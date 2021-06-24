В Казани полковнику МВД Габбазову заменили домашний арест реальным

Фото: "Реальное время" (Габбазов и Гарифуллин на старте процесса)

Сегодня Приволжский райсуд Казани ужесточил меру пресечения подсудимому экс-начальнику казанского отдела полиции «Горки» Рафаэлю Габбазову. Как выяснило «Реальное время», соответствующее ходатайство было заявлено инспекторами ФСИН, которые обвинили полковника в нарушении условий домашнего ареста.



По данным источников «Реального времени», одним из таких нарушений стала прогулка в неурочное время, а другим — некий конфликт в ведомственной поликлинике. Председательствующий по делу судья ходатайство удовлетворил. Габбазова взяли под стражу.

В УФСИН по РТ комментировать ходатайство не стали. Адвокат подсудимого Владимир Гусев в свою очередь заявил, что решение о замене меры пресечения будет обжаловано.

Напомним, полковника Габбазова обвиняют в превышениях полномочий, покушении на получение взятки в 1 млн рублей и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Вину он не признает. Посредником в истории со взяткой сотрудники СК считают бывшего руководителя «Татрыбхоза» Хайдара Гарифуллина.

Потерпевшими по делу признаны владелец кафе «Восточная кухня» и его внук. На судебном допросе предприниматель рассказал о полицейском беспределе.