Время — деньги: три истории о том, как накопить на мечту

В современном мире время летит с поразительной быстротой. Бывает, что мы не замечаем, как прошла неделя, другая, месяц… А ведь хочется выжимать максимум из каждого дня в эмоциональном, физическом и материальном плане. И порой, это проще, чем кажется. Например, если в пару кликов завести себе накопительный счет, то деньги будут автоматически прирастать процентами каждый месяц, тем самым приближая исполнение желаний своего владельца. Как это случилось в трех совершенно разных историях казанцев.

Римские каникулы

Наталья в этом году завершила обучение в магистратуре. Еще на первом курсе она представляла, как отметит получение диплома поездкой в Италию. Даже традицию завела — откладывать по 15% от стипендии «на билет в Колизей» и полтора года учила итальянский. Пройтись по извилистым улочкам Рима, поплавать на гондоле по каналам Венеции — заветная мечта девушки, которой пока не суждено сбыться. Из-за пандемии Италия закрыта для въезда российских туристов, и это остается принять как факт.

Наталья накопила сумму, которой вполне достаточно на билеты, проживание в хостеле, визы, страховки и прочие документы, но потратить ее по назначению сейчас не может. Есть, конечно, вариант полететь в страну, границы с которой сейчас уже открыты. Ту же Турцию, например. Как-никак Стамбул — это второй Рим. Но с кем там говорить по-итальянски?

Нет, магистр экономики останется верна себе и будет ждать встречи с Италией. А чтобы случайно не потратить сбережения на спонтанные покупки, она решила открыть накопительный счет. Самым выгодным оказалось предложение от Альфа-Банка, позволяющее не только сохранить, но и заметно приумножить средства. Пара минут на скачивание банковского приложения, еще столько же — на открытие Альфа-Счета онлайн и все — через месяц сумма Наташи увеличится на 7%. «Куплю на эти проценты сувениры и бутылочку марочного вина» — решила туристка.



Плюсы бархатного сезона

Евгений тоже собирается в отпуск. В отличие от Натальи, он знает, когда ему собирать чемоданы. Мужчина полетит в Крым и будет нежиться на песочном пляже в разгар бархатного сезона.

Ожидать своей очереди, пока коллеги один за другим берут отпуска летом, немного утомительно. Но это единственный минус, в то время как плюсов хоть отбавляй. Во-первых, под конец сезона щадящее солнце и воздух уже не раскаленный, что крайне важно при серьезных проблемах с сердцем как у нашего героя. Во-вторых, гарантирована тишина в самолете, на пляжах и при осмотре достопримечательностей — у малышей и школьников уже начнется учебный год. И, что немаловажно, гостиницы будут заметно свободнее, а авиабилеты станут дешевле как минимум на треть. Наш бывалый турист знает, что нужно только дождаться конца августа и пару дней покараулить бюджетные варианты.

А еще он понимает, что деньги должны работать, поэтому обратился в отделение банка и перевел накопленную сумму на Альфа-Счет. Ежемесячный прирост в 6-7% явно не будет лишним: в начале сентября в Бахчисарае можно будет отведать вкуснейшие фрукты. Кстати, расплатившись за них Альфа-Картой Альфа-Банка, можно продолжить копить — при совершении покупок всего от 10 тысяч рублей клиент получает до 6% годовых.

Пополнение в семье и на счете

В семье Руслана и Карины в начале ноября планируется пополнение. Будущая мама недавно получила декретные выплаты, часть из которых пойдет на покупку коляски, кроватки, радио-няни и самой милой одежды для малышки. Но это только после роддома, ведь покупать заранее — плохая примета.

Остальную часть (примерно 100 тысяч рублей) тоже тратить пока рано. С рождением дочки семья получит право на материнский капитал. И эти деньги, прибавленные к государственной субсидии, станут первоначальным взносом за их новую квартиру.

Руслан — давний клиент Альфа-Банка, но накопительным финансовым инструментом решил воспользоваться впервые, узнав, что с июля можно открыть Альфа-Счет, условия которого намного выгоднее, чем у классических срочных вкладов. То, что снятие и пополнение денежных средств происходит без потери процентов, нет ограничений по минимальным суммам довложений и остатка — для молодой семьи просто находка. Они смогут пополнять счет и снимать произвольные суммы, при этом сохраняя право на ежемесячные начисления под 7% годовых.

К моменту осмотра будущей квартиры и внесения первоначального взноса сумма увеличится на пару десятков тысяч. «А что, если купить на эти деньги веселые детские обои?», — советуется с мужем Карина.

Истории и мечты у героев разные, а решение в каждом случае одно и то же. Открыв Альфа-Счет (или даже несколько таких счетов под разные цели) можно копить легко и выгодно.

«Наш банк заботится, чтобы деньги клиента работали и приносили максимальную прибыль своему владельцу. Поэтому мы предлагаем прозрачные и наиболее выгодные условия накопительных счетов. Следуя несложным правилам и ни в чем себе не отказывая, можно получать ощутимый пассивный доход», — отметил директор розничного бизнеса Альфа-Банка в Республике Татарстан Альберт Кильдеев.

АО «Альфа-Банк»



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