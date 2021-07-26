Сплит акций NVIDIA: что ожидать инвесторам

С прошлой недели акции одного из крупнейших мировых разработчиков чипов NVIDIA начали торговаться стоимостью в четыре раза меньше, так как произошло их дробление с коэффициентом четыре к одному. Эта процедура называется сплит и в целом для частных инвесторов это хорошо — акции станут доступнее считают эксперты. Колумнист «Реального времени», экономист с многолетним банковским опытом Артур Сафиулин предлагает разобрать причины сплита и возможные последствия такого шага компании.

Дробление акций (теория)



О дроблении и сроках компания сообщила еще в конце мая. Была установлена дата, на которую нужно было числиться владельцем акций компании, чтобы получить дополнительные три акции к каждой имеющейся — 21 июня.

Это достаточно часто применяемая процедура в практике биржевого оборота, к которой прибегают компании различного размера, вплоть до глобальных корпораций (Apple и Tesla провели дробление своих акций в 2020 году. Для Apple это уже пятое по счету дробление). Stock split (дробление бумаг) — увеличение количества ценных бумаг компании-эмитента, обращающихся на рынке, путем снижения их стоимости при неизменной капитализации.

Любая компания заинтересована в притоке дополнительных средств, но когда акция становится слишком дорогой, большое количество потенциальных инвесторов оказываются отрезанными от приобретения. Поэтому компания делит возросшую цену своих акций на определенный коэффициент. Как следствие, число бумаг увеличивается, а их сократившаяся стоимость становится более привлекательной для частного инвестора.

Потребность в проведении дробления наступает на двух этапах развития компании:

В самом начале деятельности, в качестве альтернативы банковскому кредитованию, компания выпускает акции для изначальных владельцев по очень высокой цене. Потом, из-за необходимости привлечения дополнительного финансирования, компании необходимо выпустить дополнительные акции, которые будут торговаться на бирже. Для первичного размещения акций (IPO) применяется дробление;

На более поздних этапах развития, когда бизнес компании постоянно растет, стоимость ее акций тоже постоянно увеличивается, проводится дробление для повышения привлекательности и доступности акций для более широкой аудитории инвесторов.

В результате дробления капитализация (суммарная стоимость всех бумаг компании, рассчитанная на основе текущей биржевой цены) остается неизменной, количество бумаг увеличивается на определенный коэффициент, и в такой же пропорции снижается и их стоимость. Ваши вложения остаются на том же уровне, просто больше акций в портфеле.

Дробление акций NVIDIA

Цена акции до сплита составляла 751,19 долларов за штуку (на момент закрытия рынка 19.07.21). Основной причиной проведения дробления было желание сделать акции более доступными для широкой массы инвесторов, включая сотрудников компании. Помимо этого, новая цена акций не сильно выбивается на фоне других эмитентов, входящих в индекс Dow Jones (больше психологический момент). В нашем модельном портфеле (здесь ссылка на обзор) есть одна акция компании, значит на 20 июля у нас было уже четыре акции по цене 187,79 доллара за штуку. Надо отметить, что на момент закрытия рынка 23.07.2021 цена акции составляла 195,58 доллара, что дает рост в 4,14%.

Учитывая дороговизну акций до этого, перекладывание в них средств требовало продажу большого количества бумаг других эмитентов, что неудобно. Теперь это гораздо легче. Учитывая, что акции компании очень неплохо росли в последнее время, то самое время докупить ее акции нам в портфель.

Давайте разберемся, почему растет цена акций NVIDIA, ведь сама процедура дробления не несет в себе роста, это чисто технический момент, причем затратный для эмитента (процедура стоит денег).

NVIDIA набрала неплохой ход в своем бизнесе. Фиксируется высокий спрос на чипы и видеокарты со стороны игровиков, криптомайнеров, дата центров. Текущая нехватка чипов на рынке существенно повысила цены на них. Имеет свой эффект и пандемия — люди больше сидят дом, возрос спрос на видеоигры. Необходимо отметить, что только небольшая часть карт идет для майнинга, только те, которые не подходят по спецификации для видеоигр. В планах компании выпустить новое поколение графических карт и процессоров в 2022 году, плюс супер-процессор Grace CPU для использования в составе дата-центров в 2023 году. Этот процессор — первый такого рода от компании, основан на архитектуре ARM и способен обеспечить производительность до 10 раз превышающую возможности текущих самых быстрых серверов, рассчитанных на решение самых сложных задач с ИИ-вычислениями. NVIDIA приобрела лидера рынка — компанию Arm Holdings (Великобритания), этот совместный проект способен дать дополнительный толчок росту выручки компании.

Компания показала очень хорошие результаты первого квартала 2021 года (вышла отчетность), лучше, чем ожидалось — выручка выросла на 84% по отношению к результату того же периода прошлого года, до 5,66 млрд долларов. Удвоилась выручка от видеокарт до 2,7 млрд долларов, выручка от дата-центров выросла на 79%, до 2,05 млрд долларов. По итогам второго квартала, компания ожидает выручку на уровне 6,3 млрд долларов. Квартальный отчет выйдет 18 августа, будет интересно посмотреть эффект на выручку от введенного запрета на майнинг в Китае и увидеть прогнозы компании на вторую половину года в части спроса на продукцию для дата-центров. Вообще, если судить по публикациям на сайте компании (в секции для инвесторов), то NVIDIA предоставляет свои продукты уже во многих сферах: видеоигры, беспилотные автомобили, кибербезопасность, медицина, разговорный AI (один из основных типов технологии искусственного интеллекта, позволяющих «машине» разговаривать с человеком на естественном языке).

В заключение хотелось бы отметить, что дробление (сплит) акций было осуществлено менеджментом в очень подходящий момент — компания, скажем так, мчит на всех парах вверх и акции по 800 долларов были уже тяжеловаты для частных инвесторов. Даже в наш модельный портфель хотелось бы включить акции Amazon, например, но они стоят 3 654 доллара за штуку и вместе с Alphabet (Google) весь наш портфель состоял бы из двух акций. Не удивительно, что рынок ждет сплитов от Amazon и Alphabet, которые, впрочем, не спешат это делать.

Теперь, когда акции стали доступнее для покупки и, учитывая сильные фундаментальные показатели бизнеса, рост котировок, на мой взгляд, продолжится с большей скоростью, чем раньше. Очень хороший эмитент, с правильным менеджментом, солидными продуктами и понятной стратегией будущего развития. Будет интересно понаблюдать за ним дальше.

Артур Сафиулин