый во взятках и посредничестве) отвез елки знакомому заместителю прокурора района, а тот высадил их у себя на даче, но перед этим оплатил стоимость «дареных» елок.
Также на заседании суда прозвучало, что до июня следователи намерены принять процессуальные решения по поводу лиц, признавшихся в даче взяток, предъявить окончательное обвинение Ершову и Ситдикову, а также представить им для ознакомления 15 томов уголовного дела.
«Оснований для избрания более мягкой меры пресечения не имеется», — дала свое заключение помощник прокурора Советского района Лейсен Зиганшина.
СК и ФСБ продолжают поиск причастных
Обвиняемый Алексей Ершов забросал представителя СК вопросами относительно разницы в ходатайствах по мере пресечения для него и его бывшего заместителя: «Почему вы одного (Ситдикова) выпускаете, а второго продолжаете держать за решеткой?" Ответ на заседании не прозвучал. Зато после вопроса председательствующего судьи Юлии Конышевой выяснилось — сотрудники СК и ФСБ до сих пор продолжают мероприятия по установлению других причастных к коррупционному «крышеванию» бизнесменов.
Напомним, два месяца назад на итоговой коллегии Следкома по РТ глава ведомства Валерий Липский сообщал: экс-начальнику ОП «Сафиуллина» (бывший «Дальний») инкриминируют взятку в 18,4 млн рублей, передававшуюся на протяжении десяти лет «за непроведение проверочных мероприятий на автомобильных стоянках».
«После отказа [предпринимателя] дальше платить деньги, он потребовал передать ему во владение три автомобильных стоянки», поделился Липский и сообщил еще о двух взятках в 240 и 480 тысяч рублей от владельца другой стоянки, а также директора магазина.
В рамках этого дела силовики проводили «точечные заходы» еще в двух отделах полиции Казани с выемкой документов и мобильных телефонов. Об этом, а также о том, где скрывался Ершов и как именно его задержали, «Реальному времени» ранее рассказывал руководитель следственной группы по этому делу Раиль Самигуллин. Напомним, ранее он занимался делом другого казанского полковника — Рафаэля Габбазова из ОП «Горки». Сейчас его судят по обвинению в покушении на взятку в 1 млн рублей и серию должностных преступлений.
Версия Ершова: «Врывается в камеру сотрудник ФСБ»
Адвокат обвиняемого Вячеслав Прокофьев заявил, что реальных оснований для продления самой суровой меры пресечения следствие не представило. А еще заявил — реальных следственных действий с его клиентом после ареста было два: предъявление обвинения и очная ставка в январе. Прокофьев попросил суд приобщить к материалам дела медицинские документы супруги Ершова, включая индивидуальную программу ее реабилитации после серии сложных операций.
— У него четырехлетний ребенок и жена-инвалид, которая не работает, которой необходима реабилитация, как социальная, так и медицинская. Но супруг — под стражей. Ребенка оставить не с кем. Родителей у Ершова и его супруги нет, — пояснил защитник.
Также адвокат Прокофьев выразил сомнение в возможностях его клиента оказать какое-либо давление на последнего недопрошенного свидетеля по делу — зампрокурора района.
Сам экс-начальник отдела полиции в прениях и заключительном слове успел выдвинуть ряд обвинений, начал с бывшего заместителя:
— Я так понимаю, суть содержания меня под стражей — возможность окончательно раздавить, чтобы я сломался как Ситдиков — пошел и кого-нибудь оболгал или себя оболгал. Но я не могу этого сделать.... Ситдиков отпущен из-под стражи потому, что оболгал меня — дал такие показания, какие нужны следствию...
Далее Алексей Ершов сообщил, что в отношении его проводятся некие ОРМ без санкции суда и следствия: «ко мне 18 марта врывается в камеру предварительного заключения сотрудник ФСБ, вышвыривает меня из камеры, проводит обысковые мероприятия, не имея на руках постановления о проведении обыска, не составляя каких-либо актов... Изымает мою личную переписку с супругой, которая велась по установленному ФЗ-103 («О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых», — прим. ред.)".
По мнению полковника в отставке, изъятие переписки с женой, полученной в электронном виде и проверенной соответствующими службами, нарушает его конституционные права. С его слов, чекиста интересовали и его рабочие записи, сделанные совместно с адвокатом планы защиты по уголовному делу. Соответствующие жалобы в военный отдел СКР, прокуратуру РТ и Следком по РТ уже направлены, но проверка по ним пока не начиналась, сообщил Ершов в суде.
А священника и нотариуса не пускают?
На заседании обвиняемый в коррупции просил заменить ему реальный арест домашним.
— Я считаю, что это не мера пресечения, а мера вымогательства, принуждения и шантажа! Натуральная мера шантажа! — прошелся он по ходатайству СК. — Даже будучи не под арестом, я за две недели не связался ни с одним свидетелем, не пытался изменить ход следствия. Потому что изначально был уверен, что это дело сфабриковано.
Далее Алексей Ершов рассказал, что в СИЗО лишен возможности исповедовать православие. «Раньше каждую неделю ходил на службу в церковь. Здесь попросил у следствия разрешение на свидания со священником — не разрешили», сообщил он.
Такой же отказ, с его слов, был получен по ходатайству о свидании с нотариусом — для оформления доверенности для супруги на получение пенсии за мужа. «Поскольку ее пенсия 12 тысяч, на ней малолетний ребенок, нужно оплачивать услуги адвоката и передачи мне собирать», — объяснил суду полковник. Эти факты он расценил как давление. К таковым отнес и содержание в отдельной камере СИЗО на протяжении полутора месяцев, где «больше 18 градусов тепла температура не поднималась», спать приходилось в верхней одежде. После обращения жены Ершова к Уполномоченному по правам человека в РТ в камере арестованного потеплело...
Отдельно остановился Ершов на здоровье супруги. Сказал, что борьбу с раком они ведут с 2018 года, за это время жене удалили ряд жизненно важных органов — сложнейшие операции проводились за границей. «Сейчас она весит 35 килограммов, фактически не может даже ребенка на руки взять. Ей необходимо пройти программу реабилитации после операций. К сожалению, это тоже не является важным основанием для нашего следствия», — рассказал полковник.
По данным защиты, реабилитацию жена Ершова должна была пройти в период с декабря 2020-го по июнь 2021-го. Из-за ареста мужа не приступила к реабилитации до сих пор.
В финале своей речи полковник напомнил, что в органах он отслужил 23 года, за плечами — награды главы МВД и первое место в городском рейтинге ОП «Сафиуллина» («отдела, который после 2011 года долгое время не мог встать на ноги»).
Яркая речь обвиняемого не перевесила доводы следствия и прокуратуры — Алексею Ершову продлили арест до 8 июня.
По данным «Реального времени», доводы фигуранта насчет свиданий со священником и нотариусом уже проверены руководством Следкома по РТ. И Ершову направлен ответ, что встречи с этими лицами регламентируются правилами внутреннего распорядка СИЗО, а следователь вправе давать или не давать свидания лишь родственникам.
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