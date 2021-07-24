Опрос предпринимателей: штрафуете ли вы своих сотрудников?

Штрафы важны для бизнес-процессов, когда речь идет о технике безопасности, качестве выполненных работ. В нашей компании штрафуют редко: одного человека по одному-два раза в год. Мы не штрафуем за каждую провинность. Если есть штрафы, то должны быть и поощрения. Если я хочу сотрудника наказать, значит, и премию ему надо платить, чтобы у него был интерес соблюдать эти правила. Кнут и пряник должны быть в балансе.

Можно использовать и не денежные штрафы, а так называемые условные. Например, когда после трех устных предупреждений или трех объяснительных записок следует увольнение. Но запугиванием на человека повлиять невозможно, проще действовать добрым словом.