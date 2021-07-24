Опрос предпринимателей: штрафуете ли вы своих сотрудников?
По ТК, в России запрещены штрафы для работников. Но часто бизнесмены вводят на своих предприятиях свои правила. Каждый третий россиянин, согласно опросу сервиса «Работа.ру», сталкивался на работе с денежными штрафами. Предприниматели рассказали «Реальному времени», что штрафы — действенная мера, когда речь идет о технике безопасности и курении на рабочем месте. Подробнее — в субботнем задачнике «Реального времени».
Каждый третий россиянин сталкивался на работе с денежными штрафами. Сотрудников наказывают за опоздания, нарушение техники безопасности, за недостачу... Некоторые участники опроса сообщили, что на работе их штрафуют даже за несоблюдение дресс-кода. Действует ли на вашей работе система штрафов? Если нет, то за что бы вы ее ввели? Как можно повлиять на сотрудника, не прибегая к штрафам?
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Ефим Климов генеральный директор компании «Эттон»
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В нашей компании нет системы штрафов, как и в целом в IT-отрасли. Вместо этого — система поощрений. При огромном дефиците кадров компании борются за сотрудников и пытаются быть привлекательными для соискателей, поэтому о штрафах тут не идет речь. Я понимаю, что на режимных предприятиях, где есть вопросы безопасности, политика штрафов должна быть. Человек должен вовремя прийти, он не может опоздать и оставить свой участок без присмотра. А мы в IT идем навстречу сотрудникам, устанавливая гибкие графики.
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Булат Кадиров директор ООО «Премиум Сервис»
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Штрафы важны для бизнес-процессов, когда речь идет о технике безопасности, качестве выполненных работ. В нашей компании штрафуют редко: одного человека по одному-два раза в год. Мы не штрафуем за каждую провинность. Если есть штрафы, то должны быть и поощрения. Если я хочу сотрудника наказать, значит, и премию ему надо платить, чтобы у него был интерес соблюдать эти правила. Кнут и пряник должны быть в балансе.
Можно использовать и не денежные штрафы, а так называемые условные. Например, когда после трех устных предупреждений или трех объяснительных записок следует увольнение. Но запугиванием на человека повлиять невозможно, проще действовать добрым словом.
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Ирек Галиев генеральный директор компании «Жар Свежар»
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В одной компании у нас существует система штрафов, но они незначительные. Сотрудники выполняют много мелкой операционной деятельности, которую надо контролировать. И мы делали это с помощью штрафов. Сейчас применяем премиальный формат. Если к работе нет замечаний, то сотрудник получает премию.
А если ты набрал определенное количество штрафных баллов, то речь идет о потере рабочего места. Мы мало кого увольняем, но исходим из того, чтобы человек боялся потерять рабочее место. Штрафы работали вчера — сегодня они уже не работают.
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Ринат Гарипов генеральный директор архитектурно строительной компании Space for Soul/Architects
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Мы пытались ввести систему штрафов, но в итоге она так и не заработала. Пробовали штрафовать за опоздания, но заметили, что опаздывающие ребята задерживались после работы. Обычно тех, кто опаздывает, но уходит с работы вовремя, мы увольняем. Понимаем, что человеку «все равно» на коллектив и штрафами его не замотивируешь. Он и дальше будет опаздывать. Начинали штрафовать — и люди долго не задерживались.
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Дмитрий Червяков генеральный директор ООО «ТестПродукт»
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У нас есть система штрафов за опоздание, за выполнение работ без подписания договора с клиентом. Дресс-код у нас демократичный: в шортах и ободранных джинсах не ходят, потому что в офисе иногда бывают клиенты.
Наша система штрафов себя оправдывает. Опоздания по договоренности можно отработать после окончания рабочего дня. Подписание договоров — обязательный пункт для выполнения сделки, поскольку неподписанный договор является доказательством в суде о возврате денег.
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Андрей Балта основатель, владелец компании «Промвест»
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Четко прописанной системы штрафов у нас нет. Все решается индивидуально. Если видим, что сотрудник нарушает правила, то можно его разово оштрафовать. Но если он в целом так настроен на работу, то лучше искать другого сотрудника. Мы не сторонники долгих штрафных санкций, поскольку это настраивает сотрудников против компании.
Если человек не может соблюдать дисциплину, то ему надо искать работу фрилансера. Если из-за него мы понесли убыток, то возлагаем эту потерю на него — либо полностью, либо частично.
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Антон Рахматуллин директор ООО «ПСФ Древ Интерьер»
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У нас есть штрафы за курение в цехе, за пьянство. Когда был большой штат, я штрафовал за хамство директору. У нас работали бывшие заключенные, которые не умели общаться. Они могли нахамить в ответ. Спорить с такими людьми бесполезно, они тебя переспорят. Тут помогал только штраф в 5 тыс. рублей.
Если не прибегать к штрафам, то можно использовать более мягкий способ. Если хороший сотрудник вдруг пришел на работу в подпитии (например, со дня рождения или со свадьбы), то к работе мы его не допускаем — вывешиваем приказ о штрафе, но на самом деле не штрафуем. Просто этот приказ все видят, и сотруднику морально тяжело работать, потому что его позор все увидели. Это служит хорошим уроком.
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Ирина Толмачева генеральный директор ООО «Коттедж-центр»
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Система материального стимулирования и одновременно — наказания, наверно, существовала во все времена, потому что она правильная. Ничто так не запоминается, как наказание рублем, особенно когда дело касается вопросов жизни и безопасности. Все наши направления деятельности связаны с риском, поэтому я сторонница системы штрафов. На стройке люди могут упасть с крыши, поэтому мы строго следим за употреблением алкоголя. В этой сфере бесполезно увещевать, уговаривать. Если не наказываешь рублем, то это не доходит до сотрудника.
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